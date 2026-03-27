سرزمین تعلیق: رسالهای درباره بحران
ترس و فرسایش جامعه در ایران
تهیه و تدوین : فرشید یاسائی
پیشگفتار: این رساله از دل سالهایی بیرون آمده که بحران دیگر یک «وضعیت» نبود؛ به «هوا» بدل شده بود. چیزی که در آن نفس میکشیدیم. بحران، دیگر اتفاقی که بیاید و برود نبود؛ به اقلیم زندگی تبدیل شده بود. مردمان ایران در این سالها نه در صلح زیستند و نه در جنگ، بلکه در جنگ، در سایهٔ آن، در انتظار پایانش. این متن از تجربهٔ نسلی میآید که هر روز با اضطراب بیدار شد، با بیثباتی زندگی کرد و با آیندهای نامعلوم به خواب رفت.
این رساله تلاشی است برای فهم این پرسش ساده اما سنگین: چگونه بحران، از یک حادثه، به یک «منطق» تبدیل شد؟ چگونه به سازوکاری بدل شد که زندگی را تنظیم میکند؟ و چگونه ترس، بهجای آنکه واکنشی طبیعی باشد، به زبان مشترک میان دولت و جامعه تبدیل شد؟
این نوشته از بیرون نگاه نمیکند؛ از درون سخن میگوید.از دل جامعهای که سالهاست در وضعیت استثنایی زندگی میکند. جامعهای که در آن کمبود، تحقیر، سانسور و ناامنی، دیگر استثنا نیستند؛ عادتاند. مردم یاد گرفتهاند با این وضعیت کنار بیایند، آن را در زندگی روزمره جا بدهند و از دل آن، راهی برای بقا پیدا کنند. اما این عادت، بیهزینه نبوده است. این رساله میکوشد نشان دهد چگونه زیستن در بحران، اخلاق جمعی را فرسوده، اعتماد عمومی را از میان برده و تخیل اجتماعی را زخمی کرده است. جامعهای شکل گرفته که در آن «نجات فردی» جای «رهایی جمعی» را گرفته؛ هرکس تنها مانده و هرکس بهتنهایی با جهان درگیر است.
این متن نه صرفاً تحلیل سیاسی است و نه گزارش جامعهشناختی. تلاشی است برای فهم رابطهٔ میان قدرت و ترس، میان بحران و زندگی، میان سیاست و روان جمعی. میخواهد نشان دهد قدرت چگونه از بحران تغذیه میکند و بحران چگونه جامعه را از درون تحلیل میبرد و چگونه این دو، در چرخهای بسته، یکدیگر را بازتولید میکنند.
در عین حال، این رساله دعوتی است به بازاندیشی در مفهوم مقاومت. مقاومتی که نه لزوماً در میدانهای بزرگ، بلکه در فضاهای کوچک شکل میگیرد؛ در رابطهها، در گفتگوها، در همکاریهای ساده. مقاومتی که از خشونت نمیآید، از همبستگی میآید. از همینجا شاید بتوان آیندهای متفاوت ساخت.آهسته، تدریجی، اما واقعی.
این متن دعوتی است برای دیدن جهانی که در آن، بحران و ترس و فرسایش هست اما امید هم هنوز هست. جهانی که در آن مردم، با همهٔ زخمها، هنوز توان رؤیا دارند. این رساله برای آنهاست؛ برای کسانی که در تاریکی، هنوز به روشنایی فکر میکنند.
*****
آغاز: در ایران امروز، بحران دیگر یک اتفاق ساده نیست؛ یک وضعیت دائمی است. چیزی شبیه آب وهوا: همیشه هست، همیشه سنگین، همیشه در پس زمینه. نه شروع روشنی دارد، نه پایان مشخصی. مثل مه ای که روی زندگی نشسته و همهچیز را تار کرده است. این بحران، فقط نتیجهٔ رویدادها نیست؛ خودش تبدیل به روش حکمرانی شده است. روشی که در آن، جامعه در حالت تعلیق نگه داشته میشود نه آن قدر آرام که احساس امنیت کند، نه آن قدر بحرانی که فروبپاشد.
