عقل چیست ؟

د مولانا سعید افغاني : آزاده ، ټولنیزه ،علمي ، فرهنګي  او نشراتي ارګان …

د تصوف او عرفان په تړاو مرکه‎

له ښاغلي پوهاند محمد بشیر دودیال سره، چې د علم،…

نمک شناسان!

امین الله مفکر امینی                     2026-15-01! دوستش میدارم آنــرا کزاعمــــاقی قلبی  مملو زمهــــرش دوستم بــــدارد  بسی…

رمان نیهلیستی، عرفان رفرمیستی، روشنفکر پوپولیستی

Aldous Huxely (1894- 1963) آرام بختیاری روشنفکران و فرهنگسازان در رمانهای هاکسلی. آلدوس…

پیام شادباش رفیق سلطانعلی کشتمند

پیام شادباش رفیق سلطانعلی کشتمند، از بنیان‌گذاران حزب دموکراتیک خلق…

دا نه یو انتخاب دی، بلکې یو تاریخي مسؤلیت دې 

درنو محضرو ملګرو! نن موږ دلته یوازې د یوې عادي غونډې…

فرخنده باد  شصت ویکمین سالروز تاسیس حزب دیموکراتیک خلق افغانستان

رفقای عزیز! امروز بخاطر تجلیل  شایسته ازشصت ویکمین سالروز حزب دیموکراتیک…

از اختناق در سطح طالبان تا اختناق در دموکراسی های…

نویسنده: مهرالدین مشید اختناق داخلی طالبان و مصلحت‌گرایی جهانیان اختناق در افغانستان…

فــــــــــــــراخــــــــــوان

نشست مشترک شورای اروپایی حزب آبادی افغانستان و تشکل نوین…

به پیشواز بزرگداشت از سالگرد ح د خ ا

هویت واقعی هر حزب یا سازمان سیاسی، پیش از هر…

تجلیل از شصت‌ویکمین سالگرد تأسیس ح د خ ا

به مناسبت شصت‌ویکمین سالگرد بنیان‌گذاری حزب دموکراتیک خلق افغانستان، نشست…

قتل نظم و قانون 

رسول پویان  خـدا نظـاره گـر قـتل نظـم و قـانـون است  ز بیم جنگ و تجاوز بشر جگرخون است  شرار حرص تجاوزگران چه افزون است  حدیث هیتلـر و چنگیز…

عشق فطرت اش!

امین الله مفکر امینی                             2026-04-01! زعشق گفتن نباید خواست صرف ارضای خواهشهای…

ګالیلیو ګالیله

دی یو ایتالیوي فیلسوف، ستوری پېژندونکی، فزیک‌پوه، ریاضي پوه…

آلبر کامو،‌ محصول یا قربانی استعمار فرانسه؟

درودها دوستان گرامی ما! محمدعثمان نجیب  نماینده‌ی مکتب  دینی فلسفی  من بیش از…

کتاب "زندگی عیسی" نقد مسیحیت بود 

Strauß, David (1808-1874) آرام بختیاری داوید اشتراوس؛- مبارز ضد مسیحی، مبلغ علم…

عدل الهی و عدالت اجتماعی و سرنوشت عدالت در جهان

نویسنده: مهرالدین مشید  خوانشی فلسفی–دینی از نسبت خدا، انسان و مسئولیت…

لذت چیست؟

لذت به معنای حقیقی٬ بدون وابستگی به خوردن و مراقبت جنسی٬ بصورت…

اختلاف دښمني نه ده؛ د اختلاف نه زغمل دښمني زېږوي

نور محمد غفوری په انساني ټولنو کې د بڼو او فکرونو اختلاف یو…

شاعر کرد زبان معاصر

آقای هوزان اسماعیل (به کردی: هۆزان ئیسماعیل) شاعر کرد زبان…

عقل چیست ؟

د مولانا سعید افغاني : آزاده ، ټولنیزه ،علمي ، فرهنګي  او نشراتي ارګان  ته  ښه راغلاست!

تاریخ نشر: 18 جنوری 2026 میلادی

   جهد کن تا پیر عقل و دین شوی ــ تا چو عقل کل تو باطن بین شوی                                        مولانا « بلخی »

عقل : عقل  در اصطلاح  ادبیات «  خرد ،  فهم ، علم ،  دانش ،  شعور ،  قوه تشخیص ،  دریافتن ،  دانستن و فهمیدن » است؛ مترادف عاقل: « باهوش،  باخرد، دانا،  ذکی و هوشیار »؛ متضاد عاقل: « جاهل،  نادان، بی‌خرد ، بی عقل  و… »  و جمع آن « عقول » به معنی « خردمندان » میباشد.

