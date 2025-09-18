فاشیسم تکنولوژیک اسرائیل در قرن بیست و یکم

ولادیمیر مالیشف (Vladimir MALYSHEV) – رئیس هیئت مدیرۀ سازمان مستقل غیرتجاری «کتابفروشی نویسنده»، سردبیر روزنامه‌ای به همین نام، عضو اتحادیۀ نویسندگان روسیه. خبرنگار سابق و رئیس دفاتر خبرگزاری تاس در ایتالیا و یونان، نویسندۀ بیش از ٣٠ کتاب داستانی و روزنامه‌نگاری.

ا. م. شیری- اسرائیل در کنار ایالات به اصطلاح متحدۀ آمریکا، کانادا، استرالیا، زلاند نو، فعلا آخرین فرزند نامشروع انگلیس است که مانند دیگر همزادان جنایت‌پیشۀ خود در سرزمین متعلق به دیگران با هدف دور و دراز برای ناامن کردن جهان پدید آمد. اکنون این کوتولۀ حرامزاده با کمک و یاری همه‌جانبۀ والده و همزادان خود به چنان سگ هاری تبدیل شده که کل جهان را با خطر هاری تهدید می‌کند. «سلامتی» جهان در گرو لغو موجودیت جعلی اعوان و انصار انگلیس از غرب آسیا است.

سازمان‌های اطلاعاتی و پلیس غربی از نرم‌افزارهای جاسوسی شرکت‌های اسرائیلی برای کنترل جمعیت استفاده می‌کنند.

پورتال اطلاعاتی آمریکایی گری‌زون (Grayzone)، که در مورد فعالیت‌های شرکت‌های اسرائیلی تولیدکنندۀ جاسوس‌افزار تحقیقات روزنامه‌نگاری انجام می‌دهد، آن را فاشیسم قرن بیست و یکم نامیده است. این پورتال می‌نویسد: «سازمان‌های مختلف در کشورهای دموکراتیک غربی، از پلیس گرفته تا سازمان‌های امنیت ملی و نیروهای مسلح، فناوری‌های جاسوسی توسعه‌یافته بواسطۀ افسران اطلاعاتی سابق اسرائیل در مقیاس صنعتی را که برخی از آن‌ها غیرقانونی اعلام شده‌اند، برخی دیگر فراتر از چارچوب قانونی هستند و بسیاری از آن‌ها پنهان مانده‌اند، مورد استفاده قرار می‌دهند».

گری‌زون ادامه می‌دهد: «دامنه و قابلیت‌های این فناوری جاسوسی اسرائیلی بسیار گسترده است. از نرم‌افزار تشخیص چهره و صدا گرفته تا رهگیری و شنود مکالمات تلفنی، ردیابی مخفی موقعیت مکانی و استخراج اجباری داده‌ها از تلفن‌های هوشمند و سایر دستگاه‌ها را در بر می‌گیرد. این فناوری که توسط مهندسان نرم‌افزاری توسعه یافته، با نوشتن رمز برای اعمال و تقویت سلطه و نژادپرستی اسرائیل علیه فلسطینیان دندان تیز کرده‌اند، به سازمان‌های امنیتی، پلیس و آژانس‌های مهاجرت در سراسر غرب فروخته می‌شود».

این پورتال سپس به جزئیات شرکت‌های جاسوسی اسرائیلی که اطلاعاتشان به رسانه‌ها درز کرده است، می‌پردازد. قابل توجه‌ترین این شرکت‌ها، گروه «NSO»، یک شرکت اسرائیلی است که توسط شالو هولیو و عمری لاوی، کارمندان سابق واحد ۸۲۰۰ تأسیس شده است. در سال ۲۰۱۹، این شرکت توسط دادگاهی در کالیفرنیا به جرم فروش نرم‌افزار پگاسوس (Pegasus) خود به دولت‌ها برای هک حساب‌های واتس‌اپ مجرم شناخته شد.

پگاسوس، که می‌تواند حملۀ به اصطلاح «کلیک صفر» را برای دسترسی به تلفن هوشمند بدون اطلاع کاربر انجام دهد، توسط دولت‌ها برای جاسوسی از مخالفان، فعالان حقوق بشر و روزنامه‌نگاران مورد استفاده قرار گرفته و احتمالاً توسط مأموران عربستان سعودی برای جاسوسی از جمال خاشقجی، روزنامه‌نگار واشنگتن پست، قبل از قتلش، استفاده شده است. در نهایت به این شرکت دستور داده شد که ۱۶۷ میلیون دلار خسارت به «متا» (Meta)، شرکتی ممنوعه در روسیه، که در این پرونده پیروز شده بود، بپردازد و در سال ۲۰۲۱، بایدن این شرکت را در لیست سیاه خود برای تجارت در ایالات متحده قرار داد. (به ویژه وزارت امور خارجه با جدیت تلاش کرده است تا بگوید که ایالات متحده علیرغم اینکه دولت اسرائیل مجوزهای صادراتی برای همۀ جاسوس‌افزارها صادر می‌کند، به هیچ اقدامی علیه اسرائیل دست نخواهد زد).

