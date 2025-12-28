شماره ۳/۴ محبت 

شماره ۳/۴ م سال ۲۸م محبت از چاپ برآمدږ پیشکش…
نوشته: ا. لازوفسکی
برگردان: آمادور نویدی
مارکس و جنبش اعتصاب
مارکس و انگلس حداکثر توجه خود…
این مقاله به بررسی تاریخی و تحلیلی جنبش مائوئیستی در…
نوشته ی : اسماعیل فروغی
من نمیخواهم درباره ی چند وچون…
در کنار فدرال خواهی درین تازگی ها پسوند دیگری بنام…
رویکردی تحلیلی به مشارکت سیاسی و تعامل مدنی
نور محمد غفوری
عصاره
دقیق…
نویسنده: مهرالدین مشید
افغانستان معاصر یگانه کشوری در جهان است که…
نوشته نذیر ظفر12/30/25سفیدی يى که به زلفان یار میبینمشکوفه هاى…
امین الله مفکر امینی 1015-22-12!
بهشتِ این دنیا را مفروش به نسیــــه…
نویسنده: مهرالدین مشید
سفید سازی، معامله و مهار؛ الگوهای نوین تعامل…
نن د ارواښاد سمیع الدین « افغاني » چې د…
باید درس عبرت گرفت !
افغانستان در جغرافیای موجود جهان از…
دوباره نوبت دیدار یلداست
شب برف است و یخبندان و سرماست
دگر…
نوموړی د نړۍ تر ټولو لوی فیلسوف او ریاضي پوه…
Anarchism.
آرام بختیاری
ناکجاآباد مدینه فاضله، شوق دیدار بهشت زمینی بود.
واژه یونانی…
نویسنده: مهرالدین مشید
فرهنگ تسامح گرای خراسان تاریخی و ستیزه جویی…
په اوسني عصر کې د نړۍ بڼه په بشپړه توګه…
هانا آرنت، فیلسوفی که عمر خود را صرف مطالعه ریشههای…
رسول پویان
عمری گذشت در خم و پیچ مدام هیچ
بـودن نـدیده مانـدن کس در دوام هیچ
جاه و جلال و قـدرت آدم فـسـانه بود
ابحـاری در سـراب تخیّـل تمــام هیچ
زور…
نویسنده: مهرالدین مشید
تغییر ناپذیری طالبان و ناتاثیر گذاری مخالفان اعتماد…
