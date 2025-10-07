سنجاب و بلوط !

پنجاه سال سفری پر افت؛  با یارانی چُست، اما رهبرانی…

نویسنده: مهرالدین مشید نیم‌قرن اخیر تاریخ افغانستان (۱۹۷۳–۲۰۲۳) نشان‌دهنده‌ی مبارزه‌ای نفس‌گیر،…

ترامپ چرا بگرام رامی خواهد؟

این نوشته به علت طولانی بودن دردوبخش منتشرخواهدشد. دربخش اول…

ځانګړې مرکه

په ادبي بهیر کې له پېژانده څېرې، لیکوال، کیسه لیکونکي…

سیاست تعامل تخنیکی آلمان با طالبان

واقع‌گرایی دیپلماتیک و مسئولیت بشردوستانه در این روزها در رسانه های…

په اروپا کې د کډوالو پر وړاندې د کرکې زیاتوالی

حميدالله بسيا داسې ښکاري چې د کډوالو لپاره نور د اروپايي…

طالبان در ایستگاه آخر و در آغاز خط و نشان…

نویسنده: مهرالدین مشید طالبان؛ فروپاشی قریب‌الوقوع یا بازتعریف تهدیدها؟ حادثه آفرینی های…

هجران وطن

از فرا ق  آن  میهن  حال  ا بتری  دارم روزشب به…

جنگهای اقتصادی

                                           بازیهای تسلیحاتی وبازارسازی فروش اسلحه پس ازگذشت دوران نکبتباروظالمانه ی فیودالیزم…

حق باشد بر زبانم

امین االله مفکر امینی             2025-05-10! تــا اخـــــرین نفس، حرفی حق باشد بر…

     طالبان از قطع انترنت چه می خواستند و چه می…

     نوشته ی : اسماعیل فروغی      طالبان درچهارسال گذشته درپهلوی سایراقدامات نابخردانه…

شورش دهقانی محصول رفرم مسیحیت بود

Thomas Müntzer (1490-1525) آرام بختیاری توماس مونستر اعدام شد، مارتین لوتر رهبر…

صف بندی های  تازه در قلب آسیا و بازخوانی جایگاۀ…

نویسنده: مهرالدین مشید بازتعریف جایگاه افغانستان؛ از رقابت نوین امریکا و…

نقش اساسنامه در زندگی و فعالیت حزبی

نور محمد غفوری  در مقالهٔ پیشین تحت عنوان «اساسنامهٔ حزب چیست…

هموطن، آزرده نه شو!

رژیم فعلی در وجود حاکمیت طالبان با همه قید و…

قطع انترنت هدایت به طالب است، نه صلاحیت طالب

هیچ خطری در جهان خطرناک‌‌تر از خطر خودِ‌ آمریکا برای…

در بارۀ جشن مهرگان

سلیمان "راوش" بر طبق آیه های شاهنامه فردوسی شخصیت مهرگان زادۀ…

بگرام؛ خط سرخ طالبان یا ابزاری برای بازی های سیاسی،…

نویسنده: مهرالدین مشید پایگاۀ بگرام و بازگشت آن در مرکز معادله…

نامه‌ی سرگشاده‌یی عنوانی سرمنشی ملل متحد

اولویت فلسطین، به رسمیت شناسی روی کاغذ نی‌ست محمدعثمان نجیب نماینده‌ی مکتب…

اساسنامهٔ حزب چیست و چه چیز  را در خود می‌گنجاند؟

   هر حزب سیاسی برای سازماندهی، فعالیت، شفافیت و تبیین اهداف…

سید بهاؤالدین مجروح

دی هغه نوموتی او پیاوړی فیلسوف، تکړه شاعر او ادیب،…

«
»

سنجاب و بلوط !

تاریخ انتشار :07.10.2025

 hoshyaresmaeil2017@hotmail.com

افشاگری هاآرتص از پروژه دولت نتانیاهو در راه اندازی اکانت‌های جعلی فارسی برای برجسته‌سازی رضا پهلوی برای من عجیب نبود تنها سوالی که به ذهنم زد اینکه چرا حالا ؟

 طبیعی است هاآرتص برای رضای خدا موش نمیگیرد . سفر رضاپهلوی به اسرائیل و کله زدن به تیوال و ملاقات با نتیانیاهو هم همینطوری نیود … به قول فرانسوی ها پنیر مفتی هم در تله موش پیدا مشه . اسرائیل بدون مجوز کاخ سفید آب هم نمیخورد . در پس توافق با حماس و به گفته ترامپ در روند مثلا صلح خاورمیانه هر قدمی معنی مشخص دارد .

