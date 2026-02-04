                         رویارویی ایران با امریکا !     

نوشته ی : اسماعیل فروغی

ایران روزها وهفته های پرالتهابی را پشت سرمی گذارد – روزها وهفته های پرالتهاب و خونینی که تاریخ معاصرایران مانندش را ندیده بود . طی این روزهای پرالتهاب ، هزاران زن و مرد ایرانی بشمول صدها مسوول حفظ امنیت مردم ، جان های شیرین شان را ازدست دادند . وازاثربه آتش کشیدن های عمدی و ویرانگرانه ،هزاران عمارت وبنای دولتی وشخصی شامل صدها بانک ، صدها پاسگاه و محل کارمأموران امنیتی ، صدها مسجد و مکان مقدس ، حدود پنجاه کتابخانه ، صدها اتوبوس شهری ، صدها دستگاه آتش نشانی و آمبولانس ، صدها ایستگاه اتوبوس ، دهها پاساژ و مراکز خرید زنجیره ای وغیره وغیره وغیره ؛همه طعمه ی حریق شدند . بدون شک این همه ویرانی وآتش سوزی واینهمه مرگ وقتل ، مصیبت بزرگ و کمرشکنیست برای مردم و دولت ایران که تحمل وجبران آن دروضعیت اقتصادی آشفته ی کنونی ایران ، بسیار دشواروچالش برانگیزخواهد بود . ومصیبت بارترازآن هم این که همین ایران کمرشکسته حالا باید به جنگ دربرابرایالات متحده ی امریکا و اسراییل ــ این دوقدرت بزرگ نظامی جهان آماده شود .

ایالات متحده ی امریکا که همواره به دنبال بهانه ای برای سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی ایران است ، اینباربه بهانه ی حمایت ازایرانیانِ معترض ، می خواهد مستقیماً واردعمل شود . میخواهد با استفاده اززور، هم تأسیسات هسته ای ایران را زیر و زَبَرکند وهم توان نظامی ایران بخصوص توان موشکی آن کشوررا کاملاً نابود کرده ، اگربتواند درپایان کار ، دولت ایران را ساقط و سرنگون سازد . قرارمعلوم امریکا با لشکرکشی های بی پیشینه ی نظامی به شرقمیانه و اطراف ایران و تقویت تمام پایگاه های نظامی اش درمنطقه ، گام به گام بسوی یک جنگ تمام عیارو ویرانگردرمنطقه نزدیک ونزدیکترمی شود . این که آیا امریکا با تمام این آرایش بی پیشینه ی نظامی ،به ایران حمله خواهد کرد یا نه ؟ واین که آیا این جنگ سبب سقوط و سرنگونی رژیم اسلامی ایران خواهد شد یا نه ؛ هنوز پاسخ روشنی نیافته است .

مسأله ای که اکنون به همه روشن است ، اینست که همانند لیبیا ، سوریه ، عراق ، سودان و افغانستان، امریکا برای ایران هم ، نه آزادی ودیموکراسی می خواهد و نه تأمین حقوق بشررا . آنچه امریکا برای ایران می خواهد ، تجزیه و ویران کردن ایران است و تسلط برمنابع عظیم نفتی ومعدنی آن کشورثروتمند و نابودی تمدن تاریخی آن .

ازجانب دیگر، اسراییل که رازهای پشت پرده ی رهبران ومیلیاردران جنگ افروز امریکایی را ( ازجمله رازهای ” جفری اپستین ” آنان را ) در درون مشت خود دارد ، بسیارآرزو دارد تا امریکا هرچه زودتر وارد یک رویارویی آخرالزمانی فیصله کن با ایران گردد . اما امریکا متردد است . امریکا با آنکه بالشکرقدرتمند بحری و زمینی ، ایران را حلقه کرده است ؛ اما هنوزمشغول مطالعه ی مشروعیت بخشی برای یک جنگ گسترده است ،هنوز مشغول مطالعه ی تبعات ویرانگراین جنگ است که دامن خوداش را هم خواهدگرفت وهنوزمشغول مطالعه ی پاسخ های کوبنده ی احتمالی ازسوی ایران است که می تواند خسارات جبران ناپذیری به اسراییل و امریکا وارد نماید .

ایالات متحده ی امریکا که بهترازهمه ، ازتوانایی های نظامی ایران آگاهی دارد : بخوبی می داند که ایرانِ امروزبا داشتن ظرفیت های بزرگ تولیدی صنایع نظامی درزیرزمین – بخصوص صنایع تولید راکت‌ها و پهپادهای متنوع ، به یک قدرت بزرگ نظامی وبه یک قطبِ قدرتمندِ منطقه ای ، مبدل شده است . امریکا بخوبی می داند که درصورت وقوع یک درگیری بزرگ ، ایران می تواند پای حامیان منطقه ای اش چون حوثی های یمن ، حزب الله ای های لبنان ، حشد الشعبی های عراق و پای حامیان بین المللی اش ــ روسیه و چین را هم به این بحران بکشاند . وبالاخره امریکا این حقیقت را هم بخوبی می داند که ایران امروزی به آسانی به زورتسلیم نخواهد شد .

متکی به این دلایل ، هرگاه این آرایش نظامی به رویارویی گسترده ی نظامی( که بیشترآرزوی اسراییل است تا آرزوی امریکا ) ، منجرشود ؛ بازنده ی اصلی این رویارویی ویرانگر، امریکا خواهد بود ــ امریکای قرضداری که درپایان جنگ ، قرضدارترازپیش خواهد بود وهیمنه و اقتدارجهانی اش بیشترازپیش افول کرده است .

فروغی (ماه فبروری 2026 )