طالبان و بازیهای پنهان؛ از فرافکنی سیاسی تا مهندسی استخباراتی
نویسنده: مهرالدین مشید
طالبان و نبرد روایت ها؛ بازی های سیاسی و استخباراتی
افغانستان در بیش از چهار دههٔ گذشته تنها میدان جنگهای نظامی نبوده، بلکه صحنهٔ رقابتهای پیچیدهٔ سیاسی، استخباراتی، ژئوپولیتیکی و نبرد روایت ها نیز بوده است. در چنین فضایی، طالبان نهتنها بهعنوان یک بازیگر داخلی، بلکه بهعنوان بخشی از معادلات بزرگتر منطقهای و بینالمللی مورد توجه قرار گرفتهاند. از این رو، بسیاری از رویدادها و تحولات مربوط به طالبان را نمیتوان صرف با معیارهای نظامی یا ایدئولوژیک توضیح داد؛ بلکه باید آنها را در چارچوب بازیهای پنهان قدرت، رقابتهای استخباراتی و مدیریت منافع بازیگران مختلف؛ در موج سنگینی از نبرد روایت ها به تحلیل گرفت. زیرا افغانستان در دهههای اخیر نه تنها میدان جنگهای نظامی، بلکه صحنهٔ نبرد روایتها نیز بوده است. در این نبرد، هر بازیگر سیاسی و امنیتی تلاش کرده است تا واقعیت را از زاویهٔ منافع خود تعریف کند و افکار عمومی را در جهت اهداف راهبردی خویش شکل دهد. طالبان نیز از این قاعده مستثنی نیستند. آنان از زمان ظهور تا امروز همواره در مرکز روایتهای متضاد قرار داشتهاند؛ از یک سو به عنوان یک جنبش بومی و مذهبی معرفی شدهاند و از سوی دیگر به عنوان بخشی از پروژههای منطقهای و بازیهای استخباراتی مورد تحلیل قرار گرفتهاند.
مردم افغانستان از پنج دهه بدین سو نه تنها قربانی جنگ های نظامی، استخباراتی و ژیوپلیتکی بوده؛ بلکه بیش از همه قربانی جنگ روایت ها بوده اند؛ زیرا نبرد روایتها؛ جنگی فراتر از میدان نبرد است. در جهان امروز، قدرت تنها در اختیار کسانی نیست که سلاح در دست دارند؛ بلکه در اختیار کسانی نیز هست که توانایی شکلدهی به افکار عمومی را دارند. به همین دلیل، جنگ روایتها به یکی از مهمترین ابعاد رقابتهای سیاسی تبدیل شده است. در این میان، طالبان همواره موضوع روایتهای متضاد بودهاند. برخی کشورها و جریانهای سیاسی با توجه به حضور فعال گروههای تروریستی زیر چتر حمایت طالبان، این گروه را عامل بیثباتی و تهدید امنیت منطقه معرفی میکنند، در حالی که برخی دیگر آنان را واقعیتی سیاسی میدانند که باید با آن تعامل کرد. این اختلاف روایتها نشان میدهد که مسئله طالبان تنها یک موضوع داخلی افغانستان نیست، بلکه بخشی از رقابتهای گستردهتر منطقهای و بینالمللی است.
تجربههای تاریخی و نقش استخبارات
مطالعه تاریخ سیاسی افغانستان نشان میدهد که این کشور بارها به میدان رقابت سرویسهای اطلاعاتی قدرتهای منطقهای و جهانی تبدیل شده است. از دوران جنگ سرد تا جنگ علیه تروریسم، سازمانهای اطلاعاتی مختلف برای تأمین منافع خود در افغانستان فعالیت و سرمایه گذاری کردهاند. تجربه تاریخی نشان میدهد که استخبارات معمولاً از سه ابزار عمده چون؛ جمعآوری و مدیریت اطلاعات؛ نفوذ در ساختارهای سیاسی و اجتماعی؛ و مدیریت روایتها و جنگ روانی بهره می برند. در بسیاری از موارد، جنگ روانی و عملیات اطلاعاتی تأثیری عمیقتر از عملیات نظامی داشته است؛ زیرا این میتواند ذهنیت مردم، رفتار نخبگان و تصمیمگیری بازیگران سیاسی را با توجه به موقعیت ژئوپلیتیکی افغانستان، بیشتر تحت تاثیر بگذارد و طالبان را در چهارراه منافع منطقهای قرار بدهد. زیرا از منظر ژئوپولیتیکی، افغانستان در محل تلاقی منافع قدرتهای مختلف قرار دارد. هر یک از این بازیگران نگاه متفاوتی به طالبان دارند و بر اساس منافع امنیتی، اقتصادی و سیاسی خود با این گروه تعامل میکنند.
