عبدالباری عطوان، تحلیلگر برجسته جهان عرب در سرمقاله روزنامه فرامنطقه‌ای «رای الیوم» نوشت: پس از آنکه تجاوز نظامی آمریکا و اسرائیل به ایران ماه اول خود را به طور کامل پشت سر گذاشت، بازگشت سرتیپ “یحیی سریع” سخنگوی رسمی شاخه نظامی جنبش انصارالله یمن، به صفحه تلویزیون با لباس نظامی و لحن خطابی و ادبی متمایز خود، پس از وقفه‌ای طولانی، و اعلام بمباران جنوب فلسطین اشغالی با چندین موشک بالستیک، در نگاه اول معانی متعددی را در بر دارد:

اول: وجود یک طرح دقیق در نزد فرماندهی ایران، به عنوان رهبر محور مقاومت، برای توزیع نقش‌ها میان متحدانش و تعیین جدول زمانی مداخله نظامی.

دوم: ترجمه عملی پیش‌بینی “شهید آیت‌الله سید علی خامنه‌ای” مبنی بر گسترش دایره جنگ، طولانی کردن مدت آن و فرو بردن متجاوزان در یک جنگ فرسایشی منطقه‌ای.

سوم: تمرکز بر حملات موشکی به نقاط ضعف محور آمریکا، یعنی پایگاه‌های نظامی آمریکا در منطقه عربی، عمق خاک فلسطین اشغالی، و بستن تنگه‌های استراتژیک مانند تنگه هرمز در مدخل خلیج فارس( تنگه هرمز) و تنگه باب‌المندب در دریای سرخ، که منجر به بحران اقتصادی جهانی خواهد شد.

بازگشایی جبهه دریای سرخ یمن، که از اهمیت استراتژیک بسیار بالایی برخوردار است، به این معناست که فلسطین اشغالی اکنون از جنوب (انصارالله)، شمال (حزب‌الله) و شرق (ایران) تحت محاصره قرار گرفته و به زودی عراق نیز به این حلقه خواهد پیوست. این محاصره با شبکه موشک‌های فراصوت، بارشی، خوشه‌ای و دارای کلاهک‌های پیشرفته و ده‌ها هزار پهپاد بسیار پیشرفته و ارزان‌قیمت همراه خواهد بود. این امر، رئیس‌جمهور بی‌پروا و متحدان اسرائیل را در مواجهه با گزینه‌های بسیار دشواری قرار خواهد داد، به ویژه در شرایطی که ناتو و کشورهای عضو اروپایی آن به طور کامل موضع بی‌طرفی اتخاذ کرده و از ورود به این جنگی که محکوم به شکست قطعی است، خودداری می‌کنند.

یمنی‌ها اولین کسانی بودند که در تاریخ جنگ‌های خاورمیانه از موشک‌های بالستیک فراصوت و بارشی استفاده کردند؛ آنها تل‌آویو بزرگ، فرودگاه بن‌گوریون را بمباران کردند و بندر ام‌الرشراش (ایلات) را منهدم و از خدمت خارج ساختند تا به مجاهدان محاصره شده در نوار غزه یاری رسانند. اکنون نیز آنها “در حمایت از جمهوری اسلامی ایران و جبهه‌های مقاومت در لبنان، عراق و فلسطین” وارد عرصه نظامی شده‌اند و عملیات نظامی را تا توقف تجاوز به تمامی جبهه‌های مقاومت و شکستن محاصره ملت یمن ادامه خواهند داد، همانطور که در اولین بیانیه سرتیپ سریع پس از بازگشت پرشکوهش آمده است.

نکته مهم دیگر که اهمیت آن کمتر از بازگشت نظامی نیست و در احیا و فعال‌سازی مجدد جبهه یمن خلاصه می‌شود، به شرح زیر است:

اولین نکته: پیوستن موشک‌های یمنی به همتایان ایرانی خود در بمباران پایگاه‌های نظامی آمریکا در کشورهای همسایه عربی در شمال و شرق خلیج فارس، با توجه به موقعیت جغرافیایی استراتژیک در جنوب شبه‌جزیره عربستان و تجربه رزمی طولانی که شاخه‌های نظامی یمن در طول هشت سال جنگ با عربستان سعودی کسب کرده‌اند.

دوم: بستن دریای سرخ در مقابل ناوگان و ناوهای هواپیمابر آمریکایی. شاید یادآوری این نکته مفید باشد که موشک‌ها و قایق‌های جنگی یمنی، چندین رزم‌ناو و ناو هواپیمابر آمریکایی را بمباران کرده، آنها را دچار خسارت‌هایی شده‌اند، وادار به عقب‌نشینی و فرار به سمت شمال دریای سرخ برای اجتناب از این موشک‌ها نموده‌اند.

سوم: بستن کامل شاخ آفریقا در برابر عملیات نفوذ اسرائیل، به ویژه در اراضی سومالی، جیبوتی، جزایر دریای سرخ و سقطری؛ جایی که اسرائیل قصد داشت آن را به پایگاه‌های نظامی برای تجاوز به یمن و کنترل ساحل غربی دریای سرخ تبدیل کند.

فعال‌سازی مجدد جبهه یمن و ورود جنبش انصارالله یمن با تمام توان نظامی خود در حمایت از ایران بر پایه “پاسخ به وفاداری ایران با وفاداری یمن”، یک تحول استراتژیک با اهمیت بسیار بالا در جنگ کنونی آمریکایی- اسرائیلی به شمار می‌رود. این اقدام نه تنها عمر جنگ را طولانی‌تر خواهد کرد، بلکه منجر به تغییر نتایج آن و تحمیل شکستی بسیار پرهزینه بر متجاوزان خواهد شد. رزمنده یمنی به شجاعت، جسارت و مبارزه تا پیروزی یا شهادت معروف است و به همین دلیل، یمن به عنوان “قبرستان مهاجمان” و قدرت‌های بزرگ، به ویژه در تاریخ شناخته شده است.