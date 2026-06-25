عشق بود آن !
امین الله مفکر امینی 2026-22-!06
در ایــن دهری ِ مجاز مجوییـــد ومگویید زعـاشقـــــــــــــی
کـه هـــــزاران عاشق ومعشوق بیابیـــــد زمجـــــــــــــــازی
چون عــاشقان ندارنــد پا پندی بــــــمهر وهم وفــــــــــــــا
بنامــی عشـــق میدارنــد بنا یـی تــزویـــربهــــــــرِشمــــــــا
چون عاشقـــی بنــرخـی متـاعی گـــــــردد خریــد وفـــروش
تــــو بدانــــــی، ندانـــی چوعشقی اوفتـــد زجوش وخروش
عشـــق بود آن گردلــت ببنــــــدی زمهر به کس از صــــفا
هرلحظــــــه ی میسوزد دلخـــــانه زعشق بیچون وچـــــــرا
صرف بگفـــتن نبـــاشـد نشانــه زعشق وعاشقی ودلـــدادن
تلفیقِ حــــرف وعمــل ثبوتــی عشقست وهم عشق ورزیـدن
که با دیه ی عشق باشد راهش پر درد و رنــــجش کشیـدن
مفـــــــکرگرعشق باشد تعبیــــر ز هوس وخــــوش مشـربی
همـــان بهترتــــــا زچون عشقی سخـــــن بر لـــــب نـــداری
که مذهبــی عشق عشقست بدان این گـــــرتوعشـق میورزی
که پیونـــدی دل حـــق است وبا حق چـــو نور میدرخشـــــی