یعنی در یک کلام پروژه برجسته سازی سامانه سلطنت با جلوداری رضاپهلوی از ابتدا مسیری مشخص داشت . اهرم فشار در مسیر استحاله حکومت اسلامی درایران ! رضاپهلوی نتواست بفهمد چون آی کیوی لازم سیاسی را ندارد . همه این قدمها بوی جابجایی قدرت از بالا نمیداد و نمیدهد .

بهترین زمان برای این جابجایی قدرت از بالا بعد از سقوط صدام بود که غرب در اوج آمادگی قرار داشت . ولی حکومت اسلامی فردای سرنگونی صدام هئیتی به سرپرستی لاریجانی به بغداد فرستاد و همان زمان هر دو طرف تصمیم کرفتند مسیر برجام و دیپلماسی را بروند . بقیه اش تیتر رسانه بود و دیزاین صحنه !

هر چند بارها نوشتم بازتاب رسانه ای پسر دیکتاتور سابق ، با تمام قبیله فحاش بی فرهنگش ، نمیتوانست اهرم فشار مناسبی باشد . ولی برای طرف غربی مهم نبود و نیست . آنها بلدند چطور در رسانه ها از کاه کوه بسازند . در جریان ائتلاف هشت نفره هم همین بود فقط داشتند نشان میدادند اگر بخواهند میتوانند با هدایت افکار عمومی از طریق رسانه ها هر واقعه ای را رقم بزنند . به نظر من هم میتوانند … اما بعدش را نمیدانم ؟

قرن 21 برای غرب به مراتب قابل درکتر است . آنها برای بعدش هم فکر میکنند . کل بهارعرب را در خاورمیانه بعد صدام … همین ها استارت زدند . 2 ریال دادند تا مجبور نشوند چند قدم بعد یک تومن بدهند . مسیر استحاله ظاهرا خنده دار سعودی ها با کمک شرکت های غول پیکر آمریکایی هم همین معنی را میداد .

اینکه چرا شخص رضاپهلوی و اطرافیان بی سوادش کل این روند را جدی گرفته بود باید از خودشان سوال کرد . انگار یادش رفته با پدر دیکتاتورش در 1357 چه کردند ؟ با پدر بزرگ دبکتاتورش متفقین در 1320 چه کردند که اواخرعمر راه میرفت و با خودش زمزمه میکرد زرشک رضاشاه…

رضاپهلوی در کنفرانس امنیتی مونیخ خودش را در یک قدمی تاج میدید . هر روز میآمد و رهبرمیشد قانون اساسی مینوشت ، شاه میشد ، راننده اتوبوس ، بابا ، گاندی … یا به قول روح الله زم هر شب از خواب بیدار میشود و از ارتش خیالی اش سان میبیند !!

حالا به گفته ترامپ با نزدیک شدن صلح خاورمیانه … این بساط به شکلی واضح باید جمع شود . هرچند این به معنی پایان بازی با اهرم سلطنت پهلوی نیست . سامانه سلطنت پهلوی ظرفییت اسکول شدن بی پایانی دارد . درکارتون عصر یخبندان هم سنجاب برای بدست آوردن بلوط همیشه تلاش میکند وهیچوقت قرار نیست به بلوط برسد .

ترامپ درمسیر جایزه صلح نوبل ، مردم فلسطین در غزه بروی خرابه های غزه جشن میگیرند ، دلار در ایران بالا میرود و رضا پهلوی مصرانه ، قصد بیدار شدن و فهمیدن ندارد .

رضاپهلوی یا هر کسی مدعی پایگاه مردمی در داخل ایران است لطفا یک فراخوان عمومی برای اعتصاب بدهد تا ببینیم چند درصد مردم گوش میکنند ؟ نیازی به بقیه ادعاهای پوشالی نیست . در بازی بالایی ها هم هیچوقت و تحت هیچ شرایطی (تاکید میکنم تحت هیچ شرایطی  ) مولفه های ایرانی ( چه حاکم و چه در تبعید و چه… ) برنده نیستند . حسابهای بانکی پُر و زندگی لاکچری برای حاکمان…علامت برنده شددن نیست .

07.10.2025

اسماعیل هوشیار

facebookShare on Facebook
TwitterTweet
FollowFollow us