در این میان، بر مبنا و اتخاذ سیاست غلط ! جنگ را حکومت وقت به مردم ایران تحمیل کرده است! جنگی که مقامات گفتند : رخ نمیدهد ، اکنون حضور دارد و تخریب میکند. جنگ تنها بین نظامیان روی نمی دهد! در حرفها، در تحلیلها، در تصمیمها. جنگ به یک «منطق» تبدیل شده؛ منطقی که ترس، بیثباتی و پیشبینیناپذیری را به ابزارهای کنترل تبدیل میکند. مردم در وضعیتی زندگی میکنند که در بحبوحه جنگ است. در چنین وضعی، آینده از دست می رود. دیگر افقی نیست که بتوان به سمتش حرکت کرد. آینده تبدیل میشود به چیزی مبهم، لرزان، ناپایدار که در آن فقط میشود خاموش ، نگران و نظاره گر ماند!
حکومتهای خصوصا دیکتاتوری در چنین شرایطی، بحران را حل نمیکنند ، آن را تنظیم میکنند. در حدی نگه میدارند که کار کند. بحران به یک تعادل کنترل شده تبدیل میشود. موجهای پیاپی بحرا ن های اقتصادی، امنیتی، اجتماعی. جامعه را در حالت آمادهباش نگه میدارند. در این فضا، مسئولیت هم محو میشود. هر شکست، هر ناکامی، به «شرایط خاص» نسبت داده میشود. به دشمن، به تهدید، به بیرون و این یعنی کسی پاسخ گو نیست. مردم هم کم – کم از مطالبهگری فاصله میگیرند و به پذیرش وضعیت عادت میکنند.
در این میان، ترس به زبان مشترک تبدیل میشود: ترس از جنگ، ترس از فروپاشی، ترس از دیگری، ترس از تغییر. این ترسها فقط احساس نیستند؛ ساختارند. در رسانه، در سیاست در نهادها جا گرفتهاند و کم – کم به بخشی از زندگی روزمره تبدیل شدهاند. وقتی ترس از سطح فردی عبور کند و وارد ساختار میشود، دیگر یک حس نیست. یک واقعیت است! جامعه با زبان ترس فکر میکند، تصمیم میگیرد، زندگی میکند و در چنین جهانی، طبیعی است که مردم بهجای ساختن، به بقا فکر کنند.
در چنین شرایطی، ترس دیگر صرفاً یک واکنش فردی به خطر نیست، بلکه به تدریج به لایهای پنهان اما تعیینکننده در سازمانیافتگی زندگی اجتماعی تبدیل میشود؛ چیزی که رفتارها را شکل میدهد، بدون آنکه لزوماً آگاهانه درک شود. مردم ممکن است دیگر بهصورت صریح از چیزی نترسند، اما همچنان بر اساس ترس عمل کنند: در احتیاطی که بیش از حد میشود، در سکوتی که به عادت بدل میگردد، در فاصلهای که میان افراد میافتد، در بیاعتمادی که آرام و بیصدا گسترش پیدا میکند. این همان لحظهای است که ترس از سطح تجربهٔ شخصی عبور کرده و به نوعی «عادت اجتماعی» تبدیل شده است؛ عادتی که در آن، افراد حتی بدون آنکه دربارهاش فکر کنند، خود را محدود میکنند، خود را عقب میکشند و بهجای کنش، واکنش را انتخاب میکنند. در چنین وضعی، جامعه به تدریج خودش را بازتولید میکند.اما نه بر پایهٔ اعتماد و مشارکت، بلکه بر پایهٔ احتیاط و پرهیز و بقا.
این وضعیت، پیامدهای عمیقی در سطح روان جمعی دارد؛ ترس، وقتی به صورت گسترده تجربه شود، دیگر فقط یک احساس نیست، بلکه به یک «هیجان اجتماعی» تبدیل میشود. چیزی که میان افراد جریان پیدا میکند، از طریق رسانهها تقویت میشود در گفتگوهای روزمره بازتولید میشود و در نهایت به بخشی از درک مشترک از جهان بدل میگردد. در چنین فضایی، جهان بیرون همواره تهدیدآمیز به نظر میرسد؛ آینده، ناپایدار و خطرناک؛ دیگران، بالقوه تهدید! تغییر، چیزی که باید از آن پرهیز کرد. در نتیجه، ذهن جمعی به جای آنکه به سوی امکانها باز باشد، در حالت دفاعی فرو میرود. مردم بهجای آنکه بپرسند «چه میتوان ساخت؟»، بیشتر میپرسند «چگونه میتوان دوام آورد؟» و این جابهجایی ساده در نوع پرسش، کل مسیر یک جامعه را تغییر میدهد.
