شادباش ها و درس ها

عبدالصمد ازهر ۱۰ / ۰۴ / ۲۰۲۶

شادباش ها بر مردم ایران که در برابر غول وحشی امپریالیزم با ماشین عظیم نظامی استوار بر پیشرفته ترین تکنولوژی، با پایداری ایستادند.

در حالی که خاطرات نهایت تلخی از مداخلات زهر آگین حاکمیت های آن کشور، به خصوص رژیم آخوندی در برابر کشور و مردم با شرف ما، داریم، تدبیر آنها را در آماده گی های همه جانبه نظامی و اقتصادی برای چنین روزی و چنین یورشی، رغم تعذیرات کمرشکن و درازمدت، قابل تمجید می دانم.

می دانم که ایران نمی تواند با امریکا و اسراییل، این یکه تاز های جهان، از نگاه قدرت نظامی و اقتصادی همسری کند، اما عزم راسخ آن در حفظ استقلال و غرور ملی و تعهد آن برای شکستن دیوار نفوذ ناپذیر قدرت پترودالر و پایگاه های آن، سرمشق تاریخی برای همه و به خصوص برای رژیم های مزدور عرب در منطقه، به جا می گذارد.

عرب هایی که برای نجات امریکا از سقوط اقتصادی و ادامه امپراتوری جهانی آن، حقیرانه با پیشکش های تریلیونی به پابوسی شتافته فلسطین، لبنان، لیبیا، سوریه، سودان و یمن را همچون شکرانه ی حفظ دیکتاتوری های خانواده گی سلطنتی و امارتی شان به قربانی گذاشته اند، شرمساری تاریخی را بر پیشانی حمل خواهند کرد.

از ایران بیاموزیم:

– در جهانی که هیچ گرگی بر هیچ بره یی رحم نمی‌کند، پیوسته باید پیش‌بین حوادث بود و در برابر آن آماده گی داشت؛

– بدون تمرکز بر دانش و تکنولوژی معاصر نمی توان گامی به پیش نهاد. تربیت نسل ها، به شمول مردان و زنان، مجهز با این توانایی ها، ضمانت رستگاری را ایجاد می‌کند؛

– رغم قیود منفور و غیر مقبول دولتمردان ایران که جدا قابل نکوهش اند، گسترش امکانات تحصیل و اشتغال زنان در اداره، سیاست و اقتصاد تحسین برانگیز است و باید از آن یاد گرفت؛

– حفظ وحدت ملی در مسایل بزرگ مربوط به منافع ملی و در برابر تجاوزات دشمن. پدیده یی است که در ایران درخشش داشت. در حالی که در افغانستان غارتگران که از غارت باز مانده اند، به تشویق و حمایت از تجاوز می پردازند.

ما در این مبارزه عادلانه مردم ایران، برای شان موفقیت آرزو می کنیم و امیدواریم دولت آن نیز در پایان این روزها و شب‌های دشوار، بر مواضع منفی خود در داخل کشور و در منطقه تجدید نظر کند.

۲۱/۰۱/۱۴۰۵

۱۰/۰۴/۲۰۲۶