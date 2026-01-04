     رییس جمهور دزدی در قرن بیست و یکم    

زخم کهنۀ سال نوین

رسول پویان سال نو آمد ولی جنگ و جـدل افزون شدست کودک…

تحول ششم جدی، روزی که برایم زنگ زنده‌گی دوباره را به…

نوشته از بصیر دهزاد   قصه واقعی از صفحات زنده‌گی ام  این نوشته…

دوستدارم

نوشته نذیر ظفر ترا   از  هر کی بیشتر دوستدارم ترا  چون قیمت  سر دوستدارم سرم  را گر    برند…

مولود ابراهیم

آقای "مولود ابراهیم حسن" (به کُردی: مەولود ئیبراهیم حەسەن) شاعر…

پدیدار شناسی هوسرل؛ ایده آلیستی و بورژوایی؟

Edmund Hussrel(1859-1938)    آرام بختیاری جهان شناسی؛ فنومنولوگی و شناخت ظاهر پدیده ها…

ميسر نميشود

28/12/25 نوشته نذير ظفر پير م    وصال  يار   ميسر   نميشود وقت  خزان   بهار    ميسر  نميشود بيكار م اينكه شعر و…

مهاجران در تیررس تروریستان و بازتولید سلطه طالبان در تبعید

نویسنده: مهرالدین مشید ترور جنرال سریع ، سرآغاز یک توطئه مضاعف،…

شماره ۳/۴ محبت 

شماره ۳/۴ م سال ۲۸م محبت از چاپ برآمدږ پیشکش…

مارکس و اتحادیه‌های کارگری(۸)

نوشته: ا. لازوفسکی برگردان: آمادور نویدی مارکس و جنبش اعتصاب مارکس و انگلس حداکثر توجه خود…

مائوئیسم در افغانستان: از نظریه‌پردازی تا عمل‌گرایی بدون استراتژی

این مقاله به بررسی تاریخی و تحلیلی جنبش مائوئیستی در…

                        به بهانه ی آمستردام              

   نوشته ی : اسماعیل فروغی          من نمیخواهم درباره ی چند وچون…

فدرال خواهی و هویت خواهی

در کنار فدرال خواهی درین تازگی ها پسوند دیگری بنام…

 ضرورت و اهمیت ادغام سیاسی در افغانستان

رویکردی تحلیلی به مشارکت سیاسی و تعامل مدنی نور محمد غفوری عصاره دقیق…

افغانستان معاصر و بازتعریف هویت ملی پس از فروپاشی دولت

 نویسنده: مهرالدین مشید     افغانستان معاصر یگانه کشوری در جهان است که…

یار در پیری

نوشته نذیر ظفر12/30/25سفیدی  يى که  به زلفان  یار  میبینمشکوفه  هاى…

هستی، بود و است !

امین الله مفکر امینی                        1015-22-12! بهشتِ این دنیا را مفروش به نسیــــه…

از روایت سازی تا مهندسی نفوذ و تاثیر گذاری بر…

 نویسنده: مهرالدین مشید     سفید سازی، معامله و مهار؛ الگوهای نوین تعامل…

د ارواښاد سمیع الدین « افغاني » د پنځم تلین…

نن  د ارواښاد  سمیع الدین « افغاني »  چې  د…

از نیم قرن دست آلودگی بیگانگان

باید درس عبرت گرفت ! افغانستان در جغرافیای موجود جهان از…

به پیشواز شب یلدا

دوباره نوبت دیدار یلداست شب برف است و یخبندان و سرماست دگر…

«
»

     رییس جمهور دزدی در قرن بیست و یکم    

         نوشته ی : اسماعیل فروغی

     رییس جمهور دزدی ندیده بودیم ، دیدیم !!!

     دیروز سوم جنوری سال 2026 ، نظامیان زورگوی امریکا ، به امردونالد ترامپ رییس جمهورآن کشور ، در پی یک حمله ی تجاوزکارانه ی نظامی برکشور مستقل ونزویلا – عضو برحال سازمان ملل متحد ، پس ازبمباردمان برخی تاسیسات دولتی و نظامی آن کشور ، نیکولاس مادورو رییس جمهور ونزویلا را با همسر اش ربوده و با خود به امریکا بردند . این رییس جمهور ربایی قرن را چگونه می توان توجیه کرد ؟! این رییس جمهور ربایی و حمله ی نظامی بر یک کشور مستقلِ عضو سازمان ملل متحد که بدون مجوز شورای امنیت صورت گرفته است ، قبل ازهمه فروپاشی نظم جهانی و مسخره کردن تمام سازمان ها و قوانین بین المللی را به اثبات می رساند .

