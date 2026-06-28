زنان و کودکان
« قربانیان خاموش ماشین تبلیغات حکومتهای اقتدارگرا »
تهیه و تدوین: فرشید یاسائی
“…نخستین نتیجهای که میتوان از این حجم گسترده خشونت، تبعیض و مهندسی افکار عمومی گرفت، این است که قدرت سیاسی در چنین شرایطی بیش از آنکه بر رضایت عمومی تکیه داشته باشد، بر مدیریت ترس تکیه میکند. هرچه یک حکومت بیشتر به ابزارهای تبلیغاتی، کنترل اطلاعات، دشمنسازی و ایجاد اضطراب اجتماعی متوسل شود، نشان میدهد که برای حفظ انسجام اجتماعی به ابزارهای طبیعی مانند اعتماد عمومی، مشارکت داوطلبانه و مشروعیت پایدار دسترسی کمتری دارد. در این وضعیت، ترس به سرمایه سیاسی تبدیل میشود و جامعه به جای آنکه بر امید و اعتماد استوار باشد، بر احتیاط ، سکوت و بیاعتمادی بنا میشود. چنین جامعهای در ظاهر ممکن است آرام به نظر برسد، اما در زیر سطح آن، تنشهای روانی و اجتماعی انباشته میشوند…”
پیشگفتار: در سراسر تاریخ بشر، قدرت سیاسی همواره کوشیده است نه فقط بر جغرافیا و مرزهای سرزمینها، بلکه بر قلمرو پیچیده ذهن و روان انسانها نیز فرمان براند. حکومتهای اقتدارگرا به خوبی دریافتهاند که تسلط بر جامعه تنها با اتکا به ابزارهای نظامی، نیروهای امنیتی و سازوکارهای سرکوب امکانپذیر نیست؛ آنچه دوام قدرت را تضمین میکند، نفوذ به لایههای عمیق تر وجود انسان است؛ جایی که احساسات، ترسها، امیدها، آرزوها و حتی قدرت تخیل شکل میگیرند. از همین رو، آنان میکوشند نهتنها رفتار شهروندان، بلکه شیوه اندیشیدن، احساس کردن و رؤیاپردازی آنان را نیز تحت کنترل خود درآورند. در چنین نظامهایی، انسان پیش از آنکه به اطاعت ظاهری وادار شود، باید در درون خود نیز به پذیرش نظم مطلوب قدرت سوق داده شود.
در این میان، زنان و کودکان به دلیل جایگاه ویژهای که در ساختار عاطفی، تربیتی و فرهنگی جوامع دارند، بیش از دیگران در معرض نفوذ و مهندسی روانی قرار میگیرند. حکومتهای ایدئولوژیک میکوشند زنان را به ابزار بازتولید ارزشها و باورهای رسمی بدل کنند و کودکان را به سرمایههای انسانی آینده خود تبدیل سازند؛ نسلی که از نخستین سالهای زندگی، جهان را از دریچه روایت رسمی قدرت ببیند و ارزشهای مطلوب آن را طبیعی و بدیهی تلقی کند. آنان از طریق نظام آموزشی، رسانهها، نهادهای مذهبی، آیینهای جمعی و نمادهای سیاسی، به بازآفرینی ذهن نسلها میپردازند تا اطاعت فضیلت شمرده شود و پرسشگری بهعنوان گناه یا تهدید معرفی گردد. این نوشتار تلاشی است برای واکاوی این فرایند پیچیده و نگرانکننده؛ فرایندی که در آن انسان، پیش از آنکه با سرکوب فیزیکی مواجه شود، در درون خود گرفتار نوعی تسخیر روانی میگردد.
جامعه ایران در دهههای اخیر، نمونهای تأملبرانگیز و در عین حال دردناک از پیوند میان قدرت سیاسی، ایدئولوژی و مهندسی روانی بوده است. ساختار چند لایه سیاسی حکومت دیکتاتوری اسلامی، به ویژه در سالهای اخیر، بیش از گذشته به سمت امنیتی شدن و نظامیسازی فضای عمومی حرکت کرده است. حضور گسترده نهادها و نیروهای نظامی ، پلیسی و امنیتی در عرصه رسانه، آموزش، خیابان و فرهنگ عمومی، صرفاً یک پدیده سیاسی نیست؛ بلکه نشانه تلاشی عمیق برای بازسازی روان جمعی جامعه است. هنگامی که کودکان با لباسهای نظامی در مراسم حکومتی حضور مییابند، یا هنگامی که آموزشهای مبتنی بر دشمن سازی و خشونت در قالب برنامههای عادی رسانهای عرضه میشود، در واقع مفهوم کودکی بهآرامی دگرگون میگردد و از جهان بازی، خلاقیت و کشف پدیده ها، به جهان اطاعت، تهدید و آمادگی برای تقابل منتقل میشود.
