                         رویارویی ایران با امریکا !     

خودتحقیری و خودتخریبی؛ تبیین فلسفی مفهومی

۱. خودتحقیری (Self-Denigration) در معنای فلسفی، خودتحقیری حالتی است که در…

سرمایه‌داری لیبرال و واکنش سوسیال‌دموکراسی

نور محمد غفوری تقابل، اصلاح یا همزیستی انتقادی؟ مقدمه سرمایه‌داری لیبرال به‌عنوان نظام…

             تشدید تنش تهران و واشنگتن؛ پس‌لرزه‌های منطقه‌ای آن

نویسنده: مهرالدین مشید سرنوشت دیکتاتوری‌های دینی؛ آزمون بقا برای اخوندیسم و…

دربارۀ «اصولنامۀ جزایی محاکم» اداره طالبان

اعلامیۀ انجمن سراسری حقوق؜دانان افغانستان بنام خداوند حق و عدالت انجمن سراسری…

هر که را مشکلی است!

امین الله مفکر امینی          2026-30-01 ! هر که را مشکلی باشد ناچار…

آ.و. لوناچارسکی

برگردان. رحیم کاکایی و.گ. بلینسکی پیشگفتار مترجم درباره ویساریون بلینسکی نویسنده، منتقد…

برهنه گویی و عریان سالاری؛ سیاستِ بی‌پرده و حاکمیتِ بی‌نقاب

نویسنده: مهرالدین مشید تحلیلی از زوال مشروعیت و فروپاشی پوشش های…

لیبرال کپیټالیزم: تاریخي شالید، بنسټونه او علمي نقد

نور محمد غفوری لنډیز  لیبراله سرمایه‌داري یا (لیبراله پانګوالي) يا (لیبرال کپیټالزم)…

همراه جمیله، وداع با گلزری!

Aitmatow, Tschingis) 20081928- ) آرام بختیاری سوسیالیسم، دیالکتیک وحدت خلقها شد. چنگیز آیتماتف،…

کیست ژورنالیست ؟

هرکی مایک در اختیارش بود ژورنالیست نیستیا  به یک رسانه …

مخاطب خاص نیست!

این سخن، با آنانی‌ست که روزی از شیر و قیماق…

نظریات قوم‌گرایانه و راسیستی مردود است!

نویسنده: نور محمد غفوری ۱. مقدمه مقالهٔ حاضر با عنوان «نظریات قوم‌گرایانه و…

       اصولنامه ی جزایی طالبان خیلی نفرت انگیزو ضد اسلامیست 

       نوشته ی : فروغی        پس ازنشروتطبیق احکام سختگیرانه و نفرت انگیز…

وفاداری به آرمان‌ها و رسالت نجات وطن

وفاداری به آرمان‌ها و رسالت نجات وطن پس از فروپاشی حکومتی…

شصت و یکمین سالگرد با افتخار حزب ما خجسته باد

رفقاى گرامى از نام سازمان حزبى ما در ايالات متحده امريكا به…

مرکه

له ښاغلي (عبدالملک پرهیز) سره د نړېوال ادبي ښوونځی اکسپرسیونیسم…

سرمایه‌داری در لبهٔ شکست؛ اقتصاد بحران‌زده و سیاست مشت‌آهنین

نویسنده: مهرالدین مشید بحران های ساختاری نظام سرمایه داری و ظهور…

سوسیال دموکراسی؛ تمایز مفهومی، تجربهٔ تاریخی و امکان بومی‌سازی در…

نور محمد غفوری مقالهٔ را تحت عنوان (چرا نهضت جدید سوسیال‌دموکراسی…

الگوریتم څه شی دی، څه وخت، چیرته او څنګه را…

نور محمد غفوري الگوریتم د ستونزې د حل لپاره د منظمو،…

د گوند کالیزه په مناسبت‎

پتمنو خویندو او ملگرو د افغانستان دخلق دموکراتیک گوند د…

«
»

                         رویارویی ایران با امریکا !     

    نوشته ی : اسماعیل فروغی

       ایران روزها وهفته های پرالتهابی را پشت سرمی گذارد – روزها وهفته های پرالتهاب و خونینی که تاریخ معاصرایران مانندش را ندیده بود . طی این روزهای پرالتهاب ، هزاران زن و مرد ایرانی بشمول صدها مسوول حفظ امنیت مردم ، جان های شیرین شان را ازدست دادند . وازاثربه آتش کشیدن های عمدی و ویرانگرانه ،هزاران عمارت وبنای دولتی وشخصی شامل صدها بانک ، صدها پاسگاه و محل کارمأموران امنیتی ، صدها مسجد و مکان مقدس ، حدود پنجاه کتابخانه ، صدها اتوبوس شهری ، صدها دستگاه آتش نشانی و آمبولانس ، صدها ایستگاه اتوبوس ، دهها پاساژ و مراکز خرید زنجیره ای وغیره وغیره وغیره ؛همه طعمه ی حریق شدند . بدون شک این همه ویرانی وآتش سوزی واینهمه مرگ وقتل ، مصیبت بزرگ و کمرشکنیست برای مردم و دولت ایران که تحمل وجبران آن دروضعیت اقتصادی آشفته ی کنونی ایران ، بسیار دشواروچالش برانگیزخواهد بود . ومصیبت بارترازآن هم این که همین ایران کمرشکسته حالا باید به جنگ دربرابرایالات متحده ی امریکا و اسراییل ــ این دوقدرت بزرگ نظامی جهان آماده شود .