ترس از فروپاشی در این میان نقشی دوگانه بازی میکند: از یک سو واقعی است. زیرا نشانههای بیثباتی در زندگی روزمره دیده میشود و از سوی دیگر، بهطور مداوم تقویت میشود، تا به ابزاری برای مهار تبدیل گردد. در چنین روایتی، هرگونه اعتراض یا مطالبه، میتواند بهعنوان خطری برای «ثبات» معرفی شود و مردم کم – کم میآموزند که برای جلوگیری از بدتر شدن اوضاع، باید سکوت کنند، باید تحمل کنند، باید از خواستههای خود عقبنشینی کنند. این منطق، بهمرور درونی میشود و به بخشی از عقلانیت روزمره تبدیل میگردد: عقلانیتی که در آن، بقا بر عدالت مقدم است و سکوت، نشانهٔ خردمندی تلقی میشود.
در کنار این، ترس از «دیگری» نیز به شکلی نظاممند بازتولید میشود؛ دیگری میتواند هر کسی باشد.گروهی اجتماعی، یک طبقه، یک قوم، یک جنسیت، یا حتی یک کشور. وقتی دیگری بهعنوان تهدید تعریف میشود، جامعه بهجای همبستگی، به سمت شکاف حرکت میکند. فاصلهها بیشتر میشوند، سوءظنها عمیقتر و امکان اعتماد کمتر. در چنین فضایی، حتی اگر افراد از نظر عینی در یک وضعیت مشترک قرار داشته باشند، نمیتوانند به راحتی بیکدیگر تکیه کنند. این دقیقاً همان چیزی است که هر ساختار قدرتی از آن سود میبرد: جامعهای که در آن افراد، بهجای پیوند، در حالت پراکندگی و احتیاط نسبت به یکدیگر باقی بمانند.
ترس از تغییر نیز در همین چارچوب معنا پیدا میکند. تغییر، به طور معمول نیازمند نوعی امید است – این باور که آینده میتواند بهتر باشد – اما در جامعهای که آیندهاش مبهم و تهدیدآمیز است، تغییر هم بهعنوان یک خطر دیده میشود. مردم ممکن است از وضعیت موجود ناراضی باشند، اما در عین حال از تغییر آن نیز بترسند. این پارادوکس، یکی از مهمترین موانع هر تحول اجتماعی است! وضعیتی که در آن، رنج قابل تحملتر از ریسک به نظر میرسد. در نتیجه، جامعه در نوعی ایستایی فرساینده گرفتار میشود؛ نه آنقدر آرام که رضایت ایجاد کند و نه آن قدر بحرانی که تغییر را اجتنابناپذیر کند.
در چنین فضایی، آنچه به تدریج فرسوده میشود، فقط اقتصاد یا سیاست نیست، بلکه اخلاق جمعی است! ارزشهایی که زمانی امکان همبستگی را فراهم میکردند – اعتماد، همدلی، مسئولیت پذیری – جای خود را به نوعی «اخلاق بقا» میدهند؛ اخلاقی که در آن، هر فرد پیش از هر چیز به فکر حفظ خود است و دیگری را نه شریک، بلکه رقیب میبیند. این تغییر، آهسته و بیصدا رخ میدهد، اما پیامدهایش عمیق است. جامعه از درون تهی میشود، پیوندها سست میشوند و حس مشترک بودن از میان میرود. در چنین شرایطی، حتی اگر مردم در یک جغرافیا زندگی کنند، الزاماً در یک «جامعه» زندگی نمیکنند.
