عطوان: اولین هدف طرح ترامپ در شکستن انزوای جهانی اسرائیل خیلی زود شکست خورد

عبدالباری عطوان، سردبیر روزنامه فرامنطقه‌ای رای الیوم و تحلیلگر برجسته فلسطینی، سرمقاله جدید این روزنامه الکترونیکی را به تحولات اخیر در پرونده جنگ غزه، از طرح مسموم دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا گرفته تا حمله تروریستی رژیم صهیونیستی به کاروان جهانی صمود اختصاص داده و نوشت: دو پاسخ تکان دهنده به طرح مسموم ترامپ که مدعی پایان دادن به جنگ غزه است و همچنین به حمله ارتش رژیم صهیونیستی به کشتی‌ها و قایق‌های ناوگان صمود و بازداشت بیش از 500 فعال حقوق بشری، خیلی زود داده شد.

گسترش نفرت جهانی از صهیونیست‌ها

عطوان افزود: پاسخ اول از سوی تاکر کارلسون، روزنامه نگار، نویسنده و ستاره تلویزیونی مشهور آمریکایی صورت گرفت که پیشتر یکی از حامیان بزرگ رژیم اشغالگر اسرائیل بود و به دشمنی با اعراب و مسلمانان شهرت داشت. پاسخ دوم هم عملیاتی بود که با چاقو در یک کنیسه در شهر منچستر واقع در شمال انگلیس انجام شد و منجر به مرگ دو نفر و زخمی شدن سه تن دیگر گشت که جراحات آنها بسیار جدی توصیف شده است.

این نویسنده فلسطینی تصریح کرد: ما با پاسخ اول، یعنی اظهارات تکان دهنده تاکر کارلسون علیه صهیونیست‌ها و به ویژه نتانیاهو و نیز ترامپ آغاز می‌کنیم. تاکر کارلسون یک شخصیت رسانه‌ای مشهور در آمریکاست که برنامه ویژه خودش را دارد و از محبوبیت بالایی برخوردار است. او در اوج جسارت و فصاحتف در پیامی به صورت صوتی و تصویری گفت: «چیزی به نام قوم برگزیده خداوند وجود ندارد و این یک بدعت است. خداوند هرگز نمی‌تواند قومی را انتخاب کند که کودکان و زنان را در نوار غزه قتل عام می‌کند. هر کاری هم که اسرائیل انجام می‌دهد برخلاف انجیل و آموزه‌های عیسی است و ما چگونه می‌توانیم با چنین چیزی همراه شویم و موافقت کنیم».

در ادامه این مقاله آمده است: اما پاسخ دوم، عملیاتی بود که با چاقو علیه یهودیان در کلیسایی در منچستر توسط فردی ناشناس انجام گرفت. این عملیات قابل پیش بینی بود، هرچند بسیاری با آن مخالفت و آن را محکوم کردند. روشن است که جنگ نسل کشی که توسط رژیم اشغالگر علیه نوار غزه آغاز شده و ادامه دارد و از حمایت درصد بسیار زیادی از اسرائیلی‌ها برخوردار است، خشم جهانیان را برانگیخته و تهدیدی برای امنیت یهودیان در سراسر دنیاست و برای اولین بار از زمان جنگ جهانی دوم، مردم را علیه آنها تحریک کرده است.

سردبیر روزنامه رای الیوم با لحنی کنایه آمیز تاکید کرد: زمانی که ارتش قوم برگزیده خدا 66 هزار غیرنظامی بی‌گناه را که بیشتر آنها زن و کودک هستند، قتل عام می‌کند، بیش از 200 هزار نفر دیگر را زخمی می‌کند، جنگی از نسل کشی و گرسنگی علیه مردم بی دفاع به راه می‌اندازد، 35 بیمارستان و 95 درصد از ساختمان‌ها و خانه‌ها را ویران می‌کند، دو و نیم میلیون نفر را آواره می‌سازد و همه این کارها را به نام یهود و دین یهود انجام می‌دهد، طبیعی است که برخی از افراد در سراسر دنیا صرف نظر از نژاد یا عقیده خود علیه یهودیان اقدام کنند.

