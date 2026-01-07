محمدعثمان نجیب

نماینده‌ی مکتب دینی فلسفی

من بیش از این نه می‌دانم

بیش‌ترین کارکردهای امنیتی، اوپراتیفی و گزاره‌یی پنهان‌کاری یا به نامِ شناخته‌‌شده‌ی استخبارت، استوار بر حدسیات،‌ احتمالات و سپس ابرازدیدگاه‌های محتاطانه اند. گمانه‌زنی‌های امنیتی،‌ اگر همه نه، مگر در بسا موارد، پسا تجسس، به واقعیت‌ها منتهی و رسیدن به سرنخ و سپس کشف حقیقت را ارمغان آورده اند. جایی که باورهای ظاهری به ویژه در سکوهای قدرت، مانع ابرازِ شک‌و‌گمان‌ها می‌شوند و غالباً گمان‌بران در خودِ دسیسه حل شده یا در عدمِ تمایل به هم‌کاری و داشتنِ تمایل به افشاگری، از صحنه برداشته می‌شوند. در دنیای کارتلی موادِ مخدر و جاسوسی این رسم عیان و آشکاراست. من

پسا دنبال کردنِ حوادث در کاراکاس و نیویورک، متوجه خُرده گفته‌هایی شدم که در مورد هم‌سرِمادورو گفته شدند.از جمله این‌که بخشی از بدنِ در اثرِ بی‌ملاحظه‌گی هنگامِ ربودن، کبود شده و آسیب دیده. یا بیش‌تر گفتند که‌وی بیمارست و‌ کم‌تر گفتند، مادورو بیمارست.‌ رویه‌های دادگاهی در چنان حالات نیازمندِ موجودیت ِ گزارش‌های معتبرِ صحی اند تا قاضی مطمئن شود‌ که شخصِ موردنظر آماده‌ی برگزاری جلسه‌ی قضایی است. البته که نام‌بردنِ اصطلاحِ جلسه‌ی قضایی اجباری در مورد مادورو و هم‌سرش درست است. وقتی مشکوک‌تر شدم، رفتم به دریافت معلومات‌های معین پیرامون شخصیتِ چند بُعدی بانوی نخستِ‌ ونزوئلا. عجایبی که یافتم و همه اگر راست باشند، این بانو اگر در گذشته اش صادق و وطن‌دوست بوده، پسا زندانی شدنددو برادرزاده‌اش به اتهام قاچاق حجم بزرگ از کوکائین به آمریکا، می‌تواند شکاری شده باشد از سوی سیاه و مهره‌یی استخباراتی بدنامی سیاسی و موقعیتی که پایش در تله‌ی کشنده‌ی سیاه ‌گیر افتاده و سبب دزدیدن‌ِ هم‌سرِ‌خود شده. برای رد گم‌کردن، او را هم به رضایت پنهانی ‌اش،‌دست‌بند بندند،‌ ظاهراً دادگاهی کردند تا بعدها به نوعی تبرئه کنندش. انسان تغییر پذیرست و گاهی متغییرسازی‌های زنده‌گی یک ماجرای پنهان در دل داستانِ چنین اشخاص می‌باشد. در تازه‌ترین مورد از این‌گونه‌ها، جهان گواه بود که بانوی استخباراتی، به نام معشوقه و سپس نامزد، خاشقچی‌ را یک‌راست به دروازه کنسل‌گری عربستان در انقره هم‌راهی کرد تا او در سیماب حل کنند. تا ام‌روز کسی از آن بانو نه پرسید که کجایی و چی شدی؟

این یادداشت به‌هیچ ‌وجهی اتهام‌نامهدنی‌ست و‌ تنها در سطحِ یک گمانه‌ی میانه‌ی اوپراتیفی مطرح شده. انکشافاتِ بعدی اصل ماجرای خیانت احتمالی به شوهر و‌ کشور بانوی اولِ کاراکاس را نشان‌خواهند داد. البته که اگر نقش استخدامی داشته باشد، هرگز افشا نه می‌شود تا زمانی که سال‌ها پس اسنادهای مرتبط به این ماجرا از طبقه‌بندی محرمیت بیرون شوند و حقایق آشکار. آن‌گاه ما زنده نه خواهیم بود. مگر کنش‌هایی که تا چند هفته و چند ماهی در دادگاه‌های دزدانه‌یی این‌دو، و سیر تحولات در ونزوئلا‌ سرنخ‌هایی به دستِ پژوهش‌گرانِ مسلکی خواهند داد.

تحلیل مفصلِ فرضی (تحلیل گمانه‌ای ـ اوپراتیفی)

الف) سطح ساختاری قدرت

در نظام‌های سیاسیِ تحت فشار تحریم، بحران اقتصادی و انزوای بین‌المللی، قدرت شخصی‌سازی می‌شود. در چنین وضعیتی، خانوادهٔ رهبر سیاسی نه یک نهاد خصوصی، بلکه بخشی از ساختار امنیتی کشور تلقی می‌شود. این وضعیت، آسیب‌پذیری بانوی اول را به‌مراتب افزایش می‌دهد.

ب) سطح استخباراتی

پروندهٔ خویشاوندان نزدیک (مانند برادرزاده‌ها) می‌تواند به اهرم فشار کلاسیک استخباراتی بدل شود. در تحلیل فرضی، سه سناریو قابل تصور است:

عدم همکاری و مقاومت → حذف سیاسی یا بی‌اعتبارسازی. همکاری محدود و کنترل‌شده → نمایش بازداشت، محاکمه یا بیماری. همکاری کامل اما پنهان → سکوت طولانی و مدیریت روایت رسمی.

ج) سطح روان‌شناسی سیاسی

تغییر رفتار ناگهانی، بیماری‌های اعلام‌نشده، یا غیبت‌های معنادار، اغلب نشانهٔ تنش روانی ناشی از فشار ساختاری است. این تغییرات الزاماً به معنای خیانت نیست، اما در تحلیل امنیتی، همواره به‌عنوان «علامت» ثبت می‌شود.

د) مقایسهٔ تطبیقی

قیاس با پروندهٔ خاشقچی نه از جهت ماهوی، بلکه از منظر الگوی استفاده از روابط عاطفی در عملیات پنهان اهمیت دارد. تاریخ نشان می‌دهد که نقش‌های به‌ظاهر حاشیه‌ای، گاه کلید عملیات‌های بزرگ بوده‌اند.

هـ) جمع‌بندی تحلیلی

در چارچوب این تحلیل فرضی، بانوی اول ونزوئلا می‌تواند:

یا قربانی بازی قدرت باشد،

یا مهره‌ای ناخواسته در یک سناریوی بزرگ‌تر،

یا صرفاً سوژه‌ای برای روایت‌سازی سیاسی و جنگ روانی.

هیچ‌یک از این گزینه‌ها بدون اسناد رسمی، قابل اثبات قطعی نیست.

منابع:

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7_%D9%81%D9%84%D9%88%D8%B1%D8%B3

