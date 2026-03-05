ظلم ظالم

رسول پویان جهان به لاف وپـوف ظلم برنمی گردد اســـیـر ظالـــم و…

روز جهانی زن در میانۀ بحران و عقبگرد تاریخی

اعلامیۀ سازمان سوسیالیست‌های کارگری افغانستان به پیشواز هشتم مارچ، روز…

نه به جنگ، نه به استبداد؛ راه ما رهایی اجتماعی…

اعلامیه سازمان سوسیالیست‌های کارگری افغانستان در مورد جنگ امریکا-اسرائیل با…

زردشت نیچه؛ پیشگویی تراژدی ایرانی؟

Friedrich Nietzsche (1844-1900) آرام بختیاری تراژدی ایران، یا شیعه ایرانی، از زبان…

جنگ با ایران؛ معادله برنده و بازنده در ترازوی ژئوپلیتیک

نویسنده: مهرالدین مشید تهران خشمگین در نبرد برای بقا این نوشته با…

کوتاه خاطره هایی از مسکو

(کمیته سرتاسری سازمان دموکراتیک جوانان افغانستان، فستیوال جهانی جوانان و…

اعلامیه در محکومیت جنگ ارتجاعی میان پاکستان و افغانستان

سازمان سوسیالیست‌های کارگری افغانستان جنگ و صف‌آرایی نظامی میان قدرت…

بوی ریا 

برسد کاش به تو یار چو پیغام کنم  وصفی از لعل…

               کاروان وحدت 

بر خیز تا هم آ ییم ، با  کاروان وحدت  جا…

دوست دارم این وطن را !

امروز زمان آن فرارسیده است که مردم افغانستان یک‌صدا بگویند…

زبرځواکونه څنګه په نورو هېوادونو خپل نفوذ ساتي؟

ليکنه: حميدالله بسيا په ساده ډول زبرځواک  يا سوپر پاور  Superpower…

افغانستان در مدار واگرایی؛ تراژیدی‌های اجتماعی، سیاسی و رسانه‌ای

نویسنده: مهرالدین مشید با ادعا های فراتر از « پنج چاریک»…

آیا طالبان دروغ می گویند یا وزارت خارجه ی روسیه؟ …

  نوشته ی : اسماعیل فروغی       بتاریخ بیست و سوم…

د سعوديانو او تر دوی بر لاسونه هم بيا د…

عبدالصمد ازهر                 …

چهل و یکمین سالگرد وفات مولانا داکتر استاد محمد سعید…

روز پنجشنبه مورخ « هفت حوت سال ۱۴۰۴ هجری شمسی…

محکومیت تجاوز نظامی پاکستان بر افغانستان

اعلامیه و فراخوان انجمن سراسری حقوقدانان افغانستان بنام خداوند حق و…

وزیر دفاع پاکستان؛ از ناگفته های ساختاری تا راهبرد های…

نویسنده: مهرالدین مشید سیاست ابهام استراتژیک پاکستان؛ ازاعتراف‌های تاکتیکی تا ناگفته‌های…

بمناسبت روز های جهانی عدالت اجتماعی و زبان مادری

بنام خداوند حق و عدالت هموطنان گرامی، ۲۰ و ۲۱ فبروری روز…

مارکوس تولیوس سیسرو

هغه د لرغوني روم فیلسوف، سیاستوال، وکیل، ویناوال، شاعر او…

مبانی نظری عدالت اجتماعی

نور محمد غفوری بررسی نظریه‌ها و رویکردهای معاصر چکیدهعدالت اجتماعی از بنیادی‌ترین…

«
»

روز جهانی زن در میانۀ بحران و عقبگرد تاریخی

اعلامیۀ سازمان سوسیالیست‌های کارگری افغانستان به پیشواز هشتم مارچ، روز بین‌المللی زن