در چنین شرایطی، طالبان نیز تلاش میکنند تا در غیاب مخالفان متحد و نیرومند و تک صدا، از رقابت میان قدرتها برای تثبیت موقعیت خود بهره ببرند. این وضعیت سبب شده است که گاهی یک رویداد واحد، تفسیرهای کاملاً متفاوتی در رسانهها و محافل سیاسی پیدا کند. آنچه برای یک طرف «تعامل دیپلماتیک» تلقی میشود، برای طرف دیگر ممکن است «نفوذ استخباراتی» یا «بازی ژئوپولیتیکی» تعبیر گردد.
این بازی زمانی خطر ساز تر می شود که بازیگران با توسل جستن به فرافکنی های سیاسی، بحیث ابزار مدیریت افکار عامه از آن سود می برند. در ادبیات سیاسی، فرافکنی به وضعیتی گفته میشود که یک بازیگر سیاسی برای پنهان ساختن ضعفها، ناکامیها یا اهداف واقعی خود، مسئولیت بحرانها را به دیگران نسبت دهد. در مورد طالبان نیز همواره روایتهای گوناگون و گاه متناقضی وجود داشته است. چنانکه برخی دولتهای منطقهای، مشکلات امنیتی خود را به حضور گروههای تروریستی فعال در افغانستان نسبت میدهند و در مقابل، طالبان نیز گاه ناکامیهای داخلی را به «دشمنان خارجی» و «توطئههای بیرونی» پیوند میزنند. این روند سبب شده تا تشخیص مرز میان واقعیت و تبلیغات سیاسی در افغانستان دشوار شود.
فرافکنی سیاسی در چنین شرایطی دو هدف عمده، مشروعیتبخشی به سیاستهای داخلی؛ و جلب حمایت یا همدلی بازیگران خارجی را دنبال می کند. فرافکنی های سیاسی سبب شده تا مدیریت بحران در افغانستان با چالش روبرو شود. بنا بر این یکی از ویژگیهای جوامع بحرانزده مانند افغانستان، گسترش فرافکنی سیاسی است. در چنین شرایطی، بازیگران مختلف برای فرار از مسئولیت یا کسب مشروعیت، مشکلات را به عوامل خارجی یا رقبای سیاسی نسبت میدهند. این امر سبب میشود که تحلیل واقعبینانه جای خود را به تبلیغات سیاسی بدهد.
در پرونده طالبان نیز گاه همه چیز به توطئه خارجی نسبت داده میشود و گاه تمامی عوامل داخلی نادیده گرفته میشوند. در حالی که واقعیت بیشتر پیچیدهتر از این دو نگاه افراطی است. زیرا که نه میتوان نقش رقابتهای استخباراتی را انکار کرد و نه میتوان بحرانهای داخلی افغانستان را صرف محصول مداخلات خارجی دانست. این بحران زمانی فربهتر میشود که جادهٔ فرافکنیهای سیاسی به جادهٔ مهندسی استخباراتی منتهی گردد؛ زیرا در آن صورت، واقعیتها زیر لایههای روایتسازی و عملیات روانی پنهان شده و تشخیص حقیقت از دروغ دشوارتر میشود. در چنین شرایطی، افکار عمومی به میدان رقابت روایتها بدل میگردد و بحران نهتنها حل نمیشود، بلکه ابعاد پیچیدهتر و خطرناکتری را به خود میگیرد.
مهندسی استخباراتی به مجموعهای از برنامهریزیها و اقدامات هدفمند اطلاعاتی گفته میشود که برای تأثیرگذاری بر افکار عمومی، تصمیمگیریها، رفتار افراد، گروهها یا دولتها طراحی و اجرا میگردد. این مفهوم شامل گردآوری اطلاعات، تحلیل دادهها، عملیات روانی، مدیریت روایتها و گاه فریب و پنهانکاری برای دستیابی به اهداف سیاسی، امنیتی یا نظامی است. به بیان ساده، مهندسی استخباراتی یعنی «طراحی و هدایت صحنه اطلاعات و ادراکات به سود یک هدف مشخص». تاریخ معاصر افغانستان نشان میدهد که تقریباً تمامی قدرتهای درگیر در این کشور از ابزارهای اطلاعاتی و استخباراتی برای پیشبرد اهداف خود استفاده کردهاند. از دوران جنگ سرد تا امروز، افغانستان بارها به میدان عملیات پنهان و جنگهای نیابتی تبدیل شده است.
