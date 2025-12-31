ساکت و سکوت بودن تاریخ٬ در افغانستان…!

پدیدار شناسی هوسرل؛ ایده آلیستی و بورژوایی؟

Edmund Hussrel(1859-1938)    آرام بختیاری جهان شناسی؛ فنومنولوگی و شناخت ظاهر پدیده ها…

ميسر نميشود

28/12/25 نوشته نذير ظفر پير م    وصال  يار   ميسر   نميشود وقت  خزان   بهار    ميسر  نميشود بيكار م اينكه شعر و…

مهاجران در تیررس تروریستان و بازتولید سلطه طالبان در تبعید

نویسنده: مهرالدین مشید ترور جنرال سریع ، سرآغاز یک توطئه مضاعف،…

شماره ۳/۴ محبت 

شماره ۳/۴ م سال ۲۸م محبت از چاپ برآمدږ پیشکش…

مارکس و اتحادیه‌های کارگری(۸)

نوشته: ا. لازوفسکی برگردان: آمادور نویدی مارکس و جنبش اعتصاب مارکس و انگلس حداکثر توجه خود…

مائوئیسم در افغانستان: از نظریه‌پردازی تا عمل‌گرایی بدون استراتژی

این مقاله به بررسی تاریخی و تحلیلی جنبش مائوئیستی در…

                        به بهانه ی آمستردام              

   نوشته ی : اسماعیل فروغی          من نمیخواهم درباره ی چند وچون…

فدرال خواهی و هویت خواهی

در کنار فدرال خواهی درین تازگی ها پسوند دیگری بنام…

 ضرورت و اهمیت ادغام سیاسی در افغانستان

رویکردی تحلیلی به مشارکت سیاسی و تعامل مدنی نور محمد غفوری عصاره دقیق…

افغانستان معاصر و بازتعریف هویت ملی پس از فروپاشی دولت

 نویسنده: مهرالدین مشید     افغانستان معاصر یگانه کشوری در جهان است که…

یار در پیری

نوشته نذیر ظفر12/30/25سفیدی  يى که  به زلفان  یار  میبینمشکوفه  هاى…

هستی، بود و است !

امین الله مفکر امینی                        1015-22-12! بهشتِ این دنیا را مفروش به نسیــــه…

از روایت سازی تا مهندسی نفوذ و تاثیر گذاری بر…

 نویسنده: مهرالدین مشید     سفید سازی، معامله و مهار؛ الگوهای نوین تعامل…

د ارواښاد سمیع الدین « افغاني » د پنځم تلین…

نن  د ارواښاد  سمیع الدین « افغاني »  چې  د…

از نیم قرن دست آلودگی بیگانگان

باید درس عبرت گرفت ! افغانستان در جغرافیای موجود جهان از…

به پیشواز شب یلدا

دوباره نوبت دیدار یلداست شب برف است و یخبندان و سرماست دگر…

فیثاغورث

نوموړی د نړۍ تر ټولو لوی فیلسوف او ریاضي پوه…

آنارشیسم؛ نوستالژی اتوپی است

Anarchism.  آرام بختیاری ناکجاآباد مدینه فاضله، شوق دیدار بهشت زمینی بود.   واژه یونانی…

ایستاده گی طالبان در برابر جریان شکست ناپذیری تاریخ

نویسنده: مهرالدین مشید فرهنگ تسامح گرای خراسان تاریخی و ستیزه جویی…

علم او ټکنالوژي؛ د رښتینې خپلواکۍ محور

په اوسني عصر کې د نړۍ بڼه په بشپړه توګه…

«
»

ساکت و سکوت بودن تاریخ٬ در افغانستان…!


تاریخ در سیاست عملی٬ عبارت از آینده نگری و برنامه های استراتیژی محور یعنی اقتدار بخشی قدرت٬ چون هدف گفته می شود.

·       ساکت بودن تاریخ: مجموعه تصامیم سیاسی در چندین دهه های اخیر در افغانستان٬ از نقاط برای آن نقاط در جریان است٬ که زمان هدر و هستی یا هدف مجهول می باشد. این نقاط عبارت از٬ یکم:‌ بدوی بودن جامعه در برابر تجددگرایی٬ دوم: قومی سازی سیاست که توسط نادر خان تاسیس می شود.

·      سکوت تاریخ: نبود آزادی بیان از مبانی نبوغ فکری٬ که شفافیت و حقیقت٬ حقانی بودن و مشروعیت قدرت را٬ بنیاد گردد.

در نتیجه:

تحقیق و رسیدن به حکمت سیاسی٬ نیازمند مراکز آکادمیک بوده٬ که معارف و تحصیلات پسا ۷ ثور در خدمت ترویج مکتب مارکسیسم٬ گروگان گرفته می شود – و این گروگان گیری تا اکنون در استبداد دینی ادامه دارد.

به مثابه راه حل: احیای مجدد شتاب بسوی حقیقت٬ در اذهان جوانان را٬ نهادینه کرد. و آگاهی از دانایی را٬ خادم و ناظم جامعه بایسته جامعه قانونمند کرد…که ابطال شعار چون تاریخ چندین هزار ساله را٬ بی محتوای فلسفه دانست.

محمدآصف فقیری

facebookShare on Facebook
TwitterTweet
FollowFollow us