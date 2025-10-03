ا. م. شیری

روز ۶ مهر (٢٨ سپتامبر) در نتیجۀ زورگویی و قلدری غرب به سردمداری امپریالیسم آمریکا، بویژه کشورهای معروف به ترویکای اروپا (انگلیس، فرانسه، آلمان) مکانیزم ماشه (تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران) فعال شد و تلاش‌ کشورهای دوست مانند جمهوری خلق چین، جمهوری فدراتیو و سایر دوستان بی‌نتیجه ماند. بطوریکه قطعنامۀ پیشنهادی روسیه و چین در شورای امنیت سازمان ملل متحد با ۴ رأی موافق، ٢ رأی ممتنع و ٩ رأی مخالف رد شد.

دمیتری پالیانسکی، معاون نمایندۀ دائم روسیه در سازمان ملل، پیش از رأی‌گیری، همکاران اروپایی خود و ایالات متحده را به تشدید تنش‌ها و فریبکاری متهم کرد. در این رابطه او اظهار داشت که «ایران به تمام شرایط تعیین‌شده توسط انگلیس، فرانسه و آلمان پایبند بوده و خود را به عنوان یک بازیگر مسئول و متعهد به حل و فصل سازندۀ اوضاع نشان داده است. با این حال، کشورهای اروپایی از به تعویق انداختن تحریم‌ها خودداری کردند و آمریکا از مذاکره با ایران در طول یک هفته نشست در عالی‌ترین سطح در سازمان ملل خودداری کرد». یادآوری این نکته نیز بسیار قابل تأمل است که در حالیکه آمریکا در سال ٢٠١٨ از برجام خارج شد، اقمار اروپایی آن ایران را به نقض تعهدات برجامی متهم می‌کنند.

به هر صورت! بسیار خوب، حالا که مجموعۀ غرب وحشی روند حوادث را بدین مسیر سوق داد، اگر نوبتی هم باشد، نوبت ایران است.

در این راستا، بنظرم مقامات‌ و نهادهای ذیصلاح کشور ما و همچنین تمام میهن‌دوستان فعال در عرصۀ سیاسی- اجتماعی در قدم اول موظفند:

١- روز ۶ مهر (٢٨ سپتامبر) را بنام روز ملی بی‌اعتمادی و بی‌اعتنایی مطلق به غرب و طرد غربگرایان و غربزدگان در داخل و خارج کشور اعلام کنند؛

٢- تحریم‌ و محاصرۀ اقتصادی امپریالیست‌های غربی را به نام واقعی خود: یعنی تصمیم‌گیری آگاهانه و اقدام عیان و آشکار برای قتل‌عام و نسل‌کشی تعریف کنند. مثال روشن این مدعا کشور عراق است. بگونه‌ای که در دورۀ تحریم‌ آن در سال‌ها دهۀ ١٣٧٠، بنا به اعتراف مادلن اولبرایت، وزیر خارجۀ سابق آمریکا، ۵٠٠ هزار کودک عراقی قربانی تحریم‌های آمریکا و اقمارش شد. روشن است که این یک اقدام عمدی برای قتل‌عام و نسل‌کشی سازمان‌یافته بود. در هر صورت و به هر معنی، تحریم یعنی محروم کردن توده‌ها از دسترسی به غذا و سایر مایحتاج زندگی، یعنی نسل‌کشی. این، تعریف دقیق و جامع تحریم است!

و اما در گام‌های بعدی، حاکمیت جمهوری اسلامی به حکم وظیفۀ ملی و میهنی خود باید گام‌های‌ بلندی برای گسترش و تعمیق روابط سیاسی، اقتصادی و نظامی با جنوب جهانی، قبل از همه، با فدراسیون روسیه، جمهوری خلق چین، جمهوری دموکراتیک خلق، هند و سایر کشورهای این بخش جهان بردارد و برای تقویت و تضمین توان دفاعی کشور، پیمان‌های راهبردی امضاءشده با روسیه و چین را با افزودن موادی دایر بر همکاری نظامی تکمیل نماید.