هشتم مارچ، روز جهانی همبسته‌گی و مبارزهٔ زنان، یادآور تاریخ پرفرازونشیبِ مبارزاتی ‌است که با فریاد عدالت‌خواهیِ کارگران زن در آغاز سدهٔ بیستم رقم خورد؛ روزی که با الهام از مبارزاتِ زنان کمونیست و پیش‌تازیِ چهره هایی چون کلارا زتکین، به نمادِ ایستاده‌گی در برابر ستمِ جنسیتی و طبقاتی بدل شد. امروز نیز در شرایطی به استقبال این روز می‌رویم که جهان، بیش از هر زمان دیگر، با بحران‌هایی عمیق و درهم‌تنیده روبه‌رو ‌است.

سرمایه‌داری جهانی در بحرانی ساختاری و ژرف فرو رفته است؛ بحرانی که با تعمیق فقر، گسترش نابرابری، بی‌ثباتی اقتصادی، تورمِ افسارگسیخته، بی‌کاریِ فزاینده، تحمیل سیاست‌های ریاضتی و نابودی دستاوردهای اجتماعی همراه شده است. تقابل قدرت‌های بزرگِ هژمون و رقابت بر سر بازتقسیم مناطق نفوذ، جهان را در آستانهٔ تنش‌ها و جنگ‌هایی ویرانگر دیگر قرار داده است. افولِ قدرتِ بلامنازع اقتصادی آمریکا و تلاشِ آن برای مهارِ چین و روسیه، و هم‌پا با آن تلاش قدرت حاکمۀ اسرائیل برای تبدیل شدن به قدرت هژمون خاورمیانه، منطقه را به انبار باروتی تبدیل کرده که هزینهٔ آن را غیرنظامیان، به‌ویژه زنان و کودکان با زنده‌گی شان، می‌پردازند. رقابت بر سر منابع، به ویژه انرژی و مواد معدنی استراتژیک، نه تنها صلح را به مخاطره انداخته، بلکه خشونتِ ساختاری علیه زنان را در مناطق بحرانی همچون افغانستان، اوکراین، فلسطین (غزه)، سوریه، هاییتی، کنگو و سودان تشدید کرده است.

در افغانستان، زیر حاکمیت امارت اسلامیِ سرمایه، زنان به‌گونه‌یی سیستماتیک از عرصه‌های آموزش، کار و حضور اجتماعی رانده شده‌اند. منعِ تحصیل دختران، بسته شدنِ درهای دانشگاه‌ها و ادارات به روی زنان، تحمیل محدودیت‌های سخت بر رفت‌وآمد و پوشش، رسمیت‌یافتنِ قوانینِ عصرحجری جزای اسلامی، مشروع دانستنِ برده‌داری و رواج هنجارهای قرون‌وسطایی، جامعه را به طرز هولناکی به عقب رانده است. بی‌کاریِ گسترده، فقر، فروپاشی اقتصادی، جهل و استبداد مذهبی با چاشنیِ ناسیونالیسم قومی، شکاف‌ها و بی‌عدالتی‌ها را ژرف‌تر ساخته است. علاوه بر آن، مصایب ناشی از جنگ ارتجاعی میان امارت اسلامی سرمایه و دولت مرتجع پاکستان نیز از مردم کارگر، فرودست و محروم، به‌ویژه زنان، قربانی می‌گیرد. این وضعیت نه تنها نقض آشکار حقوق انسانی زنان، که ضربۀ مهلک بر پیکرِ تمامی جامعه است.