در چنین فضایی، مفهوم «مهندسی استخباراتی» به معنای ایجاد، هدایت، نفوذ یا بهرهبرداری از جریانها و گروهها برای تحقق اهداف راهبردی مطرح میشود. این موضوع الزاماً به معنای کنترل کامل یک گروه توسط یک سازمان اطلاعاتی نیست؛ بلکه میتواند شامل نفوذ، جهتدهی، مدیریت بحران یا بهرهبرداری از فرصتها باشد. در مورد طالبان نیز طی سالهای گذشته فرضیههای گوناگونی درباره میزان نفوذ و نقش بازیگران خارجی مطرح شده است. هرچند بسیاری از این ادعاها به دلیل کمبود اسناد قطعی قابل اثبات نیستند، اما تجربه تاریخی افغانستان نشان میدهد که هیچ قدرت منطقهای یا جهانی از تلاش برای نفوذ در تحولات این کشور چشمپوشی نکرده است.
رابطه میان فراافگنی سیاسی و مهندسی استخباراتی
رابطه میان فرافکنی سیاسی و مهندسی استخباراتی در این است که هر دو میتوانند برای مدیریت افکار عمومی، پنهانسازی واقعیتها و جهتدهی به برداشتهای جامعه به کار گرفته شوند. البته با تفاوت اینکه فرافکنی سیاسی زمانی رخ میدهد که یک بازیگر سیاسی ناکامیها، بحرانها یا اقدامات خود را به دیگران نسبت دهد؛ اما مهندسی استخباراتی به طراحی و اجرای برنامههای اطلاعاتی، روانی و تبلیغاتی برای شکلدهی به ادراکات و رفتارهای افراد یا گروهها گفته میشود.
در بسیاری موارد، فرافکنی سیاسی میتواند بخشی از یک مهندسی استخباراتی باشد؛ یعنی با تولید روایتهای هدفمند، مسئولیت از یک بازیگر برداشته شده و به رقیب یا دشمن منتقل شود. بنابراین، فرافکنی ابزار روایی است و مهندسی استخباراتی چارچوب و سازوکار اجرای آن را فراهم میکند. فرافکنی سیاسی و مهندسی استخباراتی در ژئوپلیتیک افغانستان میتوانند به ابزارهایی برای پیشبرد رقابتهای منطقهای و بینالمللی تبدیل شوند. بازیگران داخلی و خارجی گاه با ساختن روایتهای هدفمند، مسئولیت بحرانها را به دیگران نسبت میدهند و از طریق عملیات اطلاعاتی، افکار عمومی و معادلات سیاسی را تحت تأثیر قرار میدهند. از اینرو، افغانستان به دلیل موقعیت راهبردی خود همواره مستعد پیوند خوردن فرافکنیهای سیاسی با اهداف و رقابتهای ژئوپلیتیکی بوده است
موقعیت جغرافیایی افغانستان سبب شده تا این کشور در مرکز رقابت چندین قدرت چون؛ رقابت میان پاکستان و هند؛ نگرانیهای امنیتی روسیه در آسیای مرکزی؛ منافع اقتصادی و امنیتی چین؛ نگرانیهای ایران از تحولات مرزی و امنیتی؛ و سیاستهای غرب بهویژه ایالات متحده در منطقه قرار بگیرد. در چنین شرایطی، طالبان نیز تلاش میکنند میان این بازیگران نوعی موازنه برقرار کنند تا از انزوای کامل جلوگیری کرده و مشروعیت و منابع بیشتری کسب نمایند.
محدودیت نظریه توطئه
هرچند نقش بازیهای استخباراتی را در افغانستان نمیتوان نادیده گرفت، اما نسبت دادن تمامی تحولات افغانستان به توطئههای خارجی نیز یک خطای تحلیلی است. زیرا بسیاری از بحرانهای کنونی کشور ریشه در عوامل داخلی دارند؛ در این ضمن: از انحصار قدرت؛ ضعف نهادهای سیاسی؛ بحران مشروعیت؛ مشکلات اقتصادی؛ و شکافهای قومی و اجتماعی می توان یادآور شد. بنابراین، تحلیل علمی مستلزم آن است که میان عوامل داخلی و خارجی تفکیک قائل شویم و از سادهسازی بیش از حد واقعیت پرهیز کنیم.