    دونالد ترامپ رییس جمهورایالات متحده ی امریکا برای یورش و اشغال کشور ونزویلا ، نه مجوزی از شورای امنیت ملل متحد در دست داشت و نه حتا حکم کانگرس ایالات متحده ی امریکا را . دونالد ترامپ فقط به بهانه ی تجارت و قاچاق مواد مخدر در ونزویلا ، به ونزویلا یورش برد و با بی شرمی ادعا کرد که امریکا در ونزویلا خواهد ماند و ونزویلا را تا زمانی که لازم بداند به میل خود ادآره نموده و مصارف خود را ازمنابع نفتی ونزویلا تامین خواهدکرد . آقای ترامپ ادعا کرد که منابع نفتی ونزویلا بیشتر از آنکه به مردم ونزویلا تعلق داشته باشد ، به امریکاییان تعلق دارد . رییس جمهور ترامپ درحالی که ونزویلا را مقروض خود اعلان می کرد ، از کسی پنهان ننمود که هدف اش تصرف و تسخیر منابع سرشار نفت ونزویلاست . ( باید دانست که ونزویلا دارای بزرگترین و وسیعترین ذخایر نفتی درجهان است . ذخایر تثبیت شده ی نفتی ونزویلا حتا بزرگتر و بیشتر از ذخایرنفتی عربستان سعودی است. ) 

    ارچند این اولین زورگویی و تجاوز امریکا برای تغیر رژیم در کشورهای مستقل جهان نیست ( تنها پس از جنگ جهانی دوم ، امریکا برای سرنگونی بیش از 50 حکومت منتخب تلاش نموده ، در امور انتخابات 30 کشور مداخله ی مستقیم کرده و در تلاش مستقیم برای کشتن بیش از 50 رهبرجهان دست داشته است ) ؛ اما اینگونه عملیات و تجاوز آشکار بر یک کشورمستقل و دزدیدن رییس جمهوروهمسر وی در پیش چشمان جهان متمدن در قرن بیست و یکم ، از جنگ جهانی دوم به این‌سو رخ نداده است . دونالد ترامپ پس از انجام عملیات نظامی ادعا کرده است که تمام ظرفیت‌های نظامی ونزویلا از کارافتاده و مادورو و همسر اش در محاکم امریکا محاکمه خواهد شد . 

   با آنکه اکثریت عظیم مردم جهان ، مردم کشورهای آمریکای لاتین و کشورهای مقتدر جهان ، این زورگویی و قلدرگری امریکا را تقبیح و محکوم کرده اند ؛ اما تمام جهان منتظرعکس العمل دولت و مردم ونزویلا استند . آیا دولت ونزویلا کاملاً به امریکا تسلیم شده و از اوامر آن اطاعت خواهد کرد ؟ آیا مردم سلحشور و آزادی دوست ونزویلا تن به زورگویی و استعمار نو امریکایی خواهند داد ؟ 

    ناظران پیش‌بینی می کنند که مردم ونزویلا هرگز به حقارت مستعمره شدن در قرن بیست و یکم تن نخواهند داد . برخی تحلیلگران می گویند که شاید تجاوز به سرزمین ونزویلا ، مردم ناراضی از حکومت مادرو را ، دربرابر متجاوزان امریکایی یکپارچه تر کرده و با براه انداختن مقاومت ملی و جنگهای پارتیزانی ، دولت ترامپ را وادار به عقب نشینی نمایند . ارچند هنوز زود است در مورد عواقب سیاسی و اقتصادی این تجاوز آشکار واین رییس جمهور ربایی قرن بیست و یکم دقیق تر بدانیم و قضاوت نماییم ؛ اما آنچه می دانیم اینست که این دزدی آشکار و این تجاوز صریح هم نمی تواند از سرعت افول هیمنه ی ایالات متحده ی امریکا کم کند ؛ بلکه آن را سرعت بیشتر خواهد بخشید و پایان جهان تک قطبی را محکمتر محک خواهد زد .

                                             فروغی ( ماه جنوری سال 2026 )  

facebookShare on Facebook
TwitterTweet
FollowFollow us