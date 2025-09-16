علاقه ای به فهمیدن ندارند

تاملی بر  دیدگاه های «خدا مرده و یا اینکه سکوت…

نویسننده: مهرالدین مشید درامدی بر دو تجربه‌ی متفاوت از غیبت الهی اندیشه‌ی…

نصایح نامچه

موسی فرکیش «نصایح‌نامچه»، در حقیقت متن گفتار و پیشنهادهای عبدالرحمان خان…

یازدهم سپتامبر؛ مبارزه با تروریسم یا چرخه معکوس تحول در…

نویسننده: مهرالدین مشید حملات یازدهم سپتامبر ۲۰۰۱ نه تنها سیاست خارجی…

 آیا راه رشد غیر سرمایداری پاسخگوی  اهداف استراتیژیک خلقهای جهان…

مقدمه این را همه میدانند که در ایجاد جنبشها وحریانات تند…

استاد ګل پاچا الفت 

خدای بخښلی  استاد گل پاجا الفت  هغه  لوی  او وتلی…

د سیاسي ګوندونو په جوړولو او فعالیت کې د مرام…

 انسان له اوله په ټولنیز ژوند کې د ګډو موخو…

خاطر شاد 

رسول پویان  تـو گـویی خامـۀ پاییز کلک استاد است  به هر طرف…

برجحان تعلقات!

امین الله مفکر امینی                     2025-07-09 برجحان ز تـــــــــعلقات وافکاری واهی خدا جوییــــــــم با…

اگر سقراط ‌پدر فلسفه است، کنفوسیوس یا ملاصدرا چرا چنین…

بخش دوم از مقاله‌ی سقراط، تیشه‌زنی، به ریشه‌ی دانایی. بحثی از…

پاسخی به پرسشی

محمدعثمان نجیب  آغا صاحب گرامی، نه دانستم دلیل شتابان شما برای…

استاد قیام الدین خادم 

استاد خادم د پښتو ادبیاتو په اسمان کې له هغو…

روشنگری روس، ملی گرا، رفرمیستی، علم گرا

Lomonossow, Michail(1765-1711 آرام بختیاری لومونسف؛- شاعر، دانشمند، روشنگر. میشائیل لومونسف(1765-1711.م)، شاعر، محقق، فیلسوف،…

د سیاسي ګوند او سازمان اساسي او تشریفاتي سندونه

د یوه سیاسي ګوند او د هر سیاسي او ټولنیز…

اعتراف به خطا؛ اخلاق و پل عبور از تاریکی به…

نوسنده: مهرالدین مشید  تاریخ، دادگاه اشتباهات مشترک ما تاریخ معاصر افغانستان و…

وقتی اژدها می‌غرّد، خرس می‌خروشد و فیل می‌خرامد؛ بشکه زرد…

نوسنده: مهرالدین مشید  پیام نشست شانگهای برای طالبان؛ نشانه‌ای از افول…

در سوگ کنر

بمناسبت زلزله ي مهلک ولایت کنر از زمین لرزه کنر هر…

درمراثی قربانییان زمین لرزه ی مشرق زمیـــن !

امین الله مفکرامینی                   2025-02-09! بدیــــــــده اشکِ ماتم و بدل خونم ز لغزشِ…

اشک قلم 

رسول پویان  اشک قلم به صفحـۀ دل ها چکیده است  صد لاله…

استاد عبدالروف بینوا

استاد بینوا د هېواد، سیمې او نړۍ په کچه ستر…

کودکانی که کودکی نمی‌ کنند

خیابان، خانه بی‌در و پیکر کودکان فراموش‌ شده! فرشید یاسائی *  ما…

«
»

علاقه ای به فهمیدن ندارند

تاریخ انتشار :16.09.2025

 hoshyaresmaeil2017@hotmail.com

قطر از آمریکا خواست به «استانداردهای دوگانه» پایان دهد و اسرائیل را مجازات کند…

آمریکا هم گفت چشم یا اخی … منتظر باش .

به گزارش اکسیوس به نقل از مقامات اسرائیلی، ارتش این کشور تنها ساعاتی پس از دیدار روبیو با نتانیاهو و اعضای کابینه او، عملیات زمینی برای اشغال خرابه های غزه را آغاز کرده است…

در سومین سالگرد جنبش مهسا رضاپهلوی مدعی شد این جنبش واس ماس . شعار مرد میهن آبادی ، جواب نداد…

در حاشیه انتشار نامه سرگشاده به رضا پهلوی که عبدالستار دوشکی نوشت فقط یادآوری کنم این جماعت سلطنتی اگر به حرف و نامه … شعور سیاسی پیدا میکردند خوب بود . مثل بسیجی های نظام حاکم … نه شعور سیاسی دارند و نه علاقه ای به فهمیدن دارند.

بی شعوری سیاسی سامانه سلطنت زمانی کاملا واضح شد که بدون هیچ تلاشی و هیچ درکی از زمان ، فک جوجه ایی را باز کردند تا لقمه بزنند اندازه ایران ، با شعار مرگ به بقیه  ، صرفا با ژستهای تخمی رسانه ایی…اون رسانه که تریبون میدهد شک نکنید نتیجه کارش مثبت نیست از بی بی سی فارسی که به قول شاملو حرامزاده ترین است تا من و تو تا اینترنشنال تا بقیه …

رضاپهلوی 2 خطای محاسبه جدی دارد .

اول حساب زیادی کردن روی اسرائیل است .

دوم حساب کردن روی نیروهای فعلی نظامی حکومت فعلی است .

رضاپهلوی حتی اگر از این 2 خطای محاسباتی آگاه باشد نمیتواند پا پس بکشد . چون خودش و سامانه اش هیچ مایه و عرضه ای ندارند . فراموش نشود رابطه داشتن با حساب کردن یکی نیست .

 اسرائیل یک قدرت منطقه ای است و نمیتواند در چیدمان سیاسی جهان نقشی داشته باشد . اسرائیل در کادر نظم نوین بدون اجازه کاخ سفید آب هم نمیخورد . ولی در اسکول کردن دست باز دارد . رضا را برد به تیوال کله زد ، تاج گذاری نمادین کردند ، هیئت پهلوی را حلوا حلوا کرد و هر ملق دیگری که جای دوست و دشمن را نشان میداد …

حساب باز کردن روی نیروهای نظامی سپاه و بسیج … هم به مفت خوری رضاپهلوی کمکی نمیکند .

سامانه سلطنت از دوران دیکتاتوری محمد رضا پهلوی و رضا خان قلدر و فاشیسم دینی حاکم درس نگرفتند که سیستم های با قواعد فردی شاه یا شیخ یا استالین یا هیتلر … موفق نیست .

برای موفقیت و پیشرفت ایران کاری جمعی میطلبد . این جماعت سلطنتی فئودال طلبکار پرور با جلوداری رضاپهلوی عقلشان و قدشان به کار جمعی نمیرسد .

16.09.2025

اسماعیل هوشیار