یک شرکت دیگر اسرائیلی تولیدکنندۀ نرم‌افزارهای جاسوسی به نام کاندیرو، نرم‌افزارهای جاسوسی را به دولت‌ها فروخته است تا از فعالان حقوق بشر، روزنامه‌نگاران، دانشگاهیان، مقامات سفارت و مخالفان جاسوسی کند. در سال ۲۰۲۳، دولت بایدن دوباره بی‌سروصدا دو شرکت نرم‌افزار جاسوسی اسرائیلی را در لیست سیاه قرار داد و باز هم به هیچ اقدامی علیه اسرائیل دست نزد. این دو شرکت، سیتروکس و اینتلکسا را تال دیلیان تأسیس کرد. او ۲۴ سال در ارتش اسرائیل خدمت کرد و به فرماندهی واحد ۸۲۰۰ رسید. دیلیان که در قبرس زندگی می‌کند، در سال ۲۰۱۹ میزبان خبرنگار فوربس بود و نشان داد که چگونه نرم‌افزار او می‌تواند در عرض چند ثانیه تلفن را هک کند. اروپا، قبرس و بارسلونا به مراکزی برای کارمندان سابق واحد ۸۲۰۰ تبدیل شده‌اند تا شرکت‌های جاسوسی راه‌اندازی کنند.

اوایل امسال مشخص شد که یک شرکت جاسوسی اسرائیلی دیگر به نام «Paragon Solutions»، بی‌سروصدا به واتس‌اپ (محصول شرکت «متا»، ممنوعه در روسیه) به سیگنال، پیام‌رسان و جی‌میل نفوذ کرده و بدون اطلاع کاربر، داده‌ها را استخراج می‌کند. پس از آنکه دولت ایتالیا با استفاده از نرم‌افزار «Paragon» حساب کاربری یک روزنامه‌نگار ایتالیایی را هک کرد، شکایت کیفری علیه «Paragon» در رم ثبت شد. با این حال، هیچ اقدام قانونی دیگری صورت نگرفت. گری‌زون خاطرنشان می‌کند که این شرکت که توسط فرماندهان واحد ۸۲۰۰، اهود اشنورسون، آیدان نوریک و ایگور بوگودکوف تأسیس شده و توسط اهود باراک، نخست‌وزیر سابق اسرائیل، حمایت می‌شود، در فهرست سیاه اتحادیۀ اروپا یا ایالات متحده قرار ندارد و همچنان به فعالیت خود ادامه می‌دهد.

به گفتۀ محققان این پورتال، این شرکت‌ها تنها نوک کوه یخ هستند. اما شرکت‌های دیگری نیز هستند که در حاشیۀ قانون، تعادل برقرار می‌کردند و در نهایت یا آن را نقض کردند و مورد توجه مقامات قرار گرفتند و یا فعالیت‌های جاسوسی غیرقانونی آن‌ها کشف شده است. گری‌زون خاطرنشان می‌کند که شرکت‌های جاسوسی اسرائیلی حتی موذیانه‌تری نیز هستند که آشکارا با دستگاه‌ها و سازمان‌های امنیتی غربی برای جاسوسی و هک تلفن‌های همراه و سایر تجهیزات همکاری می‌کنند. از آنجا که این شرکت‌ها با سازمان‌های دولتی مشروع همکاری می‌کنند، ادعا می‌کنند که مدل آن‌ها با گروه ان‌اس‌اُ (NSO Group)، کاندیرو و سایر شرکت‌هایی که در هک غیرقانونی تخصص دارند، متفاوت است. با این حال، در بسیاری موارد، نرم‌افزار آن‌ها، اگر نگوییم یکسان، مشابه است و دامنۀ کامل فعالیت‌های آن‌ها ناشناخته است.

