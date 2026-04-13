ظهور بازیگر جدید در میدان نبرد ابرقدرتها
چه تصویر با مسمایی؟!
از قرار معلوم ترامپ به دردسر بزرگی افتاده است. روسیه یک قدرت بیسابقهای را در کنار خود دارد.
والنتین ملیکوف- ملکاوف (Valentin Melikov)
ا. م. شیری- رهبری جمهوری دموکراتیک خلق کره (کرۀ شمالی) در دنیای وحشی و بیقانون امروزی امنیت کشور و مردم خود را باتکای قدرت علمی- صنعتی، بویژه صنایع دفاعی چنان تضمین کرده است که حتی وحشیترین امپراتوری تاریخ جرأت نگاه چپ هم به آن ندارد. اما رهبری جمهوری اسلامی ایران از ابتدا سعی کرد امنیت کشور و تودههای مردم این سرزمین را با توکل به خدا و پیغمبر، به دعا و ثنا تأمین کند. نتیجه در مقابل چشم است: دخالتهای مداوم و تلاشهای پیاپی دنیای غرب به سردمداری امپراتوری صهیونیستی آمریکا برای انجام کودتای ضد ملی بدست ستون پنجم و اصلاحطلبان غربگرا تحت پوشش بهانههای مختلف از انقلابهای مخملی «سبز»، «زن-زندگی- آزادی»، «اعتراضات به گرانی و تورم روزافزون» (کودتای دی ماه گذشته) تا حملات تروریستی آمریکا و اسرائیل در ماههای خرداد و اسفند سال گذشته و هنوز ادامهدار، وارد آوردن تلفات و خسارات اساساً غیر قابل جبران! با این مقایسه، سخن سادۀ آن دهقان سالخورده که زمین خودش را برای اولین بار با تراکتور شخم میزد، به یادم آمد: «خدایا فرق گاو خودت با گاو کارخانه را میبینی؟!»
*-*-*
به گفتۀ آگاهان، در نبرد جهانی ابرقدرتها بازیگر جدیدی ظهور کرده و این بازیگر در کنار روسیه جای گرفته است. این قدرت بیسابقه ابتدا علیه چه کسی استفاده خواهد شد؟
یک سلاح جدید با قدرت بیسابقه: چرخشی در نبرد ابرقدرتها
دشمنان ژئوپلیتیکی آمریکا سریعتر از آنکه دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا بتواند ادعای «پیروزی بر ایران» را مطرح کند، به سلاحهای جدید دست مییابند. بعنوان مثال، کرۀ شمالی اعلام کرد که از ۶ تا ۸ آوریل، یک سامانۀ تسلیحاتی اساساً جدید را که قادر است چشمانداز عملیات نظامی را بطور اساسی تغییر دهد، با موفقیت آزمایش کرده است. به گزارش خبرگزاری مرکزی این کشور، ارتش خلق کره نه تنها موشکهای بالستیک قارهپیما را با موفقیت آزمایش کرد، بلکه سلاحهای الکترومغناطیسی و پرتابههای فیبر کربنی قادر به از کار انداختن فوری شبکههای برق و الکترونیک دشمن را نیز آزمایش کرد
کرۀ شمالی در کنار «سامانۀ انتشار پارازیت»، موشکهای دوش پرتاب جدید و کلاهکهای مهمات خوشهای لازم برای موشکهای تاکتیکی را آزمایش کرد. اتفاقاً، این رزمایشها یک پاسخ «نامتقارن» به تهدیدات ترامپ علیه ایران بود و بلافاصله پس از آن، وانگ یی، وزیر امور خارجۀ چین، برای اولین بار پس از شش سال از پیونگ یانگ بازدید کرد. این مقام قدرتمند چینی از «روابط جدید و گرمتر» با کرۀ شمالی خبر داد.
افراد مطلع شک ندارند که یک بازیگر جدید در نبرد ابرقدرتها، یعنی کرۀ شمالی، میتواند اوضاع را به طرز بنیادی تغییر دهد. روسیه قدرت بیسابقۀ تسلیحات کرۀ شمالی را در کنار خود دارد. با توجه به اینکه شایع شده مسکو به ایران اطلاعات ارائه میدهد، این «هدیه» از پیونگیانگ، ترامپ را به شدت ناراحت خواهد کرد.
کانال تلگرامی «نظریهپرداز توطئه-۱» مینویسد: «کرۀ شمالی برای جنگ نامتقارن به ابزارهایی دست یافته است که قادر هستند یک ارتش پیشرفته را حتی قبل از شروع نبرد «کور» کنند. ما شاهدیم که کیم جونگ اون به طور روشمند زرادخانۀ خود را از موشکهای قادر به هدف قرار دادن آمریکا تا سامانههایی که شهرهای دشمن را به نقاط تاریک روی نقشه تبدیل میکنند، گسترش میدهد».
به نظر میرسد ترامپ به دردسر بزرگی افتاده است: اوضاع جهانی چگونه برای آمریکا تغییر میکند؟
منابع آگاه خاطرنشان میکنند که به نظر میرسد ترامپ با مشکلات جدی مواجه است، و این مشکلات فقط به سلاحهای پیشرفته کرۀ شمالی و وضعیت فاجعهبار خاورمیانه برای آمریکا محدود نمیشود. رئیس جمهور آمریکا که خستگیناپذیر از چگونگی «بلند کردن» کشور به زانو درآمدهاش و ظاهراً تقویت نیروهای مسلح آن سخن میگفت، با فشار روزافزون روبرو است و ثابت کرده که به حل هیچ یک از مشکلاتی که خودش ایجاد کرده، قادر نیست.