با فروریختن اعتماد، کنش جمعی نیز شکننده میشود. هر تلاش برای تغییر، هر حرکت اعتراضی، هر شکل از همکاری، به سختی شکل میگیرد و به سرعت فرو میپاشد، زیرا زیرساختهای لازم – اعتماد، ارتباط ، احساس مشترک – تضعیف شدهاند! جامعهای که در آن «نجات فردی» به اولویت اصلی تبدیل شده، توان ساختن پروژههای جمعی پایدار را از دست میدهد. افراد ممکن است ناراضی باشند، حتی خشمگین، اما این نارضایتی لزوماً به کنش مؤثر تبدیل نمیشود؛ یا به انفعال میانجامد، یا به انفجارهای کوتاهمدت و پراکنده.
در تداوم چنین وضعیتی، آنچه رخ میدهد نه صرفاً استمرار بحران، بلکه عادیشدن آن است؛ وضعیتی که در آن، امر استثنایی به قاعده تبدیل میشود و آنچه زمانی غیرقابل تحمل مینمود، به بخشی از زندگی روزمره بدل میگردد. مردم کم – کم یاد میگیرند با کمبود کنار بیایند، با تحقیر سازگار شوند، با سانسور زندگی کنند و ناامنی را بهعنوان پس زمینهٔ دائمی حیات بپذیرند. این «کنار آمدن» در ظاهر نشانهٔ انعطافپذیری است، اما در عمق خود حامل خطری جدی است. جامعه بهتدریج حساسیت خود را از دست میدهد. آنچه باید مسئله باشد، دیگر مسئله به نظر نمیرسد. آنچه باید محل اعتراض باشد، به بخشی از عادت تبدیل میشود و در این نقطه، یکی از مهمترین تواناییهای جامعه – توانایی تشخیص ناعادلانه بودن وضعیت – تضعیف میشود.
در سایهٔ این عادیسازی، بسیاری از پدیدهها معنای خود را تغییر میدهند. خشونت که باید پرسشبرانگیز باشد، به «ضرورت» تعبیر میشود. محدودیت که باید موقتی باشد، به «حفاظت» نامگذاری میشود. نقض حقوق که باید با مقاومت مواجه شود، بهعنوان «شرایط خاص» پذیرفته میشود. این جابهجایی در معنا، بسیار تعیین کننده است، زیرا پیش از آنکه واقعیت تغییر کند، زبان تغییر کرده است و وقتی زبان تغییر میکند، امکان اعتراض نیز محدود میشود؛ زیرا مردم دیگر با همان واژههایی فکر می کنند که قدرت برایشان تعریف کرده است.
در چنین شرایطی، آزادی نیز دچار دگرگونی میشود. دیگر بهعنوان یک حق بدیهی و همگانی درک نمیشود، بلکه به امتیازی ناپایدار تبدیل میگردد؛ چیزی که ممکن است داده شود یا گرفته شود، بسته به شرایط، بسته به ارادهٔ قدرت. این تغییر در تصور از آزادی، یکی از عمیقترین پیامدهای زیستن در بحران ممتد است، زیرا افق مطالبه گری را کوچک میکند. وقتی آزادی دیگر حق نیست، مطالبهٔ آن نیز دیگر طبیعی به نظر نمیرسد.
اما شاید بنیادیترین پیامد این وضعیت، از دست رفتن آینده باشد. بحرانِ مداوم، آینده را از دسترس خارج میکند. آینده دیگر جایی نیست که بتوان برای آن برنامهریزی کرد، یا به سوی آن حرکت کرد؛ بلکه به سایهای مبهم تبدیل میشود که بیش از آنکه الهامبخش باشد، اضطرابآور است. در چنین وضعی، زمان معنای خود را از دست میدهد! گذشته بیثبات و قابل دستکاری است، حال ناپایدار و واکنشی و آینده نامطمئن و تهدیدآمیز. این یعنی فروپاشی یکی از اساسی ترین ابعاد زندگی انسانی.
وقتی آینده از میان میرود، زندگی در «حالِ ممتد» گرفتار میشود. حالی که نه به گذشته پیوند دارد و نه به آینده امتداد مییابد. در این حال، تصمیمها کوتاهمدت میشوند، برنامهها محدود و افقها کوچک. افراد دیگر نمیتوانند طرحی برای زندگی خود بریزند، زیرا نمیدانند شرایط تا چه زمانی پایدار خواهد ماند. این بیافقی، نه فقط در سطح فردی، بلکه در سطح جمعی نیز اثر میگذارد: جامعهای که نمیتواند آینده را تصور کند، نمیتواند پروژههای بلندمدت داشته باشد، نمیتواند مسیرهای پایدار بسازد.
