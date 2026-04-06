عصر حجر یا صبح آمیب ؟

تاریخ انتشار :03.04.2026

ناسا در چهارشنبه اول آپریل 2026 چهار فضانورد را از مرکز فضایی کندی در فلوریدا، در چارچوب ماموریت «آرتمیس ۲»، در سفری به مدار ماه راهی فضا کرد…

همزمان ترامپ قول داد بازمیگردیم به عصر حجر …

زنگ زدم کاخ سفیدگفتم زحمت نکشید همین حالا ایران با حکومت دینی و قانون اساسی دین در عصر حجر هست دوران آمیب ها بهتره وا …

رضاپهلوی هم گفت برای من حجر و آمیب فرقی نمیکنه کجا زودتر تاجگذاری میکنم …

حکومت اسلامی در حال موشک زدن و اعدام کردن است . موشک برای بیرون و طناب دار برای درون !

وال استریت ژورنال: امارات متحده عربی می‌ خواهد تنگه هرمز را باز کند و آماده است برای این هدف وارد درگیری شود! این خبرگزاری نوشت؛ ‏امارات به دنبال یک قطعنامه شورای امنیت است که مجوزی برای حمله ائتلاف بین‌المللی به نظام ولایت فقیه و تصرف جزایر باشد همان جزایر که به خاطر نامگذاری عربی یه عده داشتن خودکشی میکردن …

تصرف جزایر ایرانی ؟ به گوش رضاپهلوی برسه خون به پا میکنه . ارثیه باباش شوخی بردار نیست .غیرت و تجزیه . یک پرچم یک میهن یک شاه …

رضاپهلوی ولی اهل خشونت نیست . خیلی مجلسی و شیک و با کراوات وارد همایش سی‌پک ۲۰۲۶ در دالاس تگزاس شد و گفت شما با قالیباف میخواهید مذاکره کنید مشکلی نیست من خودم یک راس قالیبافم . همین چند وقت پیش که خونه ام را به قیمت چهار میلیون دلار فروختم توی خونه پر داربست قالی بود . تمام عمر زحمت کشیدم و بافتم . خداوند آمریکا را حفظ کند و تشکر از ترامپ به همراه بوسه ای به اونجای ترامپ…

از نظر روانشاسی جمعی کسی که در قرن 21 میگوید جاوید شاه و به بقیه میگوید تجزیه طلب و مرگ بر بقیه … ولی برای اشغال جزایرایرانی دست میزند و … فقط باید مداوا شود . رسانه نیاز به دوادکتر نداره اون کار خودشو در فالب کرذن آشغال به مردم میکنه . مثل 1356 و خمینی که قالب کردند .

آمریکا ۱۸ فروند هواپیماهای جدید برای پشتیبانی از عملیات نظامی خودش به خاورمیانه اعزام می‌کند . بدون شک کسی فکرمردم ایران یا آزادی و دموکراسی نیست ولی ولتان نمیکنند . حتی اگر لازم باشد میبرن به عصر آمیب !

03.04.2026

اسماعیل هوشیار