سنجاب و بلوط !

تاریخ انتشار :07.10.2025

hoshyaresmaeil2017@hotmail.com

افشاگری هاآرتص از پروژه دولت نتانیاهو در راه اندازی اکانت‌های جعلی فارسی برای برجسته‌سازی رضا پهلوی برای من عجیب نبود تنها سوالی که به ذهنم زد اینکه چرا حالا ؟

طبیعی است هاآرتص برای رضای خدا موش نمیگیرد . سفر رضاپهلوی به اسرائیل و کله زدن به تیوال و ملاقات با نتیانیاهو هم همینطوری نیود … به قول فرانسوی ها پنیر مفتی هم در تله موش پیدا مشه . اسرائیل بدون مجوز کاخ سفید آب هم نمیخورد . در پس توافق با حماس و به گفته ترامپ در روند مثلا صلح خاورمیانه هر قدمی معنی مشخص دارد .

یعنی در یک کلام پروژه برجسته سازی سامانه سلطنت با جلوداری رضاپهلوی از ابتدا مسیری مشخص داشت . اهرم فشار در مسیر استحاله حکومت اسلامی درایران ! رضاپهلوی نتواست بفهمد چون آی کیوی لازم سیاسی را ندارد . همه این قدمها بوی جابجایی قدرت از بالا نمیداد و نمیدهد .

بهترین زمان برای این جابجایی قدرت از بالا بعد از سقوط صدام بود که غرب در اوج آمادگی قرار داشت . ولی حکومت اسلامی فردای سرنگونی صدام هئیتی به سرپرستی لاریجانی به بغداد فرستاد و همان زمان هر دو طرف تصمیم کرفتند مسیر برجام و دیپلماسی را بروند . بقیه اش تیتر رسانه بود و دیزاین صحنه !

هر چند بارها نوشتم بازتاب رسانه ای پسر دیکتاتور سابق ، با تمام قبیله فحاش بی فرهنگش ، نمیتوانست اهرم فشار مناسبی باشد . ولی برای طرف غربی مهم نبود و نیست . آنها بلدند چطور در رسانه ها از کاه کوه بسازند . در جریان ائتلاف هشت نفره هم همین بود فقط داشتند نشان میدادند اگر بخواهند میتوانند با هدایت افکار عمومی از طریق رسانه ها هر واقعه ای را رقم بزنند . به نظر من هم میتوانند … اما بعدش را نمیدانم ؟

قرن 21 برای غرب به مراتب قابل درکتر است . آنها برای بعدش هم فکر میکنند . کل بهارعرب را در خاورمیانه بعد صدام … همین ها استارت زدند . 2 ریال دادند تا مجبور نشوند چند قدم بعد یک تومن بدهند . مسیر استحاله ظاهرا خنده دار سعودی ها با کمک شرکت های غول پیکر آمریکایی هم همین معنی را میداد .

اینکه چرا شخص رضاپهلوی و اطرافیان بی سوادش کل این روند را جدی گرفته بود باید از خودشان سوال کرد . انگار یادش رفته با پدر دیکتاتورش در 1357 چه کردند ؟ با پدر بزرگ دبکتاتورش متفقین در 1320 چه کردند که اواخرعمر راه میرفت و با خودش زمزمه میکرد زرشک رضاشاه…

رضاپهلوی در کنفرانس امنیتی مونیخ خودش را در یک قدمی تاج میدید . هر روز میآمد و رهبرمیشد قانون اساسی مینوشت ، شاه میشد ، راننده اتوبوس ، بابا ، گاندی … یا به قول روح الله زم هر شب از خواب بیدار میشود و از ارتش خیالی اش سان میبیند !!

حالا به گفته ترامپ با نزدیک شدن صلح خاورمیانه … این بساط به شکلی واضح باید جمع شود . هرچند این به معنی پایان بازی با اهرم سلطنت پهلوی نیست . سامانه سلطنت پهلوی ظرفییت اسکول شدن بی پایانی دارد . درکارتون عصر یخبندان هم سنجاب برای بدست آوردن بلوط همیشه تلاش میکند وهیچوقت قرار نیست به بلوط برسد .

ترامپ درمسیر جایزه صلح نوبل ، مردم فلسطین در غزه بروی خرابه های غزه جشن میگیرند ، دلار در ایران بالا میرود و رضا پهلوی مصرانه ، قصد بیدار شدن و فهمیدن ندارد .

رضاپهلوی یا هر کسی مدعی پایگاه مردمی در داخل ایران است لطفا یک فراخوان عمومی برای اعتصاب بدهد تا ببینیم چند درصد مردم گوش میکنند ؟ نیازی به بقیه ادعاهای پوشالی نیست . در بازی بالایی ها هم هیچوقت و تحت هیچ شرایطی (تاکید میکنم تحت هیچ شرایطی ) مولفه های ایرانی ( چه حاکم و چه در تبعید و چه… ) برنده نیستند . حسابهای بانکی پُر و زندگی لاکچری برای حاکمان…علامت برنده شددن نیست .

07.10.2025

اسماعیل هوشیار