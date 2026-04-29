بگذریـــد!

امین الله مفکر امینی          2026-27-04! بـگذرید زحرف وسخن های ممــلو ا زریـــــــــا نـــــدارد…

شب سیاه

رسول پویان شب سیاهی گریخته ماهی، شکـسته چنگی گـرفته نایی سحـر نیامد…

همدیگر ناپذیری

نفاق ، همدیگر ناپذیری ، بلند پروازی ، امتیاز طلبی…

مدافعان خط دیورند؛ واقع گرایان ژیوپلیتیک یا متهمان به همسویی…

نویسنده: مهرالدین مشید موافقان دیورند؛ بازیگران واقع گرا در برابر ستون…

‬‬نه به جنگ و نابرابری، آری به همبسته‌گی جهانی کارگران‬‬‬‬

 ‬‬‬‬اعلامیۀ سازمان سوسیالیست‌های کارگری افغانستان به‌مناسبت اول ماه می، روز…

توهم برتری و بازی قدرت

«جستاری در خودبزرگ‌ بینی و بازی‌های پنهان برتری» تهیه و تدوین…

بالیستیک چی‌ست؟

چرا این واژه‌ی صفت را به جای نام اصلی کار…

طالبان؛ پیامد فساد ساختاری و سازمان یافته حکومت‌های کرزی و…

نویسننده: مهرالدین مشید از امید تا انحطاط؛ فساد ساختاری و بازگشت…

قلۀ پیروزی

از قلـب خراسـان کهـن آمده ام با یعـقوب لیث و تهمتن…

بخاطر انفاذ قانون اساسی به مثابه شاه کلید نجات افغانستان

اعلامیه و فراخوان ملی بنام خداوند حق و عدالت با اتکا بر…

 لیبرالیسم، جنبش روشنگری، و نبوغ جان لاک

john locke (1632- 1704) آرام بختیاری جان لاک ؛ آغاز تئوری تقسیم…

از ترور میر اکبر خیبر تا کودتای ثور؛ بهای سنگین…

نویسننده: مهرالدین مشید تروریکه هنوز هم مردم افغانستان بهای آن را…

با عاشقان وعارفان همصحبت!

امین الله مفکر امینی                     2026-19-04! دل منــــــور میکـــند صحبت بـــا اهلـی عشق…

اهمیت و ضرورت آسیب شناسی تاریخی ، برای امروز و فردا های…

نوشته از بصیر دهزاد   این  مقاله که در کنفرانس علمی انجمن سراسری حقوقدانان…

داستایفسکی شوروی: داستایفسکی در فرهنگ، ایدئولوژی و فلسفه شوروی

 برگردان . رحیم کاکایی سه گفتار در واکاوی جایگاه داستایفسکی، نویسنده…

در مرز سایه و روشنایی انسان

 « از عشق تا خشونت ؛ سفربه درون انسان » تهیه…

نظم نوین

رسول پویان سازش به دشمنان وحشی ننگ است افـتــادن پا بـه پنجـۀ…

از  روح الله خمینی تا هبت الله؛ دو گلوله، دو…

نویسنده: مهرالدین مشید هبت الله گلوله ای از اعماق تاریخ؛ اما…

اولادی مبارزِ وطن!

امین الله مفکر امینی                    2026-13-04! بــی بنیاد میگردد پایه های ظلم وستـــم…

بلز پاسکال

هغه فرانسوی فیلسوف، اختراع کونکی، ریاضی پوه، فزیک پوه، الهیات…

«
»

شب سیاه

رسول پویان

شب سیاهی گریخته ماهی، شکـسته چنگی گـرفته نایی

سحـر نیامد شـفق کجا شـد، بگو به خورشید چرا نیایی

نـوای مطـرب سـرود غـم شـد، تـرانـۀ دل همه الـم شد

نه شـادخواری نه پایکـوبی، نه شورومستی نه دلربایی

زعشق نامی که درکتابست، سوال دلها که بی جوابست

جفا و جور زمانه بابست، کجاست حافظ چه شـد سنایی

وفا به گفت وقراروپیمان، گریخته ازدل  فسرده درجان

به درد و رنج فراق و حرمان، شفا کهِ یابد ز بی دوایی

جهان فتاده به چنبر خون، فغان وشیون صدای محزون

سـتم چه دارد به جـز شبیخون، تـرور انسـان و مافیایی

مـرام اخـبـار دروغ شاخدار، مـخـدر هـوش بـلای افکار

شـده دل آزار هـمیشه تکـرار، حـقیقت انکار چه ابتلایی

زجنگ نفتی به سـود دالر، کند جهان را به خون شناور

به سان جلاد به طرز هیتلر، به جان انسان عجب بلایی

به آه و زاری به بـردباری، نکـرده ظالـم بـه کـس یاری

به پنجۀ زور فـتاده مجـبور، اگـر که مظلـوم کند خطایی

ز رنج مردم ببرده لـذت، به خـون خـوردن بکرده عادت

نه ترس یزدان نه قید وجدان، شدست مشهوربه بی حیایی

ز جـور ظالم جهـان خـرابسـت، درون آتش بشر کبابست

به سوز وساز و در اضطرابست، نیاز انسان به رهنمایی

به نام لیلی ز عشق مجنون بخوان به دل‏ها سرود موزون

ز قـله فـرهاد فتاده در خـون، خبر بـه شیرین دهـد همایی

خوشا که انسان زسوزافغان، زدردهجران زترس عصیان

گریزد آسان به مهرواحسان، به عشق وارمان به با وفایی

بترز زندان افغانسَتان است، برای مردم نه کارو نان است

به داد و افغان پیر وجوانست، به درس وتعلیم نمانده جایی

جهان چو بهتر دلان منّور، امید وباور به خویش و کـشور

حقوق انسان به هم برابر، بخوان بـه داور بـه هـم صـدایی

28/4/2026

facebookShare on Facebook
TwitterTweet
FollowFollow us