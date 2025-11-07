زهران ممدانی کابوسی برای دونالد ترامپ

«چپ نو» و سوسیال‌دموکراسی در افغانستان

نور محمد غفوری «چپ نو» و سوسیال‌دموکراسی در افغانستانبازاندیشی در ایدئولوژی…

تهدیدهای پاکستان برضد افغانستان؛ از سیاست بازدارندگی تا بازی ژئوپولیتیک

نویسنده:  مهرالدین مشید از سیاست بازدارنده گی تا تغییر در رهبری…

بحران مالی سازمان ملل و فاجعه انسانی در افغانستان

آزمونی برای تعهد جهانی به انسان‌دوستی و چندجانبه‌گرایی سازمان ملل متحد…

میراث سکاها در شاهنامه فردوسی: سیستان، سجستان و ایران

- دکتر بیژن باران مقدمه: شاهنامه و جغرافیای هویت ایرانی. شاهنامه…

تروتسکی در تاریخ اندیشه سیاسی چپ

leo Trotzki ( 1879- 1940 )  آرام بختیاری سنت ترور سیاسی با…

پاسخ  ما

میر عبدالواحد سادات پاسخ  ما  : بر مبنای وجدان ملی و ندای…

قهرمانی تیم فوتسال؛ نمادی از وحدت ملی و امیدی برای…

نویسنده: مهرالدین مشید شگفتن گل های لیخنند در سرزمین به تاراج…

تحول فرهنگ سیاسی؛ کلید طلایی وحدت و ثبات ملی در…

نور محمد غفوری (بخش چهارم و آخری)  ۷. ویژگی‌های فرهنگ سیاسی مطلوب برای…

ارسطو

نوموړی د لرغوني یونان او لوېدیځې نړۍ یو له لویو…

تحول فرهنگ سیاسی؛ کلید طلایی وحدت و ثبات ملی در…

نور محمد غفوری (بخش سوم) ۶. چالش‌ها و راهکارهای تحول فرهنگ سیاسی در…

تحول فرهنگ سیاسی؛ کلید طلایی وحدت و ثبات ملی در…

نور محمد غفوری (بخش دوم)  ۴. وضعیت کنونی کلتور سیاسی در افغانستان در پرتو…

بیایید هموطن!

امین الله مفکر امینی       2025-12-10! بیــــا هموطن با هم یکی گردیم تا…

ما با پاکستان مشترکات نداریم !

مدتیست که عده ای نام از مشترکات میان افغانستان و…

تحول فرهنگ سیاسی؛ کلید طلایی وحدت و ثبات ملی در…

نور محمد غفوری (بخش اول) ۱.خلاصه  این مقالهٔ علمی ـ تحلیلی و رهنمودی…

ښاري ژوند، چاپېریال او ډیجیټل پرمختګ

حميدالله بسيا په اوسني عصر کې، ښارونه د بشري ژوند د…

مهندسی قومی یا طرح توازن قومی در ساختار قدرت طالبان

نویسنده: مهرالدین مشید مشروعیت‌ بخشی قومی؛ از توجیه انحصار تا مهندسی…

صرصر ظلم 

از فروغ حسن تو ماه فلک شرمنده شد  مهر لطفت هر…

از همین خاک جهان دگری باید ساخت !

با شروع زمزمه های کم شدن موسسات خارجی و خروج…

چرا شطحیات! ترامپ را درک نه‌می‌کنیم؟

اولویت مردم ما اسقاط طالبان است، نه تعامل. ✍️ محمدعثماننجیب در جهان…

پاکستان د افغانستان په خاوره کې د TTP د غړو

د ویشتلو حق نه لري د افغانستان او پاکستان اړیکې له تاریخي…

«
»

زهران ممدانی کابوسی برای دونالد ترامپ

  

    نوشته ی : اسماعیل فروغی

         تعطیلی سی وهفت روزه ی اخیر دولت امریکا که ناشی ازاختلافات درونی جمهوری خواهان و دیموکراتان بر سرتصویب بودجه ی دولتی است ، همزمان شد با اعلام پیروزی زهران ممدانی شهردارمنتخب 34 ساله ی مسلمانِ شیعه که همه را به تعجب اندرکرده است . این طولانی ترین تعطیلی دولت در صد سال اخیر امریکا که حدود 43 میلیون امریکایی را با دشواری های بزرگ اقتصادی مواجه کرده است ، قبل ازهمه میزان غیرقابل باورِ فقرِ پنهان داخل ایالت متحده ی امریکا را برملا نموده است ؛ تا حدی که میلیونها تن امریکایی محتاج را مجبور به ایستادن درصف های طولانی به غرض بدست آوردن کمک بخور ونمیرازموسسات خیریه نموده است . 

