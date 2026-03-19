      عید شما مبارکباد 

مبا رکبا د عید ی روزه دا را ن

به آ نا نی که دارند لقمه ی نا ن

یکی ا ز مو هبا ت آ سما نی

همین ا عیا د فطر و قر با نی

پیام عید مهر و صلح وآ شتیست

د رون قلبها را خا نه پا کیست

ولی دردا که دنیای پراز جنگ

فتا ده شیشه زیری کوبش سنگ

بیک سو جنگ خواهان عدالت

دگرسو جنگ خون ازبهرغا رت

یکی جنگد به مصدا ق سیا ست

دگر جنگد به اهد ا ف تجا رت

هزاران کشته ومحو از جهان شد

بجا ی آب جوی خون روان شد

جها ن آ تش گرفته چون جهنم

نما ند آ ثا ر ا ز عید و تر نم

کجا ممکن بود در خون وآ تش

خو شی عید و ا نسا ن و نجا تش

به جزدر خا نه ی دارا کجا عید

کجا دارند فقیر و بینوا عید ؟؟

اگر د نیا بود در کا م د یوا ن

چه باشد سفره ی عید غر یبا ن

گرسنگان تاریخی عیدی ندارند

همیشه روزه دار وبی نوا ا ند

بنا اً ، با ا مید ی این تفکر

که گیرد حق بجا ی خود تقرر

ازین جنگ تمد نها چه برجست

طلسم سخت تابو ها را بشکست

افق از یکسو در حال طلوع است

دگر سو با غروبش رو برو است

نگردد دا یما ا ین چرخش شوم

رسد روزی نجات خلق مظلوم

در آنگاه هست عید ی همگا نی

مبا رکبا د این جشن جها نی

با عرض حرمت

عبدالوکیل کوچی