امروز با توجه به عضویت کشور ما در گروه بریکس، سازمان همکاری شانگهای، اتحادیۀ اقتصادی آوراسیا و دیگر اتحادیه‌ها مانند جامعۀ همکاری کشورهای اسلامی، اکو و غیره و همچنین، باتکای ثروت‌ها و دارایی‌های داخلی، تحریم‌های غرب امپریالیستی، بویژه در آستانۀ برآمد جنوب جهانی نمی‌تواند مانند عراق به قتل ‌عام یا نسل‌کشی در میان مردم ما منجر شود. بخصوص اینکه دنیای غرب تقریبا از دو دهه پیش در گرداب بحران و رکود اقتصادی- اجتماعی، علمی و صنعتی دست و پا می‌زند و هیچ چیز جدیدی برای عرضه به کشور ما ندارد.

بنابراین، هیاوهوی تبلیغاتی که یکسری عوامل و عناصر خارجی و داخلی در مورد خطر تحریم‌ها و فعال‌سازی مکانیزم ماشه به راه انداخته‌اند، اساساً تلاش‌هایی هستند بمنظور تأثیرگذاری روانی.

گام‌های بعدی که نظام حاکم کشور ما باید بردارد، عبارت است از سر و سامان دادن به اوضاع اقتصادی کشور و ارتقاء سطح زندگی توده‌ها، بویژه توده‌های کار و زحمت به حساب امتناع از اقتصاد لیبرالی مسلط، مبارزۀ بی‌امان با فساد اقتصادی، رانتخواری، پولشویی و دیگر مفاسد اقتصادی، اصلاح نظام پولی کشور و آزادسازی ساختار اقتصادی و نظام پولی کشور از سلطۀ دلار!

بموازات همۀ این‌ها، نهادها و مقامات ذیصلاح کشور برای در هم شکستن اهرم‌های فشار غرب، موظفند در اسرع وقت به اقدامات زیر، حتی با علم یقین به اینکه در شرایط امروزی جهان موفقیتی کسب نخواهند کرد، دست بزنند:

ــ اقامه دعوی در دادگاه سازمان ملل و دیگر مجامع قضایی بین‌الملی علیه آمریکا و اسرائیل بخاطر حملۀ خرداد ماه به ایران، بویژه به تأسیسات هسته‌ای کشور ما که در نوع خود حملۀ اتمی محسوب می‌شود؛

ــ اقامۀ دعوی علیه ترویکای اروپا (انگلیس، فرانسه و آلمان) بدلیل تخلف از تعهدات برجامی خود و فعال‌سازی غیرقانونی مکانیزم ماشه؛

ــ طرح شکایت علیه رافائیل گروسی، رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در دیوان بین‌المللی لاهه بدلیل جاسوسی برای آمریکا و اسرائیل؛

ــ اعلام تعلیق عضویت کشور در پیمان منع اشاعۀ تسلیحات هسته‌ای و کاهش سطح همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی؛

ــ تداوم غنی‌سازی و افزایش سطح خلوص اورانیوم غنی‌شده برای انجام اولین آزمایش هسته‌ای در کوتاه‌ترین زمان؛

ــ پاسخگو کردن تیم روحانی- ظریف به ویژه، به دلیل دروغگویی که گویا جناب روحانی «زبان دنیا» (بخوانید زبان زور غرب) را می‌فهمید و دنبال «آب و صابون» برای «شوردن روی کاسبان تحریم» می‌گشت.

فعال‌سازی مکانیزم ماشه، یکی دیگر از اشتباهات محاسباتی معمول غرب جمعی به رهبری واشنگتن است، که در نتیجۀ نهایی، نه تنها به نفع غرب تمام نخواهد شد، بلکه به چرخش قطعی ایران به سمت شرق منجر خواهد شد. این امر، در شرایطی که روسیه و چین، دو عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل بصراحت آن را غیرقانوانی دانسته و اعلام کرده‌اند که رعایت نخواهند کرد، کاملاً محتمل است.

روز ۶ مهر ١۴٠۴ را روز اقدام غرب جمعی به سردمداری امپریالیسم آمریکا برای نسل‌کشی در کشور ما و طرد غرب‌گرایان و غرب‌زدگان نامگذاری کنیم، این روز را برای همیشه بخاطر بسپاریم.

١٠ مهر- میزان ١۴٠۴