آنچه در صفحات پیش رو میآید، صرفاً تحلیلی سیاسی نیست، بلکه کوششی است برای فهم رابطه میان ترس، تبلیغات، خشونت و روان جمعی در جامعه امروز ایران. این نوشته میخواهد نشان دهد چگونه تکرار مداوم تصاویر جنگ، اعدام، دشمن سازی و کنترل اجتماعی، به تدریج روح جامعه را فرسوده و انسانها را به موجوداتی خسته، مضطرب، محتاط و بیاعتماد بدل ساخته است! با این حال، این نوشتار تنها روایتگر تاریکی نیست. در کنار همه این واقعیتهای تلخ، بر حقیقتی بنیادین نیز تأکید دارد: ذهن انسان هرگز به طور کامل تسخیرشدنی نیست. حتی در سخت ترین و تاریک ترین دورانها، میل به آزادی، حقیقت و کرامت انسانی همچنان زنده میماند. قدرت ممکن است بتواند جسم ها را محدود کند، اما تاریخ بارها نشان داده است که رؤیای آزادی را نمیتوان برای همیشه خاموش ساخت.
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آغاز: حکومتهای دیکتاتوری برای استمرار و بقای خود تنها به ارتش، نیروهای امنیتی و سازوکارهای سرکوب متکی نیستند؛ بلکه بیش از هر چیز به مهندسی روان انسانها وابستهاند. آنان بهخوبی آگاهاند که سلطه پایدار بر جامعه بدون نفوذ در ذهن و احساسات مردم امکانپذیر نیست. قدرت زمانی ماندگار میشود که افراد نه فقط از روی اجبار، بلکه از درون نیز روایت رسمی را بپذیرند و جهان را از زاویهای ببینند که حکومت برای آنان ترسیم کرده است. به همین دلیل، کنترل افکار، مدیریت احساسات و جهتدهی به تخیل جمعی، به یکی از مهمترین ابزارهای حکومتهای اقتدارگرا تبدیل میشود.
در این میان، زنان و کودکان به سبب نقش عاطفی، تربیتی و اجتماعی خود، به اهداف اصلی نهادهای قدرت بدل میشوند. حکومتهای اقتدارگرا میکوشند زنان را به بازتولیدکنندگان ایدئولوژی رسمی و کودکان را به سربازان آینده تبدیل کنند. این فرایند صرفاً یک برنامه سیاسی نیست، بلکه نوعی مداخله عمیق در ساختار شخصیت انسانهاست. هنگامی که یک نظام سیاسی تلاش میکند از نخستین سالهای زندگی، احساسات، ارزشها و باورهای افراد را شکل دهد، در حقیقت به بازآفرینی انسان مطابق با نیازهای ایدئولوژیک خود دست میزند. در چنین شرایطی، آموزش، رسانه و مناسک عمومی به ابزارهایی برای ساختن انسان مطلوب قدرت تبدیل میشوند.
در ایران امروز، نشانههای این روند را میتوان در عرصههای مختلف مشاهده کرد. حضور کودکان با لباسهای نظامی در مراسم های رسمی، آموزشهای شبهنظامی در برخی محیطهای آموزشی و ترویج خشونت بهعنوان نوعی فضیلت اخلاقی در رسانهها، همگی بیانگر تلاشی سازمانیافته برای شکلدادن به ناخودآگاه جمعی جامعه هستند. در این الگو، کودک دیگر صرفاً فردی در حال رشد نیست؛ بلکه بهعنوان حامل آینده ایدئولوژی تعریف میشود. ذهن او از همان سالهای نخست با مفاهیمی چون دشمن، تهدید، فداکاری اجباری و اطاعت آشنا میشود و به تدریج تصویری خاص از جهان در او شکل میگیرد؛ تصویری که بیش از آنکه بر خلاقیت و انسانیت استوار باشد، بر ترس و تقابل تکیه دارد. این پدیده البته منحصر به ایران نیست، اما در ساختار ایدئولوژیک حمومت دیکتاتوری اسلامی، جلوهای آشکار، گسترده و نگران کننده یافته است.
