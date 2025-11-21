زیر درخت استبداد !

چرا صدای گاندی ها در کوهستان‌های افغانستان پژواک نیافت ؟

نویسنده: مهرالدین مشید جغرافیای خشونت، سیاست قبیله‌ای و غیبت ماندلاها در…

جمعبندی غیر تحلیلی از جریانات اخیر نظامی و دپلماتیک افغانستان…

آنچه سیاسیون و نظامی های پاکستان پس از حملات هوایی…

                     یک گرفتاری با مافیا

محمد عالم افتخار         و یک دنیا آموزش شرعی، حقوقی، سیاسی و…

فلسفه سیاسی فردوسی و روانشناسی ترس در شاهنامه

دکتر بیژن باران نتیجه‌گیری. شاهنامه فردوسی چیزی بیش از یک…

سناریوی براندازی طالبان؛ از سوی پاکستان و ایران!؟

نویسنده: مهرالدین مشید براندازی طالبان واقعیت ژیوپولیتیک یا توهم تحلیل گران دراین…

دو کنیز در سحرگاه فلسفه یونان

Greece Philosophie.2800j. آرام بختیاری فلسفه یونان؛ افسانه و عرفان، منطق و برهان. در…

جنگی حاجی

آقای "جنگی حاجی" (به کُردی: جەنگی حاجی) با نام کامل…

 شانسی برای نجات افغانستان باقی مانده یا فرصت‌ها از دست…

نویسنده: مهرالدین مشید بیداری وجدان جمعی مردم؛ بازسازی مشروعیت سیاسی این پرسشی…

مارکسیسم قلب جوانان را تسخیر می‌کند

ا. م. شیری «چگونه یک ایدئولوژی غربی مانند مارکسیسم می‌تواند در…

عالم تنهایی 

رسول پویان  آزاد و ســرافـــرازم در عـالـم تـنهـایی  عشق و دل بیدار است تا…

هرمشکل حل گردد

امین الله مفکرامینی           2025-10-11! نازم آن قامت رسـا که نگردد خـــــــم زاِدبــــار همــتـــــــی…

جګړه او ورور وژنه د هېواد ستونزې نه شي حل…

 نور محمد غفوری سریزه نیمه پېړۍ کېږي چې په افغانستان کې جګړه…

پاکستان؛ درگیر جنگ نیابتی هند یا اسیر میراث تروریست‌پروری های…

نویسنده: مهرالدین مشید پیاله کافی؛ دیروز زهری به کام مردم افغانستان…

مذاکره هیئت های افغانستان و پاکستان

در ترکیه از دید حقوق بین الملل عمومی این نشست‌ها برخاسته…

خُردشدن کرزی نزد پرویز مشرف و خُردساختن کشور، توسط کرزی…

بازخوانی تاریخی نه چندان دور محمدعثمان نجیب من در دوران نخست حکومت…

احمدشاه بابا

احمدشاه بابا نومیالی اتل، غښتلی، توریالی او پیاوړی ملي شخصیت:  احمدشاه…

«چپ نو» و سوسیال‌دموکراسی در افغانستان

نور محمد غفوری «چپ نو» و سوسیال‌دموکراسی در افغانستانبازاندیشی در ایدئولوژی…

تهدیدهای پاکستان برضد افغانستان؛ از سیاست بازدارندگی تا بازی ژئوپولیتیک

نویسنده:  مهرالدین مشید از سیاست بازدارنده گی تا تغییر در رهبری…

بحران مالی سازمان ملل و فاجعه انسانی در افغانستان

آزمونی برای تعهد جهانی به انسان‌دوستی و چندجانبه‌گرایی سازمان ملل متحد…

میراث سکاها در شاهنامه فردوسی: سیستان، سجستان و ایران

- دکتر بیژن باران مقدمه: شاهنامه و جغرافیای هویت ایرانی. شاهنامه…

«
»

زیر درخت استبداد !