در غیاب آینده، رؤیاها نیز تغییر میکنند. رؤیا زمانی شکل میگیرد که فاصلهای میان «آنچه هست» و «آنچه میتواند باشد» وجود داشته باشد. اما وقتی این فاصله از میان میرود و اکنون به کل افق زندگی تبدیل میشود، رؤیا نیز به تدریج بیمعنا میشود. مردم ممکن است هنوز آرزوهایی داشته باشند، اما این آرزوها کوچک تر، شخصیتر و کوتاهمدت تر میشوند. رؤیای تغییر جمعی جای خود را به تلاش برای بهبود موقعیت فردی میدهد و این دقیقاً همان نقطهای است که تخیل اجتماعی – بهعنوان نیروی محرک تغییر- آسیب میبیند.
خاموش شدن رؤیا، پیامدی عمیقتر از آن چیزی است که در نگاه اول به نظر میرسد. جامعهای که رؤیا ندارد، توان عبور از وضعیت موجود را از دست میدهد. نه به این دلیل که نمیخواهد تغییر کند، بلکه به این دلیل که دیگر نمیتواند آن را تصور کند. تغییر، پیش از آنکه در واقعیت رخ دهد، باید در ذهن ممکن شود و وقتی این امکان ذهنی از میان برود، حتی نارضایتی گسترده نیز به تغییر منجر نمیشود.
در چنین وضعی، کنش جمعی نیز به شدت تضعیف میشود. کنش جمعی نیازمند نوعی افق مشترک است. تصوری از آیندهای که افراد بتوانند خود را در آن کنار یکدیگر ببینند. اما وقتی چنین افقی وجود ندارد، هرکس در چارچوب محدود خود عمل میکند. همکاری دشوار میشود، اعتماد شکل نمیگیرد و تلاشها پراکنده باقی میمانند. جامعه به مجموعهای از افراد تنها تبدیل میشود؛ افرادی که ممکن است تجربههای مشترکی داشته باشند، اما قادر به تبدیل این تجربهها به عمل مشترک نیستند.
در این وضعیت، جامعه میان دو گرایش متضاد اما مرتبط در نوسان است: انفعال و انفجار. انفعال زمانی رخ میدهد که افراد به این نتیجه برسند که هیچ تغییری ممکن نیست؛ اینکه تلاش بی فایده است و بهتر است انرژی خود را صرف بقا کنند. این نوع انفعال، آرام و تدریجی است، اما اثرش عمیق. جامعه را از درون تهی میکند. در مقابل، انفجار زمانی رخ میدهد که فشارها به نقطهای برسد که دیگر قابل تحمل نباشد. این انفجارها معمولاً ناگهانی، پرشدت و کوتاهمدتاند و دقیقاً به این دلیل، ناپایدار. زیرا فاقد آن چیزی هستند که برای تداوم لازم است: سازمان ، اعتماد و افق مشترک!
این دو حالت، در ظاهر متضادند، اما در واقع دو روی یک سکهاند: هر دو نتیجهٔ فقدان آیندهاند. جامعهای که آینده ندارد، یا از حرکت میایستد، یا بهطور ناگهانی و بیبرنامه حرکت میکند و در هر دو حالت، امکان تغییر پایدار تضعیف میشود. اما درست در همین نقطه، جایی که همهچیز بسته به نظر میرسد، امکان دیگری نیز وجود دارد. امکانی که از همانجا آغاز میشود که به نظر میرسد هیچ چیز ممکن نیست: بازگشت به تصور آینده، حتی در کوچک ترین شکل آن. زیرا آینده، پیش از آنکه ساخته شود، باید تصور شود و این تصور، هرچند شکننده، میتواند نقطهٔ آغاز یک مسیر تازه باشد.