شرکت سلبرایت (Cellebrite) که توسط سرباز سابق ارتش اسرائیل، یوسی کارمیل، تأسیس شده و ده‌ها افسر اطلاعاتی سابق اسرائیل از واحد ۸۲۰۰ در آن مشغول به کار هستند، در صدر این گروه قرار دارد. ابزار شاخص سلبرایت، دستگاه استخراج کالبدسنجی نام دارد که داده‌ها، از جمله، مخاطبین، مکان‌ها، پیام‌های حذف شده و تماس‌ها را از دستگاه‌های مختلف، از جمله، از تلفن‌های هوشمند، تبلت‌ها، سیم‌کارت‌ها و سامانه‌های موقعیت‌یاب استخراج می‌کند. در ایالات متحده، سلبرایت یک قرارداد ۳۰ میلیون دلاری با «ICE» (ادارۀ مهاجرت و گمرک آمریکا) و همچنین قراردادی ۱ میلیون و ۶٠٠ هزار دلاری با ادارۀ گمرک و حفاظت مرزی برای جمع‌آوری داده‌ها از تلفن‌های توقیف شده در مرز منعقد کرده است.

این شرکت نظارتی همچنین با اف‌بی‌آی برای باز کردن قفل تلفن توماس کروک، قاتل احتمالی ترامپ، همکاری کرد. علاوه بر این، سلبرایت برای ورود عمیق‌تر به عرصۀ امنیت و نظارت ایالات متحده تلاش می‌کند. سال گذشته، مشخص شد که سلبرایت پس از کسب بیش از ۱۸ میلیون دلار قرارداد از دولت فدرال در سال ۲۰۲۴، یک شرکت لابی‌گری استخدام کرده و یک واحد ویژه برای عقد قراردادهای بیشتر با دولت ایالات متحده تأسیس کرده است. در دسامبر ۲۰۲۳، سلبرایت از امضای یک قرارداد یک میلیون دلاری با «یکی از بزرگترین ادارات پلیس کشور» بدون افشای نام آن، لاف زد. با توجه به اینکه از آن‌ها به عنوان «مشتری قدیمی» یاد شده بود، محتمل‌ترین گزینه، ادارۀ پلیس نیویورک است که طبق گزارش‌ها سال‌هاست با سلبرایت همکاری می‌کند.

علاوه بر این، تحقیقات گری‌زون نشان داد که سلبرایت قراردادهای فعالی با انواع آژانس‌های فدرال ایالات متحده، از نیروی دریایی گرفته تا ادارۀ مبارزه با مواد مخدر، گارد ساحلی تا سازمان حفاظت از منابع ماهی و حیوانات وحشی دارد. تعدادی از سفارتخانه‌های ایالات متحده، از جمله، سفارتخانه‌های ایالات متحده در لیما، بوگوتا و آسونسیون نیز با سلبرایت قرارداد دارند. فرماندهی عملیات ویژۀ ایالات متحده، سازمانی که بر برنامه‌های مختلف عملیات ویژۀ ارتش ایالات متحده نظارت می‌کند، درست مانند فرماندهی واحد ضربت نیروی هوایی ایالات متحده در جایگاه مسئول حملات هسته‌ای، ابزارهای سلبرایت را خریداری می‌کند.

شرکت سلبرایت در انگلستان نیز فعال است. در سال ۲۰۲۰، این شرکت یک قرارداد سه ساله به ارزش ۲ میلیون پوند با پلیس متروپولیتن امضا کرد تا محصول درجه یک سلبرایت را به این اداره ارائه دهد. این نیرو اعلام کرد که نرم‌افزار سلبرایت تنها نرم‌افزار موجود در بازار است که «با الزامات پلیس»، به خصوص در مورد هک کردن گوشی‌های اندروید «مطابقت دارد».

پلیس کنت، که اخیراً نیروهایش افراد حامل پرچم فلسطین را به دستگیری تهدید کرده‌اند، سال گذشته با سلبرایت قرارداد یک ساله امضا کرد. و امسال نیز دو نیروی پلیس دیگر انگلیس با سلبرایت قرارداد امضا کردند. در ماه فوریه، پلیس شهر لندن، که مسئول منطقۀ مالی لندن است و بخشی از پلیس متروپولیتن نیست، ۱۰۰۰۰۰ پوند برای ابزارهای سلبرایت پرداخت کرد. سلبرایت همچنین قراردادی با وزارت حمل و نقل انگلستان امضا کرده است.

مشخص نیست که پلیس انگلیس تا چه حد از ابزارهای سلبرایت استفاده می‌کند. درخواست‌های قانون آزادی اطلاعات پیش از این نشان داده بود که ۲۶ نیروی پلیس از ۴۷ نیروی پلیس انگلیس به استفاده از این فناوری اعتراف کرده‌اند و برخی دیگر نیز قصد دارند آن را به صورت آزمایشی به کار گیرند.