      ایالات متحده ی امریکا که همواره به دنبال بهانه ای برای سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی ایران است ، اینباربه بهانه ی حمایت ازایرانیانِ معترض ، می خواهد مستقیماً واردعمل شود . میخواهد با استفاده اززور، هم تأسیسات هسته ای ایران را زیر و زَبَرکند وهم توان نظامی ایران بخصوص توان موشکی آن کشوررا کاملاً نابود کرده ، اگربتواند درپایان کار ، دولت ایران را ساقط و سرنگون سازد . قرارمعلوم امریکا با لشکرکشی های بی پیشینه ی نظامی به شرقمیانه و اطراف ایران و تقویت تمام پایگاه های نظامی اش درمنطقه ، گام به گام بسوی یک جنگ تمام عیارو ویرانگردرمنطقه نزدیک ونزدیکترمی شود . این که آیا امریکا با تمام این آرایش بی پیشینه ی نظامی ،به ایران حمله خواهد کرد یا نه ؟ واین که آیا این جنگ سبب سقوط و سرنگونی رژیم اسلامی ایران خواهد شد یا نه ؛ هنوز پاسخ روشنی نیافته است .

      مسأله ای که اکنون به همه روشن است ، اینست که همانند لیبیا ، سوریه ، عراق ، سودان و افغانستان، امریکا برای ایران هم ، نه آزادی ودیموکراسی می خواهد و نه تأمین حقوق بشررا . آنچه امریکا برای ایران می خواهد ، تجزیه و ویران کردن ایران است و تسلط برمنابع عظیم نفتی ومعدنی آن کشورثروتمند و نابودی تمدن تاریخی آن .

      ازجانب دیگر، اسراییل که رازهای پشت پرده ی رهبران ومیلیاردران جنگ افروز امریکایی را ( ازجمله رازهای ” جفری اپستین ” آنان را ) در درون مشت خود دارد ، بسیارآرزو دارد تا امریکا هرچه زودتر وارد یک رویارویی آخرالزمانی فیصله کن با ایران گردد . اما امریکا متردد است . امریکا با آنکه بالشکرقدرتمند بحری و زمینی ، ایران را حلقه کرده است ؛ اما هنوزمشغول مطالعه ی مشروعیت بخشی برای یک جنگ گسترده است ،هنوز مشغول مطالعه ی تبعات ویرانگراین جنگ است که دامن خوداش را هم خواهدگرفت وهنوزمشغول مطالعه ی پاسخ های کوبنده ی احتمالی ازسوی ایران است که می تواند خسارات جبران ناپذیری به اسراییل و امریکا وارد نماید . 

     ایالات متحده ی امریکا که بهترازهمه ، ازتوانایی های نظامی ایران آگاهی دارد :  بخوبی می داند که ایرانِ امروزبا داشتن ظرفیت های بزرگ تولیدی صنایع نظامی درزیرزمین – بخصوص صنایع تولید راکت‌ها و پهپادهای متنوع ، به یک قدرت بزرگ نظامی وبه یک قطبِ قدرتمندِ منطقه ای ، مبدل شده است . امریکا بخوبی می داند که درصورت وقوع یک درگیری بزرگ ، ایران می تواند پای حامیان منطقه ای اش چون حوثی های یمن ، حزب الله ای های لبنان ، حشد الشعبی های عراق و پای حامیان بین المللی اش ــ روسیه و چین را هم به این بحران بکشاند . وبالاخره امریکا این حقیقت را هم بخوبی می داند که ایران امروزی به آسانی به زورتسلیم نخواهد شد .

     متکی به این دلایل ، هرگاه این آرایش نظامی به رویارویی گسترده ی نظامی( که بیشترآرزوی اسراییل است تا آرزوی امریکا ) ، منجرشود ؛ بازنده ی اصلی این رویارویی ویرانگر، امریکا خواهد بود ــ امریکای قرضداری که درپایان جنگ ، قرضدارترازپیش خواهد بود وهیمنه و اقتدارجهانی اش بیشترازپیش افول کرده است .

                                                            فروغی (ماه فبروری 2026 )  

facebookShare on Facebook
TwitterTweet
FollowFollow us