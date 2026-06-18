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شکست و پیروزی

جنگ نود روزه امریکا و اسرائیل با ایران در امتداد چهار دهه تغیر توازن جهانی به نفع امریکا معادله قدرت یکجانبه و یکه تازانه امریکا را دگرگون ساخت . این جنگ شبهی از تغیر مواضع منطقوی و جهانی را به نمایش گذاشته در برخی موارد سیاست چندین ساله غرب بخصوص انگلیس و امریکا در بازدارندگی همسویی و همگرایی جهان اسلام را نمایان ساخت.

1– مخالفین و موافقین جنگ ؛

کشورهای چین. روسیه ، کوریای شمالی ، برازیل، ویتنام ، ارمنستان ، قزاقستان، چلی ، افغانستان و هسپانیه به جانبداری از ایران قرار گرفته با امریکا و اسرائیل همسویی نکردند. ، اما کانادا، جرمنی ، فنلاند، رومانیا، اوکراین، عربستان سعودی ، امارات متحده عرب ، اردن و مراکش در جنگ علیه ایران جانب امریکارا گرفتند .

دولت‌های قطر ، کویت ، عمان ، ترکیه ، اندونزیای و مالیزیا حالت بی‌طرفی اختیار نمودند ، لبنان ، عراق و پاکستان مخالف این حنگ بودند .

2– جنگ و تروریسم ؛

به تحلیل واقعگرایان دو پدیده جنگ و تروریسم در سیاست بیرونی ام یکا جایگاه علیحده دارد . تروریسم بحیث وسیله پیشبرد سیاست امریکا علیه مخالفین نزد متحد جنگی اش اسرائیل شیوه معمول اما غیر قابل پرسش و ارزیابی در مطبوعات است که در اغاز جنگ موثریت مطلوب برای هردو داشت ، بیش از 52 تن مقامات ارشد نظامی ایران توسط حملات تروریستی و اجرای ان بدست عوامل موساد و سی. ای. ای. در داخل ایران کشته شدند . سردمدار تروریسم ( امر یکا ) رهبر مذهبی ایران را با برخی اعضای خانواده اش ، به اثر یک حمله تروریستی به قتل رسانید .

3— ابزار و وسایل جنگ ؛

الف . در عرصه سیاسی :

در جنگها پیشبرد کارزار تبلیغاتی نقش خاصی در ذهنیت جهانیان و مورال جنگنده ها دارد. آمریکا اسرائیل با نقش و نفوذیکه بر شبکه های تلویزیونی، اخبار و جراید و را دیوها ی با اعتبار غرب و امریکا دارند سانسور همگانی را بر نشر اخبار وضع کرده جریان جنگ را یکجانبه به نفع اسرائیل به نشر می سپردند و بطور کل ایران را تحت ضربات تبلیغاتی درآورده در مورد موفقیت های ایران کمترین معلومات نمی‌دادند. در تبلیغات امریکا و اسرائیل نوعی دلسوزی کاذب به مردم ایران نشان داده می‌شدو تکیه بر شورش های داخلی و سرنگونی رژیم جای داشت که می‌خواستند با راه اندازی جنگ و تروریسم ملت ایران به پاخاسته رژیم را سرنگون سازند ، بدیل آنرا شهزاده پهلوی و سلطنت طلبان را تعین کرده بودند .

علاوه بر کارزار سباسی و تبلیغاتی امر یکا و اسرائیل از صبغه اعتقادی و دینی در تحریک جنگ بحیث ابزار اثر گذار بر مورال جنگی جنگنده ها ی اسرائیلی کار گرفتند . مایک ها کابی سفیر امریکا این فورمول بندی را بیان کرد ” اسرائیل سرزمینی است که خدا آنرا از طریق ابراهیم به مردم منتخب داده است ، اگر اسرائیل تمام خاور میانه را تصرف کند مخالفتی نخواهد شد چون حق یهود برای تصرف این سرزمین ها ریشه مذهبی دارد “

ب. در عرصه نظامی :

کشتی های طیاره بردار آمریکایی، بمب افگن های پیشرفته ، وسایل دفاعی راکتی و انواع راکت‌های تعرضی با اجرای عملیات از بحر و بر و هوا ، استفاده از طیارات b ون (بی یک ) و بمب های سنگر شکن تا عمق زمین همه به کار افتید ، یعنی ماشین جنکی پر قدرت امریکا و اسرائیل با تمام توان‌به کار گرفته شد.

4– چرا شکست آمریکا و برد ایران ؟

محو اهداف جنگی ، سرنگونی رژیم ، ایجاد یک ایران آزاد و دارای دموکراسی ، امحای توانمندی کار ایران برای انرژی هسته ای و در امتداد بدست آوردن این اهداف در خفا همان شرق میانه بزرگ قرار داشت .

اسرائیل و آمریکا جنک را باختند زیرا نتوانستند اراده یک ملت را در حفظ و بقای سرزمین شان با تبلیغات سباسی و پیشبرد قوی ترین عملیات نظامی درهم شکنند ، امریکا نزد متحدین غربی بی اعتبار شد . حیثیت جهانی ان بار دیگر لکه دار گردیده نشان داد که شعار

Make Ameica greater

در برابر اراده یک ملت پوچ و فاقد اهمیت تطبیقی میباشد .

