غزه سرزمین خون ، آتش و ارتکاب شدیدترین جنایات جنگی و ضد بشریت 

نوشته از بصیر دهزاد

غزه در قریب به دو سال اخیر در خون، آتش زیر بمباردمان بی وقفه اسرائيل قرار دارد و میسوزد.

حوادث دوسال اخیر در برابر مردم مظلوم و بی دفاع فلسطین، در غزه بعد از جنگ دوم جهانی تکرار شدید ترین و بی رحمانه ترین جنایات جنگی، جنایات علیه بشریت میباشد که هر روز از مردان، زنان و کودکان غیر نظامی قربانی میگیرد.

با اساس تازه ترین ارقام سپتامبر ۲۰۲۵ تعداد که در نتیجه بمباردمان مردمان غیر نظامی کشته شده اند ، به ۶۴۲۳۰ نفر میرسد. البته وفات کردن زخمیان و آنانیکه از گرسنگی و یا بیمارهای ناشی از عدم امکانت صحی تلف شده اند، شامل این رقم نمیباشند.

حملات حکومت صهیونیستی اسرائيل در طول قریب به دوسال بطور بی سابقه مورد اعتراضات گسترده در جهان قرار گرفته و صد ها میلیون مردمان جهان در دفاع از حق زنده گی مردم غزه و محکومیت جنایات اسرائيل به پا برخاسته اند.

ارتکاب جنایات اسرائيل در برابر مردمان غیر نظامی در ابعاد وسیع نقض همه کنوانسیون های بین المللی منجمله مواد منشور سازمان ملل متحد که در وظایف شورای امنیت آن سازمان، احترام به انسان و انسانیت تسجیل و تعریف گردیده اند، صورت میگیرد.

نقض کنوانسیون های چهار گانه ژنیو و پروتوکول الحاقی آن که اساس حقوق بین الملل بشردوستانه را تشکیل میدهد، در ابعاد وسیع در برابر مردم غزه نقض گردیده اند. این کنوانسیون برای حمایت از افراد غیر نظامی، مجروحان، بیماران و کسانیکه مستقیمن در جنگ شرکت ندارند، وضع گردیده است.

متکی بر کنوانسیون اول ژنیو ، مربوط به جرایم جنکی الزامات حقوقی جزائي مشهود و کافی در برابر شخص نتان یاهو و نظامیان اسرائيلی مبنی بر کشتن عمدی مجروهان و بیماران، رفتار های غیر انسانی ، محروم کردن آگاهانه افراد از کمک های صحی و تخریب و تصرف غیر قانونی شفاخانه ها و دیگر مراکز صحی وجود دارد. بدون شک این الزامات نظر به کنوانسیون دوم ژنیو نیز مشهود اند که حکومت اسرائيل مسئول حمله به کشتی ها و وسایط باربری کمک رسانی و پرسونل خدمات صحی و همچنان ممانعت عمدی از رسانیدن کمک های بی طرفانه شده است، متکی بر حقوق جزای بین المللی دانسته میشود .

علاوه بر جنایات متذکره حکومت و نیرو های نظامی اسرائیل دست به شدید ترین جنایت بشری در برابر خلق مظلوم غزه مبنی بر تخریب منازل ، اماکن غیر نظامی و جلوگیری از دسترسی به غذا و دوا، مردم را به کشتن عمدی تدریجی مواجه ساخته است. در حالیه تا کنون دها زن و کودک از گرسنگی و عدم دسترسی به کمک های صحی تلف شده اند، بیش از ۹۰ فیصد تمام غزه با خاک هموار گردیده است.

حکومت اسرائیل تحت رهبری ادلف هتلر دوم یعنی نتان یاهو اکنون سیاست تبعیض ، نسل کشی و پاکسازی فلسطینی های غزه را از سرزمین مادری شان روی دست گرفته است.

حتی شعار کنونی و خوفناک اسرائیل چنین بیان گردیده است که اطفال کنونی فلسطینی دشمنان آینده اسرائیل خواهند بود و باید کشته شوند.

