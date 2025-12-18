             صلح درگرو فساد گسترده دراوکراین     

هستی، انسان و عدم 

رسول پویان  عمری گذشت در خم و پیچ مدام هیچ  بـودن نـدیده مانـدن کس در دوام هیچ  جاه و جلال و قـدرت آدم فـسـانه بود  ابحـاری در سـراب تخیّـل تمــام هیچ  زور…

            ائتلاف های شکننده و شجره نامۀ سیاه سیاستگران افغانستان

نویسنده: مهرالدین مشید تغییر ناپذیری طالبان و ناتاثیر گذاری مخالفان اعتماد…

             خواب ظلمانی

خفتگا ن رویا ی  یک  آرا مش ا ند  همچوکشتی بسته…

      نسبت ونسبیت 

نسبت بیان منسوب ومربوط ،ربط وتعلق وبا مفاهیم تناسب ،متناسب…

این هم بیاد تاریخ بماند

قومگرایی و ائتلاف ها بر بنیاد قومیت حلال مشکل افغانستان نیست! گرایش…

چرا اخلاق در همه‌ عرصه‌های زنده‌گی میان بیش‌ترین بشرِ قرنِ…

اخلاق‌نگری به سیاست‌مدارانِ بد اخلاق: مورد ترامپ محمدعثمان نجیب نماینده‌ی مکتب-دینی فلسفی من…

برابری حقوی + استعداد ذاتی = شایسته سالاری...!

انسان ها٬ نظر به توانایی های ذاتی برابر آفریده نشده اند.…

مرغ رویا  

رسول پویان  مسوزان بال پـرواز پرستـوهـای زیبا را   میفگـن در قفسهای طلایی…

تعامل که انزوا؟

نور محمد غفوري په نړیوالو اړیکو کې د هېوادونو برخلیک د…

از کابل تا دیاسپورا؛ روایتی از هفت خوان رنج های…

نویسنده: مهرالدین مشید افغانستان؛ در گره گاۀ تروریسم و مردم این…

هویت و عوامل تعیین‌کننده آن: بررسی علمی و تحقیقاتی

نور محمد غفوری خلاصه هویت یکی از مفاهیم بنیادین علوم اجتماعی و…

نقد متافیزیک؛ شرط انقلابی بودن،شد

Metaphisik. آرام بختیاری متافیزیک؛ میان الاهیات، و هستی شناسی توهمی.   آغاز بحث متافیزیک…

جهان در آستانهٔ زوال دموکراسی

نویسنده: مهرالدین مشید فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در سال ۱۹۹۱ نقطهٔ…

اتحاد 

تابکی در رنج  و دوری ها ستیم موج  نا  پید ا…

نان آوران کوچک

   ساجده میلاد در ازدحام جاده در شب ها  کودکی پرسه می‌زند هر…

یادهانی ضروری

خطاب به کسانی که به خطا، ببرک کارمل و محمود…

روناک آلتون

خانم "روناک آلتون" (به کُردی: ڕوناک ئاڵتوون)، شاعر و نویسنده‌ی…

جګړې او ورک شوي سرتېري

حميدالله بسيا په انساني تاریخ کې جګړې تل له وینو، وېر،…

تجربه های تاریخی که به سرمایه های ملی بدل نشد

نویسنده: مهرالدین مشید شکست هایی که هر روز ما را وحشتناک…

لنینگراد دیمیتری شوستاکوویچ سمفونــیِ پیروزی ارتش سرخ بر فاشیسم 

ترجمه و تنظیم: آناهیتا اردوان این ترجمه را  به مهندس ارشد…

«
»

             صلح درگرو فساد گسترده دراوکراین     

 نوشته ی : اسماعیل فروغی       

        پس از گذشت حدود چهارسال جنگ ویرانگر میان روسیه و اوکراین ، ارچند کوششهایی برای پایان جنگ صورت می گیرد ؛ اما هنوز که هنوز است چشم انداز روشنی برای پایان این نبرد خونین و خانمان برانداز به نظر نمی رسد . جمهوری فدراتیف روسیه با تحمل تلفات سنگین انسانی واقتصادی ، برخلاف نقشه های غرب ، همچنان قدرتمند روی پا ایستاده ، با تمام قوت دربرابر اوکراین و تمام حامیان اروپایی و امریکایی اش، می جنگد ومتربه مترخاک های بیشتراوکراین را به تصرف درمی آورد  .

