علائمی جهانی !

تاریخ انتشار :05.01.2026

hoshyaresmaeil2017@hotmail.com

تجمعات شبانه در هشتمین روز از اعتراض‌ها در ایران، در شهرهای مختلف ادامه دارد…

پس از حمله آمریکا به ونزوئلا، ترامپ گفت که نیروهای آمریکایی نیکلاس مادورو، رئیس جمهور ونزوئلا و همسرش را «گرفته‌اند.»

نیکلاس مادورو و همسرش اکنون به بازداشتگاه متروپولیتن بروکلین منتقل شده‌ اند . مادورو روز دوشنبه در نیویورک به دادگاه برده می‌شود.

فقط ولی فقیه با رئیس باند ونزوئلا را بردند . دولت هنوز هست ، ساختارها خراب نشدند . چین و روسیه هم ساکت بودند یعنی راضی…تردید نکنید چنین کاری بدون هماهنگی با اطرفیان مادورو عملی نبود . جناحی خسته از وضع موجود اقتصاد ورشکسته خراب …

خانم ماریا کورینا ماچادو پاریسکا سیاست‌مدار و کنشگر اهل ونزوئلا برنده نوبل غرب ، بعد از دریافت جایزه نوبل غربی ملاقاتی با مسیح علینژاد داشت و مدتی بعد صدای فارسی آمریکا فرمان را داد دست علی جوانمردی با گرایشات فکری فدرالیسم …اینها علامتهای ساده ایی هستند و اگر کسی نخواست بفهمد مشکل خودش است .

این یک خط سیاسی جهانی است غلط یا درست خوب یا بد … به کادر کشیدن تمام سازهای ناموزون خارج از کادر نظم نوین در همه جای جهان…

سیستمهای سیاسی با ستون فقرات فردی شیخ یا شاه یا تک حزبی مثل حزب رستاخیز یا حزب الله … تاریخش در سطح جهان بشریت تمام است .

مافیای حاکم در ایران هم از این قاعده مستثنی نیست . ارباب بی مروت در کاخ سفید تشخیص میدهد بعضی را باید جراحی خونین کرد مثل صدام و قذافی و بعضی به شکلهای دیگرمتناسب با جغرافیای مربوطه .

دونالد ترامپ درباره ماریا کورینا ماچادو، رهبر مخالفان ونزوئلا گفت «فکر می‌کنم برای او خیلی سخت باشد که رهبر شود. او در داخل کشور نه حمایت دارد و نه احترام… زن بسیار خوبی است، اما احترام لازم را ندارد. معاون مادورو هم اعلام کرد که دولت این کشور حاضر به همکاری های جهانی لازم در تمام زمینه هاست .

اسماعیل هوشیار

05.01.2026