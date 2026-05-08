شکست سنگین حزب نخستوزیر انگلیس در انتخابات محلی
حزب کارگر به رهبری نخستوزیر انگلیس، در انتخابات محلی روز جمعه متحمل شکستهای سنگین و زودهنگامی شد؛ نتیجهای که عمق خشم رأیدهندگان را نشان میدهد و تردیدها درباره آینده سیاسی استارمر را افزایش داده است.
حزب کارگر انگلیس به رهبری کییر استارمر در مناطقی که نتایج اولیه را اعلام کردند، بهویژه در پایگاههای سنتی خود در مناطق صنعتی پیشین در مرکز و شمال انگلستان و همچنین بخشهایی از لندن، با ریزش شدید آرا مواجه شد.
طبق گزارش خبرگزاری رویترز، ذینفع اصلی این تحول، حزب پوپولیست «اصلاح انگلیس» (Reform UK) به رهبری نایجل فاراژ، حامی پیشین برگزیت، بود که بیش از ۳۰۰ کرسی شورایی در انگلستان را به دست آورد و میتواند در اسکاتلند و ولز به اپوزیسیون اصلی در برابر حزب ملی اسکاتلند (استقلالطلب) و حزب «پلاید کامری» تبدیل شود.
جان کرتیس، معتبرترین کارشناس ارزیابی نظرسنجیها در انگلیس، در این باره گفت: «تصویری که تا اینجا دیدهایم، تقریباً همان قدر که هر کسی برای کارگر پیشبینی میکرد بد بوده، یا حتی بدتر.»
انتخابات ۱۳۶ شورای محلی در انگلستان، همراه با انتخابات پارلمانهای محلی اسکاتلند و ولز، مهمترین آزمون افکار عمومی پیش از انتخابات سراسری بعدی در سال ۲۰۲۹ محسوب میشود.
برخی از نمایندگان حزب کارگر گفتهاند که اگر این حزب در اسکاتلند عملکرد ضعیفی داشته باشد، قدرت را در ولز از دست بدهد و نتواند بخش بزرگی از حدود ۲۵۰۰ کرسی شورایی فعلی خود در انگلستان را حفظ کند، استارمر با فشار دوبارهای برای استعفا یا دستکم تعیین جدول زمانی برای کنارهگیری روبرو خواهد شد.
با اینحال، متحدان استارمر به سرعت از نخستوزیر حمایت کردند و گفتند اکنون زمان اقدام علیه او نیست.
جان هیلی، وزیر دفاع انگلیس، گفت آخرین چیزی که رأیدهندگان میخواهند «هرجومرج احتمالی یک انتخابات رهبری» است. او به رادیو تایمز گفت: «من فکر میکنم او هنوز میتواند نتیجه بگیرد، هنوز میتواند ورق را برگرداند.»
طبق گزارش رویترز، نتایج اولیه، تداوم فروپاشی نظام سنتی دوحزبی انگلیس به یک دموکراسی چندحزبی را نشان میدهد؛ تحولی که به گفته تحلیلگران، یکی از بزرگترین دگرگونیها در سیاست انگلیس در سده اخیر محسوب میشود.
احزاب کارگر و محافظهکار که زمانی حزب حاکم انگلیس محسوب میشدند هماکنون در حال از دست دادن آرا به حزب اصلاح و در سوی دیگر طیف سیاسی، به حزب چپگرای سبزها هستند؛ در حالی که انتظار میرود احزاب ملیگرا برنده انتخابات اسکاتلند و ولز شوند.
نایجل فاراژ گفت نتایج تا اینجا نشاندهنده یک «تغییر تاریخی در سیاست انگلیس» است.
حزب کارگر در برخی از مهمترین نتایج اولیه کاملاً محو شد
بر اساس این گزارش، پس از آنکه حزب «اصلاح» تمام ۱۴ کرسی را که حزب کارگر از آن دفاع میکرد، تصاحب کرد، حزب کارگر، کنترل شورای تیمساید در منچستر بزرگ را برای اولین بار در نزدیک به ۵۰ سال گذشته از دست داد.
در ویگان همسایه، یک منطقه معدنی پیشین که حزب کارگر بیش از ۵۰ سال در آن حاکم بود، این حزب تمام ۲۰ کرسی تحت دفاع خود را به حزب اصلاح واگذار کرد. در سالفورد نیز، حزب کارگر تنها سه کرسی از ۱۶ کرسی خود را حفظ کرد.
ربکا لانگ-بیلی، نماینده حزب کارگر در پارلمان از سالفورد، این نتایج را «روحیهخراش» خواند.
در حالی که دولتهای مستقر معمولاً در انتخابات میاندورهای با مشکل مواجه میشوند، نظرسنجیها پیشبینی میکنند که حزب کارگر میتواند بیشترین کرسیهای شورایی را در انتخابات محلی از زمان نخستوزیر محافظهکار جان میجر در سال ۱۹۹۵ از دست بدهد؛ دولتی که در آن زمان گرفتار رسواییهای بیپایان فساد مالی بود.
حزب اصلاح انگلیس در نتایج اولیه ۳۳۵ کرسی شورایی در انگلستان به دست آورد. حزب کارگر ۲۴۷ کرسی و حزب محافظهکار ۱۲۷ کرسی را از دست دادند.
بیشتر نتایج، از جمله کرسیهای انتخابات اسکاتلند و ولز، قرار است اواخر روز جمعه اعلام شود.
چرخشهای سیاستی و رسواییها، اقتدار استارمر را فرسوده است
بر اساس این گزارش، استارمر، وکیل پیشین، در سال ۲۰۲۴ با یکی از بزرگترین اکثریتهای پارلمانی در تاریخ مدرن انگلیس و با این وعده انتخاب شد که ثبات را پس از سالها هرجومرج سیاسی به ارمغان خواهد آورد.
با اینحال، دوره زمامداری او با چرخشهای سیاستی متعدد، گروهی از مشاوران دائماً در حال تغییر، و انتصاب پیتر مندلسون به عنوان سفیر بریتانیا در آمریکا همراه بود؛ انتصابی که ۹ ماه بعد به دلیل ارتباط مندلسون با جفری اپستین، مجرم جنسی آمریکایی، به اخراج او منتهی شد.
استارمر اصرار دارد که حزب کارگر را به انتخابات بعدی رهبری خواهد کرد و این حزب در تاریخ ۱۲۵ ساله خود هرگز یک نخستوزیر مستقر را با موفقیت برکنار نکرده است.
نخستوزیر انگلیس همچنین از این واقعیت بهره میبرد که دو نامزد اصلی جانشینی او در صورت رفتن – اندی برنهام، شهردار منچستر بزرگ، و آنجلا رینر، معاون پیشین نخستوزیر – هنوز در موقعیتی نیستند که برای رهبری اقدام کنند و دیگر رقبا نیز در حال حاضر تمایلی به اقدام علیه او ندارند.
دفتر اد میلیبند، وزیر انرژی انگلیس، روز پنجشنبه گزارش روزنامه تایمز مبنی بر اینکه او به استارمر توصیه کرده برای تعیین جدول زمانی خروج خود برنامهریزی کند را تکذیب کرد.