حضور گسترده نهادهای نظامی در رسانهها، خیابانها، مدارس و حتی در لایههای مختلف فرهنگ عمومی، تنها یک مسئله سیاسی نیست؛ بلکه بازتاب تلاشی سازمانیافته برای بازسازی روان جمعی جامعه است. هنگامی که کودک با تصاویر مداوم قدرت نظامی، رژه، سلاح و ادبیات دشمنمحور مواجه میشود، به تدریج جهان را نه بهعنوان فضایی برای همکاری و همزیستی، بلکه بهعنوان میدان دائمی تهدید و نبرد میشناسد. در چنین شرایطی، حکومت میکوشد معنای کودکی را از قلمرو بازی، کنجکاوی و رشد آزادانه خارج کرده و آن را با مفاهیمی چون اطاعت، آمادگی برای فداکاری و پذیرش خشونت پیوند بزند. این تغییر، صرفاً تغییری فرهنگی نیست، بلکه دگرگونی عمیقی در بنیانهای روانی نسلهای آینده به شمار میآید.
روانشناسان اجتماعی و نظریه پردازان حوزه قدرت معتقدند که ترس، یکی از مؤثرترین ابزارهای کنترل اجتماعی است. حکومتهای اقتدارگرا معمولاً برای حفظ انسجام درونی خود، نیازمند خلق تهدیدهای دائمی هستند؛ تهدیدهایی که گاه واقعیاند و گاه بهصورت اغراقآمیز یا نمادین بازنمایی میشوند. دشمن خارجی، دشمن داخلی، توطئههای پنهان، بحرانهای دائمی و هشدارهای پایانناپذیر، همگی بخشی از سازوکار تولید ترساند. هنگامی که جامعه بهطور مداوم در وضعیت اضطراب و نگرانی نگه داشته شود، توانایی تفکر انتقادی کاهش مییابد و مردم بیش از پیش به سوی پذیرش روایتهای رسمی سوق داده میشوند. ترس، ذهن را از پرسشگری دور میکند و انسان را به جستوجوی امنیت، حتی به بهای از دست دادن بخشی از آزادیهایش، وا میدارد.
در چنین فضایی، رسانهها و بنگاه های تبلیغاتی حکومتی نقش محوری ایفا میکنند. آنان با تکرار مداوم تصاویر جنگ، خشونت، تهدید و دشمن سازی، نوعی واقعیت روانی خلق میکنند که ممکن است با واقعیت عینی زندگی روزمره تفاوت داشته باشد. انسان زمانی که بارها و بارها در معرض یک تصویر یا پیام قرار میگیرد، بهتدریج آن را بخشی از حقیقت مسلم میپندارد. از همین رو، تبلیغات سیاسی تنها انتقال اطلاعات نیست؛ بلکه فرآیندی برای شکل دادن به ادراک انسانهاست. در این فرآیند، آنچه مردم میبینند، میشنوند و تکرار میکنند، آرامآرام به بخشی از ساختار ذهنی آنان تبدیل میشود.
کودکان بیش از هر گروه دیگری در برابر چنین فرایندهایی آسیبپذیرند. آنان هنوز ابزارهای لازم برای تحلیل انتقادی پیامها را به طور کامل در اختیار ندارند و بخش مهمی از شناخت خود را از طریق مشاهده و تقلید به دست میآورند. هنگامی که خشونت در قالب قهرمانی عرضه شود و دشمن ستیزی بهعنوان فضیلت اخلاقی معرفی گردد، کودک ممکن است بدون آنکه متوجه باشد، این ارزشها را در ساختار شخصیت خود جذب کند. در نتیجه: مفاهیمی چون مدارا، گفتوگو و همدلی به حاشیه رانده میشوند و جای خود را به دوگانههای سخت و انعطافناپذیر میدهند.
