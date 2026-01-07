فئودالهای سلطنتی !

تاریخ انتشار :07.01.2026

hoshyaresmaeil2017@hotmail.com.com

ادامه اعتراضات مردم علیه حکومت اسلامی در در ایران دست‌کم 50 کشته و 2000 بازداشتی…

فراخوان رضا پهلوی : من اولین فراخوان خود را امروز با شما در میان می‌گذارم و از شما دعوت می‌کنم که این پنج‌شنبه و جمعه، ۱۸ و ۱۹ دیماه، هم‌زمان سر ساعت ۸ شب، همگی چه در خیابان‌ها یا حتی از منازل خودتان شروع به سردادن شعار کنید…

به این میگن رهبری و قاطعییت و فراخوان … لامصب از فولاد محکمتر در امور لاشخوری . یعنی خاک تو سر کسی که امیدش به این پشگل بی عرضه پهلوی است . این وامانده های سلطنتی میخواهند جلمعه 100 میلیونی ایران را با همین اداهای کودکانه اداره کنند ؟

خانم دلسی رودریگز، دوشنبه ۵ ژانویه به عنوان رئیس‌جمهور موقت ونزوئلا سوگند یاد کرد.

ماریا کورینا ماچادو پاریسکا که جایزه نوبل هم از غرب گرفته بود گفت اوااا پس من چی ؟

رضاپهلوی هنوز مشغول منچ بازی است .

تمام شواهد میگویند بازماندگان سلطنت با جلوداری رضاپهلوی نمیخواهد کثرت گرا باشند بلد نیستند . اما این هجوم رسانه ایی برای ساختن مصنوعی رهبر حتما دلیل دارد . به هر قیمت گوشه ای از میز برای پهلوی از حالا جا باز میکنند . اینکه عملی باشد یا نه خواهیم دید . پائین کشیدن سقف شعور مردم توسط رسانه های غرب با رهبر کردن مصنوعی رضاپهلوی عوارض جانبی دارد .

زمانی در 1332 جو سیاسی اجتماعی به گونه ایی بود که با 10 هزار دلار و مشتی چماقدار شعبان بی مخ تاج نشان کودتا میساختند . اینکه در 50 سال پیش موفق شدند خمینی را زیر نور افکن 2000 خبرگزاری غربی یهویی رهبر کنند دلیل محکمی برای قرن 21 نیست . حالا رسانه هم میداند زمان 1332 نیست یا 1357 و شعور جامعه سقف بالایی دارد که پهلوی سلطنت کوتوله سالیان نوری با آن فاصله دارد .

یک دهم این انرژی را صرف یادگیری و به روز کردن پهلوی کوتوله میکردند حتما نفعی برایشان میداشت .

این رضاپهلوی با سامانه سلطنت نیست که رهبر اعتراضات مردم است . این رسانه های فارسی زبان هستند که افسار رضاپهلوی دسنشان است و هی رضاپهلوی را تشویق میکنند که پیام بدهد . رسانه حافظ منافع دولتش است . یعنی دولتهای غربی با کمک تروریست حاکم در ایران تلاش میکنند با بوق و صدا و شعارجاوید شاه رهبر بسازند .

خیلی دوست دارند شعور جامعه قرن 21 ایران را با کمک بازماندگان سلطنت پهلوی به عقب بکشند . طی نیم قرن گذشته فاشیسم مذهبی حاکم با لجستیک مستقیم غرب فقط کُشت و حذف کرد . اما زیر پوست شب ، رشد فکری ادامه داشت . نیم قرن حاکمییت دین یعنی لیس زدن ته بشقاب فئوالیسم !

بازماندگان سلطنت پهلوی ته مانده فرهنگ فئودالیسمی هستند که توان عقب نگه داشتن جامعه را ندارند . مشتی فحاش ، طلبکار ، لاشخور، بی فرهنگ…مثل برادر دوقلوی بسیجی ! در واقع رسانه مربوطه درغرب مشغول تبلیع فرهنگ بسیجی این بار با روکش ناسیونالسیم است .

آینده سیاسی ایران نه به هیچکدام از موارد تجربه شده تاریخ بشر مثل استالین ، خمینی ، هیتلر ، سلطنت … است . هر فرد یا حزبی به تنهایی یعنی ادامه چرخه دیکتاتوری و فاشیسم . پهلوی تجربه بد سرکوب و ساواک و فساد و مفت خوری … نیم قرنی را هم دارد . چماق دین هم نیم قرن تجربه شد ، دسته هونگ استالین هم یک قرن…

برای تمام کردن چرخه استبداد به آینده حزبی و جمعی سیاسی مثل اروپا فکر کنید تجربه بدی نیست . البته رضاپهلوی در جایی گفته بود مردم ایران آمادگی برای دموکراسی وآزادی ندارد همان دیکتاتوری سلطنت برایش خوب است … وهمین جمله را رسانه های فارسی زبان آشغال پروراصلا نشنیدند .

من از اینکه وزارت اطلاعات نام پهلوی را در تجمعات معترضان صدا میزند تا اصل قضیه را کسی نبیند ، نگران نیستم ولی از نور افکن رسانه های آشغال پرور خاطره تلخی در 1357 و در 1332 هست .

اسماعیل هوشیار

07.01.2026



……………………………………….

Mernoosh Mousawi

من بر این باور ندارم که مردم ایران چنین عقبگرد فکری، نظری ، سیاسی و فرهنگی بکنند. امکان ندارد. حتی کسانی که معتقدند رضا پهلوی یک امکان محسوب میشود که شاید بتوانند با دخیل بستن به او‌ از شر جمهوری اسلامی خلاص شوند، دیگر دیر دیرش باید سند مونیخ رضا پهلوی را بخوانند و بفهمند که پروژه رضا پهلوی همان پروژه اصلاح طلب است. فقط تنها فرقش این است ایشان به جای روحانی نشسته است.

علیرضا میبدی چند سال پیش ازرضاپهلوی پرسید که نظرت در باره جدایی دین از دولت چیست؟

گفت یعنی دولت در کار دین دخالت نکند. سیاه روی سفید حرفهایش هست که گفت اگر قرار باشد به اسلام انتقاد یا حمله کنند من ترجیح میدهم همین جمهوری اسلامی بماند. این موجی که اکنون جوانها در داخل و خارج کشور تصمیم به آگاهگری در باره جنبش سلطنت طلب گرفته اند، یک موج بیداری عمیق و پیشرو و خوب است. من شخصن حامی این موجم. بویژه اینکه همه آنها به شدت ضد اسلامی هستند.