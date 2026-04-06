عصر حجر یا صبح آمیب ؟

رنه ډکارت

دی د پنځلسمې پېړۍ یو فرانسوي فیلسوف، ریاضی پوه، فزیک…

ماکسیم گورکی

برگردان. رحیم کاکایی نویسنده‌ی کلاسیک ادبیات روسیه و شوروی، نویسنده‌ی برجسته‌ی…

جنگ‌های ژئوپلیتیک و فروپاشی عقلانیت سیاسی در جهان معاصر

نویسنده: مهرالدین مشید فاجعهٔ فکری و سیاسی در پرتو منطق ساختاری…

آمریکا و سیاست بیطرفی افغانستان

سیاست بی‌طرفی افغانستان برخاسته از موقعیت جغرافیایی آن است ،…

شرم و حیا

بزرگانِ اهلِ عرفان و تصوف، در بابِ حفظِ شرم و حیا بسیار تأکید نموده‌،  آن را بلند ترین درجه…

منطق سود و ویرانی: تحلیل مارکسیستی جنگ و استثمار در…

 تقابل کثرت‌گرایی و واقعیت طبقاتی درحالی‌که نظریه‌پردازان کثرت‌گرا (پلورالیست)، جامعه را…

جمهوریت در افغانستان؛ پروژهٔ گذار یا قربانی فساد و بی‌کفایتی…

نویسنده: مهرالدین مشید زوال جمهوریت؛ پروژه های زیربنایی و بازی های…

ژان پل سارتر

دی فرانسوي فیلسوف، ډرامه لیکونکی، ناول او رومان لیکونکی، ژوند…

پسا مدرنیسم؛ حامی عوام، منتقد نخبگان. 

postmodernism. آرام بختیاری  پست مدرنیسم؛ نه آتش به اختیار، و نه حیدر…

واژه های آریه ،آریا، ایرانمویجه و آریانا در بازار لیلام…

نوشته : دکتر حمیدالله مفید در این پسین روز ها  برخی …

 جشن نوروز در گذرگاه تاریخ

نوشته : داکتر حمیدالله مفید واژه نوروز را آریایی های باستانی…

د تلویزیوني سیاسي بحثونو اخلاقي معیارونه

 نور محمد غفوری پیلامه د تلویزیوني سیاسي بحثونو په اړه مې مخکې…

از هیولای ساخته‌شده تا دشمن مقدس؛ روایت قدرت از تروریسم

نویسنده: مهرالدین مشید تروریسم سایه ای که قدرت ها می سازند…

رايحه

دوم حمل ١٤٠٤ خورشيدىفکر تو زیبنده ‌‌‌‌‌‌ی دل‌ها شدهوسوسه…

بخاطر محکمه عاملان جنایات جنگی و ضد بشری تجاوز نظامی…

اعلامیه و فراخوان انجمن سراسری حقوقدانان افغانستان بنام خداوند حق و…

از شکست دکترین عمق استراتژیک تا طلوع رقابت نیابتی هند

نویسنده: مهرالدین مشید شکست عمق استراتژیک  و جنایات نظامیان تروریست پرور افغانستان…

د تلویزیوني سیاسي بحثونو اهمیت

نور محمد غفوری مقدمه:د تلویزیونی سیاسی بحثونو په ماهیت مو په…

تولستوی ، لئو نیکولایویچ

برگردان. رحیم کاکایی دانشنامه بزرگ شوروی  و. یا. لاکشین کنت لئو نیکولایویچ تولستوی…

      عید شما مبارکباد 

مبا رکبا د عید ی روزه  دا را ن به آ…

نوروز؛ ارث نیاکان

رسول پویان کهـن نـشـاط بهـاران جشن نوروز است سرور سرو خرامان جشن…

عصر حجر یا صبح آمیب ؟

 تاریخ انتشار :03.04.2026

hoshyaresmaeil2017@hotmail.com

ناسا در چهارشنبه اول آپریل 2026 چهار فضانورد را از مرکز فضایی کندی در فلوریدا، در چارچوب ماموریت «آرتمیس ۲»، در سفری به مدار ماه راهی فضا کرد…

 همزمان ترامپ قول داد بازمیگردیم به عصر حجر …

زنگ زدم کاخ سفیدگفتم زحمت نکشید همین حالا ایران با حکومت دینی و قانون اساسی دین در عصر حجر هست دوران آمیب ها بهتره وا …

رضاپهلوی هم گفت برای من حجر و آمیب فرقی نمیکنه کجا زودتر تاجگذاری میکنم …

حکومت اسلامی در حال موشک زدن و اعدام کردن است . موشک برای بیرون و طناب دار برای درون !

وال استریت ژورنال: امارات متحده عربی می‌ خواهد تنگه هرمز را باز کند و آماده است برای این هدف وارد درگیری شود! این خبرگزاری نوشت؛ ‏امارات به دنبال یک قطعنامه شورای امنیت است که مجوزی برای حمله ائتلاف بین‌المللی به نظام ولایت فقیه و تصرف جزایر باشد همان جزایر که به خاطر نامگذاری عربی یه عده داشتن خودکشی میکردن …

تصرف جزایر ایرانی ؟ به گوش رضاپهلوی برسه خون به پا میکنه . ارثیه باباش شوخی بردار نیست .غیرت و تجزیه . یک پرچم یک میهن یک شاه …

رضاپهلوی ولی اهل خشونت نیست . خیلی مجلسی و شیک و با کراوات وارد همایش سی‌پک ۲۰۲۶ در دالاس تگزاس شد و گفت شما با قالیباف میخواهید مذاکره کنید مشکلی نیست من خودم یک راس قالیبافم . همین چند وقت پیش که خونه ام را به قیمت چهار میلیون دلار فروختم توی خونه پر داربست قالی بود . تمام عمر زحمت کشیدم و بافتم . خداوند آمریکا را حفظ کند و تشکر از ترامپ به همراه بوسه ای به اونجای ترامپ…

از نظر روانشاسی جمعی کسی که در قرن 21 میگوید جاوید شاه و به بقیه میگوید تجزیه طلب و مرگ بر بقیه … ولی برای اشغال جزایرایرانی دست میزند و … فقط باید مداوا شود . رسانه نیاز به دوادکتر نداره اون کار خودشو در فالب کرذن آشغال به مردم میکنه . مثل 1356 و خمینی که قالب کردند .

آمریکا ۱۸ فروند هواپیماهای جدید برای پشتیبانی از عملیات نظامی خودش به خاورمیانه اعزام می‌کند . بدون شک کسی فکرمردم ایران یا آزادی و دموکراسی نیست ولی ولتان نمیکنند . حتی اگر لازم باشد میبرن به عصر آمیب !

 03.04.2026

اسماعیل هوشیار

