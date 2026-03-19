      عید شما مبارکباد 

مبا رکبا د عید ی روزه  دا را ن به آ…

          عید رمضان و سال نو۱۴۰۵ خورشیدی مبارکباد

عید یکی از موهبات مقدس آسمانی است که برجوامع انسانی ومعتقدات یکتا پرستی بشر، بخصوص مردمان مسلمان جهان بمثابه روز های فرخنده ، خجسته ومقدس میباشد  که تجلیل آن برای مومنین پاکنهاد فرض گردیده است . چرا فرض ؟ فرض برای اینکه روز مقدس عید مطابق به احکام خداوندی زمان پاکی درونی وبیرونی وجود انسان از چرک کینه وکدورت وهوای گرد آلود خود خواهی وتکبر میباشد که روح وروان آدم با نیت نیک وجان پاک ، قلب پاک ، لباس پاک وپاکیزه گی خانه وکاشانه و رفتن بدیدار دوستان ، احوالپرسی ازمریضان ، کمک به بینوا یان ، شفقت به یتیمان ، آشتی با رنجیده گان ،  وصلح با صلح خواهان ، با ایجاد مهر ومحبت تجلیل وبر گزار میگردد.هرچند گروهای مساکین ، گدایان ، فقیران ،محتاجان وگرسنگان تاریخی جوامع زحمتکشان دنیا از نعمات لازم حتا بسطح ابتدایی ترین معشیت زنده گی همیشه محروم بوده سال تمام روزه داراند . اما این تعاریف ومعاریف ایام عید واین روزهای نوروزاست که بوسیله ی مومنین پاکدل ونو اندیشان پاکنهاد همه ساله برگزار میگردند.

خوشبختانه امسال روز عید فطر مصادف است بروز های آغازین سال  نو ۱۴۰۵ خورشیدی . بنا بر آن جای آن دارد که هرد وجشن خجسته یعنی حلول پرمیمنت سال ۱۴۰۵ خورشیدی وایام نوروز وروزفرخنده ی عید فطررا برای همه تبریک وتهنیت گفته عید خوش ، سال آرامش وبا سعادت برای همه آرزو میکنم .

قابل یادهانی است که در روز های عید وجشنهای نوروزی مردم با سفره های رنگین وطعامهای شیرین از یکدیگر استقبال نموده فضای پراز مهر وآشتی ، صلح ومحبت بر پا داشته درین ایام خجسته ی عید ونوروز اول سال به غربا ، مساکین وبینوایان با مهر ومحبت نان و آب اعطا میگردد . مردم دلپاک حق پسند وعدالتخواه جهان روز عید وسال نو را با نو آفرینی های فکری وپاکیزه گیهای قلبی به استقبال میگیرند.

با تاسف باید گفت که در جهانیکه ما زنده گی میکنیم  بخشهایی از نقاط جهان در اثر جنگهای شدید بشکل بیرخمانه وخانومانسوز به خون وآتش مبدل گردیده چنانچه هستی وموجودیت بشریت در سایه ی تهدید جنگ های وحشتناک مرگ ومیر،  فقر مرض ، بیکاری ، بیماری ، مهاجرت وصدها مصیبت هولناک دیگردر خطر نابودی جدی قرار گرفته ومردم نیمه جان درمیان مرگ وزنده گی و در حالت نزع بسختی نفس میکشند، بنابر آن در محیطی که خون وآتش جاری باشد وخون انسان  بناحق  ریخته شده وصدها جنازه ها وتابوتهای ی خونچکان کشته شده گان قلب مردم راداغدارمیازد. پس چگونه مردم با دل خوش از جشن عید ونوروزسال نو تجلیل بعمل می آورند هاکذا در سفره ی که نان خشک هم میسر نباشد وانسان در حال گرسنگی ودربستر مریضی چگونه میتوان بادل گرسنه وبا تن بیماراز عید ونوروز استقبال نمود .؟؟

بنابر آن این وظایف انسانی وجایب وجدانی هر انسان با مسُولیت وبشر دوست ،ترقی خواه وعدالت پسند جهان است که همصدا با جامعه ی جهانی ونهاد های صلحدوست جهان از ختم جنگها وایجاد صلح جهانی و پدیده ی صلح وخاتمه ی جنگ دفاع نموده با یقین کامل باید گفت که انگیزه های اصلی واساسی جنگ ظالمانه وغیر عادلانه قابل بررسی ومحکوم بزوال است .

ازینکه در بسیاری از جغرافیای جهان عید فطر از فرایض دینی ونوروزبروزهای تاریخی وجشنهای سنتی مبدل گردیده است از آن استقبال نموده و بدین مناسبت این روز های خجسته وفرخنده ی عید ونوروز را به همه تبریک وتهنیت گفته سعادت وخوشبختی های همیشگی برای بشریت ،همنوعان وجوامع صلحدوست انسانی وعدالتخواه جهان آرزو میکنم .نابود با جنگ ومصیبت ، زنده باد صلح آرامش .

باعرض حرمت 

عبدالوکیل کوچی 

