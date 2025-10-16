تاریخ انتشار :15.10.2025

جشن آزادی آخرین گروگان‌های بازمانده اسرائیل که پس از دو سال به خانه بازگشتند و در همین حال، صدها زندانی و بازداشتی فلسطینی به‌عنوان بخشی از فاز اول طرح صلح دونالد ترامپ آزاد شدند تا در غزه و مناطق فلسطینی هم ولوله و غریو شادی بلند شود…

در آن سوی مرز غزه با مصر، دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا در حالی که سند آتش‌بس را در کنار چندین رهبر دیگر جهان و به میزبانی عبدالفتاح سیسی، همتای مصری خود امضا می کرد، امروز را «روزی عظیم» برای خاورمیانه خواند . ترامپ وارد کنیسه هم شد دفتر امضاء کرد و گفت این من بودم که کردم … حکومت اسلامی در ایران اسرائیل را به رسمییت بشناسد . البته همزمان تحریم میکند و تروریستهای حاکم را به شرم الشیح هم دعوت رسمی میکند ! دعوت به نشست یعنی هویج و تحریم بیشتر یعنی چماق …

در مراسم امضا، علاوه بر رئیس‌جمهور ایالات متحده، شیخ تمیم بن حمد آل‌ثانی، امیر قطر و عبدالفتاح السیسی، رئیس‌جمهور مصر و رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، در تالاری نشسته بودند … پشت سر آنها جمعی از رهبران جهان از جمله فردریش مرتس، صدراعظم آلمان، کی‌یر استارمر، نخست‌وزیر بریتانیا، امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه و عبدالله دوم، پادشاه اردن حضور داشتند…

در یک کلام غرب و اسرائیل به نظر میرسد زورشان نرسید والا قلبا دوست داشتند غزه را تصرف و قتل عام یا کوچاندن اجباری چند میلیون فلسطینی در دستور کارشان بود . ولی در میانه راه کمی تغییر گرا دادند .

حالا حزب الله لبنان دیگر نیست . اسد رفت . سران سپاه در بهشت نزد خدای خودشان روزی میخورند . حماس هنوز هست اما نه آن حماس قبل ! نتانیاهو هم گفت چهره خاورمیانه عوض شد !

اینکه این صحنه از کجاها باید عبور کند نمیشود الان چیز مشخصی گفت . ترامپ و اسرائیل حرفشان منطبق با منافعشان است . حمله اول اسرائیل به حکومت اسلامی در ایران یادتان هست ؟ معروف به جنگ 12 روزه ؟ یک شنبه قرار ادامه مذاکرات بود و شالام جمعه حمله کرد و حتی شب قبل از حمله موساد یک سیگنال انحرافی فرستاد که عروسی فرزند نتانیاهو است . حکومت اسلامی هم با خیال راحت که موقع عروسی از حمله خبری نیست…

در میان انبوهی حرفهای متناقض ترامپ یک مورد را جدی بگیرید . یعنی خطشان همین است . ترامپ گفت حکومت اسلامی اسرائیل را به رسمییت بشناسد …

حکومت اسلامی هم با همین ورژن فعلی ایدولوژیک نمیتواند و نمیخواهد . غرب مجبور است و باید این ورژن فعلی یا پوسته سخت حاکمییت را با پُتک بشکند . در حمله دوم اسرائیل این صحنه متصور است . سیاست چماق وهویج بعد از این پوسته شکنی میتواند موثر باشد .



خلاصه : سرعت تحولات منطقه ایی بالاست . با توجه به اینکه هرقدمی یا اقدامی تاثیرات مستقیم وغیرمستقیم بر بقیه هم دارد مثل زمان ملی شدن نفت توسط مصدق که مدت کوتاهی بعد جمال عبدالناصر هم در مصر کانال سوئز را ملی کرد !

جنبش زن زندگی آزادی با قتل مهسا امینی دوباره شعله کشید اما تاریخش برمیگردد به تولد جنبش مشروطه !

مشروطه چیست ؟ به نوشته ویکی پدیا در سال‌های سلطنت ناصرالدین شاه برخی ایرانیان به‌واسطهٔ تحصیل یا تجارت در اروپا و عثمانی، با مظاهر پیشرفت در غرب آشنا شدند و تلاش کردند به نحوی حاکمان ایران را پذیرا به اصلاحات و مردم ایران را دگرگون و بیدار نمایند.

نخستین جرقهٔ این جنبش در سطح سیاسی در ۲۱ آذر ۱۲۸۴ زده شد که علاءالدوله، حاکم تهران، چند تن از تاجران تهران را به خاطر افزایش قیمت قند، فلک کرد. در پی این جرقه، سلسله‌ای از اعتراض‌ها شکل گرفت و پس از کش و قوسهای فراوان نهایتا فرمان مشروطه به دست شاه وقت ایران، مظفرالدین شاه به امضاء رسید که قدرت سیاسی را در دست یک فرد یا حزب ممنوع میکرد .

اما در دوران سلطنت پهلوی رضا خان با کمک انگلیس مشروطه را نادیده گرفت و با قدرت متمرکز سیاسی دست یک فرد ، دیکتاتوری ماندگار شد و محمد رضا پهلوی با کمک آمریکا در کودتای 28 مرداد 1332، علاوه بر سرکوب مشروطه با تمرکز قدرت در دستان یک فرد ، دست روحانییت مرتجع را هم باز گذاشتند ونهایتا با روی کار آمدن روحانییت در 1357 با رهبری خمینی یک دوران نیم قرنی هم توسط فاشیسم دینی جنبش مشروطه خواهی و روشنفکری مستمرسرکوب شد . تاریخ سیاسی ایران هنوز در این دوران یک قرن پیش است .

اسماعیل هوشیار

15.10.2025