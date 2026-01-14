فرخنده باد  شصت ویکمین سالروز تاسیس حزب دیموکراتیک خلق افغانستان

رفقای عزیز!

امروز بخاطر تجلیل شایسته ازشصت ویکمین سالروز حزب دیموکراتیک خلق افغانستان در محفلی اشتراک مینمایم که دو نهاد چپ انقلابی( شورای اروپایی حزب ابادی افغانستان وتشکل نوین حزب دیموکراتیک خلق افغانستان) باعزم راسخ و اراده ی قوی بخاطر تحقق ارمان ها والای

مردم شریف ومظلوم کشور .از این روز تجلیل بعمل میاورند. خوشحالم که درجمع شما رزمندگان انقلابی حضور دارم برای شما رفقا رسالتمند در این امرسترگ پیروزی های مستدام و موفقیت های مزید و بی پایان ارزو مینمایم.

رفقا!

زمانیکه از تاسیس حزب یاد میگردد.بیادی مردی از تبار انسانیت – مبارز خستگی ناپذیر – وفاداربه ارمان مردمش – واندیشه های والای انسانی و پاسدارایدلوئوژی توده های زحمتکش می افتیم که سال ها از زمانیکه قلب پر تحرکش از تپش بازمانده ، میگذرد.!

ولی اندیشه انسانی اش، گفتار گهر بارش و نصایح خردمندانه اش هنوز هم در گوش های ما طنین انداز است

زندگی و اندیشه وی از امید به فردای روشن نشئت میکرد او میگفت« به نزدیکی سحر ایمان بیاور فقط ایمان بیاور وباور کن به سحر دران صورت هیچ دستی راه فردای ترا مسدود نخواهد کرد» زنده یاد ببر ک کارمل یکی از برجسته ترین سازماندهندگان جنبش انقلابی کشور در کنار فقیر ترین طبقه جامعه یعنی زحمت کشان کشور قرار گرفت وصدای بلند و رسای بود، از فقرا ومستمندان جامعه هیچگاه ارام ننشست با شور انقلابی برجامعه سنتی وقت و رژیم های جبار وخود کامه تاخت به انها گوش زد کرد که توده ها را بیدار میسازد .با دشوار ترین روز ها در این جاده پر از خطر گام گذاشت

. شخصیتی که در طول حیاتش و حتی دراخرین لحظات زندگی ،از اهداف انسانی که داشت عدول نکرد، چهره عوض ننمود، استوار بدون ترس راهی را که انتخاب کرده بود، ادامه داد. ایستادگی و اهمت بلندش را حتی دشمنانش نیز میستایند.

ببرک کارمل با ایمان راسخ وتزلزل ناپذیر ودر چوکات اصول خلاق جهان بینی علمی در جهت تامین منافع و آرمان های والای زحمتکشان در راه رشد وتکامل اندیشه های انقلابی درکشورسهم بزرگی وفراموش ناشدنی ایفا نموده.بخاطر تحقق ارمان های شریفانه و انسانی زحمتکشان کشوروی

با جمعی از یارانش در یازدهم جدی 1343 در منزل نور محمد تره کی یکی دیکراز بینان گذاران و شماری از انقلابیون

اندیشمند،حزبی را ایجاد کردند . که در ان به هزاران کادر موفق- وفادار به ارمانهای والای انسان اراسته به دانش مترقی – رسالتمند و سربلند قد بر افراشت . دراین مکتب انسانیت رفقا اندیشه ها -دانش و ایدئولوژیک مترقی را اموختند.

در عمل نیز بخاطر تحقق ارمان های انسان زحمتکش تا سرحد مرگ مبارزه کردند و تنها در دوران ظلم زای حفیظ الله امین هزاران عضو حزب به مرگ هم اغوش شدند ولی مابقیه راه انها را ادامه دادند . بودند وهستند تعدادی که هنوز هم وفا دار به ارمان های ارزشمند انسان زحمتکش پرچم گلکون مبارزه و پیکار را برزمین نگذاشته اند .

باصداقت وایمان اهنین در این راه گام گذاشته اید.. شما رفقای رسالتمند:

ولی با درد و دریغ در میان انقلابی دیروز کسانی هم هستند که درا ندک زمانی به امراض برتری جویی قومی – سمتی – زبانی مذهبی مبتلا گردیدند مداح ومدافع عناصر عقب گرا -الوده به فساد شدند ازان سود بردن از ان گنداب تعذیه نمودند

. منافع جمعی و سوگند به توده های زحمت کش را فراموش کردند به تعهد اولین روز اغاز مبارزه تحت شعار« بخاطر رنج های بیکران مردم افغانستان» پشت پا زدند

توصیه زنده یاد ببرک کارمل را که می گفت : «ما همه درراه امر مشترک و واحد پیکار می نماییم . بخاطر خوشبختی خلق افغانستان وترقی وطن می رزمیم وباید این کار را با صفوف یکپارچه انجام دهیم . لازم می افتد تا بازهم متذکر شویم که فعالیت فرکسیونی وتخریبی با بودن در حزب توافق ندارد واین قانون را باید به صورت جدی وحتمی تطبیق کرد.» به بادی فراموشی سپردند.

ولی با انهم شط زلال مبارزه بخاطر عدالت و تحقق ارزش های دیموکراتیک خروشان در وجود شما رفقا به پیش میرود.

به امید فردای روشن مبارزه انسانی و انقلابی را به خاطر بقا و پیروزی ارمان مردم خویش ادامه میدهید.

فرخنده باد شصت ویکمین سالروز تاسیس حزب دیموکراتیک خلق افغانستان

خاطرات مبارزین که جان های عزیز شان را در امر پیکار بخاطر تامین عدالت وداد خواهی از دست داده اند شاد وگرامی باد

با تشکر از شما

با عرض حرمت

ادریس اریب