در چنین چشماندازی، مسئله دیگر صرفاً توصیف بحران نیست، بلکه پرسش از امکان گسستن از آن است؛ اینکه آیا جامعهای که این چنین در منطق ترس و عادت به بحران فرو رفته، هنوز میتواند راهی به سوی بازسازی بگشاید یا نه. پاسخ، اگرچه ساده نیست، اما از دل همان جایی آغاز میشود که بحران بیشترین اثر خود را گذاشته است: در رابطهها، در اعتماد، در امکان دیدن دیگری. زیرا آنچه بیش از هر چیز در این مسیر فرسوده شده، نه فقط ساختارها، بلکه پیوندهاست و هر تلاشی برای خروج از این چرخه، ناگزیر باید از بازسازی همین پیوندها آغاز شود.
این بازسازی، برخلاف آنچه گاه تصور میشود، از بالا و از خلال ساختارهای رسمی آغاز نمیشود؛ بلکه از پایین، از سطح زندگی روزمره، از فضاهای کوچک و اغلب نادیده گرفته شده شکل میگیرد. از لحظههایی که افراد، با وجود بیاعتمادی گسترده، تصمیم میگیرند به یکدیگر نزدیک شوند؛ از گفتگوهایی که در دل سکوت شکل میگیرند؛ از همکاریهایی که در مقیاسهای کوچک اما واقعی رخ میدهند. این فضاهای کوچک، اگرچه در نگاه اول ناچیز به نظر میرسند، اما دقیقاً به همین دلیل اهمیت دارند! زیرا در جایی شکل میگیرند که هنوز کاملاً در کنترل منطق بحران نیست.
در این فضا (ها) نوعی دیگر از رابطه ممکن میشود؛ رابطهای که بر اساس ترس تنظیم نشده، بلکه بر پایهٔ اعتماد – اگر شکننده – شکل میگیرد. در چنین لحظههایی، افراد یکدیگر را نه بهعنوان رقیب بقا، بلکه بهعنوان شریک امکان میبینند. این تغییر، هرچند کوچک، اما بنیادین است. زیرا دقیقاً همان چیزی را بازمیسازد که بحران از بین برده بود: امکان «با هم بودن» .
از دل همین امکان است که تخیل جمعی دوباره جان میگیرد. تخیل جمعی، به معنای توانایی دیدن جهانی دیگر است. جهانی که هنوز وجود ندارد، اما میتواند وجود داشته باشد. این تخیل، پیششرط هر تغییر واقعی است. بدون آن، حتی اگر شرایط عینی برای تغییر فراهم شود، جامعه نمیتواند از آن استفاده کند؛ زیرا نمیداند به کجا میخواهد برود. تخیل، به جامعه جهت میدهد، افق میسازد و امکان هماهنگی میان افراد را فراهم میکند.
اما بازسازی تخیل، در شرایطی که ترس بر فضا مسلط است، کار آسانی نیست. ترس، تخیل را محدود میکند، آن را به مرزهای امن و فردی میراند. سانسور، آن را خاموش میکند. بحران ممتد، آن را خسته و بیرمق میسازد. در نتیجه، تخیل بهجای آنکه نیرویی جمعی باشد، به آرزوهایی کوچک و پراکنده تقلیل پیدا میکند. بازگرداندن آن به سطح جمعی، نیازمند نوعی شجاعت است! نه شجاعتی قهرمانانه و پرهیاهو، بلکه شجاعتی آرام. توانایی دیدن دیگری، اعتماد کردن و ساختن در شرایطی که همهچیز علیه آن است.
این شجاعت، در عملهای کوچک خود را نشان میدهد. در گفتن آنچه نمیتوان گفت، در شنیدن آنچه نادیده گرفته میشود، در ایستادن کنار دیگری وقتی هزینه دارد. اینها لحظههای کوچکیاند، اما دقیقاً همین لحظهها هستند که امکان تغییر را زنده نگه میدارند. زیرا تغییر، نه از یک نقطهٔ بزرگ و ناگهانی، بلکه از انباشته شدن همین لحظهها شکل میگیرد. با تقویت این پیوندهای کوچک، جامعه بهتدریج میتواند دوباره سازمان پیدا کند. نه به معنای ساختارهای رسمی و از پیش تعریف شده، بلکه به معنای شکلگیری شبکههایی از اعتماد و همکاری. جامعهای که بتواند چنین شبکههایی بسازد، دیگر صرفاً مجموعهای از افراد پراکنده نیست؛ به نیرویی تبدیل میشود که میتواند خواستههای خود را بیان کند، بر آنها پافشاری کند و برای تحقق آنها عمل کند.
