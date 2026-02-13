شوک تلخ اپستین به فلسطین/ پیمان اسلو در «جزیرهی شیطان» مهندسی شد
اسناد جدید منتشر شده در پروندهی «جفری اپستین»، قوّاد جنایتکار طبقهی الیت آمریا نشان میدهد که «رود لارسن» دیپلمات ارشد نروژی و از معمار توافق خائنانهی اسلو در سال ۱۹۹۳، به شدت آلودهی این شبکهی شیطانی بوده است.
این اسناد نشان میدهند که اپستین در سال ۲۰۱۳ مبلغ ۱۳۰،۰۰۰ دلار به «رود لارسن» قرض داده و در وصیتنامهاش نیز مبلغ ۱۰ میلیون دلار برای دو فرزند «رود لارسن» ارث گذاشته است. این مبالغ و روابط مشکوک اکنون باعث سوالات جدی در مورد نقشاین دیپلمات نروژی در فرآیند صلح اسلو شده است.
این اسناد جدید، همکاری نزدیک «رود لارسن» با اپستین را در زمینههای مختلفی از جمله ویزا دادن به روسپیهای جزیره و نیز دریافت مبلغ ۱۰ میلیون دلاری از او را آشکار میکند. به دنبال این رویداد، این پرسش در افکار عمومی فلسطینیها پدید آمده که آیا غیر از این است که فرآیند سازش، با فشار اپستین و شبکههای سیاسی و اطلاعاتی مرتبط با او هدایت شد؟
«رود لارسن» که یکی از چهرههای اصلی در فرآیند سازش در دهه ۹۰ بود، اکنون با اتهام فساد و باجخواهی روبروست. اسناد منتشرشده توسط وزارت دادگستری آمریکا و تحقیقات رسانههای نروژی نشان میدهد که او از موقعیت خود به عنوان رئیس موسسه صلح بینالمللی (IPI) در نیویورک استفاده کرده تا چهرهی اپستین و اطرافیانش را سفیدشویی کند.
طبق این اسناد، «رود لارسن» نامههایی به مقامات آمریکایی نوشته تا ویزاهایی برای روسپیهای روس حاضر در حلقهی اپستین، صادر شود. اغلب این زنان، قربانیان قاچاق انسانی و سوءاستفادههای جنسی از طرف اپستین بودند.
یکی از قربانیان به رسانههای نروژی گفته که اپستین او را برای نفوذ به موسسه «رود لارسن» فرستاد. یک قربانی دیگر نیز گفته که «رود لارسن» به درخواست مستقیم دستیار اپستین، ویزای او را صادر کرد.
اسلو یک دام بود
برای فلسطینیهایی که اکنون با واقعیتهای تلخ توافق شکستخورده اسلو روبهرو هستند، این رسوایی یک توضیح بسیار تلخ برای فرایند سازش مهندسی شده از جانب شیطان بود.
«مصطفی برغوثی» دبیرکل حزب ابتکار ملی فلسطین، به شبکه الجزیره گفت: «من به خاطر این فسادی که افشا شده احساس تعجب نمیکنم. ما از همان ابتدا احساس خوبی نسبت به لارسن نداشتیم. اسلو یک دام بود. هیچ شکی ندارم که لارسن به شدت تحت تأثیر طرف اسرائیلی بود. افشای انتقال میلیونها دلار به خانواده لارسن از طرف یک فرد مرتبط با موساد مانند اپستین، نشان میدهد که این فساد به منظور خدمت به منافع اسرائیل و علیه منافع مردم فلسطین صورت گرفته است».
آرشیو مفقود
این رسوایی مطالبات برای انتشار آرشیو خصوصی «رود لارسن» را که در دوران مذاکرات سری ۱۹۹۳ تهیه میشد، دوباره شعلهور کرده است. تحقیقات نشان میدهند که اسناد حیاتی مربوط به این دوره، از آرشیو وزارت امور خارجه نروژ حذف شده است. منتقدان میگویند با گم شدن این اسناد، میزان واقعی فساد در مذاکرات و توافقات نهایی با رهبران فلسطینی پنهان باقی میماند.
پروندهی «رود لارسن» گویای فعالیت یک سیستم حکمرانی جهانی است که از طریق باجخواهی و عملیاتهای اطلاعاتی اداره میشود.
«ویسام عفیفه» تحلیلگر سیاسی مستقر در غزه که روی ارتباط میان اعمال شیطانی در جزیره اپستین و نحوه برخورد جامعه جهانی با فلسطینیها مطالعه میکند، میگوید: «ما به عنوان فلسطینیها مانند کودکان بازیچه شدیم و انگار هیچ حقی برای مطالبه حقوقمان نداریم. امروز متوجه میشویم که بخش بزرگی از سیستم بینالمللی در حقیقت جزیره اپستین بوده است».
اکنون میراث دیپلماتی که روزگاری در کاخ سفید با غرور، دست رئیسجمهور آمریکا را میفشرد، به لکه ننگی پاکنشدنی بر چهرهی نظم جهانی و حاکمان غربی تبدیل شده و به خوبی از ماهیت پروژه سازش در غرب آسیا پرده برمیدارد.