 تاریخ انتشار :21.11.2025

 hoshyaresmaeil2017@hotmail.com

وزارت خارجه فرانسه می‌گوید تروئیکای اروپایی می‌خواهد مسیر دیپلماسی با حکومت فاشیستی دینی در ایران را دوباره فعال کند تا گروگان گیری و تروریست بازی فعال بمونه !

از اروپا سوال کردم مگه تا حالا فعال نبود ؟ اروپا گفت چرا بود اون مال دست خره ، ما میخواهیم کیر بز هم اضافه بشه !

یکی از روشنفکران سلطنتی از بقیه دعوت می‌کند که برای سرنگونی رژیم اسلامی، با رضا پهلوی و اردوگاه سلطنت کنار بیاید و “بعد از شاه شدن ” رضا ” درباره آینده حکومت تصمیم گرفته شود…

بیچاره فکر کرده دوران کودتای 28 مرداد 1332 است ، یا 1357 و زیر درخت سیب که یه شاه یا رهبر دست خری بیاد زیر درخت لم بده و هی وعده بده…

شما یه چیزی نشان بده تا بشود تصمیم گرفت . با یه عکس و 2 تا کانال و تعدادی حساب فیک و مقادیری لمپن و رسانه آشغال پرور و یه راس رضاپهلوی خُل و چل که نمیشود تصمیم گرفت . سامانه سلطنت فقط برود ته صف و تلاش کند کمی تلورانس یاد بگیرد .

یازماندگان سلطنت فقط باید شرمنده و بدهکار گذشته دیکتاتوری رضاخانی و پسرش باشند .

رضاپهلوی به گارد جاویدان سلطنتی فرمان آماده باش داد تا با تجمعات میلیونی در ماه آبان تهران را تسخیر کند ! فراخوان تسخیر تهران به دست گارد جاویدان سلطنتی و تجمعات میلیونی…

لوموند هم نوشت رضاپهلوی سالهاست منتظر اراده اسرائیل و آمریکاست…

زنگ زدم رضا و پرسیدم حالا با این چند میلیونی که با فراخوان تو اومدن خیابون و همه چیو فلج کردن ، چکار میخوای بکنی ؟

رضاپهلوی : مسخره میکنی ؟ ولی خوب شد کسی نیومد و من با یه جون تازه و یه عالمه جایزه هویج میرم مرحله بعد …

خبرنگار : اونوقت چرا کسی نیومده تو خوشحالی ؟  تو انگار خوشت میاد خودتو اسکول کنی …

رضاپهلوی : خوشم میاد هم اسکول بشم هم اسکول بکنم . هر دوش حال میده . اونا که امیدشون منم رو اسکول میکنم منم که امیدم اسرائیل و غربه … اونا دارن منو اسکول میکنن .

خبرنگار : راستی کودتا چی شد ؟

رضاپهلوی : چی ؟ صدات نمیاد ! من برم پیام به خامنه ای بدم بازم دیده بشم … ای خامنه ای پاشو من بشینم جات . ما که دشمنی نداریم 50 سال پیش بابام خسته بود داد به شما حالا باهاس پسش بدی . چه کسی را باید جای ناپلئون نشاند ؟ برنامه پنج گانه سرنگونی ، بازسازی ، فقط پادشاهی من ، من یا من ؟ مسئله این است . آی ی ی نفس کش…

خامنه ای : مجتبی بابا بپر بیا کارت دارم …

مجتبی : جونم بابا جون ، چی شده ؟

خامنه ای : به بروبچ بگوسریع جمع کنن بریم فردا ساعت یک ربع به نه حکومتو تحویل شازده بدیم . گفته تسلیم بشیم و محاکمه … شنیدم خیلی خطرناکه تا حالا چند تا شاخ دیو وغول رو یه دستی شکونده ، اسمش میاد همه میترسن …

مجبتی : حالت خوبه بابای خوبم ؟  حالا وقت شوخیه ؟ کلی کار جدی داریم…

خامنه ای : آره خوبم بابا ، شنیدم ملائک گفتن هر کی خنده به لب و شوخی کنان از دنیا بره تو برزخ همش شنگوله ،  منم فکر آخرتمم…

اسماعیل هوشیار

21.11.2025

