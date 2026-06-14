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از صنف درس تا پشت فرمان؛ روایت یک نسل

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اهمیت ژئوپولتیک و ژیواکونومیک دهلیز واخان؛

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ډرونونه، سیم‌کارتونه او ټکنالوژیک جنګ

ليکنه: حميدالله بسيا په اوسنۍ نړۍ کې د جګړو بڼه تر…

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مپیندارید یاران!

امین الله مفکرامینی  2026-02-06! مپنــــدارید یـاران که من دیوانــــــه ام زخودغافل وبــا خلق…

دورنمای پایان نزاع‌های گروهی و قومی در افغانستان؛ فرصت‌ها و…

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توافقنامه همکاری نظامی روسیه و افغانستان

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چگونگی آبیاری  زمین های زراعتی

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پیاوړی لیکوال، تکړه شاعر

له ښاغلي ډاکټر طارق رشاد سره چې د علم، ادب…

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ساعت دهی !

 تاریخ انتشار :13.06.2026

hoshyaresmaeil2017@hotmail.com

G7 که از گردهمایی موقت وزرای دارایی در سال ۱۹۷۳ آغاز شد شامل کشورهای  کانادا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، ژاپن، بریتانیا و ایالات متحده آمریکا … از آن زمان در این نمایش جهانی همه حاضران تلاش کرده و میکنند تا وضع زمین بدتر شود و هی موفق بودند .

نمایش بعدی فوتبال جام جهانی است . فوتبال ابتدا یک ورزش جمعی بود . به مرور و در پروسه تبدیل به یک بیزنس مقدس شد .

تازه‌ترین گزارش «نشانگر استارفیش» تصویری نگران‌کننده از وضعیت اقیانوس‌ها ارائه می‌دهد؛ از افزایش سطح آب دریاها و تشدید تهدید علیه تنوع زیستی دریایی گرفته تا انباشت روزافزون آلودگی پلاستیک این در حالی است که جامعه جهانی همچنان در دستیابی به توافقی برای مهار بحران پلاستیک ناکام مانده و تولید این ماده همچنان با شتاب رو به افزایش است.

جامعه جهانی پولدارها گفت ما خرج کنیم که زمین سالم بشه ؟ بعد سود ما رو کی میده ؟

ترامپ به فاکس‌نیوز گفت توبمیری از 2015 تا حالا هی کشش دادند خسته شدیم بابا … همون موقع سرنگونی صدام هم اومدن گفتن مسیر مذاکره ، حالا دبه کردن نامردا…

ترامپ ساعت 9 : بمباران میشوند و تمام..

ترامپ ساعت 9 و نیم : نابودشان میکنیم …

ترامپ ساعت 9 و 45 دقیقه  : ضربه سخت ، تصرف جزیره خارک ، بی 52 ، آی ی ی نفس کش ….

ترامپ ساعت 9 و 50 فحش بد داد !

ترامپ ساعت 9 و 55 فحش ناموسی داد .

مشاور ترامپ : قربان وقت دهی است …

ترامپ : دهی چی داریم ؟

مشاور : میوه ، قهوه ، بیسکویت ….

ترامپ : من مک دونالد میخوام !

مشاور : آخه کی ساعت 10 صبح مک دونالد میخوره ؟

ترامپ : من !

مشاور : اسکولی دیگه !

ترامپ : اسکولم خودتی بچه پرو…

ترامپ بعد دهی : به به به چه رهبری چه سری چه دمی چه عبایی ، از باباش خیلی بهتره … در مورد سپاه به یک توافق عالی رسیدیم که احتمالا به‌زودی در اروپا امضا می‌شود؛ حملات برنامه‌ریزی‌شده امشب را لغو کردم.

در متن توافق احترام کاخ سفید به حکومت اسلامی گنجانده شده است . یعنی هر چی بکُشند و زندان و سرکوب … هی کاخ سفید به جنایت احترام بگذارد !

13.06.2026

اسماعیل هوشیار

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