مدودف از سلاح‌های ایران نام برد که «ممکن است جلوی تمام محموله‌های نفتی را بگیرد»

ا. م. شیری- گزارشی از سفر هیأت روسیه به سرپرستی دمیتری مدوداوف به ایران برای شرکت در مراسم وداع با رهبر شهید، آیت‌الله خامنه‌ای، گواه نشانۀ دیگری از عزت و اصالت شرقی و نشان‌دهندۀ دنائت و فرومایگی مقامات تاریخاً جنایتکار دنیای غرب است که نه‌ تنها در مقابل ترور رهبر ایران، دختران دانش‌آموز مدرسۀ میناب، فرماندهان و سرداران نظامی، علمی و مردم ایران، سکوت رذیلانه اختیار کردند، حتی حاضر نشدند در مراسم وداع با رهبر شرکت کنند.

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سفر دمیتری مدودف، به ایران به تمام جهان نشان داد که روسیه به نشانۀ همبستگی باتهران، اقدامات آمریکا و اسرائیل را محکوم می‌کند.

سفر هیئت روسی به ریاست دمیتری مدودف، معاون رئیس شورای امنیت روسیه، به تهران برای شرکت در مراسم وداع با رهبر پیشین ایران، آیت‌الله علی خامنه‌ای، باعث شد کارشناسان به این نتیجه برسند که انتصاب او به عنوان فرستادۀ ویژه، نشان‌دهندۀ آن است که مدودف همچنان از نزدیک‌ترین چهره‌ها به ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، به شمار می‌رود.

یادآوری می‌شود که در سال‌های اخیر، دمیتری مدودف به تندروترین منتقد و مهاجم لفظی در میان مقامات روسیه تبدیل شده است. او بدون آنکه در بیان اظهارات خود ملاحظه‌ای به خرج دهد، مقام‌های واشنگتن و اتحادیۀ اروپا را که علیه روسیه موضع‌گیری می‌کنند، به‌شدت مورد حمله و محکومیت قرار می‌دهد. بنابراین، انتخاب مدودف به عنوان فرستادۀ ویژه برای حضور در مراسم تشییع و خاکسپاری خامنه‌ای، کاملاً منطقی به نظر می‌رسد.

سفر دمیتری مدودف به ایران به جهانیان نشان داد که روسیه با تهران اعلام همبستگی می‌کند و اقدامات آمریکا و اسرائیل را محکوم می‌سازد. خود مدودف، کشته شدن علی خامنه‌ای را «شهادت» توصیف کرد و گفت: «مردم روسیه در غم این ضایعۀ عظیم، در کنار مردم ایران سوگوارند». وی همچنین تأکید کرد که اندوه ناشی از درگذشت رهبر پیشین جمهوری اسلامی ایران، علی خامنه‌ای، موجب همبستگی بیشتر مردم این کشور شده و آنان را در برابر فشارهای خارجی شکست‌ناپذیر کرده‌ است.

علاوه بر دمیتری مدودف، هیأت روسی اعزامی به تهران مرکب از سرگئی تسیویلیف، وزیر انرژی روسیه، کارکنان وزارت امور خارجۀ روسیه و نمایندگان کلیسای ارتدوکس روسیه نیز بود. در مجموع، نمایندگان نزدیک به ۱۰۰ کشور در مراسم ترحیم حضور یافتند که برخی از آن‌ها در سطح رؤسای جمهور و نخست‌وزیران شرکت کرده بودند. در مقابل، هیچ نماینده‌ای از کشورهای عضو اتحادیۀ اروپا در این مراسم حضور نداشت.

هیأت روسی به ریاست دمیتری مدودف، معاون رئیس شورای امنیت روسیه، برای شرکت در مراسم وداع با علی خامنه‌ای، رهبر پیشین ایران، در تهران حضور یافت (رویترز)

دمیتری مدودف در جمع‌بندی سفر خود به تهران، چندین اظهارنظر مهم بیان کرد. معاون رئیس شورای امنیت روسیه گفت که ایران «به این نتیجه رسیده است که سلاحی در اختیار دارد که از سلاح هسته‌ای هم کم‌قدرت‌تر نیست و آن تنگۀ هرمز است».

او افزود: «جمهوری اسلامی با مسدود کردن عبور و مرور در این تنگه، قدرت خود را به نمایش گذاشت».

به گفتۀ مدودف، این تنگه «در حکم یک سلاح گرماهسته‌ای» است.

وی همچنین اظهار داشت: «تنگۀ باب‌المندب نیز در صورت بروز درگیری‌های نظامی می‌تواند به گونه‌ای مورد استفاده قرار گیرد که نه‌تنها انتقال نفت، بلکه عملاً همۀ حمل‌ونقل دریایی متوقف شود».

مدودف همچنین اعلام کرد که در دیدار با مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور ایران، دربارۀ ایجاد یک سازوکار مشترک برای کشورهای تحت تحریم آمریکا گفت‌وگو کرده است. به گفتۀ او، منظور از این ابتکار، ایجاد نوعی توافق یا بستر مشترک است تا کشورهایی که هدف تحریم‌های آمریکا قرار گرفته‌اند، بتوانند مواضع خود را برای مقابله با فشارهای تحریمی هماهنگ کنند.

او افزود: «و شاید حتی بتوانند تحریم‌های متقابل نیز اعمال کنند!»

به اعتقاد مدودف، چنین ابتکاری به کشورهای شریک کمک خواهد کرد تا با کارآمدی بیشتری از منافع ملی خود دفاع کرده و ثبات اقتصادی خود را حفظ کنند.

مدودف در بخش دیگری از سخنان خود، دربارۀ پروندۀ هسته‌ای ایران یادآور شد که روسیه بارها راهکارهایی را برای حل‌وفصل مسالمت‌آمیز این مسئله پیشنهاد کرده است. به گفتۀ او، اکنون روند دستیابی آمریکا و ایران به توافق نهایی «بسیار دشوار» خواهد بود. وی برای مذاکرات تهران و واشنگتن آرزوی موفقیت کرد، اما احتمال داد که این روند «ممکن است مسیر دیگری نیز پیدا کند».

مدودف همچنین نه‌تنها کشته شدن مقام‌های ایرانی، بلکه جان‌باختن غیرنظامیان را نیز محکوم کرد.

او گفت: «کشته شدن شمار زیادی از مردم ایران در نتیجۀ حملات آمریکا، مایه افتخار کسانی نیست که تصمیم به انجام این حملات گرفتند».

در پایان، معاون رئیس شورای امنیت روسیه تأکید کرد که روابط روسیه و ایران در چارچوب توافق‌نامۀ مشارکت راهبردی در حال توسعه است و این همکاری حوزه‌های مختلف، از جمله همکاری‌های فنی- نظامی را در بر می‌گیرد.

نقل از پورتال «دزن»

١۵ تیر- سرطان ١۴٠۵