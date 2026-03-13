شبکه سی ان ان اعلام کرد که وزارت جنگ (پنتاگون) و شورای امنیت ملی آمریکا در طول برنامه ریزی برای حمله به ایران، تاثیر آن را بر تنگه هرمز دست کم گرفتند.

شبکه تلویزیونی سی ان ان پنجشنبه شب به وقت محلی به نقل از چندین منبع آگاه اعلام کرد: پنتاگون و شورای امنیت ملی هنگام برنامه‌ریزی برای این حمله، تمایل ایران برای بستن تنگه هرمز در پاسخ به حملات نظامی آمریکا را به میزان قابل توجهی دست کم گرفتند.

بر اساس گزارش سی ان ان، این منابع افزودند تیم امنیت ملی دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، پیامدهای احتمالی وضعیتی را که برخی مقام‌ها اکنون آن را «بدترین سناریوی ممکن» برای دولت توصیف می‌کنند، به‌طور کامل در نظر نگرفته بود.

به گفته منابع، هرچند مقام‌های ارشد وزارتخانه‌های انرژی و خزانه‌داری آمریکا در برخی نشست‌های رسمی برنامه‌ریزی حمله به ایران، پیش از آغاز آن حضور داشتند، اما تحلیل‌ها و پیش‌بینی‌های این نهاد که در دولت‌های پیشین بخش مهمی از روند تصمیم‌گیری محسوب می شد، در این مورد در اولویت دوم قرار داشت.

این منابع اذعان کردند که اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری و کریس رایت، وزیر انرژی آمریکا در طول مراحل برنامه‌ریزی و اجرای درگیری از بازیگران اصلی بوده‌اند.

با این حال، به گفته منابع، ترجیح ترامپ برای تکیه بر حلقه‌ای محدود از مشاوران نزدیک در تصمیم‌گیری‌های امنیت ملی، موجب شد بحث‌های میان‌ سازمانی درباره پیامدهای اقتصادی احتمالی در صورتی که ایران در واکنش به حملات آمریکا و اسرائیل تنگه هرمز را ببندد، تا حد زیادی کنار گذاشته شود.

مقام‌های آمریکایی روز پنجشنبه اعلام کردند که ممکن است چند هفته طول بکشد تا تلاش‌های دولت ترامپ برای کاهش پیامدهای اقتصادی رو به تشدید این بحران اثرگذار شود.

سی ان ان ادامه داد: ازجمله این اقدامات، اسکورت دریایی نفتکش‌ها از طریق تنگه هرمز است؛ اقدامی پرخطر که به گفته پنتاگون در حال حاضر اجرای آن بیش از حد خطرناک ارزیابی می‌شود.

در همین حال، دونالد ترامپ رئیس‌جمهوری آمریکا همچنان آشفتگی و نوسان در بازارهای انرژی را کم‌اهمیت جلوه داده است.

تنگه هرمز، کانالی حیاتی است که ۲۰ درصد نفت جهان از آن عبور می‌کند.

تجاوز نظامی مشترک آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه جمهوری اسلامی ایران که در پی آن آیت الله خامنه ای رهبر انقلاب اسلامی به شهادت رسیدند از بامداد روز نهم اسفند ۱۴۰۴ (۲۸ فوریه ۲۰۲۶) آغاز شد؛ این اقدام در حالی صورت گرفت که مذاکرات غیرمستقیم میان ایران و آمریکا با میانجی‌گری برخی کشورهای منطقه در جریان بود.

«تام فلچر»، معاون دبیرکل سازمان ملل در امور بشردوستانه و هماهنگ‌کننده امداد اضطراری، با هشدار درباره تشدید بحران در منطقه و خارج شدن کنترل از سوی آغازگران این درگیری (آمریکا و اسرائیل) در هفتمین روز از حمله مشترک آمریکا و اسرائیل به ایران اعلام کرد: «طبق گزارش ها، ما شاهد مبالغ هنگفتی، روزانه ۱ میلیارد دلار، برای تامین مالی این جنگ هستیم که صرف تخریب می‌شود.»

جمهوری اسلامی ایران در پی آغاز تجاوز نظامی مشترک آمریکا و رژیم صهیونیستی، پاسخی قاطع، هدفمند و متناسب به این اقدام ارائه داد. در چارچوب این پاسخ مشروع، مواضع نظامی و امنیتی رژیم صهیونیستی در شهرهای مختلف فلسطین اشغالی و همچنین پایگاه‌ها و مراکز استقرار نیروهای آمریکایی در منطقه با حملات موشکی، پهپادی و هوایی دقیق هدف قرار گرفت.

مقامات رسمی جمهوری اسلامی ایران تاکید کرده اند این عملیات‌ها در چارچوب حق ذاتی دفاع مشروع طبق ماده ۵۱ منشور سازمان ملل متحد و با هدف بازدارندگی، جلوگیری از تداوم تجاوز و تحمیل هزینه به متجاوزان انجام شده است. جمهوری اسلامی ایران هشدار داده است که هرگونه تداوم یا گسترش تجاوز، با پاسخی شدیدتر و گسترده‌تر مواجه خواهد شد.