از سوی دیگر، زنان نیز همواره یکی از اصلیترین اهداف نظامهای ایدئولوژیک بودهاند.تجربه تاریخی زنان در عصر فاشیسم و نازیسم ، آموختنی است. دلیل این امر تنها جایگاه اجتماعی زنان نیست، بلکه نقش آنان در تربیت نسلهای آینده و انتقال فرهنگ است. کنترل پوشش، سبک زندگی، روابط اجتماعی و حتی انتخابهای شخصی زنان، در بسیاری از حکومتهای اقتدارگرا بخشی از پروژه بزرگتر کنترل جامعه محسوب میشود. قدرت سیاسی بهخوبی میداند که هرچه اختیار زنان محدودتر شود، امکان بازتولید الگوهای مطلوب ایدئولوژیک بیشتر خواهد شد. از همین رو، جسم و زندگی زنان اغلب به عرصهای برای اعمال قدرت سیاسی تبدیل میشود.
نتیجه چنین فرایندهایی، تنها محدود شدن آزادیهای فردی نیست؛ بلکه فرسایش تدریجی سلامت روان جمعی است. جامعهای که در آن ترس، جای اعتماد را بگیرد و تبلیغات جای گفتوگوی آزاد را اشغال کند، بهتدریج با بحرانهای عمیق روانی روبهرو خواهد شد. اضطراب مزمن، بیاعتمادی اجتماعی، احساس ناامنی، گسترش خشم پنهان و کاهش سرمایه اجتماعی، از جمله پیامدهای چنین شرایطی هستند. انسانها در ظاهر ممکن است به زندگی روزمره خود ادامه دهند، اما در لایههای زیرین روان جامعه، فشارها و تنشهای حل نشده انباشته میشوند.
کودک و نوجوانی که هر روز در معرض چنین تصاویری قرار میگیرد، بهمرور نسبت به خشونت حساسیت خود را از دست میدهد. این بیحسی روانی، یکی از مهمترین اهداف نظامهای تبلیغاتی است؛ زیرا انسانی که نسبت به رنج دیگران بیتفاوت شده باشد، کمتر اعتراض میکند، کمتر پرسش میپرسد و آسانتر به اطاعت تن میدهد. بسیاری از روانکاوان سیاسی بر این باورند که حکومتهای توتالیتر، پیش از آنکه آزادی انسان را سلب کنند، تخیل او را محدود میسازند؛ زیرا انسانی که دیگر نتواند جهانی متفاوت را تصور کند، انگیزهای برای تغییر نیز نخواهد داشت.
با این همه، تاریخ بارها نشان داده است که هیچ قدرتی قادر نیست برای همیشه ذهن انسان را در اسارت نگاه دارد. نه حکومتهای مبتنی بر تبلیغات گسترده و نه نظامهای متکی بر سرکوب شدید، هیچیک نتوانستهاند میل طبیعی انسان به آزادی را به طور کامل از میان ببرند. هرچه فشار ایدئولوژیک افزایش یافته، در بسیاری از موارد میل به رهایی نیز عمیقتر شده است. جامعه ایران نیز از این قاعده مستثنا نیست. زنان در سالهای اخیر به یکی از مهمترین نیروهای مقاومت مدنی تبدیل شدهاند و نسل جوان، علیرغم سالها مواجهه با تبلیغات رسمی، بیش از گذشته به سوی فردیت، آگاهی و ارتباط با جهان حرکت کرده است. این واقعیت نشان میدهد که روان انسان، حتی در سختترین شرایط، همچنان ظرفیت مقاومت و بازآفرینی خود را حفظ میکند.
کودکان و زنانی که سالها موضوع کنترل، تبلیغات و محدودسازی بودهاند، اکنون در بسیاری از موارد به صداهای اعتراض، آگاهی و تغییر بدل شدهاند. همین مسئله یکی از بزرگ ترین نگرانیهای حکومتهای اقتدارگراست؛ زیرا آنچه بیش از هر چیز قدرت را به چالش میکشد، انسانی است که دوباره آغاز به اندیشیدن میکند. اندیشه مستقل، نخستین گام در مسیر آزادی است و هرجا که این توانایی زنده بماند، امکان تغییر نیز همچنان وجود خواهد داشت.