عقل : عقل « خرد »  مجموع  « فعالیتهای ، اعمال ،  قوهٔ تشخیص  و ادراک »  یک انسان است که به وسیله آن : « معنی »  را میتوان  درک و تشخیص کرد ؛ از« منطق » میتوان در« تحقیق، برسی و ارزیابی » استفاده  نمود و از « واقعیت یا حقیقت »  میتوان  در « شناخت و قضاوت » کار گرفت. 

ــ طب مدرن « علوم اعصاب »: عقل  را « نیرویی  درونی انسان »  بخاطر شناخت: «  فکر، ادراک، حافظه، قضاوت و تصمیم‌گیری» معرفی کرده و به « مغز» وابسته میداند وهمچنان: مغز را« مادی»؛ هوش را« مهارت» و ذهن را تجلی « فکرو احساس» تلقی مینماید و ضمناَ تحقیق علمی  داکتر راجر « اسپری» برنده جایزه نوبل  نشان  داد که: عقل و هوشیاری به یک نقطه واحد مغز محدود نیست.   

ــ  فلاسفه یونان قدیم : ارسطو «  شاگرد افلاطون »: عقل  را به یک نیروی اصلی در نفس انسانی و یا « نیرویی  دوگانه در انسان »  معرفی کرده  و آن  را به  دو بخش: عقل  نظری : «  برای شناخت حقایق  جهان » و عقل عملی: «  برای هدایت  رفتار اخلاقی » تقسیم  کرد و خاطر نشان  ساخت که: عقل نظری و عقل عملی  باید با هم کار کنند و اخلاق بدون عقل، ناقص است.

ــ ادیان کهن : دین زرتشت« مزدیسنا » باور دارد که انسان از طریق عقل  میتواند  حقایق درک کند؛ دین هندو« هندوئیسم » معتقد است که: عقل  ابزار  برای «  درک حقیقت ، تصفیه  ذهن  و شناسایی توهم » است و دین بودا «  بودیسم »  عقل  را نور حیاتی  میداند که از طریق  کنترول  ذهن  و پاکی درونی  به دست میاید.  و همچنان  ادیان ابراهیمی  باور دارند  که:  عقل  نیروی درک  برای شناخت حقیقت،  تمیز حق از باطل  و رسیدن به کمال است. 

ــ  تصوف به این عقیده است  که: عقل  به  تنهایی  برای  درک  حقایق عمیق هستی  و معارفت الهی  کافی نیست و همچنان عرفان عقل  را چراغ  تا  پیش دروازه  میداند  و انطرف دروازه  ضرورت  به  ایمان است  و از جانب هم  باور دارند که: عقل  تا جای  مفید است که ایمان  را ثابت کند و…

ــ صوفیان تاکید دارند که:  عقل  در درک حقایق  الله سبحانه و تعالی  ناتوان است و تنها راه رسیدن  به معرفت حقیقی، شهود و اشراق قلبی یعنی « قلب و عشق » است  نه استدلال عقلی . چنانچه:      

ــ خواجه عبدالله « انصاری » به این نظر است که: عقل ابزاری  محدود است که توانایی درک حقیقت ذات حق را ندارد و تنها  تا حد معقولات پیش میرود،  اما  برای رسیدن  به مقام  قرب الهی  و وصال معشوق،  نیازمند « عشق » و « جذبه » میباشد.                                               

ــ مولانا جلال الدین محمد « بلخی » اعتقاد داشت که: عقل با عشق باعث نور و معرفت الهی میشود وبه این اساس عقل را به دو نوع: عقل جزئی « عقل حسی » و عقل کلی « عقل الهی » تقسیم کرد. 

عقل : عقل در قران کریم  بنام: « تعقلون ، یعقلون ،  یعقلها ،  نعقل ،  عقلوه  و  لُبّ »  بصورت  فعل  امده  و همچنان با  « تدبر ، فکر ، فهم ، علم  و لب و ایمان و تقوا و نفس  و روح  و قلب »  ارتباط  با معنی دارد  واز جانب هم  رب العالمین برای سعادت و رستگاری انسان به صراحت بیان کرده  که: «  در آفرینش آسمان‌ها  و زمین،  وآمد و رفت شب وروز،  نشانه ‌های برای خردمندان  است». 

