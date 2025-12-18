             صلح درگرو فساد گسترده دراوکراین     

نوشته ی : اسماعیل فروغی

پس از گذشت حدود چهارسال جنگ ویرانگر میان روسیه و اوکراین ، ارچند کوششهایی برای پایان جنگ صورت می گیرد ؛ اما هنوز که هنوز است چشم انداز روشنی برای پایان این نبرد خونین و خانمان برانداز به نظر نمی رسد . جمهوری فدراتیف روسیه با تحمل تلفات سنگین انسانی واقتصادی ، برخلاف نقشه های غرب ، همچنان قدرتمند روی پا ایستاده ، با تمام قوت دربرابر اوکراین و تمام حامیان اروپایی و امریکایی اش، می جنگد ومتربه مترخاک های بیشتراوکراین را به تصرف درمی آورد .

براساس اخبار و شواهد میدانیِ روزهای اخیر ازاوکراین و روسیه ، رویای دیرینه ی اروپا و امریکا مبنی بر زمینگیرکردن روسیه ، بیشترازپیش تحقق نیافتنی ترشده ؛ حتا درین اواخر امریکاییان و اروپاییان مجبورشده اند تا خود بدنبال راهی برای پایان بخشیدن این جنگ باشند . نزدیکی ایالات متحده ی امریکا با روسیه و پیشکش نمودن طرح صلح نوزده ماده ای ازجانب دونالد ترامپ رییس جمهور امریکا وبدنبال آن نشست رهبران اروپا با ولادیمیر زیلنسکی رییس جهموراوکراین و استیو ویتکاف نماینده خاص رییس جمهورامریکا دربرلین ؛ همه گواه این حقیقت است که دیگر کوبیدن برطبل جنگ به قیمت خالی کردن جیب مالیه دهنده گان اروپا ، کوششی بیهوده و بسیارساده لوحانه است. ما همه شاهد استیم که رییس جمهور ایالات متحده ی امریکا – دونالد ترامپ ، پیش از اجلاس اروپاییان در برلین طی اظهارات صریح و بی پرده ای ، به اروپاییان فهماند که : امریکا دیگر مستقیماً وارد جنگ با روسیه نمی شود . جنگ اوکراین ، جنگ شما اروپاییان است . شما می توانید به اوکراین پول بدهید تا ازما سلاح و مهمات نظامی بخرند . ما فقط می توانیم سلاح و مهمات نظامی بفروشیم . شما تا هر زمانی که دل تان می خواهد بجنگید و بجنگید . و یا با روسیه صلح کنید …

درست متکی به طرح صلح وعقب نشینی صریح دونالد ترامپ ازجنگ مستقیم با روسیه است که رهبران اروپا با دستپاچه گی خاص همراه با ولادیمیر زیلنسکی رییس جمهوراوکراین و استیو ویتکاف نماینده ی خاص دونالد ترامپ ، دربرلین دورهم جمع شده و به سرعت روی طرح صلح ترامپ کارکردند . به اساس عمده ترین فیصله های مجلس برلین ، زیلنسکی قبول کرده است تا از پیوستن به ناتو قطعاً صرف نظر نماید . در عوض این انصراف ، امریکا و ناتو تضمین های امنیتی قوی شبیه به ماده ی پنج پیمان ناتو به اوکراین می دهند تا هیچگاهی مورد تجاوز ازبیرون قرارنگیرد .

جالب اینست که درمیان اینهمه تلاش ها برای خاتمه بخشیدن به جنگ ، رهبران دولتی اوکراینِ خسته ازجنگ درهمدستی با مافیای بزرگ فساد که تمام اوکراین را به گروگان گرفته است ، با گرم نگهداشتن تنور جنگ می خواهند کمکهای میلیارد دالری جهانی را بیشتربالاکشیده ، حسابهای بانکی شان را مشبوع ترکنند و درپایان کار، ولادیمیر زیلنسکی راهمانند اشرف غنی افغانستان سوارهواپیما کرده ، اوکراین را با سقوط کامل مواجه سازند .

استعفای آندری یرماک مشاورارشد و نزدیک ترین مقام قدرتمند به رییس جمهور زیلنسکی ، درپی تفتیش خانه اش توسط اداره ی ملی مبارزه با فساد ، برکناری و دستگیری دو وزیر کابینه ی اوکراین ( وزیر انرژی و وزیرعدلیه ) و فرارتیمورمیندیج شریک تجاری قدرتمند آقای زیلنسکی از کشور که همه متهم به فسادهای گسترده ی صدها میلیون دالری استند ، اوکراین و شخص رییس جمهور زیلنسکی را درموقعیت دشوارو خطرناکی قرار داده است – موقعیت خطرناک و سرنوشت سازی که می تواند منجر به سقوط حکومت زیلنسکی و حتا سقوط اوکراین گردد .

و اما طوری که معلوم است ، هم زیلنسکی و هم اروپاییان که می خواستند با اکت استقلالیت و اتکا به نفس ، از میان دو ارزش ( عزت ملی یا دوستی با امریکا ) یکی را انتخاب نمایند ؛ دوستی با امریکا رانسبت به عزت ملی ترجیح داده اند . ولادیمیر زیلنسکی از نود درصد دعوای سرزمینی منصرف شده ، هرگزشوق پیوستن به ناتو نمی نماید و اروپاییان هم ، ازبرنامه ی توسعه ی ناتو بصورت قطع صرف نظر می نمایند .

و حالا توپ درمیدان روسیه قراردارد ــ درمیدان روسیه ای که درعرصه ی جنگ دست بالا داشته واز نظراقتصادی وضعیتی بهترازاروپاییان دارد . اگر روسیه از برخی خواستهای توسعه طلبانه و زورگویانه اش منصرف گردد ، جهان امیدواراست تا جنگ خونین و ویرانگر اوکراین که تاکنون جان هزاران جوان اوکراینی و روسی را گرفته است ، هرچه زودتر پایان بیابد .( شاید به نفع روسیه !!! ؟ )

فروغی ( ماه دسامبرسال 2025 )