سوءاستفاده از زنان و کودکان در حکومتهای دیکتاتوری، صرفاً یک مسئله سیاسی نیست؛ بلکه فاجعهای انسانی، اخلاقی و روان شناختی است. هنگامی که زنان و کودکان به ابزارهای ایدئولوژیک تبدیل میشوند، در حقیقت بنیانهای اخلاقی جامعه آسیب میبیند. جامعهای که کودکانش با ترس و خشونت پرورش یابند و زنانش تحت کنترل دائمی قرار گیرند، دیر یا زود با بحرانهای عمیق روانی و اجتماعی مواجه خواهد شد. آسیبهای فرهنگی و روانی، اغلب بسیار ماندگارتر از رویدادهای سیاسیاند و آثار آنها میتواند نسلها باقی بماند.
نخستین نتیجهای که میتوان از این مجموعه گسترده خشونت، تبعیض، تبلیغات و مهندسی افکار عمومی به دست آورد، آن است که چنین نظامهایی بیش از آنکه بر رضایت عمومی تکیه داشته باشند، بر مدیریت ترس متکی هستند. هرچه استفاده از ابزارهای تبلیغاتی، کنترل اطلاعات، دشمنسازی و ایجاد اضطراب اجتماعی افزایش یابد، نشاندهنده آن است که حکومت از منابع طبیعی مشروعیت، اعتماد و مشارکت داوطلبانه فاصله گرفته است. در چنین شرایطی، ترس به سرمایه سیاسی تبدیل میشود و جامعه به جای آنکه بر امید و اعتماد بنا شود، بر سکوت، احتیاط و بیاعتمادی استوار میگردد.
دومین نتیجه آن است که آسیبهای روانی ناشی از این فرآیندها، بسیار فراتر از عمر یک دولت یا یک دوره سیاسی باقی میمانند. کودکانی که در فضای ترس، خشونت و دشمنسازی رشد میکنند، ممکن است سالها بعد نیز با پیامدهای آن دست وپنجه نرم کنند. بیاعتمادی، اضطراب مزمن، دشواری در برقراری روابط سالم انسانی و ضعف در مشارکت اجتماعی، بخشی از این میراث پنهان اما ماندگار است. از همین رو، بازسازی یک جامعه پس از دورههای طولانی اقتدارگرایی، تنها با اصلاحات سیاسی ممکن نیست و نیازمند ترمیم عمیق روان جمعی خواهد بود.
یکی از دردناک ترین، پنهان ترین و در عین حال ویرانگرترین آسیبهای اجتماعی در بسیاری از جوامع، آزار و تجاوز جنسی علیه کودکان و نوجوانان ( دختر و پسر!) است. این پدیده محدود به طبقهای خاص، قومیتی ویژه، مذهب یا کشوری معین نیست؛ بلکه واقعیتی تلخ است که در اشکال مختلف در سراسر جهان وجود دارد. با این حال، در جوامعی که سخن گفتن درباره مسائل جنسی همچنان تابو تلقی میشود و قربانی بیش از متجاوز مورد قضاوت قرار میگیرد، ابعاد این آسیب پیچیدهتر، عمیقتر و مخرب تر میشود. در چنین فضاهایی، قربانی نه تنها بار رنج حادثه را بر دوش میکشد، بلکه ناچار است سنگینی سکوت، شرم و ترس از قضاوت دیگران را نیز تحمل کند.
بسیاری از دختران و پسران جوان و نوجوان نه توسط افراد ناشناس، بلکه به دست کسانی مورد آزار قرار میگیرند که به آنان اعتماد داشتهاند؛ افرادی از درون خانواده، فامیل، جمع دوستان، همسایگان، محیطهای آموزشی و ورزشی یا شبکههای نزدیک اجتماعی. همین مسئله است که این نوع آسیب را به بحرانی عمیقتر تبدیل میکند؛ زیرا قربانی تنها با تجربه یک خشونت جسمی روبه رو نیست، بلکه فروپاشی اعتماد عاطفی را نیز تجربه میکند. هنگامی که فردی که باید نقش حامی، محافظ و پناهگاه را داشته باشد، خود به عامل آسیب تبدیل میشود، جهان روانی کودک یا نوجوان به شدت دچار آشفتگی میگردد و احساس امنیت بنیادی او نسبت به انسانها آسیب میبیند.
