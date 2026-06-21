زنان در جهاد سیاسی و حکومتی !

مقدمه .

اهمیت مشارکت سیاسی زنان از نگاه اسلام :

اسلام به عنوان یک دین جامع و کامل ، مشارکت زنان را در عرصه سیاسی با اهمیت بسیاری مورد توجه قرار داده است .

این اهمیت نه تنها به دلیل توانایی های خاص زنان در حوزه های مختلف اجتماعی است ، بلکه به دلیل نقشی است که زنان می توانند در رشد ، توسعه واستقرار های اسلامی در جامعه داشته باشند .

متن

جایگاه ومسئولیت سیاسی زنان از منظر قرآن وسنت .

از دیدگاه قرآن کریم وسنت نبوی ، زنان دارای شآن وجایگاهی ولا هستند وو ظیفه دارند در امور سیاسی و اجتماعی جامعه اسلامی مشارکت فعال داشته باشند .

قرآن کریم می فرماید :

[سوره توبه (۹): آيه ۷۱]

وَ الْمُؤْمِنُونَ وَ الْمُؤْمِناتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِياءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ يَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ .

ترجمه : یعنی مردان وزنان مومن ، دوستان ویاوران یکدیگرند که امر به معروف ونهی از منکر می کنند :

پیامبر اکرم ص نیز فرموده اند ، انما النساء شقایق الرجال :

ترجمه . یعنی زنان همتا وهمسنگ مردان هستند .

سنن ابی داود حدیث شماره ۲۳۶

این سخن نشان دهنده توجه ویژه ایشان به اهمیت مشارکت زنان در امور اجتماعی وسیاسی است .

بررسی نمونه هایی از مشارکت زنان در سیاست در صدر اسلام “

در صدر اسلام ، زنان متعددی در عرصه سیاسی حضوری فعال داشتند حضرت خدیجه ( رضی الله عنها ) نخستین زنی بود که به پیامبر اکرم ( ص ) ایمان آورد وحمایت های مالی وسیاسی زمینه ساز گسترش دعوت اسلامی شد .

حضرت عایشه ( رضی الله عنها ) نمونه دیگر از زنان فعال سیاسی بودند که در حوادث مهم پس از رحلت پیامیر ( ص) نقش تاثیر گذار ی داشتند ودر تحولات اجتماعی وسیاسی زمان خود مشارکت موثری داشتند .

همچنین حضرت ام سلمه ( رضی الله عنها ) نیز از زنان برجسته ای بودند که به خاطر تدبیر ومشورت های حکیمانه خود در حل مسائل اجتماعی وسیاسی نقش قابل توجهی داشتند ایشان در ماجرای صلح حدیبیه هنگامی که مسلمانان از شرایط معاهده ناراضی ودر تردید بودند با پیشنهاد هوهشمندانه ای به پیامبر اکرم ص مبنی بر اینکه ایشان ابتدا قربانی خود را انجام دهند و در تردید خود را بتراشند تا مسلمانان نیز از ایشان پیروی کنند .

به حل این مشکل کمک فراوانی کردند این اقدام ایشان باعث آرامش واتحاد مسلمانان شد .

ضرورت آگاهی سیاسی زنان در عصر حاضر :

در عصر حاضر ، آگاهی سیاسی زنان یک ضرورت حیاتی است . زنان مسلمان باید با دانش سیاسی وآگاهی نسبت به مسائل روز بتوانند به طور موثر از ارزش های دینی واجتماعی خود دفاع کرده ودر مقابل تهاجم فرهنگی وسیاسی بیگانگان مقاومت نمایند آموزش وتوانمندی سازی سیاسی زنان ، زمینه مشارکت سازنده آنها در جامعه وحکومت اسلامی را فراهم می کند ونقش آنان را در توسعه وتعالی امت اسلامی تقویت می نمایند.

زنان دالگوی مبارزه سیاسی از منظر اسلام !

مبارزه سیاسی در اسلام یکی از وجوه بارز جهاد است که زنان نیز در آن نقش،برجسته ای داشته اند . اسلام همواره زنان را به مشارکت فعال در امور سیاسی واجتماعی ترغیب کرده وبرای آنان جایگاه شایسته قائل شده است . زنان مسلمان با الگویی از شخصیت های برجسته صدر اسلام می توان نقش موثری در تحولات مثبت سیاسی واجتماعی جامعه خود ایفا کنند مانند حضرت نسیبه بنت کعب یکی از زنان برجسته صدر اسلام که با شجاعت بی نظیر خود در غزوه احد ، به از پیامبر دفاع نمود ، و حضرت اسما بنت ابو بکر از پیامبر گرامی حمایت کرد در قسمت رساندن تدارکات در موقع هجرت نقش ارزنده داشت .

تاریخ اسلام سر شار از الگوهای برجسته زنان در عرصه سیاسی است زنان صحابه وتابعین با مشارکت در شوراها ، ارایه مشورت های سیاسی ، وحتی حضور مستقیم در میدان های سیاسی ، نقش کلیدی ایفا کرده اند .

این الگو ها برای زنان مسلمان امروز نشان می دهد که حضور سیاسی زنان در چارچوب تعالیم اسلامی ، نه تنها حایز بلکه ضروری است.

نویسنده:

جمشید کوهستانی

فرستنده!

محمدعثمان نجيب