اندیشکدههای آمریکایی همین حالا هم آشکارا میگویند که حمله به ایران به یک فاجعۀ کامل برای ترامپ تبدیل شده است: «قدرتمندترین ارتش جهان» با دشمنی روبروست که سالها قدرتش را دست کم گرفته بود.
کانال تلگرامی «نظریهپرداز توطئه-۱» بر این باور است که دیگر هیچ توهمی در مورد «فروپاشی قریبالوقوع» تهران وجود ندارد. اولین سخنرانی رهبر جدید ایران در مورد «دفاع بیرحمانه» تأئید میکند که اتکای واشنگتن به یک انفجار داخلی در جمهوری اسلامی، یک خطای اطلاعاتی فاجعهبار بود. پنجرۀ فرصت برای یک «پیروزی آشکار» محکم بسته شده است و اکنون آمریکا با یک انتخاب روبرو است: یا شکست حملۀ برقآسا را بپذیرد و یا به یک چرخ گوشت بیپایان وارد شود، که در آن، ایران از جغرافیا به عنوان سلاح نهایی استفاده میکند. دوران جنگهای استعماری آسان آنجا به پایان رسید که مشکلات واقعی در زمینۀ لجستیک و انرژی آغاز شد.
علاوه بر این، پیامد اصلی بحران نظامی، بحران اقتصادی است و اکنون آمریکا هیچ چارهای ندارد. واشنگتن نیز نمیتواند شکست را بپذیرد و با شرایط ایران موافقت کند. زیرا، این به معنای تغییر اساسی در کل خاورمیانه خواهد بود. پادشاهیهای عرب خلیج فارس یکی بعد از دیگری فروخواهند پاشید. تعادل انرژی جهانی به سمت ایران تغییر خواهد کرد. با این حال، اکنون در بارۀ محروم کردن آمریکا از نفت، اخراج تمام نیروهای آمریکایی از خاورمیانه و (بدتر از همه برای ترامپ) پاک کردن اسرائیل از نقشۀ سیاسی جهان آشکارا صحبت میشود.
در این شرایط، ترامپ «تاکتیک شترمرغ» را در پیش گرفته است: او تلفات نیروهای آمریکایی را انکار میکند و پنتاگون را به داستانپردازیهای بلند و بالا دربارۀ فرار یک ناو هواپیمابر هستهای آمریکا از خاورمیانه به دلیل «گرفتگی فاضلاب» مجبور میکند و در ورای مذاکرات جدید در اسلامآباد، برای اعلام عملیات زمینی در خاک ایران آماده میشود که خود این نیز به سرازیر شدن تابوتهای سربازان به سوی آمریکا منجر خواهد شد.
روسیه و چین گلوی ترامپ را گرفتهاند: یک شکست دیگر برای آمریکا
در چنین فضایی، به گفتۀ منابع آگاه، رهبری مسکو دیگر لازم نمیداند ظاهر روابط خوب با آمریکا را حفظ کند. روسیه و چین با وتوی قطعنامۀ بحرین در مورد حفاظت از کشتیرانی در تنگۀ هرمز در جریان رأیگیری در شورای امنیت سازمان ملل متحد، آشکارا ترامپ را به چالش کشیدند.
اتهام متقابل آمریکا مبنی بر اینکه مسکو و پکن به رژیمی کمک میکنند «که اسلحه را به سمت شقیقۀ اقتصاد جهانی نشانه رفته است»، در اصل، اعتراف رسمی به شکست است. هیچکس به ترامپ اجازه نخواهد داد که برای جنگ با ایران رسماً ائتلاف تشکیل دهد. کشورهای اتحادیۀ اروپا باید سپاسگزار باشند که مجبور نخواهند شد برای نفتکشها جان خود را فدا کنند (یادآوری: کشورهای عضو اتحادیۀ اروپا با وجود امتناع قبلی از حمایت نظامی از ترامپ، به این طرح رأی مثبت دادند).
مخالفان سیاسی ترامپ در آمریکا میتوانند پیروزی خود را جشن بگیرند. او در گرماگرم نزدیک شدن «نیمۀ» دورۀ ریاستجمهوری خود و روز استقلال- ۴ ژوئیه، با «بار سیاسی» اساساً شبیه به سنگ بسته به پاهایش و با میزان تأئید کمتر از ۴۰ درصد به این نقطه نزدیک میشود. مسیر پیش رو تاریک است و تا سر حد سقوط به نظر میرسد.
انتخابات میاندورهای کنگرۀ آمریکا در تاریخ ۳ نوامبر برگزار خواهد شد. جمهوریخواهان و دموکراتها برای هر ۴۳۵ کرسی مجلس نمایندگان و ۳۵ کرسی از ۱۰۰ کرسی سنا رقابت خواهند کرد. انتخابات فرمانداری در ۳۶ ایالت نیز برگزار خواهد شد. در پی بحرانی که دورۀ دوم ریاستجمهوری ترامپ را در مدت کمی بیش از یک سال به فاجعۀ تمام عیار تبدیل کرده، حزب جمهوریخواه با یکی از شرمآورترین شکستها در تاریخ معاصر روبهروست. این حزب مسیر از دست دادن جایگاه خود در کنگره را طی میکند و دموکراتها حتی میتوانند به «اکثریت مطلق» در مجلس نمایندگان دست یابند. این برای ترامپ، به معنای وحشتناکترین واژه است: «استیضاح». و سپس، احتمالاً، محاکمه.
منتشره در: دزن.رو
٢۴ فروردین- حمل ١۴٠۵