قدرت سیاسی، بیش از هر چیز، از چنین جامعهای واهمه دارد! نه جامعهای خشمگین اما پراکنده، بلکه جامعهای که بتواند ارتباط برقرار کند، هماهنگ شود و به صورت پایدار عمل کند. زیرا در چنین حالتی، دیگر نمیتوان بحران را به راحتی بهعنوان ابزار کنترل به کار گرفت. جامعهای که از ترس عبور کرده باشد، دیگر به سادگی در منطق بحران باقی نمیماند.
اما عبور از ترس، یک تصمیم فردی صرف نیست؛ فرآیندی جمعی است. زمانی ممکن میشود که افراد دوباره یکدیگر را ببینند، به یکدیگر گوش دهند و در تجربههای مشترک خود، چیزی بیش از رنج – نوعی امکان – را کشف کنند. این فرآیند، آهسته است، پرهزینه است و گاه نامرئی؛ اما تنها مسیری است که میتواند به تغییری پایدار منجر شود.
در این مسیر، بازخوانی گذشته نیز نقشی اساسی دارد. گذشتهای که تحریف شده، یا مصادره شده، یا بهعنوان ابزار مشروعیت به کار رفته، باید دوباره دیده شود. نه برای بازگشت به آن، بلکه برای فهمیدن آن. جامعهای که نتواند گذشتهٔ خود را بفهمد، نمیتواند آیندهای متفاوت بسازد. زیرا همچنان در الگوهایی حرکت می کند که پیش تر شکل گرفتهاند. بازخوانی گذشته، به معنای بازپس گیری روایت است! اینکه مردم بتوانند داستان خود را بگویند، تجربههای خود را بیان کنند و معنا را از دل زندگی خود بیرون بکشند، نه از دل روایتهای رسمی. این روایتها، پایهٔ شکلگیری هویت جمعیاند و بدون هویت جمعی، هیچ همبستگی پایداری شکل نمیگیرد.
همبستگی، در نهایت، همان نیرویی است که میتواند چرخهٔ بحران را بشکند. نه به این معنا که بحران را به طور کامل از میان ببرد، بلکه به این معنا که اجازه ندهد بحران، تنها منطق حاکم بر زندگی باشد! جامعهای که بتواند همبستگی را بازسازی کند، میتواند حتی در دل بحران نیز امکانهایی برای زیستن، برای ساختن و برای تغییر ایجاد کند. اما این همبستگی، تنها زمانی ممکن است که ترس، جای خود را – به طور نسبی – به اعتماد بدهد! و این جابهجایی، هرچند دشوار، اما ممکن است؛ نه در یک لحظه، بلکه در روندی تدریجی، از دل همان فضاهای کوچک، همان رابطههای ساده، همان انتخابهای روزمره.
شاید بتوان گفت که آنچه در برابر منطق بحران قرار میگیرد، نه یک رویداد بزرگ، بلکه یک تغییر آهسته در شیوهٔ زیستن است! از بقا به سوی رابطه، از ترس به سوی اعتماد، از انزوا به سوی همبستگی. این تغییر، اگرچه در ابتدا کوچک به نظر میرسد، اما میتواند به تدریج افق تازهای را بگشاید.افقی که در آن، آینده دوباره قابل تصور میشود. و شاید رهایی، دقیقاً از همین جا آغاز شود. نه از لحظهای استثنایی، بلکه از تصمیمهای کوچک و مکرری که افراد میگیرند. برای دیدن، برای شنیدن، برای ایستادن کنار یکدیگر. آینده، در نهایت، از همین لحظهها ساخته میشود.
