شصت و یکمین سالگرد با افتخار حزب ما خجسته باد

رفقاى گرامى

از نام سازمان حزبى ما در ايالات متحده امريكا

به همه اى شما عزيزان درود ميفرستم و قلبن از ابتكار اين گردهمايي كه بخاطر شصت ويكمين سالگرد حزب دموكراتيك خلق افغانستان داير گرديده، استقبال نموده، سالگرد حزب را بشما، به تمام اعضا و هواخواهان حزب و روشنفکران جامعه افغانی تبريك ميگويم، به سران و رهروان حزب كه راه را براى ترقى، پيشرفت، ازادى، دموكراسى و عدالت اجتماعى نشان دادند و در نتيجه اى کارخلاقانه ووطندوستانه آنها چنان يك حزبى را بنيانگذارى كردند، كه مانند ان در گذشته وجود نداشت و امروز هم ندارد، سراحترام و حرمت بجا مياورم. من امروز درين محفل در باره 61 سال كار و پيكار ، دستاوردها و شكست هاى حزب ما صحبت نمی کنم زیرا اكثريت شما رفقا تاريخ زنده حزب هستيد. بنابر نبود وقت كافى در باره بحران جهانى، منطقوى و وضع سخت ، پيچيده و دشوار كشور محبوب ما افغانستان وحتى اهميت كار در ميان جامعه روشنفكرى افغانى در كشور های مختلف جهان هم صحبت نميكنم صرف يك سوال ساده را مطرح میسازم كه ايا اين بازمانده هاى حزب ما كه در جزاير متعدد متشكل اند، چقدر از كار خويش که تمام عمر پر بار شانرا با حزب گره زده بودند اکنون باشکل دهی جزایر در کار روشنگرى از خود ، محیط خود و خانواده حزبی خود راضى هستند؟ به نظر ما تا زمانيكه ما خانه خود را نسازيم، وظايف بزرگى را انجام داده نميتوانم از همينجا است كه در گام نخست مسله وحدت تمام بازمانده های حزب عزیز ما در دستور کار قرار می گیرد . برای تحقق اين امر ضرورت ایجاد اتاق فكر متشكل از مسؤولين و شخصيت هاى تاثير گزار حزب براى توليد انديشه سياسى قابل اعتماد و باور بعد از ريشه يابى دقيق عوامل اختلاف و افتراق و زدودن نارسایی ها براى همه پشنهاد مينمايم. اشتراك كنندگان اتاق فكر با تدبير، صداقت بيدون ضياع وقت درهاى باز و بسته را بايد بگشايد تا زمينه را براى ايجاد يك سازمان واحد سراسرى بيرون مرزى اماده سازد، اگر بتوانيم وحدت بازمانده هاى حزب را تامين نمايم، دران صورت در گام دوم اتاق فكر مسله كار موثر با لایه هاى مختلف جامعه روشنفكرى بيرون مرزى و همچنان شخصیت های مستقل ملی و سیاسی را بخوبى ميتواند با شركت فعال نماينده گان انها و توليد انديشه سياسى، فرهنگى و اجتماعى قابل اعتماد كه اقشار مختلف روشنفكران افغانى در ان فعالانه بسيج شده و خود را در آن بیابند می‌توان یافت ، دران صورت ما و شما به نيروى تاثير گذار بر حوادث و رويدادهاى داخل كشور تبديل شده و به صداى رساى منافع مردم خويش در سطح ملى و بين المللى مبدل میشویم

این امر ضرورت مبرم جنبش روشنفکری زمان ماست، درین صورت ما با دستان با هم بسته و صدای رسا و شعار های واحد قد بلند خواهیم کرد و بر همه رویداد ها اثر خواهیم گذاشت .

رفقای عزیز شصت و یکمین سالگرد با افتخار حزب ما خجسته باد .