شورشها در ایران
اغتشاشگران و تروریستها به دستور سازمانهای اطلاعاتی خارجی عمل کردند
ایوان آخوردوف (IVAN AKHVERDOV)، تحلیلگر حقوقی
ا. م. شیری- در خصوص اغتشاشات و عملیات تروریستی دی ماه در کشورم، نکتهای نمانده که نگفته باشم جز اظهار همدردی با بازماندگان قربانیان و عرض تسلیت به آنها!
*-*-*
اقدامات مخرب آنها مورد تأئید یا حمایت اکثریت قریب به اتفاق مردم قرار نگرفت.
هیاهوی اطلاعاتی که با تقسیمبندیهای جغرافیای اقتصادی و سیاسی جهان معاصر توأم است، ممکن است در نگاه اول آشفتگی به نظر برسد. اما، این تنها بخشی از استراتژی جنگ است. خود روشها قدیمی هستند، اما فناوریهای امروزی امکانات کاملاً جدیدی را برای استقرار و کاربرد آنها ارائه میدهند. آخرین تلاش آمریکا و شرکای آن (اسرائیل و انگلیس) برای سازماندهی یک انقلاب رنگی در ایران شکست خورده است و جهان در حالی که مرحلۀ جدید و داغ جنگ در حال وقوع را تجربه میکند، نفس خود را در سینه حبس کرده است. از آنجایی که روایات طرفدار آمریکا توسط دولت پنهان به طور گسترده در رسانههای سراسر جهان منتشر میشود، ما میخواهیم مطالبی را از منابع ایرانی و ارمنی در ایران ارائه دهیم.
در اینجا به نظر آرام شاهنظریان، سردبیر روزنامۀ ارمنی «آلیک» («موج»)، که در ایران منتشر میشود، استناد میکنیم: «در ایران، آنها میخواستند سناریوی سوریه را اجرا کنند: ایجاد هرج و مرج سیاسی با تشدید اجتنابناپذیر به جنگ داخلی… در ابتدا، اعتراضات ظاهراً ماهیت اجتماعی-اقتصادی داشتند و با کاهش ارزش ریال مرتبط بودند. با این حال، تا روز سوم، اعتراضات به تدریج شروع کرد به تغییر شکل: «معنا و تمرکز آنها دستکاری شد. مشخص شد که در پشت این رویدادها، برای کشاندن ایران به هرجومرج سیاسی، ایجاد خلاء قدرت و تحریک درگیریهای داخلی تلاش میشود که در نهایت میتواند به تجزیۀ کشور بیانجامد». مقیاس ناآرامیها بیسابقه بود. شاهنظریان در مورد سازماندهندگان، ادعا میکند که آنها با سازمانهای اطلاعاتی اسرائیل و غرب مرتبط بودهاند. او از پاداشهای نقدی برای تظاهرکنندگان صحبت میکند و خاطرنشان میسازد که آنها عمدتاً جوان بودند. به گفتۀ او، مخاطبان اصلی سازماندهندگان، نوجوانان و جوانان ۱۵ تا ۲۲ ساله بودند. به آنها مبالغ نسبتاً کم- ۵۰ تا ۱۰۰ دلار – پرداخت میشد. اما، آنها را به صورت اسکناسهای یک دلاری به این امید میدادند، که تأثیر روانی داشته باشد: برای نوجوانان، یک دسته اسکناس خارجی ۵۰ تا ۱۰۰ دلاری انگیزۀ قابل توجهی به نظر میرسید.
در بازگویی وقایعنگاریِ تلاش برای «انقلاب رنگی» در ایران، به مهمترین نکات مطرحشده در منابع ارمنی و ایرانی اشاره خواهیم کرد.
در روز یکشنبه، ۲۸ دسامبر ۲۰۲۵، به دلیل افزایش نرخ مبادلۀ پول ملی-نرخ ارز واقعی ایران، برخی از مغازهداران در بازار بزرگ تهران اعتراضاتی را ترتیب دادند. این اعتراضات با انگیزۀ مشکلات اقتصادی (تحریمهای آمریکا و اتحادیۀ اروپا و غیره) و در پاسخ به تأثیر منفی نوسانات نرخ ارز بر فعالیتهای تجاری، قدرت خرید و امنیت اقتصادی برگزار شد.
خواست اصلی شرکتکنندگان، بازگرداندن ثبات به بازار و اتخاذ تدابیر مؤثر برای مهار نوسانات در این بخش بود.
