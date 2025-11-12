عالم تنهایی 

امین الله مفکرامینی           2025-10-11! نازم آن قامت رسـا که نگردد خـــــــم زاِدبــــار همــتـــــــی…

جګړه او ورور وژنه د هېواد ستونزې نه شي حل…

 نور محمد غفوری سریزه نیمه پېړۍ کېږي چې په افغانستان کې جګړه…

پاکستان؛ درگیر جنگ نیابتی هند یا اسیر میراث تروریست‌پروری های…

نویسنده: مهرالدین مشید پیاله کافی؛ دیروز زهری به کام مردم افغانستان…

مذاکره هیئت های افغانستان و پاکستان

در ترکیه از دید حقوق بین الملل عمومی این نشست‌ها برخاسته…

خُردشدن کرزی نزد پرویز مشرف و خُردساختن کشور، توسط کرزی…

بازخوانی تاریخی نه چندان دور محمدعثمان نجیب من در دوران نخست حکومت…

احمدشاه بابا

احمدشاه بابا نومیالی اتل، غښتلی، توریالی او پیاوړی ملي شخصیت:  احمدشاه…

«چپ نو» و سوسیال‌دموکراسی در افغانستان

نور محمد غفوری «چپ نو» و سوسیال‌دموکراسی در افغانستانبازاندیشی در ایدئولوژی…

تهدیدهای پاکستان برضد افغانستان؛ از سیاست بازدارندگی تا بازی ژئوپولیتیک

نویسنده:  مهرالدین مشید از سیاست بازدارنده گی تا تغییر در رهبری…

بحران مالی سازمان ملل و فاجعه انسانی در افغانستان

آزمونی برای تعهد جهانی به انسان‌دوستی و چندجانبه‌گرایی سازمان ملل متحد…

میراث سکاها در شاهنامه فردوسی: سیستان، سجستان و ایران

- دکتر بیژن باران مقدمه: شاهنامه و جغرافیای هویت ایرانی. شاهنامه…

تروتسکی در تاریخ اندیشه سیاسی چپ

leo Trotzki ( 1879- 1940 )  آرام بختیاری سنت ترور سیاسی با…

پاسخ  ما

میر عبدالواحد سادات پاسخ  ما  : بر مبنای وجدان ملی و ندای…

قهرمانی تیم فوتسال؛ نمادی از وحدت ملی و امیدی برای…

نویسنده: مهرالدین مشید شگفتن گل های لیخنند در سرزمین به تاراج…

تحول فرهنگ سیاسی؛ کلید طلایی وحدت و ثبات ملی در…

نور محمد غفوری (بخش چهارم و آخری)  ۷. ویژگی‌های فرهنگ سیاسی مطلوب برای…

ارسطو

نوموړی د لرغوني یونان او لوېدیځې نړۍ یو له لویو…

تحول فرهنگ سیاسی؛ کلید طلایی وحدت و ثبات ملی در…

نور محمد غفوری (بخش سوم) ۶. چالش‌ها و راهکارهای تحول فرهنگ سیاسی در…

تحول فرهنگ سیاسی؛ کلید طلایی وحدت و ثبات ملی در…

نور محمد غفوری (بخش دوم)  ۴. وضعیت کنونی کلتور سیاسی در افغانستان در پرتو…

بیایید هموطن!

امین الله مفکر امینی       2025-12-10! بیــــا هموطن با هم یکی گردیم تا…

ما با پاکستان مشترکات نداریم !

مدتیست که عده ای نام از مشترکات میان افغانستان و…

عالم تنهایی 

رسول پویان 

آزاد و ســرافـــرازم در عـالـم تـنهـایی 

عشق و دل بیدار است تا محرم تنهایی 

آوارگی و هجـران دل را بکـنـد بـریان 

می جویـم علاجـم را از مرهم تـنهـایی 

صد ملک سلیمان را درزیرنگین گیرم 

اسـرار جـهـان بـیـنـم در خـاتـم تنهـایی 

درگوشۀ دل پنهان بس گنج گران دارم 

دنیای پـر از معـنی درک و تـم تنهایی 

محبوب خـودِ خـویشم فـارغ ز تشویشم 

عـقـل و خـرد انـدیـشـم در پیهم تنهایی 

درجامعۀ رنگین بی رنگ وریا شد دل 

از خود شده ام سرشار با همدم تنهایی 

آیینۀ اسـکـندر بشـکـسـته در آن منگـر 

دادم بـه دســت دل جـام جــم تـنــهـایی 

بس راگ و مقاماتست در پردۀ سازدل 

پر آتش و سوزِ نای زیـر و بـم تنهایی 

مستم کن و مستم کن افسـانـۀ هستم کن 

لب ریز طرب گردان درد وغم تنهایی 

فریاد سکـوتم کـن یکتایــم و بـودم کـن 

آبگـیـنــه وجــودم کـن بحــرِ نـم تنهایی 

با رخش سخن تازم دل زنده و جانبازم 

با دیـو سیه جنگـم  چـون رسـتم تنهایی 

دربزم نـوا ومی هوهو بزن و هی هی 

با چـنگ و دوتار و نی در ماتم تنهایی 

ازعطر گل وگیسودنیا شده بس خوشبو 

صد سـلسـله دل دارد پیچ و خـم تنهایی 

گرکس نشود یکدم در خلوت دل محرم 

دنیای پر اسـرار اسـت هر مبهم تنهایی 

در دائِـرَۀ تجـریـد دل را نکـنــم تهـدیـد 

دل داده هـزاران دل در مـقـــدم تنهایی 

نه با زر ونه با زور از تیروتفنگم دور 

بـا خـامـه بـه مـیـدانــم بـا حِکَـم تنهایی 

با زور وزرِ سرشار دل را ندهید آزار 

صـد گـنج گُهـر دارم بی درهـم تنهایی 

در عـالـم اسـتـغـنا شـد پـرچـم دل بـالا 

قـانـع بکـنــد او را بـیـش و کـم تنهایی 

24/3/2023 