از منظر روانشناسی، آزار جنسی صرفاً یک رویداد دردناک در گذشته نیست؛ بلکه زخمی است که میتواند سالها و گاه دههها در اعماق شخصیت فرد باقی بماند. بسیاری از قربانیان با احساس گناه، شرم، اضطراب، افسردگی، اختلالات در خواب، حملات وحشت زدگی و مشکلات جدی در اعتماد به دیگران زندگی میکنند! تلخی ماجرا آنجاست که کودکان غالباً توانایی درک کامل آنچه بر آنان گذشته را ندارند و نمیتوانند برای تجربه خود واژگان مناسبی پیدا کنند. به همین دلیل، درد و آسیب در سکوت فرو میرود و در لایههای پنهان روان دفن میشود؛ جایی که ممکن است سالها بعد خود را در قالب مشکلات عاطفی، رفتاری یا روانی آشکار سازد.
در بسیاری از موارد، قربانیان هنگامی که تلاش میکنند درباره تجربه خود سخن بگویند، با ناباوری، سرزنش یا سکوت اطرافیان روبه رو میشوند. برخی خانوادهها از ترس آبرو، برخی نهادها از ترس مسئولیت و برخی جوامع از ترس مواجهه با حقیقت، ترجیح میدهند مسئله را نادیده بگیرند. این وضعیت باعث میشود کودک یا نوجوان احساس کند نه تنها مورد حمایت قرار نگرفته، بلکه به شکلی ناعادلانه مسئول اتفاقی دانسته شده است که هیچ نقشی در آن نداشته است! چنین تجربهای میتواند اعتماد فرد به خانواده، جامعه و حتی ارزشهای اخلاقی را متزلزل کند. سکوتی که بر قربانی تحمیل میشود، گاه به اندازه خود آسیب اولیه ویرانگر است.
پسران نوجوان نیز با دشواریهای ویژهای مواجهاند. در بسیاری از فرهنگها، کلیشههای سنتی درباره ” مردانگی ” سبب میشود پسران قربانی کمتر درباره رنج خود سخن بگویند. آنان ممکن است از ترس تمسخر، قضاوت یا زیر سؤال رفتن هویت خویش، سالها سکوت کنند. همین سکوت، روند درمان را دشوارتر میسازد و باعث میشود بسیاری از قربانیان هرگز به کمک حرفهای دسترسی پیدا نکنند. جامعه معمولاً از آسیبپذیری پسران کمتر سخن میگوید و همین امر سبب میشود بخشی از قربانیان در تاریکی، انزوا و رنج پنهان باقی بمانند. در حالی که از منظر روانشناختی، رنج یک کودک یا نوجوان، فارغ از جنسیت او، نیازمند توجه، حمایت و درمان است و نباید قربانی کلیشههای فرهنگی و آداب وسنن شود.
مهمترین گام در مواجهه با این آسیب، شکستن فرهنگ سکوت و ایجاد فضایی امن برای گفتوگو است. کودکان و نوجوانان باید از سنین مناسب بیآموزند که جسم آنان متعلق به خودشان است، حق دارند «نه» بگویند و در صورت تجربه آزار یا احساس خطر، بدون ترس از سرزنش با فردی مورد اعتماد صحبت کنند. خانوادهها، مدارس، مشاوران، روانشناسان و رسانهها در این زمینه نقشی اساسی بر عهده دارند. جامعهای که درباره این مسئله سکوت کند، ناخواسته به استمرار آسیب کمک میرساند؛ اما جامعهای که آگاهی میآفریند، به قربانیان فرصت میدهد از انزوا خارج شوند و مسیر درمان را آغاز کنند. حمایت از قربانیان، شنیدن صدای آنان و فراهم ساختن دسترسی به خدمات روانشناختی، نه تنها به نجات افراد آسیبدیده کمک میکند، بلکه از تکرار چرخه خشونت در نسلهای آینده نیز جلوگیری خواهد کرد.
باید پذیرفت که آزار جنسی کودکان و نوجوانان صرفاً یک مسئله فردی یا خانوادگی نیست؛ بلکه نشانهای از سلامت یا بیماری اخلاقی یک جامعه است. جامعهای که از کودکان خود محافظت نمیکند، در حقیقت از آینده خویش محافظت نکرده است. هر کودک یا نوجوانی که در سکوت رنج میبرد، زخمی را با خود حمل میکند که آثار آن میتواند سالها بر روابط انسانی، اعتماد اجتماعی و سلامت روان جمعی باقی بماند.