چنانچه مولانا داکتر سعید افغانی در کتاب « الاشارات والتنبیهات ابن سینا » بیان کرده که : عقل قوهٔ  تشخیص و ادراک لازمه  دارد و میتواند خوب و بد را از هم تفکیک کند. و همچنان  در « اندرزها » خویش  چنین نوشته است که:  خداوند تعالی؛  انسان  را فاعل  مختار و اشرف المخلوقات  آفریده  و تصرف  کائینات را  به آن  داد ،  بنآ  اگر انسان  هر قدر از اختیار جائز خود کـاربگیرد  و هر قدر در معرفت کائینات  افق  ذهن  خود را  وسعت  دهد  به همان  اندازه  از منافع  زندگی  بهره مند میگرد.

الهی!                                                                                                                        

ــ نمیدانم  که جایگاه اصلی عقل :« قلب » است و یا « مغز» ؟ ولی؛  یقین دارم  که توعقل را منحیث « رحمت و نعمت »  به آدمی عطا  کردی، تا قلب  را به آن  تجلی دهد و با تفکرسالم  به کمال  برسد.

آی الله سبحانه و تعالی عزیز!                                                                                           

ــ  آی انکه تو آفریده « عقل » آدمی هستی !  با لطف خویش  برایم  « عقل سلیم »  ارزانی کن ؛  تا  با « خرد ، تفکر ، تعقل ، عشق،  جذبه و اشتیاق »  فقط  تو را پرستش و عبادت کنم.

ــ آی انکه تو عطا کننده « « قلب » آدمی هستی! با  محبت خویش نور رحمت را تجلی قلبم  بگردان، تا با عشق حقیقی؛  برای سعادت  و رستگاری  خود و بشریت، جد و جهد نمایم.

امین یا رب العالمین

منابع و مآخذ:                                                                                                                ــ سوره ۱۲: يوسف ، ایه مبارکه « ۲ »: در مورد قران به زبان عربی که دران تفکر شود.                                   ــ سوره ۲: البقرة و ایه مبارکه « ۲۴۲» :  در مورد  فکر و اندیشه درمورد ایات قران.                                     ــ سوره ۲: البقرة و ایه مبارکه « ۱۶۴» : فکر و اندیشه درمورد آفرينش آسمانها و زمين و…                            ــ  تفسیر احمد : مولف امین الدین « سعیدی» ،جزا« ۱ـ۲ـ۳»، صفحه « ۲۸۳» تفسیر ایه ۱۶۴ سوره البقره.          ــ سوره ۸: الأنفال ، ایه مبارکه « ۲۲» : در مورد کسی که نمی اندیشد، بدترین هستند.                                       ــ سوره ۳: آل عمران ، ایه مبارکه « ۱۹۰ » : در آفرينش آسمانها و زمين و آمدن شب و روز…                          ــ سوره ۲: البقرة ، ایه مبارکه « ۲۶۹ »: الله تعالی به هر كس كه بخواهد حكمت مى ‏بخشد، و…                          ــ  مثنوی معنوی ، دفتر چهارم . بخش  ۸۱ : مولانا بلخی : « جهد کن تا پیر عقل و دین شوی و …» .                    ــ  کتاب « اخلاق نیکوماخوسی » :  نوشته ارسطو فیلسوف یونان.                                                                 ــ اندرزها و نصایح : نوشته مولانا داکتر محمد سعید افغاني. « بخش دری ».                                                    ــ الاشارات والتنبیهات ابن سینا: تحقیق پژوهش و ترجمه از: مولانا سعید افغانی، صفحه « ۱۳۸ ».                      ــ  تحقیقات علمی داکتران مغز و عصب: مادی گرا ، دوگانه انگار ، وایلر پنتت ، راجراسپری و مایکل گازانیگا.        ــ  بحث عقل ، فلسفه و تصوف از دیدگاه : خیام ، مولانا بلخی، امام محمدغزالی ، ابن عربی ، سهروردی ، ابن سینا ، خواجه عبدالله انصاری. « یوتیوب ــ هوش مصنوعی»  و معلومات عزیزانم : کرنزی صاحب و نوس صاحب.            ــ فرهنگ زبان فارسی : دکتر مهشید « مشیری» و فرهنگ فارسی عمید : حسن « عمید».

