تاریخ انتشار :03.01.2026

اوج دادن مجدد رضاپهلوی توسط رسانه های فارسی زبان همزمان با اعتراضات مکرر مردم ایران نه عجیب است و نه جدید .

بار اول در جنبیش مهسا هشت عکس تبلیغی کنارهم چسباندند و گفتند بفرما آلترناتیو … الان بار دوم است و رضاپهلوی در رسانه های فارسی زبان هی پیام میدهد وهی پهلوی صاحب جنبش است وهی جاوید شاه رفراندم و هی بازدید 10 میلیونی از عکس و پیام رضا پهلوی وهی رضاباز میگردد برای نجات ایران تا روح رضاشاه شاد شود !

هر چی هم گفتیم بابا بی انصافا حداقل نجات ایران و بازگشت پهلوی و…شعارها عوض کنید . از این تکرار خسته شدیم . ولی گوش نمیدن که . یعنی فرض کنیم 1000 سال این وضع تکرار شود و رضاپهلوی باز هی به معترضان کف خیابان پیام میدهد و هی پهلوی بازمیگردد …

ولی واقعییت این است که رضاپهلوی مثلا اهرم فشار است و این مثلا اهرم فشار چون از جنس آهن نیست حلبی هم نیست به همین خاطر نظام حاکم با این چنگولک بازی ها وا نمیدهد . تازه خودش هم با شعار جاوید شاه به این صحنه رنگ میزند . شک نکنید اگر به طور جدی مسیر رضاپهلوی و بازگشت سلطنت به ایران توسط غرب هموار شود یعنی قصد تجزیه ایران را دارند و رضاپهلوی و سلطنت مناسب ترن گزینه برای تجزیه است .

اما غرب خطش یا منافعش تجزیه ایران نیست . پس پهلوی و سلطنت بازنمیگردد . اما رضاپهلوی هست با سگهای هار طرفدارش … در نشست امنیتی مونیخ هم کراوات زده راه رفت تا پول مفتی آورد به کف !

در غرب یک قانون نانوشته هست مهره های بازی هر چی اسکولتر ، سودش بیشتر !

کاخ سفید رسما گفت آمریکا در صورت کشته‌شدن معترضان در ایران به کمک آن‌ها خواهد آمد و کمکش شبیه زمان جنبش مهسا است…

خاندان فاسد پهلوی طلبکار 1357 است . به جای شرمندگی جنایتهای زمان رضاخان و ساواک و سرکوب محمد رضاپهلوی طلبکار است . فکر میکند برمیگردد و شاه میشود . با مشتی لومپن و چماقدار و عربده کش زور میزند . رضاپهلوی چرمنگ ، ایران را ارثیه باباش میداند برای خودش !

پینوشه با اون همه جنایت در شیلی دست آخربا دسته گل ازش تمجید کردند . تجلیل از جنایت و جنایتکار فعلا مُده ! تازه نوبل هم میدن . ولی از بازگشت پینوشه و به عقب خبری نیست .

اسماعیل هوشیار