این جنگ نشان داد که ادعاهای قانونیت و دموکراسی و اراده مردم در امریکا ظاهر نمایی بیش نیست ، در کنگره آمریکا رئیس جمهور ترامپ ناقض قانون گفته شد ، یعنی در ان دموکراسی اراده شخصی در ماورای قانون سیر می‌کند، چنانچه جورج دبلیو بوش در جنگهای افغانستان و عراق عمل کرده بود .

حاصل این جنگ نه تنها شکست اسرائیل و آمریکا که شکست جمیع مخالفین رژیم از سلطنت طلبان تا دموکرات‌ها بود .

امریکا نزد گوش به فرمان های عربی شرق میانه اش بی اعتبار گردید و سران عرب درک نمودند که امریکا در مقابل ضربات راکتی ایران بر مواضع امریکا مستقر درین سرزمین‌ها به دفاع از آنها نه پرداخت .

ناتو در جنک امریکا را همراهی نکرد و بار بار ترامپ علیه ان اظهار غضب نمود .

در ین جنگ پلان گزاری و تحلیل قدرت دفاعی ایران غلط بود . ماشین جنگی و استخباراتی آمریکا با اطلاعات غلط موساد نتوانست در بر ابر ایران ایستادگی کند .

با نرسیدن به اهداف در ایران و منطقه ، ابرو ریزی جهانی آمریکا یکا و اسرائیل و سرگذاشتن امریکا به خواستهای ایران بخصوص رفع محاصره دریایی و تنگه هرمز با توافق در مورد آزاد سازی 24 ملیارد دالر ایران پس از 47 سال و از دست دادن متحدین ، امریکا از لحاظ سیاسی ، دپلماتیک ، نظامی و اخلاقی با مصارف 29 ملیارد دالر شکست است استراتژیک برداشت .

اما ایران :

اغاز جنگ.نشانه غفلت زدگی مقامات رهبری نظامی ، سیاسی ، و استخباراتی ایران بود اما توانستند به سرعت خلأهای ایجاد شده را پر سازند و با قاطعیت به دفاع بپردازند .

ایران توانست افسانه شکست ناپذیری گنبد آهنین و فلاخن داود اسرائیل را بی معنی سازد ، ضربات قوی بر ان وارد کند ، همه پایگاه های امریکا در شرق میانه را تحت ضربات راکتی در آورد، کشتی های جنگی آنرا هدف قرار دهد و با ضربات ویرانگر بتواند در برابر این دو غول جنگی مقاومت نماید. مقاومت نشان داد که اراده برای دفاع اصل مرکزی است . ملت ایران جدا از سلطنت طلبان و عده ای از بد نامهای مزدور اسرائیل و امریکا همه یکدست و یک صدا در دفاع از سرزمین شان قرار داشته شدیدترین مخالفان رژیم نشان دادند که مخالفت انها با رژیم است نه با سرزمین و در برابرتجاوزگران دفاع از سرزمین را مرجحتر از سقوط رژیم می‌دانند.

شکست امریکا و اسرائیل باعث موفقیت ایران در عرصه دپلماسی نیز گردید ، ترآمپ مذاکره کنندگان ایرانی را با هوش و صاحب توان دپلماتیک گفت . جان بولتن گفت ” ایرانی ها اورا مثل یک ویولن نواختند. اورا بازی دادند و به توافقی رسیدند که می‌خواستند “

5. ایران و خاور میانه پس از جنگ :

تکیه ایران برای این پیروزی کافی نیست ، ان کشور به بازی سازی و تلافی خسارات بزرگ وارده نیاز دارد. ، به صدای مردمی که در دفاع از سرزمین شان ایستادند و فریب امریکا و اسرائیل را نخوردند در همه عرصه ها از بازسازی تا بهبود زندگی اقتصادی ، فرهنگی و آزادی های مدنی لبیک گفته شود .

ایران با اتخاذ تدابیر روشن به فریبکاری اسرائیل و آمریکا در هراس افگنی برای جهان عرب خاتمه دهد ، تغیر مناسبات با کشور های عربی و توسعه مناسبات حسنه اقتصادی و سیاسی می‌تواند بر باز سازی و احیای مجدد ویرانی ها اثر گزار بوده دست موساد و سی. ای . ای . را در ایجاد توطئه ها و بر پایی بهانه ها کوتاه سازد.

غرور پیروزی نمی‌تواند ممثل یک ایران صلح‌جو، دارای مناسبات حسنه با جهان و منطقه و همسایگان باشد. به جای پرداخت مصارف هنگفت به گروه‌های نیابتی جنگی به زندگی مردم عطف توجه گردد .

جهان عرب درک کرده باشد که حدود یک قرن فریب امریکا و بیش از هفت دهه فریب اسرائیل را خورده اند، برای این کار سر از فرمان امر یکا بردارند و با نفوذ موساد و سی. ای . ای. در همه عرصه ها مبارزه نمایند . به جای پیوستن به پیمان ابراهیم و همگرایی با صهیونیستها بر اتحاد جهان اسلام چه شیعه و چه سنی اتکا ورزند و فضای دوستانه با همکاری های همه جانبه ایجاد نمایند .

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