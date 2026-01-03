شک نکنید !

زخم کهنۀ سال نوین

رسول پویان سال نو آمد ولی جنگ و جـدل افزون شدست کودک…

تحول ششم جدی، روزی که برایم زنگ زنده‌گی دوباره را به…

نوشته از بصیر دهزاد   قصه واقعی از صفحات زنده‌گی ام  این نوشته…

دوستدارم

نوشته نذیر ظفر ترا   از  هر کی بیشتر دوستدارم ترا  چون قیمت  سر دوستدارم سرم  را گر    برند…

مولود ابراهیم

آقای "مولود ابراهیم حسن" (به کُردی: مەولود ئیبراهیم حەسەن) شاعر…

پدیدار شناسی هوسرل؛ ایده آلیستی و بورژوایی؟

Edmund Hussrel(1859-1938)    آرام بختیاری جهان شناسی؛ فنومنولوگی و شناخت ظاهر پدیده ها…

ميسر نميشود

28/12/25 نوشته نذير ظفر پير م    وصال  يار   ميسر   نميشود وقت  خزان   بهار    ميسر  نميشود بيكار م اينكه شعر و…

مهاجران در تیررس تروریستان و بازتولید سلطه طالبان در تبعید

نویسنده: مهرالدین مشید ترور جنرال سریع ، سرآغاز یک توطئه مضاعف،…

شماره ۳/۴ محبت 

شماره ۳/۴ م سال ۲۸م محبت از چاپ برآمدږ پیشکش…

مارکس و اتحادیه‌های کارگری(۸)

نوشته: ا. لازوفسکی برگردان: آمادور نویدی مارکس و جنبش اعتصاب مارکس و انگلس حداکثر توجه خود…

مائوئیسم در افغانستان: از نظریه‌پردازی تا عمل‌گرایی بدون استراتژی

این مقاله به بررسی تاریخی و تحلیلی جنبش مائوئیستی در…

                        به بهانه ی آمستردام              

   نوشته ی : اسماعیل فروغی          من نمیخواهم درباره ی چند وچون…

فدرال خواهی و هویت خواهی

در کنار فدرال خواهی درین تازگی ها پسوند دیگری بنام…

 ضرورت و اهمیت ادغام سیاسی در افغانستان

رویکردی تحلیلی به مشارکت سیاسی و تعامل مدنی نور محمد غفوری عصاره دقیق…

افغانستان معاصر و بازتعریف هویت ملی پس از فروپاشی دولت

 نویسنده: مهرالدین مشید     افغانستان معاصر یگانه کشوری در جهان است که…

یار در پیری

نوشته نذیر ظفر12/30/25سفیدی  يى که  به زلفان  یار  میبینمشکوفه  هاى…

هستی، بود و است !

امین الله مفکر امینی                        1015-22-12! بهشتِ این دنیا را مفروش به نسیــــه…

از روایت سازی تا مهندسی نفوذ و تاثیر گذاری بر…

 نویسنده: مهرالدین مشید     سفید سازی، معامله و مهار؛ الگوهای نوین تعامل…

د ارواښاد سمیع الدین « افغاني » د پنځم تلین…

نن  د ارواښاد  سمیع الدین « افغاني »  چې  د…

از نیم قرن دست آلودگی بیگانگان

باید درس عبرت گرفت ! افغانستان در جغرافیای موجود جهان از…

به پیشواز شب یلدا

دوباره نوبت دیدار یلداست شب برف است و یخبندان و سرماست دگر…

«
»

شک نکنید !

تاریخ انتشار :03.01.2026

hoshyaresmaeil2017@hotmail.com

 اوج دادن مجدد رضاپهلوی توسط رسانه های فارسی زبان همزمان با اعتراضات مکرر مردم ایران نه عجیب است و نه جدید .

بار اول در جنبیش مهسا هشت عکس تبلیغی کنارهم چسباندند و گفتند بفرما آلترناتیو … الان بار دوم است و رضاپهلوی در رسانه های فارسی زبان هی پیام میدهد وهی پهلوی صاحب جنبش است وهی جاوید شاه رفراندم و هی بازدید 10 میلیونی از عکس و پیام رضا پهلوی وهی رضاباز میگردد برای نجات ایران تا روح رضاشاه شاد شود !

هر چی هم گفتیم بابا بی انصافا حداقل نجات ایران و بازگشت پهلوی و…شعارها عوض کنید . از این تکرار خسته شدیم . ولی گوش نمیدن که . یعنی فرض کنیم 1000 سال این وضع تکرار شود و رضاپهلوی باز هی به معترضان کف خیابان پیام میدهد و هی پهلوی بازمیگردد …

ولی واقعییت این است که رضاپهلوی مثلا اهرم فشار است و این مثلا اهرم فشار چون از جنس آهن نیست حلبی هم نیست به همین خاطر نظام حاکم با این چنگولک بازی ها وا نمیدهد . تازه خودش هم با شعار جاوید شاه به این صحنه رنگ میزند . شک نکنید اگر به طور جدی مسیر رضاپهلوی و بازگشت سلطنت به ایران توسط غرب هموار شود یعنی قصد تجزیه ایران را دارند و رضاپهلوی و سلطنت مناسب ترن گزینه برای تجزیه است .

اما غرب خطش یا منافعش تجزیه ایران نیست . پس پهلوی و سلطنت بازنمیگردد . اما رضاپهلوی هست با سگهای هار طرفدارش … در نشست امنیتی مونیخ هم کراوات زده راه رفت تا پول مفتی آورد به کف !

در غرب یک قانون نانوشته هست مهره های بازی هر چی اسکولتر ، سودش بیشتر !

کاخ سفید رسما گفت آمریکا در صورت کشته‌شدن معترضان در ایران به کمک آن‌ها خواهد آمد و کمکش شبیه زمان جنبش مهسا است…

خاندان فاسد پهلوی طلبکار 1357 است . به جای شرمندگی جنایتهای زمان رضاخان و ساواک و سرکوب محمد رضاپهلوی طلبکار است . فکر میکند برمیگردد و شاه میشود . با مشتی لومپن و چماقدار و عربده کش زور میزند . رضاپهلوی چرمنگ ، ایران را ارثیه باباش میداند برای خودش !

پینوشه با اون همه جنایت در شیلی دست آخربا دسته گل ازش تمجید کردند . تجلیل از جنایت و جنایتکار فعلا مُده ! تازه نوبل هم میدن . ولی از بازگشت پینوشه و به عقب خبری نیست .

اسماعیل هوشیار

03.01.2026