      شاید این تعطیلی موسسات دولتی و فدرال هم یکی از دلایل و انگیزه های پیروزی ممدانی جوان برای احراز مقام شهرداری بزرگترین و با اهمیت ترین شهر ایالات متحده ی امریکا بوده باشد .

      زهران ممدانی سی وچهارساله که ریشه ی یوگندایی – هندی داشته ، در یوگاندا متولد و درامریکا درس خوانده و بزرگ شده است ، با شعارهای جذاب مردمی چون : ( مجانی شدن وسایل و وسایط حمل ونقل عمومی ، بالا نرفتن کرایه مساکن ، مجانی شدن کودکستان ها برای اطفال خانواده های کم بغل ، تأمین عدالت اجتماعی ، اصلاح سیستم مالیات ، حمایت از مهاجران و جوامع اقلیت ، ومخالفت با حمایت و شرکت امریکا در جنگهایی چون اوکراین وغزه) ؛ به پیروزی رسید ؛ می تواند به عنوان نمادی از نسل جدیدی در سیاستهای امریکا تلقی شود .

   – پیروزی آقای زهران ممدانی ، پاسخی بود در برابر سیاست مهاجر ستیزانه ی آقای ترامپ ؛ 

   – پاسخی بود دربرابر گرایش های خاص و بیش ازحد ترامپ به منافع میلیاردران و سرمایه داران بزرگ امریکا ؛ 

   – پیروزی ممدانی یک اعتراض جدی به آن اظهارات واقدامات عجولانه ، احساساتی و دورازحقیقت ترامپ بود که نام وعزت امریکا را نزد مردم امریکا و مردم جهان با پرسش های تاریخی و جدی روبروکرده است . 

   – این پیروزی فریاد آزادی طلبانه ی تمام مردم هم بود در برابرقیودات و فشارهای ترامپ برآزادی بیان و آزادی رسانه های گروهی درایالات متحده ی امریکا . 

   – و درنهایت این پیروزی نقد بی‌رحمانه و نزدیک به حقیقتی بود ازنظام غیرعادلانه ی سرمایه داری و لیبرالیزم لگام گسیخته ای که درراس آن ایالات متحده ی امریکا قرار داشته و اکنون شکاف عمیقی درآن ایجادشده است . 

     به باورمن ، اظهارات صریح و بی پرده ی آقای ممدانی درمورد سیاستهای ناکام نژاد پرستانه و راهکارهای بی ثمراقتصادی دونالد ترامپ ، فساد ساختاری و نظام غیرعادلانه ی اجتماعی – اقتصادی در امریکا ، سیستم های تبعیض آمیز ، اصلاح نظام مالیاتی امریکا ، بحران معیشتی و برخی مسایل دیگر ، بخوبی نشان داد که ترامپ و ترامپیزم دیگر برای نیازهای جامعه ی امریکا بخصوص جامعه ی شهری امریکا پاسخگو نبوده و ازحل عادلانه ی این همه مسایل عاجز می باشد . از جانب دیگر ، زهران ممدانی نماینده ی نسل جوان آمریکاست – نسلی که دیگر حاضر نیست در چارجوب های تحمیلی گذشته همانکه توسط غول های ثروت و قدرت برمردم تحمیل می شد به آسانی تن بدهند و زنده گی نمایند . او نشان داد که حتا از قلب امریکا هم می توان صدای مظلومان وکم درآمدان را بلند کرد و دادخواهی نمود . 

     تحلیلگران جهان به این باوراند که پیروزی ممدانی کابوسی است برای دونالد ترامپ رییس جمهور امریکا و نشانه ی صریحیست ازافول اقتدارجهانی امریکا و انزوای هرچه بیشتر آن درمیان ملت های جهان . اکنون ناظران وتحلیلگران همچنان چهارچشمه مراقب اوضاع امریکا و اقدامات عملی آقای زهران ممدانی شهردار منتخب نیویورک استند تا ببینند که آیا آرزوهای بزرگ او جامه ی عملی خواهد پوشید یا در میدان رزم ، مسابقه را به رییس جمهور ترامپ واگذار خواهد کرد . 

                                            فروغی ( ماه نوامبر سال 2025 )   