این اعتراضات در ایران مسالمتآمیز، از همان ابتدا، حرفهای (سازماندهیشده توسط اصناف) و با هدف تحقق این خواستهها بود.
با این حال، از ۸ ژانویه ۲۰۲۶، اعتراضات مسالمتآمیز به خشونت کشیده شد و به دلیل دخالت خارجی، درگیریهای جدی و حتی مسلحانه با نیروهای انتظامی روی داد. این رویدادها هیچ ارتباطی با خواستههای مشروع یا اقتصادی معترضان نداشتند و مورد تأئید یا حمایت اکثریت قریب به اتفاق مردم قرار نگرفتند.
علاوه بر قتلهای عمدی و برنامهریزیشدۀ متعددی که در جریان این شورشها اتفاق افتاد، خسارات عمدی به اموال عمومی و خصوصی در شهرهای مختلف و همچنین تخریب تأسیسات عمومی و اموال خصوصی نیز صورت گرفت. این اقدامات با هدف ایجاد ترس و ارعاب شهروندان عادی و معترضان مسالمتآمیز و همچنین افزایش هزینههای دولت انجام گرفت.
در تعدادی از شهرها، تنها طی دو روز – ۸ و ۹ ژانویه ۲۰۲۶، موارد زیر توسط شورشیان/تروریستها ویران یا به شدت آسیب دیدند:
اضافه میکنم: هر کسی که تا به حال به ایران سفر کرده باشد، میداند که برای ایرانیان، مسجد نه تنها خانۀ خدا و محل نمازگزاری است، بلکه مکانی برای تعامل اجتماعی و رفاقت نیز میباشد. مساجد ٢۴ ساعته باز هستند و نقش مهمی برای هر ایرانی ایفا میکنند؛ مردم حتی شبها، با خانوادههایشان، پس از یک روز کاری به مساجد میروند. در نظر آنها، آتش زدن مسجد یا قرآن نهایت کفر و توهین به مقدسات است. بنابراین، اینها قطعاً ایرانی نیستند…
منابع ایرانی نشان میدهند که تروریستهای مسلح عمداً و بهطور منظم به کارکنان نهادهای بشردوستانه و پزشکی، بیمارستانها و آمبولانسها حمله کرده و آنها را تخریب، کشته و به آتش کشیدهاند. نمونههایی از این موارد عبارتند از:
ــ خانم مرضیه نبویزاده، پرستار و مادر یک کودک سه ساله، در اثر آتش زدن درمانگاه امام سجاد در رشت توسط تروریستها بر اثر سوختگی شدید درگذشت؛
ــ سه نفر از کارکنان کمکهای فوری پزشکی ۱۱۵ در مشهد توسط آشوبگران مورد ضرب و شتم و حمله قرار گرفتند؛
ــ آشوبگران به ۴۵ نفر از کارکنان نهاد بشردوستانه در شهرهای مختلف حمله کرده و آنها را با چاقو و تبر مجروح کردند؛
ــ تعداد زیادی از خودروهای کمکهای فوری پزشکی و هلال احمر در شهرهای مختلف به آتش کشیده شد. حمله به آمبولانسهای حامل مجروحان در چندین شهر از جمله، در بهارستان، عنبرآباد، نکا، ایرانشهر، شمشآباد، کاشمر، خمین و تهران اتفاق افتاد که اغلب به آسیب دیدن پرسنل پزشکی منجر شد؛
ــ پایگاهها و تجهیزات هلال احمر در استانهای خوزستان، اصفهان، کرمان، مرکزی، آذربایجان شرقی، کهگیلویه و بویر احمد بطور گسترده تخریب شد. در ایذه، تخریب به حدی شدید بود که تمام خودروهای امدادی و تجهیزات جستجو و نجات به طور کامل از بین رفتند؛
ــ در تهران، سه مرکز کمکهای فوری پزشکی هلال احمر تخریب شد. بیمارستان سینا در تهران با گاز اشکآور در محوطۀ بیمارستان مورد حمله قرار گرفت.
پس از هشتم و نهم ژانویه، «بازرگانان و معترضان مسالمتآمیز»، اما در واقع تروریست که رسانههای غربی به تصویر میکشیدند، به طور فزایندهای از کوکتل مولوتوف، سلاحهای برنده و سلاح گرم استفاده کردند. وضعیت در ایران با اقدامات گروههای شورشی (از جمله اقلیتهای قومی) پیچیدهتر شد. مقامات ایرانی کل خسارات مادی را بیش از ۱۲۵ میلیون دلار، از جمله ویرانی در بیش از ۲۰ شهر در سراسر کشور، تخمین میزنند.
