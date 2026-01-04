     رییس جمهور دزدی در قرن بیست و یکم    

نوشته ی : اسماعیل فروغی

رییس جمهور دزدی ندیده بودیم ، دیدیم !!!

دیروز سوم جنوری سال 2026 ، نظامیان زورگوی امریکا ، به امردونالد ترامپ رییس جمهورآن کشور ، در پی یک حمله ی تجاوزکارانه ی نظامی برکشور مستقل ونزویلا – عضو برحال سازمان ملل متحد ، پس ازبمباردمان برخی تاسیسات دولتی و نظامی آن کشور ، نیکولاس مادورو رییس جمهور ونزویلا را با همسر اش ربوده و با خود به امریکا بردند . این رییس جمهور ربایی قرن را چگونه می توان توجیه کرد ؟! این رییس جمهور ربایی و حمله ی نظامی بر یک کشور مستقلِ عضو سازمان ملل متحد که بدون مجوز شورای امنیت صورت گرفته است ، قبل ازهمه فروپاشی نظم جهانی و مسخره کردن تمام سازمان ها و قوانین بین المللی را به اثبات می رساند .

دونالد ترامپ رییس جمهورایالات متحده ی امریکا برای یورش و اشغال کشور ونزویلا ، نه مجوزی از شورای امنیت ملل متحد در دست داشت و نه حتا حکم کانگرس ایالات متحده ی امریکا را . دونالد ترامپ فقط به بهانه ی تجارت و قاچاق مواد مخدر در ونزویلا ، به ونزویلا یورش برد و با بی شرمی ادعا کرد که امریکا در ونزویلا خواهد ماند و ونزویلا را تا زمانی که لازم بداند به میل خود ادآره نموده و مصارف خود را ازمنابع نفتی ونزویلا تامین خواهدکرد . آقای ترامپ ادعا کرد که منابع نفتی ونزویلا بیشتر از آنکه به مردم ونزویلا تعلق داشته باشد ، به امریکاییان تعلق دارد . رییس جمهور ترامپ درحالی که ونزویلا را مقروض خود اعلان می کرد ، از کسی پنهان ننمود که هدف اش تصرف و تسخیر منابع سرشار نفت ونزویلاست . ( باید دانست که ونزویلا دارای بزرگترین و وسیعترین ذخایر نفتی درجهان است . ذخایر تثبیت شده ی نفتی ونزویلا حتا بزرگتر و بیشتر از ذخایرنفتی عربستان سعودی است. )

ارچند این اولین زورگویی و تجاوز امریکا برای تغیر رژیم در کشورهای مستقل جهان نیست ( تنها پس از جنگ جهانی دوم ، امریکا برای سرنگونی بیش از 50 حکومت منتخب تلاش نموده ، در امور انتخابات 30 کشور مداخله ی مستقیم کرده و در تلاش مستقیم برای کشتن بیش از 50 رهبرجهان دست داشته است ) ؛ اما اینگونه عملیات و تجاوز آشکار بر یک کشورمستقل و دزدیدن رییس جمهوروهمسر وی در پیش چشمان جهان متمدن در قرن بیست و یکم ، از جنگ جهانی دوم به این‌سو رخ نداده است . دونالد ترامپ پس از انجام عملیات نظامی ادعا کرده است که تمام ظرفیت‌های نظامی ونزویلا از کارافتاده و مادورو و همسر اش در محاکم امریکا محاکمه خواهد شد .

با آنکه اکثریت عظیم مردم جهان ، مردم کشورهای آمریکای لاتین و کشورهای مقتدر جهان ، این زورگویی و قلدرگری امریکا را تقبیح و محکوم کرده اند ؛ اما تمام جهان منتظرعکس العمل دولت و مردم ونزویلا استند . آیا دولت ونزویلا کاملاً به امریکا تسلیم شده و از اوامر آن اطاعت خواهد کرد ؟ آیا مردم سلحشور و آزادی دوست ونزویلا تن به زورگویی و استعمار نو امریکایی خواهند داد ؟

ناظران پیش‌بینی می کنند که مردم ونزویلا هرگز به حقارت مستعمره شدن در قرن بیست و یکم تن نخواهند داد . برخی تحلیلگران می گویند که شاید تجاوز به سرزمین ونزویلا ، مردم ناراضی از حکومت مادرو را ، دربرابر متجاوزان امریکایی یکپارچه تر کرده و با براه انداختن مقاومت ملی و جنگهای پارتیزانی ، دولت ترامپ را وادار به عقب نشینی نمایند . ارچند هنوز زود است در مورد عواقب سیاسی و اقتصادی این تجاوز آشکار واین رییس جمهور ربایی قرن بیست و یکم دقیق تر بدانیم و قضاوت نماییم ؛ اما آنچه می دانیم اینست که این دزدی آشکار و این تجاوز صریح هم نمی تواند از سرعت افول هیمنه ی ایالات متحده ی امریکا کم کند ؛ بلکه آن را سرعت بیشتر خواهد بخشید و پایان جهان تک قطبی را محکمتر محک خواهد زد .

فروغی ( ماه جنوری سال 2026 )