یکی دیگر از آسیبهای عمیق و ماندگار که زندگی بسیاری از کودکان را در نقاط مختلف جهان تحت تأثیر قرار داده است، پدیده «کودکهمسری» است. این مسئله تنها یک موضوع حقوقی یا فرهنگی نیست، بلکه بحرانی انسانی، اجتماعی و روانشناختی به شمار میرود. کودکی دورهای از زندگی است که انسان باید فرصت رشد، آموزش، شناخت خود و تجربه تدریجی مسئولیتهای زندگی را داشته باشد. اما هنگامی که کودک وارد رابطهای نابرابر با فردی بسیار بزرگ تر از خود میشود، این روند طبیعی رشد مختل میگردد و بخشی از حق طبیعی او برای تجربه کودکی از میان میرود.
بسیاری از پژوهشهای روان شناختی نشان دادهاند که قربانیان کودکهمسری بیش از دیگران در معرض افسردگی، اضطراب، احساس ناتوانی، اختلال استرس پس از سانحه، افکار خودکشی و مشکلات عمیق در روابط عاطفی آینده قرار دارند. آنان اغلب احساس میکنند مسیر زندگیشان نه به انتخاب خودشان، بلکه به تصمیم دیگران تعیین شده است و اراده شخصی آنان ارزش چندانی نداشته است. این تجربه میتواند برای سالها بر تصویر فرد از خویشتن، اعتماد به دیگران و نگاه او به جهان پیرامون تأثیر بگذارد.
یکی از تلخ ترین ابعاد کودکهمسری، پیوند آن با فقر و نابرابری اجتماعی است. در برخی خانوادهها، کودک نه به عنوان انسانی مستقل، بلکه به عنوان ابزاری برای کاهش فشارهای اقتصادی یا حفظ موقعیت اجتماعی دیده میشود. خانوادههایی که با دشواریهای شدید معیشتی دست وپنجه نرم میکنند، گاه تصور میکنند ازدواج زودهنگام راهی برای تأمین امنیت فرزندشان است! در حالی که در بسیاری از موارد، نتیجه دقیقاً برعکس است. کودک از آموزش محروم میشود، فرصت استقلال اقتصادی را از دست میدهد و در چرخهای از وابستگی، محرومیت و آسیب گرفتار میگردد.
بنابراین راهحل واقعی، تنها تغییر چند ماده قانونی یا افزایش مجازاتها نیست؛ بلکه نیازمند بازسازی عمیق نگاه جامعه به مفهوم انسان، زن و کودک است. جامعه باید بار دیگر بیآموزد که کودکان ابزار بقا نیستند و زنان نیز ملک، دارایی یا ناموس کسی محسوب نمیشوند؛ بلکه انسانهایی مستقل با حق انتخاب، امنیت، رشد و کرامتاند. تا زمانی که این نگاه تغییر نکند، بسیاری از آسیبها همچنان در اشکال مختلف بازتولید خواهند شد.
یکی از مهمترین راههای کاهش این آسیبها، ایجاد «فضاهای امن انسانی» است. حتی در دشوارترین شرایط اجتماعی و سیاسی نیز میتوان چنین فضاهایی را ایجاد کرد. بسیاری از کودکان کار، دختران آسیبدیده و نوجوانان قربانی، پیش از هر چیز نیازمند مکانی هستند که در آن احساس امنیت، احترام و شنیدهشدن کنند. کتابخانههای کوچک محلی، کلاسهای رایگان هنری، آموزش مهارتهای زندگی، گروههای حمایتی زنان، خدمات مشاوره روانشناختی و حتی جمعهای کوچک فرهنگی، میتوانند تأثیری عمیقتر از بسیاری از برنامههای رسمی داشته باشند. انسان زمانی امکان بازسازی خود را پیدا میکند که احساس کند دیده میشود و وجودش ارزشمند است. جامعه مدنی، معلمان، نویسندگان، هنرمندان، روان شناسان و خانوادهها همگی میتوانند در ساختن این پناهگاههای انسانی نقشی تعیین کننده داشته باشند.