وزارت امور خارجۀ ایران اعلام کرد که شواهد غیرقابل انکاری از دخالت آمریکا و اسرائیل در امور داخلی این کشور وجود دارد. دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، آشکارا از معترضان در ایران خواست تا ساختمانهای دولتی را تصرف کنند و اظهار داشت که «کمک به معترضان» در راه است.
رسانههای غربی با استناد به گزارشهای سازمانهای غیردولتی تحت حمایت مالی دولت آمریکا، اغتشاشات مرگباری که شهرهای ایران را به کام آتش کشید، نادیده گرفتند. سازمان اطلاعات اسرائیل «مسئولیت شورشهای مرگبار را تا حدی بر عهده گرفت و در یک پست توییتری در ۲۹ دسامبر ادعا کرد که مأمورانش «در معرض دید» معترضان بودهاند. موساد نه تنها در گسترش ناآرامیهای ژانویۀ امسال در سراسر ایران، نقش کلیدی ایفا کرد، بلکه اعتبار این ناآرامیها را از مایک پمپئو، رئیس سابق سیا، دریافت کرد و در حساب توییتری خود نوشت: «سال نو بر همۀ ایرانیان در خیابانها و هر مأمور موسادی که در کنار آنها قدم میزند مبارک….»!
دادههای کلیدی ارائه شده توسط وزارت امور خارجۀ ایران:
آمار کشتهشدگان: وزارت امور خارجۀ ایران رسماً تعداد کشتهشدگان را ۳۱۱۷ نفر، شامل ۲۴۲۷ غیرنظامی و پرسنل امنیتی، و ۶۹۰ تروریست، اعلام کرد.
ویرانگری: به بیش از ۳۰۵ خودرو کمکهای فوری پزشکی و اتوبوس، ۲۴ جایگاه سوخت، تقریباً ۷۰۰ فروشگاه مواد غذایی و بیش از ۳۰۰ خانۀ شخصی خسارت وارد شد. ۶۰۰ دستگاه خودپرداز و تقریباً ۸۰۰ خودرو شخصی آسیب دید.
حمله به زیرساختها و تأسیسات اجتماعی: طبق گزارشها، ۷۵۰ بانک، ۴۱۴ ساختمان دولتی، ۷۴۹ پاسگاه پلیس و ۱۲۰ مرکز بسیج تخریب یا به آتش کشیده شد. ۲۰۰ مدرسه، ۳۵۰ مسجد، ۱۵ کتابخانه و دو کلیسای ارمنی مورد حمله قرار گرفت.
پانوشت:
١ــ در ۱۴ اکتبر ۲۰۲۵، ایستگاه جدید متروی تهران به نام مریم مقدس نامگذاری شد که نماد روابط دوستانۀ ارمنیها و ایرانیها است و با عناصر معماری ارمنی تزئین شده و با نقش برجستۀ کلیسای جامع ارمنیهای سرکیس مقدس در تهران مزین شده است.
٢ــ ایران یکی از قدیمیترین محل اسکان جوامع ارمنی در جهان است که از حدود قرن پنجم میلادی شکل گرفت و در حال حاضر تقریباً ۱۸۰۰۰۰ نفر جمعیت دارد. ارمنیها یکی از بزرگترین اقلیتهای قومی در ایران هستند. آنها در شهرهای تهران، اصفهان (نورجوغا)، تبریز و جاهای دیگر زندگی میکنند. طبق قانون اساسی ایران، به ارمنیها دو کرسی در مجلس (پارلمان ایران) اعطا شده است. ارمنیها محلهها، مدارس، بیمارستانهای ارمنی، مجتمعهای ورزشی، روزنامهها و غیرۀ خاص خود را دارند. بسیاری از ارمنیهای مشهور در روسیه از جمله لازاروفها، ینیکولوپوفها، باگدان سالتانوف و دیگران از تبار ارمنیهای ایران بودند.
ارامنهٔ ایران امروزه شریک رنجها و دشواریهای ایرانیان میشوند و شهادتها و روایتهای خود را از رویدادهای امروز ایران ارائه میدهند.
١١ بهمن- دلو ١۴٠۴