شور و حال عشق 

«سازش» و «سازشکاری» یعنی چه؟

‫ رفیق نورالدین کیانوری ــ پرسش و پاسخ، شمارهٔ ۲۰، دی‌ماه ۱۳۵۹ــ…

دو کلمه؛ همچون دو پرخاش

Eklektism, Dogmatism. آرام بختیاری التقاطی و دگماتیسم؛ دو واژه یا دو سیستم…

«اسپینوزا در ترازوی مکتب من بیش از این نه‌می‌دانم: فیلسوفی،…

تذکر ضروری و تازه و بکر!در پایان هر بخش لینک…

                 یک گرفتاری با مافیا

        و یک دنیا آموزش شرعی، حقوقی، سیاسی و مدنی                          (قسمت دوم)                        چرا…

ژئوپولیتیک ساختار قدرت؛ تنوع قومی و آیندهٔ دولت‌سازی در افغانستان

نویسنده: مهرالدین مشید افغانستان؛ از رویای فدرالیسم تا کابوس بالکانیزه شدن…

آیا محمد اشرف غني د بیا راڅرګندېدو په درشل کې…

نور محمد غفوری لنډیز د ۲۰۲۱م کال د اګست له سیاسي بدلون وروسته…

برگردان، یا همان واژه‌ی شناسای عربی ترجمه

محمدعثمان نجیب نماینده‌ی مکتب دینی-فلسفی من بیش از این نه می‌دانم از گذشته‌‌های…

چرا صدای گاندی ها در کوهستان‌های افغانستان پژواک نیافت ؟

نویسنده: مهرالدین مشید جغرافیای خشونت، سیاست قبیله‌ای و غیبت ماندلاها در…

جمعبندی غیر تحلیلی از جریانات اخیر نظامی و دپلماتیک افغانستان…

آنچه سیاسیون و نظامی های پاکستان پس از حملات هوایی…

                     یک گرفتاری با مافیا

محمد عالم افتخار         و یک دنیا آموزش شرعی، حقوقی، سیاسی و…

فلسفه سیاسی فردوسی و روانشناسی ترس در شاهنامه

دکتر بیژن باران نتیجه‌گیری. شاهنامه فردوسی چیزی بیش از یک…

سناریوی براندازی طالبان؛ از سوی پاکستان و ایران!؟

نویسنده: مهرالدین مشید براندازی طالبان واقعیت ژیوپولیتیک یا توهم تحلیل گران دراین…

دو کنیز در سحرگاه فلسفه یونان

Greece Philosophie.2800j. آرام بختیاری فلسفه یونان؛ افسانه و عرفان، منطق و برهان. در…

جنگی حاجی

آقای "جنگی حاجی" (به کُردی: جەنگی حاجی) با نام کامل…

 شانسی برای نجات افغانستان باقی مانده یا فرصت‌ها از دست…

نویسنده: مهرالدین مشید بیداری وجدان جمعی مردم؛ بازسازی مشروعیت سیاسی این پرسشی…

مارکسیسم قلب جوانان را تسخیر می‌کند

ا. م. شیری «چگونه یک ایدئولوژی غربی مانند مارکسیسم می‌تواند در…

عالم تنهایی 

رسول پویان  آزاد و ســرافـــرازم در عـالـم تـنهـایی  عشق و دل بیدار است تا…

هرمشکل حل گردد

امین الله مفکرامینی           2025-10-11! نازم آن قامت رسـا که نگردد خـــــــم زاِدبــــار همــتـــــــی…

جګړه او ورور وژنه د هېواد ستونزې نه شي حل…

 نور محمد غفوری سریزه نیمه پېړۍ کېږي چې په افغانستان کې جګړه…

شور و حال عشق 

رسول پویان 

عشق دردام سیاست مرغ بسمل می شود 

پـرپـر احسـاس دل بندِ سـلاسـل می شود 

تا ز چنگِ بازی ی صیاد مـرغ دل پـرید 

عشوه از بهر فریب دل، مشکل می شود 

داغ آتـشـناک دل پاکـیـزه گـردانــد درون 

خـدعۀ جادوگـران هـربار باطل می شود 

غـمزه و ناز و ادا با سـیرتِ مهـر و وفـا 

زینت چشم خماروروی خوشکل می شود 

درجنون عشق ومستی میشود دل شادمان 

چون دغا بیند ز بدمستان، عاقـل می شود 

دل همان رند نظربازاست کزروزنخست 

دم بـه دم با ناوک مـژگان مقابل می شود 

یکنفس بی شوروحال عشق هرگزدل مباد 

آنکه با دل های پاک وساده مایل می شود 

غنچه های باغ دل صدبار گر پرپر شوند 

عـاقـبـت اصل مـراد دل حـاصل می شود 

غوطه دراعماق از گرداب می آرد برون 

از دل تـوفـان پیدا طرف سـاحل می شود 

عقده و خشم وحسد دل را به آتش میکشد 

عشق واخلاص ومحبت بازحائل می شود 

بی می عشق ومحبت دل نگردد مست دل 

الفت وحلم وصداقت تاکه واصل می شود 

با دل پاکیزه خلوت می گزینم بعـد از این 

زنـدگی با هـمــدم هـمــدل کامـل می شود 

25/11/2025 