آموزش نیز مهمترین سلاح در برابر سوءاستفاده و تبلیغات است. حکومتهای اقتدارگرا معمولاً از انسان آگاه هراس دارند، زیرا آگاهی، قدرت پرسشگری میآفریند. کودک و نوجوانی که میآموزد مستقل بیندیشد، تاریخ بخواند، هنر بیآموزد و احساسات خود را بشناسد، کمتر در دام خشونت، نفرت و سوءاستفاده گرفتار میشود. از این رو، آموزش نباید صرفاً به محفوظات درسی محدود بماند؛ بلکه باید شامل آموزش حقوق انسانی، آشنائی با برابری حقوقی زن و مرد، سلامت روان، مهارت گفت وگو و احترام به تفاوتها باشد. دختران باید بدانند که جسم، صدا و رؤیاهایشان متعلق به خودشان است و هیچ قدرتی حق تحقیر یا کنترل شخصیت آنان را ندارد. پسران نیز باید بیآموزند که مردانگی واقعی نه در سلطه و خشونت، بلکه در مسئولیتپذیری، احترام و همدلی معنا پیدا میکند. بدون اصلاح شیوه تربیت نسل جدید، چرخه خشونت و مردسالاری همچنان تکرار خواهد شد.
از سوی دیگر، مبارزه با فقر و نابرابری اقتصادی نیز بخشی جداییناپذیر از حمایت از کودکان و زنان است. بسیاری از خانوادهها به دلیل فشارهای شدید اقتصادی، ناخواسته کودکان را به کار خیابانی سوق میدهند یا دختران را از آموزش و استقلال محروم کرده و به ازدواجهای اجباری و زودهنگام تن میدهند. تا زمانی که ریشههای اقتصادی این آسیبها مورد توجه قرار نگیرد، بسیاری از تلاشهای فرهنگی و آموزشی نیز با محدودیت مواجه خواهند شد.
سخن پایانی: با وجود همه فشارها، سرکوبها، محدودیتها و تبلیغات گسترده، حقیقتی وجود دارد که هیچ قدرتی قادر نیست آن را بهطور کامل نابود کند: انسان بهطور طبیعی میل به آزادی دارد. حکومتها ممکن است رسانهها را کنترل کنند، اینترنت را محدود سازند، خیابانها را امنیتی کنند و از ترس بهعنوان ابزار حکمرانی بهره بگیرند؛ اما نمیتوانند برای همیشه ذهن انسان را زندانی نگاه دارند. هرچه فاصله میان واقعیت زندگی مردم و روایتهای رسمی بیشتر شود، اعتماد عمومی نیز بیشتر فرومیریزد. در چنین شرایطی، حتی بزرگ ترین ماشینهای تبلیغاتی نیز دچار بحران میشوند، زیرا مردم سرانجام نه بر اساس آنچه میشنوند، بلکه بر پایه آنچه تجربه میکنند، قضاوت خواهند کرد. تاریخ بارها نشان داده است که قدرتهایی که بر ترس بنا شدهاند، دیر یا زود از درون فرسوده میشوند.
این رساله تلاشی بود برای فهم بخشی از رنج پنهان جامعهای که سالها زیر فشار تبلیغات، سرکوب و نظامیسازی روانی زندگی کرده است. اما هدف نهایی آن تنها توصیف تاریکیها نبود؛ بلکه یادآوری اهمیت آگاهی، انسانیت و مسئولیت اخلاقی نیز بود. اگر جامعهای بخواهد از چرخه استبداد عبور کند، باید پیش از هر چیز از ذهن کودکان، آزادی زنان و حق اندیشیدن مستقل محافظت کند. آینده را تنها قدرت سیاسی تعیین نمیکند؛ بلکه توانایی جامعه در حفظ آگاهی، همدلی، مسئولیتپذیری و تفکر انتقادی است که سرنوشت نهایی آن را رقم میزند.
شاید قدرت بتواند برای مدتی طولانی بر رفتار انسانها اثر بگذارد، اما تاریخ بارها گواهی داده است که آرزوی آزادی، حقیقت و کرامت انسانی هرگز به طور کامل خاموش نمیشود. در تاریکترین لحظات نیز چراغ آگاهی میتواند روشن بماند و از دل همین آگاهی است که امکان تغییر، بازسازی و تولد دوباره جامعه پدید میآید. جامعهای که از کودکان خود محافظت کند، به زنان احترام بگذارد و حق اندیشیدن مستقل را پاس بدارد، هنوز امید به آیندهای انسانیتر را در خود زنده نگه داشته است. پایان. ژوئن 2026