هدف طرح ترامپ برای شکستن انزوای جهانی اسرائیل شکست خورد

در ادامه این مقاله به طرح فریبکارانه جدید ترامپ برای غزه اشاره شده و آمده است: بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم اشغالگر به شکل بی‌سابقه‌ای طرح ترامپ برای غزه را جشن گرفت؛ زیرا این طرح شامل تحقق همه اهداف جنگ نسل کشی وی علیه غزه می‌شود، یعنی نابودی کامل مقاومت، اخراج مقاومت از نوار غزه و تسلیم مطلق آن و قرار دادن کل غزه تحت سیطره امنیتی اسرائیل.

عبدالباری عطوان خاطرنشان کرد: دو پاسخی که از آن حرف زدیم هرچند که از نظر ماهیت و نیات کسانی که آنها را انجام می‌دهند، متفاوت هستند اما شادی و جشن نتانیاهو را چهار روز بعد از انتشار طرح ترامپ به هم زدند، به ویژه اینکه خیلی زود مهمترین هدف طرح ترامپ که شامل شکستن انزوای اسرائیل در جهان و انداختن تقصیر و مسئولیت بر گردن حماس بود را ناکام گذاشتند.

بر اساس این یادداشت، حمله نیروی دریایی ارتش رژیم صهیونیستی به کشتی‌های ناوگان صمود، بازداشت فعالان صلح‌طلب حاضر در آن و جلوگیری از رسیدن آنها به هدف بشردوستانه خود یعنی رساندن غذا و دارو به مردم گرسنه و محاصره شده در نوار غزه، اوج تروریسم است و خشم جهانی را علیه رژیم سرکش صهیونیستی تشدید می‌کند و انزوای جهانی آن را افزایش می‌دهد. این فعالان شریف در کاروان صمود نماینده 40 کشور از سراسر جهان به ویژه اروپا هستند.

پاسخ جهانی به حمله اسرائیل به کاروان صمود در راه است

عطوان ادامه داد: اولین واکنش به حمله تروریستی رژیم صهیونیستی به کاروان صمود، از سوی «گستاوو پترو» رئیس جمهور کلمبیا انجام گرفت که بلافاصله همه دیپلمات‌های اسرائیلی را اخراج کرد، سفارت آنها را بست و همه توافق‌های تجاری و اقتصادی با این رژیم را قطع کرد. طبیعتاً اکثر دولت‌های آمریکای لاتین هم از این تصمیم پیروی خواهند کرد. اتحادیه‌های کارگری در ترکیه، یونان و ایرلند اعلام اعتصاب و راهپیمایی اعتراضی از روز شنبه در اعتراض به این تروریسم اعمال شده توسط رژیم صهیونیستی علیه کاروان آزادی صمود کرده‌اند.

این تحلیلگر عرب زبان تصریح کرد: بله ما با تاکر کارلسون، روزنامه نگار آمریکایی موافقیم که چیزی به نام قوم برگزیده خدا وجود ندارد و خدا نمی‌توانست قومی را برگزیند که اکثریت آنها از اقدامات نسل کشی و پاکسازی نژادی، گرسنگی دادن به 2 میلیون انسان بی دفاع و محاصره شده در غزه تا سرحد مرگ و از همه مهمتر غصب سرزمین یک قوم صلح جوی دیگر و تاسیس یک رژیم نژادپرست و تروریستی در یک سرزمین غصبی، حمایت می‌کنند.

در این یادداشت تاکید شده است: نتانیاهو و کابینه او بیشترین مسئولیت را در قبال هر قطره خون ریخته شده یهودیان و نفرت فزاینده علیه یهودیان در جهان، چه در داخل و چه خارج از فلسطین اشغالی دارند. واقعا جای تاسف است که این سیاست‌های تروریستی و وحشیانه نتانیاهو و شرکایش، از حمایت مطلق آمریکایی برخوردار است که خودش را رهبر جهان آزاد و ارزش‌های آن به ویژه در سطح حقوق بشری می‌داند.

عطوان در پایان این مقاله خود نوشت: من از کارلسون، روزنامه نگار آمریکایی و همه انسان‌های شریفی که جان خود را در همبستگی با مردم گرسنه و در حال مرگ در نوار غزه به خطر انداخته‌اند، متشکرم. من همچنین از همه رهبرانی که در دنیا به ویژه رهبران اسپانیا، کلمبیا و ایرلند، از اکثر سران عرب و مسلمان شجاع‌تر بودند، ممنونم.