شرکت سلبرایت با افتخار اعلام کرد که فعالیت‌هایش در نسل‌کشی اسرائیل در نوار غزه نقش داشته و از ۷ اکتبر تاکنون در ارائه خدمات هک تلفن به سازمان اطلاعات اسرائیل، «نقش عمده‌» داشته است.

شرکت فناوری جاسوسی اسرائیلی «Cobwebs Technologies» که توسط عمری تیمیانکر، اودی لوی و شای آتیاس، افسران سابق واحد ۸۲۰۰ ارتش اسرائیل تأسیس شده و چندین پرسنل سابق واحد ۸۲۰۰ را استخدام کرده، شاید حتی ابزارهای پیشرفته‌تری ارائه دهد. از جمله خدماتی که توسط CobWebs ارائه می‌شود (این شرکت در سال ۲۰۲۳ به PenLink فروخته شد، اما تیم CobWebs همچنان پابرجاست) می‌توان به یک سرویس مبتنی بر هوش مصنوعی اشاره کرد که امکان تشخیص چهره و تصویر را در رسانه‌های اجتماعی و دارک‌وب فراهم می‌کند، و همچنین قابلیتی به نام WebLoc که امکان ردیابی حرکات تلفن همراه را در یک منطقۀ خاص انتخاب‌شده توسط کاربر فراهم می‌کند. این ویژگی که با نام حصار جغرافیایی (geofencing) شناخته می‌شود، از طریق تبلیغات درون برنامه‌ای کار می‌کند که داده‌های شخصی را از تلفن‌های هوشمند جمع‌آوری کرده و سپس آن را به شرکت‌های فناوری جاسوسی مانند Cobwebs می‌فروشد تا در ابزارهایی مانند WebLoc ادغام شوند. شرکت Cobwebs پیش از این قراردادی به ارزش ۲ میلیون و ۷٠٠ هزار دلار با ICE (ادارۀ مهاجرت و گمرک آمریکا) منعقد کرده بود، یک قرارداد فعال به ارزش ۳ میلیون و ٢٠٠ هزار دلار با وزارت امنیت داخلی ایالات متحده در دست انجام دارد و در ژوئن گذشته نیز یک قرارداد بزرگ به ارزش ۵ میلیون و ٣٠٠ هزار دلار با وزارت امنیت عمومی تگزاس منعقد کرد. گزارش سال ۲۰۲۴ همچنین نشان می‌دهد که ادارۀ پلیس لس‌آنجلس چندین سال است که از مجموعۀ ابزارهای نظارتی و ردیابی Cobwebs استفاده می‌کند. این شرکت در سال ۲۰۲۰ با هدف تحویل فناوری جاسوسی خود به پلیس و سازمان‌های امنیتی انگلیس دفتری در لندن افتتاح کرد. اما، در این مورد که کدام سازمان‌های بریتانیایی با Cobwebs همکاری می‌کنند، هیچ اطلاعاتی در دست نیست.

یکی دیگر از شرکت‌های فناوری جاسوسی اسرائیلی که با سازمان‌های امنیتی، پلیس و دستگاه‌های دولتی غربی همکاری می‌کند، کاگنایت است. این شرکت که از یک شرکت فناوری جاسوسی اسرائیلی دیگر به نام ورینت جدا شده، توسط ایلاد شارون، گیل کوهن و رونی لمپل، که همگی فارغ‌التحصیلان ارتش اسرائیل و واحد ۸۲۰۰ هستند، رهبری می‌شود. صفحۀ لینکدین مدیرعامل شارون، یک تصویر با برند کاگنایت نشان می‌دهد که حمایت این شرکت از اسرائیل را تأئید می‌کند.

کاگنایت «ابزارهای تحلیل شبکه» تولید می‌کند که حجم وسیعی از اطلاعات، از جمله هر چیزی که از دکل‌های جی۴/جی۵ عبور می‌کند، ابرداده‌های مخابراتی، سکوهای پیام‌رسان، تماس‌های تلفنی و سیگنال‌های شبکه را جمع‌آوری می‌کنند تا الگوها و ناهنجاری‌های ارتباطات را شناسایی کنند. این اطلاعات به یک سکوی داده به نام «راهکار» وارد می‌شود که به کاربران امکان می‌دهد داده‌ها را با هم مرتبط کرده و اطلاعات را تجزیه و تحلیل کنند. ظاهراً همۀ این‌ها قانونی هستند، اما اطلاعات کمی در مورد ماهیت کار یا سازمان‌هایی که با کاگنایت قرارداد دارند، در دست است.