        براساس اخبار و شواهد میدانیِ روزهای اخیر ازاوکراین و روسیه ، رویای دیرینه ی اروپا و امریکا مبنی بر زمینگیرکردن روسیه ، بیشترازپیش تحقق نیافتنی ترشده ؛ حتا درین اواخر امریکاییان و اروپاییان مجبورشده اند تا خود بدنبال راهی برای پایان بخشیدن این جنگ باشند . نزدیکی ایالات متحده ی امریکا با روسیه و پیشکش نمودن طرح صلح نوزده ماده ای ازجانب دونالد ترامپ رییس جمهور امریکا وبدنبال آن نشست رهبران اروپا با ولادیمیر زیلنسکی رییس جهموراوکراین و استیو ویتکاف نماینده خاص رییس جمهورامریکا دربرلین ؛ همه گواه این حقیقت است که دیگر کوبیدن برطبل جنگ به قیمت خالی کردن جیب مالیه دهنده گان اروپا ، کوششی بیهوده و بسیارساده لوحانه است. ما همه شاهد استیم که رییس جمهور ایالات متحده ی امریکا – دونالد ترامپ ، پیش از اجلاس اروپاییان در برلین طی اظهارات صریح و بی پرده ای ، به اروپاییان فهماند که : امریکا دیگر مستقیماً وارد جنگ با روسیه نمی شود . جنگ اوکراین ، جنگ شما اروپاییان است . شما می توانید به اوکراین پول بدهید تا ازما سلاح و مهمات نظامی بخرند . ما فقط می توانیم سلاح و مهمات نظامی بفروشیم . شما تا هر زمانی که دل تان می خواهد بجنگید و بجنگید . و یا با روسیه صلح کنید …

       درست متکی به طرح صلح وعقب نشینی صریح دونالد ترامپ ازجنگ مستقیم با روسیه است که رهبران اروپا با دستپاچه گی خاص همراه با ولادیمیر زیلنسکی رییس جمهوراوکراین و استیو ویتکاف نماینده ی خاص دونالد ترامپ ، دربرلین دورهم جمع شده و به سرعت روی طرح صلح ترامپ کارکردند . به اساس عمده ترین فیصله های مجلس برلین ، زیلنسکی قبول کرده است تا از پیوستن به ناتو قطعاً صرف نظر نماید . در عوض این انصراف ، امریکا و ناتو تضمین های امنیتی قوی شبیه به ماده ی پنج پیمان ناتو به اوکراین می دهند تا هیچگاهی مورد تجاوز ازبیرون قرارنگیرد .  

       جالب اینست که درمیان اینهمه تلاش ها برای خاتمه بخشیدن به جنگ ، رهبران دولتی اوکراینِ خسته ازجنگ درهمدستی با مافیای بزرگ فساد که تمام اوکراین را به گروگان گرفته است ، با گرم نگهداشتن تنور جنگ می خواهند کمکهای میلیارد دالری جهانی را بیشتربالاکشیده ، حسابهای بانکی شان را مشبوع ترکنند و درپایان کار، ولادیمیر زیلنسکی راهمانند اشرف غنی افغانستان سوارهواپیما کرده ، اوکراین را  با سقوط کامل مواجه سازند .

       استعفای آندری یرماک مشاورارشد و نزدیک ترین مقام قدرتمند به رییس جمهور زیلنسکی ، درپی تفتیش خانه اش توسط اداره ی ملی مبارزه با فساد ، برکناری و دستگیری دو وزیر کابینه ی اوکراین ( وزیر انرژی و وزیرعدلیه ) و فرارتیمورمیندیج شریک تجاری قدرتمند آقای زیلنسکی از کشور که همه متهم به فسادهای گسترده ی صدها میلیون دالری استند ، اوکراین و شخص رییس جمهور زیلنسکی را درموقعیت دشوارو خطرناکی قرار داده است – موقعیت خطرناک و سرنوشت سازی که می تواند منجر به سقوط حکومت زیلنسکی و حتا سقوط اوکراین گردد .

     و اما طوری که معلوم است ، هم زیلنسکی و هم اروپاییان که می خواستند  با اکت استقلالیت و اتکا به نفس ، از میان دو ارزش ( عزت ملی یا دوستی با امریکا ) یکی را انتخاب نمایند ؛  دوستی با امریکا رانسبت به عزت ملی ترجیح داده اند . ولادیمیر زیلنسکی از نود درصد دعوای سرزمینی منصرف شده ، هرگزشوق پیوستن به ناتو نمی نماید و اروپاییان هم ، ازبرنامه ی توسعه ی ناتو بصورت قطع صرف نظر می نمایند . 

      و حالا توپ درمیدان روسیه قراردارد ــ درمیدان روسیه ای که درعرصه ی جنگ دست بالا داشته واز نظراقتصادی وضعیتی بهترازاروپاییان دارد . اگر روسیه از برخی خواستهای توسعه طلبانه و زورگویانه اش منصرف گردد ، جهان امیدواراست تا جنگ خونین و ویرانگر اوکراین که تاکنون جان هزاران جوان اوکراینی و روسی را گرفته است ، هرچه زودتر پایان بیابد .( شاید به نفع روسیه !!! ؟ )

                                     فروغی ( ماه دسامبرسال 2025 )