سخن پایانی: آنچه در این رساله آمد، نه صرفاً شرح وضعیتی بیرونی، بلکه کوششی بود برای نامگذاری تجربهای درونی و مشترک؛ تجربهٔ زیستن در جهانی که در آن بحران، به جای آنکه وقفهای در زندگی باشد، خود به شکل زندگی بدل شده است. اگر این متن بر ترس، فرسایش و از دست رفتن افقها تأکید کرد، نه برای تثبیت یأس، بلکه برای روشن کردن سازوکاری بود که اغلب در تاریکی عمل میکند. زیرا آنچه نامگذاری نشود، فهمیده نمیشود و آنچه فهمیده نشود، به سختی میتوان از آن عبور کرد. این نوشتار تلاشی بود برای دیدن آنچه عادی شده، برای مکث کردن بر آنچه بیوقفه تکرار میشود و برای بازگرداندن حساسیت به آنچه دیگر به چشم نمیآید.
با این حال، فهم بحران، اگر به خودی خود پایان یابد، به نوعی بنبست میرسد؛ چرا که آگاهی، زمانی معنا پیدا میکند که به امکان بدل شود. در دل همان وضعیتی که توصیف شد، نشانههایی هرچند پراکنده اما واقعی از امکان نیز وجود دارد. در رابطههایی که هنوز بهطور کامل فرو نپاشیدهاند، در لحظههایی که اعتماد، هرچند شکننده، بازسازی میشود و در کنشهایی که برخلاف منطق مسلط ، بر پایهٔ همراهی و نه ترس شکل میگیرند. این امکانها، کوچکاند، اما بیاهمیت نیستند؛ زیرا هر تغییری، پیش از آنکه به ساختاری گسترده بدل شود، در همین نقاط محدود و اغلب نادیده گرفته شده آغاز میشود.
اگر بحران، با پراکندهسازی و فرسایش عمل میکند، هر تلاشی برای عبور از آن، ناگزیر باید معطوف به پیوند زدن و بازسازی باشد؛ نه صرفاً در سطح شعار، بلکه در سطح تجربهٔ زیسته. بازسازی اعتماد، بازگشت به گفتگو و ایجاد فضاهایی کوچک که در آنها بتوان بیواسطه و بیهراس با دیگری مواجه شد، از جمله گامهایی هستند که میتوانند این روند را آغاز کنند. این مسیر، آهسته و گاه نامطمئن است و تضمینی برای نتیجهٔ فوری ندارد، اما در غیاب آن، هیچ تغییر پایداری نیز ممکن نخواهد بود. جامعهای که نتواند خود را به مثابهٔ «با هم بودن» دوباره تصور کند، در بهترین حالت، در همان چرخهٔ پیشین باقی خواهد ماند.
در این میان، بازگرداندن آینده به میدان تجربه، اهمیتی اساسی دارد. آینده، صرفاً زمانی که هنوز نیامده نیست؛ شکلی از دیدن و اندیشیدن است که امکان حرکت را فراهم میکند. جامعهای که بتواند – در محدودترین شرایط – آیندهای متفاوت را تصور کند، در واقع نخستین گام را برای ساختن آن برداشته است. این تصور، نه به معنای خیالپردازی جدا از واقعیت، بلکه به معنای گشودن افقهایی است که در آنها، زندگی میتواند از وضعیت فعلی فراتر رود. بدون چنین افقی، حتی کنش نیز به واکنش تقلیل پیدا میکند و حرکت، در نهایت به بازتولید همان وضع موجود میانجامد.
از این رو، شاید بتوان گفت که آنچه در برابر منطق بحران قرار میگیرد، نه یک راهحل واحد و نهایی، بلکه مجموعهای از کنشهای پیوسته و بههم پیوسته است. دیدن آنچه پنهان شده، نامگذاری آنچه عادی شده، بازسازی آنچه فرسوده شده و تصور آنچه هنوز وجود ندارد. اینها گامهایی هستند که هر یک به تنهایی کوچک به نظر میرسند، اما در کنار یکدیگر، میتوانند جهت حرکت را تغییر دهند. آینده، اگر قرار است متفاوت باشد، نه در لحظهای ناگهانی، بلکه در همین امتداد ساخته خواهد شد. در انتخابهایی که هر روز، هرچند محدود، اما واقعی، پیش روی افراد و جامعه قرار دارد.پایان مارس 2026