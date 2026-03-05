شرّ آمریکایی و سستی اعضای آسیایی بریکس در برابر آن
پس از به قدرت رسیدن ترامپ در دوره تازه ریاستجمهوریاش، یکی از اخطارهای جدی او به اعضای بریکس این بود که مبادا بر خلاف منافع آمریکا دست به اقدامی بزنند. در این میان، روسیه که یکی از اعضای برجسته این مجموعه است، تاکنون در برابر تمام قدرتهای غربی ایستاده و برای رهایی از شرّ و نفاق توسعهطلبانه آمریکا و دیگر امپریالیستهای منطقهای، استوار ایستاده است. در همسایگی روسیه، کشورهای چین و هند با آنکه از کشورهای قدرتمند منطقه هستند، در سیاستهای خارجی و معاملات با آمریکا پایدار نبودهاند؛ یعنی از به پایان رساندن کار و مواجهه با غرب هراس دارند و سیاستهای نرم را در پیش گرفتهاند. در همسایگی دیگر، ایران قرار دارد که بیش از ۳۰ سال در برابر تحریم، تهدید و حملاتی که اخیراً علیه آن صورت گرفت، ایستادگی کرده و آسیبهای جدی به منافع آمریکا در منطقه وارد ساخته است.
از بین بردن آقای خامنهای بر مبنای هیچ قانونی درست نبود، چرا که در میان مذاکره و جنگ، این نفاق و شرارت جناح مقابل است که خود را نشان میدهد، همانند شرارتهای دیگری که در منطقه مرتکب شدهاند. تنها زبانی که آمریکاییها میفهمند، سیاست زور و ضربه زدن به منافع آنها در منطقه است؛ کاری که ایران با جنگ نا متقارن و روسیه با جنگ مستقیم به نمایش گذاشتهاند، وگرنه مادورو، قذافی و صدام حسین های زیادی را به یاد داریم.
در نهایت، اتحاد و هماهنگی بیشتر میان اعضای بریکس بجای ترس و معامله، بهویژه کشورهای آسیایی، میتواند بهعنوان وزنهای قدرتمند در برابر یکجانبهگرایی آمریکا عمل کند. اگر چین و هند نیز از سیاست دوپهلو دست بردارند و همسو با روسیه و ایران در برابر زیادهخواهیهای غرب بایستند و همه پایگاههای آمریکا را از منطقه برچینند، بیتردید نظم نوین جهانی به نفع ملتهای مستقل رقم خواهد خورد. در غیر این صورت، تاریخ گواهی خواهد داد که آنان که امروز سکوت کردند یا مماشات نمودند، فردا در برابر موج خروشان بیداری ملتها پاسخگو خواهند بود.
امرالدین نیکپی