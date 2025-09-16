علاقه ای به فهمیدن ندارند

تاریخ انتشار :16.09.2025

قطر از آمریکا خواست به «استانداردهای دوگانه» پایان دهد و اسرائیل را مجازات کند…

آمریکا هم گفت چشم یا اخی … منتظر باش .

به گزارش اکسیوس به نقل از مقامات اسرائیلی، ارتش این کشور تنها ساعاتی پس از دیدار روبیو با نتانیاهو و اعضای کابینه او، عملیات زمینی برای اشغال خرابه های غزه را آغاز کرده است…



در سومین سالگرد جنبش مهسا رضاپهلوی مدعی شد این جنبش واس ماس . شعار مرد میهن آبادی ، جواب نداد…

در حاشیه انتشار نامه سرگشاده به رضا پهلوی که عبدالستار دوشکی نوشت فقط یادآوری کنم این جماعت سلطنتی اگر به حرف و نامه … شعور سیاسی پیدا میکردند خوب بود . مثل بسیجی های نظام حاکم … نه شعور سیاسی دارند و نه علاقه ای به فهمیدن دارند.

بی شعوری سیاسی سامانه سلطنت زمانی کاملا واضح شد که بدون هیچ تلاشی و هیچ درکی از زمان ، فک جوجه ایی را باز کردند تا لقمه بزنند اندازه ایران ، با شعار مرگ به بقیه ، صرفا با ژستهای تخمی رسانه ایی…اون رسانه که تریبون میدهد شک نکنید نتیجه کارش مثبت نیست از بی بی سی فارسی که به قول شاملو حرامزاده ترین است تا من و تو تا اینترنشنال تا بقیه …

رضاپهلوی 2 خطای محاسبه جدی دارد .

اول حساب زیادی کردن روی اسرائیل است .

دوم حساب کردن روی نیروهای فعلی نظامی حکومت فعلی است .

رضاپهلوی حتی اگر از این 2 خطای محاسباتی آگاه باشد نمیتواند پا پس بکشد . چون خودش و سامانه اش هیچ مایه و عرضه ای ندارند . فراموش نشود رابطه داشتن با حساب کردن یکی نیست .

اسرائیل یک قدرت منطقه ای است و نمیتواند در چیدمان سیاسی جهان نقشی داشته باشد . اسرائیل در کادر نظم نوین بدون اجازه کاخ سفید آب هم نمیخورد . ولی در اسکول کردن دست باز دارد . رضا را برد به تیوال کله زد ، تاج گذاری نمادین کردند ، هیئت پهلوی را حلوا حلوا کرد و هر ملق دیگری که جای دوست و دشمن را نشان میداد …

حساب باز کردن روی نیروهای نظامی سپاه و بسیج … هم به مفت خوری رضاپهلوی کمکی نمیکند .



سامانه سلطنت از دوران دیکتاتوری محمد رضا پهلوی و رضا خان قلدر و فاشیسم دینی حاکم درس نگرفتند که سیستم های با قواعد فردی شاه یا شیخ یا استالین یا هیتلر … موفق نیست .

برای موفقیت و پیشرفت ایران کاری جمعی میطلبد . این جماعت سلطنتی فئودال طلبکار پرور با جلوداری رضاپهلوی عقلشان و قدشان به کار جمعی نمیرسد .

اسماعیل هوشیار