بنا به گزارش گری‌زون، سازمان‌های انتظامی، امنیت ملی و نظامی غربی در ۱۸ ماه گذشته قراردادهایی به ارزش حدود ۶۰ میلیون دلار با کاگنایت منعقد کرده‌اند. این قراردادها شامل یک قرارداد سه سالۀ ۲۰ میلیون دلاری با یک تشکیلات امنیت داخلی در اروپا، یک توافق ۳ میلیون دلاری با یک ادارۀ پلیس ایالات متحده و یک قرارداد ۱۰ میلیون دلاری با ارتش اروپا است که هفته گذشته اعلام شد.

شرکت ورینت، شرکتی که کاگنایت از آن منشعب شد، اسرائیلی است. این شرکت توسط افسران اطلاعاتی سابق تأسیس شده و با سازمان‌های امنیتی غربی نیز همکاری داشته است. در سال ۲۰۱۴، ورینت یک زیرساخت شنود و نظارت در سوئیس راه‌اندازی کرد و در سال ۲۰۱۷، وزارت دفاع ایالات متحده ۳۵ میلیون دلار برای کار بر روی یک پروژۀ بزرگ و اعلام نشده به آن پرداخت کرد. در سال ۲۰۱۸، ورینت بخشی از یک قرارداد ۵۰ میلیون پوندی را برای ارائه قابلیت‌های جدید اطلاعات سایبری به نیروهای پلیس انگلیس به دست آورد.

یکی دیگر از شرکت‌های اسرائیلی که با پلیس انگلیس همکاری می‌کند، شرکت «Corsight AI» است که فناوری تشخیص چهرۀ خود را به پلیس اسکس فروخته است. نرم‌افزار Corsight که افراد را شناسایی و چهره‌های آن‌ها را مطابقت می‌دهد، ابتدا روی فلسطینیان در نوار غزه و کرانۀ باختری آزمایش شد. طبق مقالۀ مذکور، این فناوری در طول نسل‌کشی در غزه مورد استفاده قرار گرفت. بنیانگذار و رئیس شرکت مادر «Corsight، Cortica»، ایگال رایچلگاوز، افسر اطلاعاتی سابق اسرائیل است.

شرکت اسرائیلی بریف‌کم (Brifecam) متخصص تشخیص چهره، به نوبۀ خود قراردادهایی را با نیروهای پلیس انگلستان و ادارات پلیس ایالات متحده منعقد کرده است. در انگلستان، پلیس کامبریا از دستگاه تحلیلی بریف‌کم در شبکۀ دوربین‌های مداربسته در سطح شهرستان خود استفاده می‌کند، اما می‌گوید که تشخیص چهره را خاموش کرده است. پلیس بروکسل و ورشو نیز از سامانۀ تشخیص چهرۀ کورسایت استفاده می‌کنند. علاوه بر آن‌ها، پلیس شیکاگو، اسپرینگفیلد و بورلی هیلز در ایالات متحده نیز تأیید کرده‌اند که از کورسایت استفاده می‌کنند.

این پورتال خاطرنشان می‌کند که شرکت اسرائیلی بلک‌ کیوب (Black Cube) که توسط دن زورلا و آوی جانوس، افسران اطلاعاتی سابق واحد ۸۲۰۰ تأسیس شده است، یک مؤسسۀ بشدت شرم‌آور است. معروف است که بلک کیوب بواسطۀ هاروی واینستین، متجاوز جنسی هالیوود، برای جاسوسی و جمع‌آوری اطلاعات در مورد شاکیان او استخدام شده بود. بلک کیوب در یکسری از رسوایی‌های جاسوسی دخیل بوده و در گذشته، دیپلمات‌های غربی، از جمله ویوین برکوویچی، سفیر سابق کانادا در اسرائیل، را استخدام کرده است.

نویسندگان بر اساس تحقیقات خود خاطرنشان می‌کنند که «نرم‌افزارهای جاسوسی اسرائیلی به گسترش نوع خاصی از فاشیسم قرن بیست و یکم که فناوری‌های جدید کنترل را با روش‌های اثبات‌شدۀ نظارت، سرکوب و سلطه ترکیب می‌کند، کمک می‌کنند. فناوری اسرائیلی تحت پوشش تضمین امنیت شهروندان و مبارزه با جرم، چرخ‌دنده‌های اقتدارگرایی را روغن‌کاری می‌کند». محققان گری‌زون معتقدند که «شرکت‌های فناوری جاسوسی که توسط افسران اطلاعاتی اسرائیل اداره می‌شوند، بزرگترین تهدید برای آزادی‌های مدنی در جهان امروز هستند».

بنیاد فرهنگ راهبردی

٢۶ شهریور- سنبله ١۴٠۴