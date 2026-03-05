شرّ آمریکایی و سستی اعضای آسیایی بریکس در برابر آن

ظلم ظالم

رسول پویان جهان به لاف وپـوف ظلم برنمی گردد اســـیـر ظالـــم و…

روز جهانی زن در میانۀ بحران و عقبگرد تاریخی

اعلامیۀ سازمان سوسیالیست‌های کارگری افغانستان به پیشواز هشتم مارچ، روز…

نه به جنگ، نه به استبداد؛ راه ما رهایی اجتماعی…

اعلامیه سازمان سوسیالیست‌های کارگری افغانستان در مورد جنگ امریکا-اسرائیل با…

زردشت نیچه؛ پیشگویی تراژدی ایرانی؟

Friedrich Nietzsche (1844-1900) آرام بختیاری تراژدی ایران، یا شیعه ایرانی، از زبان…

جنگ با ایران؛ معادله برنده و بازنده در ترازوی ژئوپلیتیک

نویسنده: مهرالدین مشید تهران خشمگین در نبرد برای بقا این نوشته با…

کوتاه خاطره هایی از مسکو

(کمیته سرتاسری سازمان دموکراتیک جوانان افغانستان، فستیوال جهانی جوانان و…

اعلامیه در محکومیت جنگ ارتجاعی میان پاکستان و افغانستان

سازمان سوسیالیست‌های کارگری افغانستان جنگ و صف‌آرایی نظامی میان قدرت…

بوی ریا 

برسد کاش به تو یار چو پیغام کنم  وصفی از لعل…

               کاروان وحدت 

بر خیز تا هم آ ییم ، با  کاروان وحدت  جا…

دوست دارم این وطن را !

امروز زمان آن فرارسیده است که مردم افغانستان یک‌صدا بگویند…

زبرځواکونه څنګه په نورو هېوادونو خپل نفوذ ساتي؟

ليکنه: حميدالله بسيا په ساده ډول زبرځواک  يا سوپر پاور  Superpower…

افغانستان در مدار واگرایی؛ تراژیدی‌های اجتماعی، سیاسی و رسانه‌ای

نویسنده: مهرالدین مشید با ادعا های فراتر از « پنج چاریک»…

آیا طالبان دروغ می گویند یا وزارت خارجه ی روسیه؟ …

  نوشته ی : اسماعیل فروغی       بتاریخ بیست و سوم…

د سعوديانو او تر دوی بر لاسونه هم بيا د…

عبدالصمد ازهر                 …

چهل و یکمین سالگرد وفات مولانا داکتر استاد محمد سعید…

روز پنجشنبه مورخ « هفت حوت سال ۱۴۰۴ هجری شمسی…

محکومیت تجاوز نظامی پاکستان بر افغانستان

اعلامیه و فراخوان انجمن سراسری حقوقدانان افغانستان بنام خداوند حق و…

وزیر دفاع پاکستان؛ از ناگفته های ساختاری تا راهبرد های…

نویسنده: مهرالدین مشید سیاست ابهام استراتژیک پاکستان؛ ازاعتراف‌های تاکتیکی تا ناگفته‌های…

بمناسبت روز های جهانی عدالت اجتماعی و زبان مادری

بنام خداوند حق و عدالت هموطنان گرامی، ۲۰ و ۲۱ فبروری روز…

مارکوس تولیوس سیسرو

هغه د لرغوني روم فیلسوف، سیاستوال، وکیل، ویناوال، شاعر او…

مبانی نظری عدالت اجتماعی

نور محمد غفوری بررسی نظریه‌ها و رویکردهای معاصر چکیدهعدالت اجتماعی از بنیادی‌ترین…

«
»

شرّ آمریکایی و سستی اعضای آسیایی بریکس در برابر آن

پس از به قدرت رسیدن ترامپ در دوره تازه ریاست‌جمهوری‌اش، یکی از اخطارهای جدی او به اعضای بریکس این بود که مبادا بر خلاف منافع آمریکا دست به اقدامی بزنند. در این میان، روسیه که یکی از اعضای برجسته این مجموعه است، تاکنون در برابر تمام قدرت‌های غربی ایستاده و برای رهایی از شرّ و نفاق توسعه‌طلبانه آمریکا و دیگر امپریالیست‌های منطقه‌ای، استوار ایستاده است. در همسایگی روسیه، کشورهای چین و هند با آنکه از کشورهای قدرتمند منطقه هستند، در سیاست‌های خارجی و معاملات با آمریکا پایدار نبوده‌اند؛ یعنی از به پایان رساندن کار و مواجهه با غرب هراس دارند و سیاست‌های نرم را در پیش گرفته‌اند. در همسایگی دیگر، ایران قرار دارد که بیش از ۳۰ سال در برابر تحریم، تهدید و حملاتی که اخیراً علیه آن صورت گرفت، ایستادگی کرده و آسیب‌های جدی به منافع آمریکا در منطقه وارد ساخته است.

از بین بردن آقای خامنه‌ای بر مبنای هیچ قانونی درست نبود، چرا که در میان مذاکره و جنگ، این نفاق و شرارت جناح مقابل است که خود را نشان می‌دهد، همانند شرارت‌های دیگری که در منطقه مرتکب شده‌اند. تنها زبانی که آمریکایی‌ها می‌فهمند، سیاست زور و ضربه زدن به منافع آن‌ها در منطقه است؛ کاری که ایران با جنگ نا متقارن و روسیه با جنگ مستقیم به نمایش گذاشته‌اند، وگرنه مادورو، قذافی و صدام حسین های زیادی را به یاد داریم.

در نهایت، اتحاد و هماهنگی بیشتر میان اعضای بریکس بجای ترس و معامله، به‌ویژه کشورهای آسیایی، می‌تواند به‌عنوان وزنه‌ای قدرتمند در برابر یک‌جانبه‌گرایی آمریکا عمل کند. اگر چین و هند نیز از سیاست دوپهلو دست بردارند و همسو با روسیه و ایران در برابر زیاده‌خواهی‌های غرب بایستند و همه پایگاه‌های آمریکا را از منطقه برچینند، بی‌تردید نظم نوین جهانی به نفع ملت‌های مستقل رقم خواهد خورد. در غیر این صورت، تاریخ گواهی خواهد داد که آنان که امروز سکوت کردند یا مماشات نمودند، فردا در برابر موج خروشان بیداری ملت‌ها پاسخگو خواهند بود.

امرالدین نیکپی

facebookShare on Facebook
TwitterTweet
FollowFollow us