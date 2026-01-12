عشق فطرت اش!
امین الله مفکر امینی 2026-04-01!
زعشق گفتن نباید خواست صرف ارضای خواهشهای نفسانـــــی
که عشق بوده فطرتش ز نـــــور، برفـــــع خواهشهای عرفانـــی
بهست وبــود گربینیم به جــــــــز زِعشق نبینــــی زجانــــیافتـن
که بی زعشق نبینـــــی جها نـــــی بــــه قشنگــی بهـری زیستن
کـه هرکه هرچه میبینـد جهان اسـت زعشق ونیست دیــگرچیــــز
آنرا که نیست عشق نبینی دانش اش بخلقت و هـــــم به هرچیــز
پس ببایدـــد هــــــرلحظه ی زعشق گفت وزعشق آموخت یکسـر
که عشق نفس هستی است وبـاخِلقــــــــت گشته با انســــان پٌربر
پس زهر تعلق باید بریــــــد،و تعلقـــــــی جهانـی با انســا ن گٌزید
که همچو تعلقــــی پـــٌر بٌـــر درجهانـــــی دورانی هیچکسـی ندید
مفــــــکرما بســی دیدیـــــم بر تعلقـــــــی جزانسان، فریب و ریـا
چه مسجد وچــــه کعبــــــــه و بتخـــــــانه درجهان بسی بــرخطـا