نگاه راهبردی به آینده
از منظر تحلیل راهبردی، آینده افغانستان بیش از آنکه در اتاقهای فکر استخباراتی تعیین شود، به توانایی جامعه افغانستان در ایجاد یک نظام مشروع، فراگیر و پاسخگو وابسته است. هرچه شکاف میان حکومت و جامعه بیشتر شود، زمینه برای مداخله بازیگران خارجی و بهرهبرداری از بحرانها افزایش خواهد یافت. همچنین تجربه تاریخی نشان داده است که هیچ پروژه سیاسی مبتنی بر انحصار، سرکوب و حذف پایدار نبوده است. ثبات واقعی زمانی شکل میگیرد که ساختار قدرت در افغانستان بر پایه مشارکت سیاسی، عدالت و پذیرش تنوع اجتماعی استوار گردد. بنابراین، تحلیل راهبردی؛ فراتر از توطئه و تبلیغات است. زیرا نگاه راهبردی ایجاب میکند که تحولات افغانستان از دریچهای گستردهتر بررسی شود. تجربه تاریخی نشان داده است که هیچ جریان سیاسی صرف محصول اراده یک قدرت خارجی نیست و هیچ قدرت خارجی نیز نمیتواند بدون وجود زمینههای داخلی به اهداف خود دست یابد. بنابراین، فهم طالبان و جایگاه آنان نیازمند بررسی همزمان چند عامل چون؛ زمینههای اجتماعی و تاریخی ظهور طالبان؛ رقابتهای منطقهای و بینالمللی؛ جنگ روایتها و عملیات روانی؛ منافع امنیتی و اقتصادی بازیگران مختلف؛ و خواستها و مطالبات جامعه افغانستان است.
نتیجهگیری
طالبان امروز در تقاطع پیچیدهای از رقابتهای سیاسی، امنیتی و استخباراتی قرار دارند. بخشی از روایتهای موجود درباره آنان محصول فرافکنیهای سیاسی و جنگ روایتها است و بخشی دیگر به واقعیت رقابتهای اطلاعاتی و ژئوپولیتیکی بازمیگردد. با این حال، تحلیل علمی ایجاب میکند که نه همه چیز را توطئه بدانیم و نه نقش بازیهای پنهان را نادیده بگیریم. واقعیت افغانستان حاصل برهمکنش عوامل داخلی و خارجی است؛ جایی که قدرت، ایدئولوژی، منافع ملی و رقابتهای استخباراتی به شکلی پیچیده در هم تنیدهاند و فهم آن نیازمند نگاهی راهبردی، تاریخی و واقعبینانه است
طالبان امروز در مرکز نبرد پیچیدهای از روایتها، رقابتهای سیاسی و بازیهای استخباراتی قرار دارند. بخشی از این نبرد در میدان سیاست و دیپلماسی و بخشی دیگر در عرصه رسانه، افکار عمومی و عملیات اطلاعاتی جریان دارد. تجربه تاریخی افغانستان نشان میدهد کهبخشی از روایتهای موجود درباره طالبان محصول فرافکنیهای سیاسی و جنگ روایتها است و بخشی دیگر به واقعیت رقابتهای اطلاعاتی و ژئوپلیتیکی بازمیگردد. پس برای درک واقعیت، باید میان تبلیغات، فرافکنیها و واقعیتهای میدانی تمایز قائل شد؛ نه همه چیز را توطیه شمرد نه نقش بازی های پنهان را نادیده گرفت. از این رو، تحلیل علمی و راهبردی نه بر پایه فرضیههای توطئه، بلکه بر اساس پیوند میان دانش نظری، تجربههای تاریخی و شناخت منافع بازیگران شکل میگیرد؛ رویکردی که میتواند تصویری دقیقتر از جایگاه طالبان در معادلات کنونی افغانستان و منطقه ارائه کند تا آشکار شود که چگونه در افغانستان قدرت، ایدئولوژی، منافع ملی و رقابتهای استخباراتی به شکلی پیچیده در هم تنیدهاند و فهم آن نیازمند نگاهی راهبردی، تاریخی و واقعبینانه است.