نسل کشی ، شدید ترین شکل خشونت جمعی است که در حقوق بین المللی تعریف و در کنوانسیون جلو گیری و مجازات جنایات نسل کشی سال ۱۹۴۸ چنین تعریف گردیده که « ارتکاب اعمالی به هدف نابودی کلی و یا جزئی یک گروه ملی، قومی، نژادی و مذهبی میباشد. نظر به این تعریف اعمالی مانند کشتار مستقیم، وارد کردن آسیب های جسمی و روانی ، تحمیل شرایط زنده گی که نابودی یگ گروه را در قبال داشته باشد، میباشد. این جنایت شدید میتواند تعرض بزرگ به وجدان بشریت تلقی گردد.

چالش بزرگ در تداوم جنایات علیه تمام ارزش های حقوق بشری و کنوانسیون های بین المللی که توسط حکومت اسرائیل در برابر خلق مظلوم فلسطین و اخصن در غزه همه روزه اتفاق میافتد، آشکارا بیان یک اتحاد مثلث شوم- بد و زشت را در جو کنونی بین المللی و در برخورد با جنایات در فلسطین و مجموع شرق میانه که با هم گره خورده اند، نیز تلقی میگردد.

حمایت بدون قید و شرط حکومت های ایالات متحده آمریکا، چه در دوران بایدن و چه دوران کنونی دونالد ترامپ از حکومت و تداوم ارتکاب جنایات اسرائیل ، به این حکومت جنایت کارجرآت میدهد که به مانند یک موجود خشن و ضد انسان و انسانیت و عاری از وجدان انسانی همه منطقه شرق میانه را به تهدیدات بزرگ امنیتی و نقض حقوق انسانی مواجه سازد.

ایالات متحده آمریکا که متحد و حامی درجه اول حکومت صهیونیستی اسرائیل است، تا بحال همه طرح های قطعنامهای شورای امنیت ملل متحد، به منظور آتش بس و رسانیدن کمک های انسانی به مردم غزه را ویتو نموده است که میتوان از طرح قطعنامه های ۸ دسامبر ۲۰۲۳، ۲۰ فبروری ۲۰۲۴، ۲۰ نوامبر ۲۰۲۴ و ۴ جون ۲۰۲۵ نام برد. این حکومت ایلات متحده آمریکا است که در برابر حکم بازداشت و سپردن نتان یاهو به دستگاه عدالت یا محکمه جزای بین المللی با قاطعیت موضع گرفته، مانع گردید.

نباید فراموش نمود که دولت های دموکراسی لیبرال و مدافعان حقوق بشر ، بخصوص اتحادیه اروپا و انگلستان نیز در اکثر مواقع از حمایت مردمان غیر نظامی در غزه و محکوم کردن صریح و قاطع جنایات حکومت و نظامیان اسرائیل خویش را کنار کشیده و با مهارت سیاسی به این جنایات چراغ سبز داده اند.

این اولین باریست که بعد از دوسال تداوم ارتکاب جرایم جنگی، ضد انسان و انسانیت بلاخره اتحادیه اروپا با یک حرکت گژدار و مریز در صدد بعضی تحریم ها در برابر حکومت اسرائیل قرار گرفته است. این حرکت در حالی براه افتاده است که هنوز تعداد از حکومت های اتحادیه اروپا و احزاب دست راستی در این کشورها مانعی برای تصویب و تعمیل سختگیری ها در برابر حکومت اسرائيل تلقی میگردند.

در جو کنونی بین المللی که بوی احیای امپراطوریها بعد از جنگ دوم جهانی قوین به مشام میرسد، باید با این سوالها پاسخی به وجود آید که :

– ایا حوادث خونین و ارتکاب شدید ترین جنایات جنگی و جنایات شدید ضد بشریت میتواند ادای مسيولیت اخلاقی جامعه بین المللی را دوباره در وجدان ها زنده سازد؟

– ایا نفرت و دشمنی و عطش انتقامجوئی فلسطینی ها برای یکصد سال دیگر در نسل های کنونی و آینده ، از نسل به نسل و از سینه به سینه انتقال نمی یابد؟

– و بالاخره سرزمین خون و آتش که با خونهای تا بحال بیش از ۶۵۰۰۰ انسان غیر نظامی رنگین شده است ، میتواند به زعم بعضی ها به یک سرزمین زیبا و توریستیک در شرق میانه مبدل گردد؟

با حرمت