زیر درخت استبداد !

تاریخ انتشار :21.11.2025

وزارت خارجه فرانسه می‌گوید تروئیکای اروپایی می‌خواهد مسیر دیپلماسی با حکومت فاشیستی دینی در ایران را دوباره فعال کند تا گروگان گیری و تروریست بازی فعال بمونه !

از اروپا سوال کردم مگه تا حالا فعال نبود ؟ اروپا گفت چرا بود اون مال دست خره ، ما میخواهیم کیر بز هم اضافه بشه !



یکی از روشنفکران سلطنتی از بقیه دعوت می‌کند که برای سرنگونی رژیم اسلامی، با رضا پهلوی و اردوگاه سلطنت کنار بیاید و “بعد از شاه شدن ” رضا ” درباره آینده حکومت تصمیم گرفته شود…

بیچاره فکر کرده دوران کودتای 28 مرداد 1332 است ، یا 1357 و زیر درخت سیب که یه شاه یا رهبر دست خری بیاد زیر درخت لم بده و هی وعده بده…

شما یه چیزی نشان بده تا بشود تصمیم گرفت . با یه عکس و 2 تا کانال و تعدادی حساب فیک و مقادیری لمپن و رسانه آشغال پرور و یه راس رضاپهلوی خُل و چل که نمیشود تصمیم گرفت . سامانه سلطنت فقط برود ته صف و تلاش کند کمی تلورانس یاد بگیرد .

یازماندگان سلطنت فقط باید شرمنده و بدهکار گذشته دیکتاتوری رضاخانی و پسرش باشند .

رضاپهلوی به گارد جاویدان سلطنتی فرمان آماده باش داد تا با تجمعات میلیونی در ماه آبان تهران را تسخیر کند ! فراخوان تسخیر تهران به دست گارد جاویدان سلطنتی و تجمعات میلیونی…

لوموند هم نوشت رضاپهلوی سالهاست منتظر اراده اسرائیل و آمریکاست…

زنگ زدم رضا و پرسیدم حالا با این چند میلیونی که با فراخوان تو اومدن خیابون و همه چیو فلج کردن ، چکار میخوای بکنی ؟

رضاپهلوی : مسخره میکنی ؟ ولی خوب شد کسی نیومد و من با یه جون تازه و یه عالمه جایزه هویج میرم مرحله بعد …

خبرنگار : اونوقت چرا کسی نیومده تو خوشحالی ؟ تو انگار خوشت میاد خودتو اسکول کنی …

رضاپهلوی : خوشم میاد هم اسکول بشم هم اسکول بکنم . هر دوش حال میده . اونا که امیدشون منم رو اسکول میکنم منم که امیدم اسرائیل و غربه … اونا دارن منو اسکول میکنن .

خبرنگار : راستی کودتا چی شد ؟

رضاپهلوی : چی ؟ صدات نمیاد ! من برم پیام به خامنه ای بدم بازم دیده بشم … ای خامنه ای پاشو من بشینم جات . ما که دشمنی نداریم 50 سال پیش بابام خسته بود داد به شما حالا باهاس پسش بدی . چه کسی را باید جای ناپلئون نشاند ؟ برنامه پنج گانه سرنگونی ، بازسازی ، فقط پادشاهی من ، من یا من ؟ مسئله این است . آی ی ی نفس کش…

خامنه ای : مجتبی بابا بپر بیا کارت دارم …

مجتبی : جونم بابا جون ، چی شده ؟

خامنه ای : به بروبچ بگوسریع جمع کنن بریم فردا ساعت یک ربع به نه حکومتو تحویل شازده بدیم . گفته تسلیم بشیم و محاکمه … شنیدم خیلی خطرناکه تا حالا چند تا شاخ دیو وغول رو یه دستی شکونده ، اسمش میاد همه میترسن …

مجبتی : حالت خوبه بابای خوبم ؟ حالا وقت شوخیه ؟ کلی کار جدی داریم…

خامنه ای : آره خوبم بابا ، شنیدم ملائک گفتن هر کی خنده به لب و شوخی کنان از دنیا بره تو برزخ همش شنگوله ، منم فکر آخرتمم…

اسماعیل هوشیار

21.11.2025