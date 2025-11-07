زهران ممدانی کابوسی برای دونالد ترامپ

نوشته ی : اسماعیل فروغی

تعطیلی سی وهفت روزه ی اخیر دولت امریکا که ناشی ازاختلافات درونی جمهوری خواهان و دیموکراتان بر سرتصویب بودجه ی دولتی است ، همزمان شد با اعلام پیروزی زهران ممدانی شهردارمنتخب 34 ساله ی مسلمانِ شیعه که همه را به تعجب اندرکرده است . این طولانی ترین تعطیلی دولت در صد سال اخیر امریکا که حدود 43 میلیون امریکایی را با دشواری های بزرگ اقتصادی مواجه کرده است ، قبل ازهمه میزان غیرقابل باورِ فقرِ پنهان داخل ایالت متحده ی امریکا را برملا نموده است ؛ تا حدی که میلیونها تن امریکایی محتاج را مجبور به ایستادن درصف های طولانی به غرض بدست آوردن کمک بخور ونمیرازموسسات خیریه نموده است .

شاید این تعطیلی موسسات دولتی و فدرال هم یکی از دلایل و انگیزه های پیروزی ممدانی جوان برای احراز مقام شهرداری بزرگترین و با اهمیت ترین شهر ایالات متحده ی امریکا بوده باشد .

زهران ممدانی سی وچهارساله که ریشه ی یوگندایی – هندی داشته ، در یوگاندا متولد و درامریکا درس خوانده و بزرگ شده است ، با شعارهای جذاب مردمی چون : ( مجانی شدن وسایل و وسایط حمل ونقل عمومی ، بالا نرفتن کرایه مساکن ، مجانی شدن کودکستان ها برای اطفال خانواده های کم بغل ، تأمین عدالت اجتماعی ، اصلاح سیستم مالیات ، حمایت از مهاجران و جوامع اقلیت ، ومخالفت با حمایت و شرکت امریکا در جنگهایی چون اوکراین وغزه) ؛ به پیروزی رسید ؛ می تواند به عنوان نمادی از نسل جدیدی در سیاستهای امریکا تلقی شود .

– پیروزی آقای زهران ممدانی ، پاسخی بود در برابر سیاست مهاجر ستیزانه ی آقای ترامپ ؛

– پاسخی بود دربرابر گرایش های خاص و بیش ازحد ترامپ به منافع میلیاردران و سرمایه داران بزرگ امریکا ؛

– پیروزی ممدانی یک اعتراض جدی به آن اظهارات واقدامات عجولانه ، احساساتی و دورازحقیقت ترامپ بود که نام وعزت امریکا را نزد مردم امریکا و مردم جهان با پرسش های تاریخی و جدی روبروکرده است .

– این پیروزی فریاد آزادی طلبانه ی تمام مردم هم بود در برابرقیودات و فشارهای ترامپ برآزادی بیان و آزادی رسانه های گروهی درایالات متحده ی امریکا .

– و درنهایت این پیروزی نقد بی‌رحمانه و نزدیک به حقیقتی بود ازنظام غیرعادلانه ی سرمایه داری و لیبرالیزم لگام گسیخته ای که درراس آن ایالات متحده ی امریکا قرار داشته و اکنون شکاف عمیقی درآن ایجادشده است .

به باورمن ، اظهارات صریح و بی پرده ی آقای ممدانی درمورد سیاستهای ناکام نژاد پرستانه و راهکارهای بی ثمراقتصادی دونالد ترامپ ، فساد ساختاری و نظام غیرعادلانه ی اجتماعی – اقتصادی در امریکا ، سیستم های تبعیض آمیز ، اصلاح نظام مالیاتی امریکا ، بحران معیشتی و برخی مسایل دیگر ، بخوبی نشان داد که ترامپ و ترامپیزم دیگر برای نیازهای جامعه ی امریکا بخصوص جامعه ی شهری امریکا پاسخگو نبوده و ازحل عادلانه ی این همه مسایل عاجز می باشد . از جانب دیگر ، زهران ممدانی نماینده ی نسل جوان آمریکاست – نسلی که دیگر حاضر نیست در چارجوب های تحمیلی گذشته همانکه توسط غول های ثروت و قدرت برمردم تحمیل می شد به آسانی تن بدهند و زنده گی نمایند . او نشان داد که حتا از قلب امریکا هم می توان صدای مظلومان وکم درآمدان را بلند کرد و دادخواهی نمود .

تحلیلگران جهان به این باوراند که پیروزی ممدانی کابوسی است برای دونالد ترامپ رییس جمهور امریکا و نشانه ی صریحیست ازافول اقتدارجهانی امریکا و انزوای هرچه بیشتر آن درمیان ملت های جهان . اکنون ناظران وتحلیلگران همچنان چهارچشمه مراقب اوضاع امریکا و اقدامات عملی آقای زهران ممدانی شهردار منتخب نیویورک استند تا ببینند که آیا آرزوهای بزرگ او جامه ی عملی خواهد پوشید یا در میدان رزم ، مسابقه را به رییس جمهور ترامپ واگذار خواهد کرد .

فروغی ( ماه نوامبر سال 2025 )