همزمان با جنگ و بحران انسانی در افغانستان، امروزه جنگ فراگیر دیگری، ایران و منطقه را به آتش کشیده است. تقابل میان قدرت امپریالیستی آمریکا و متحد آن دولت فاشیستی اسرائیل با جمهوری اسلامیِ سرمایه در ایران به خطرناک‌ترین مرحلهٔ خود رسیده است. از یک سو، سرکوبِ خونین اعتراضات مردمی و کشتار هزاران معترض به فقر، فلاکت و استبداد توسط حکومتِ جنایتکارِ اسلامی؛ و از سوی دیگر، قدرتِ امپریالیستی آمریکا و دولتِ فاشیست اسرائیل پس از کوبیدن مداوم بر طبل جنگ و میلیتاریسم در هفته‌های پسین، به تاریخ 9 حوت/اسفند (28 فبروری) عملاً دست به حملۀ مرگبار نظامی به ایران زدند؛ جنگ جاری دو طرف این منازعۀ خونین خطری جدی برای صلح و امنیت مردم ایران، منطقه و جهان به شمار می‌رود. رژیم جمهوری اسلامیِ سرمایه، در تمام دورانِ حاکمیتِ نکبت‌بارش، با سرکوب کارگران و زنان، اعدام‌های خیابانی و فقرِ تحمیلی، امنیت و جان مردم ایران را قربانیِ جاه‌طلبی‌های ایدئولوژیک و نظامی خود کرده است. در جنگی جاری، نخستین و بیشترین قربانیان جنگ، بدون شک طبقات و اقشارفرودست به‌ویژه طبقۀ کارگر ، زنان و کودکان اند؛ کشتار 175 تن از کودکان دانش‌آموز دختر در میناب، فقط یک نمونه از جنایتی جنگی‌یی است که در اثر آن تا این دم، زنان و کودکان قربانی شده اند. جنگ، جدال و بربریت جاری باعث خانه‌خرابی، محرومیت، فقر و آواره‌گی هرچه بیشتر برده‌گان مزدی، اقشار و لایه های فرودست و محروم جامعه خواهد شد.

در سایهٔ بحران‌های اقتصادی، جنگ و فروپاشی اجتماعی، این نیروهای مذهبی، ناسیونالیستی و شبه‌فاشیستی هستند که میدان‌دار می‌شوند. این جریان‌ها با بهره‌برداری از ناامیدیِ و سرخورده‌گی توده‌ها، پروژهٔ زن‌ستیزی را در لباس «حفظ ارزش‌ها» یا «مقاومت در برابر غرب» پیش می‌برند. گسترشِ این ایدئولوژی‌ها که نمونهٔ بارز آن در سیاست‌های امارت اسلامیِ طالبان و قوانین تبعیض‌آمیز در جمهوری اسلامی ایران دیده می‌شود، بزرگترین مانع بر سر راه آزادی و برابری است.

هشتم مارچ تنها یک روزِ نمادین نیست؛ فراخوانی است برای اعتراض علیه تمام اشکالِ سلطه، استثمار و تبعیض؛ و کوششی برای سازمان‌یابی به منظور نابودیِ مناسبات سرمایه‌دارانه‌یی که تبعیض، ستم و آپارتاید جنسیتی در آن تولید و بازتولید می‌شود. 

سازمان سوسیالیست‌های کارگری افغانستان خواستارِ سرنگونیِ نظام کارمزدی و نظام‌های مبتنی بر آپارتاید جنسیتی، پایان دادن به مداخلات قدرت‌های امپریالیستی بوده و از مبارزات زنان برای آزادی، برابری و رفاه قاطعانه حمایت و پشتیبانی می‌نماید. ما بر این باوریم که رهاییِ زنان و رفعِ تبعیض و ستمِ جنسی،  از رهاییِ تمامی جامعه از سلطهٔ استبداد، بنیادگرایی، سرمایه‌داری و جنگ‌افروزی جدایی ‌ناپذیر است. مبارزه برای برابری جنسیتی، عدالت اجتماعی و سازمان‌دهیِ جامعه‌یی درخور و شایستهٔ انسان امروز، بدون سازمان‌یابی، آگاهیِ طبقاتی، ترسیم چشم‌اندازی روشن و انقلاب اجتماعی، ممکن و میسّر نیست.

زنده باد همبسته‌گیِ زنان جهان!

زنده باد  آزادی، برابری و عدالت اجتماعی!

نه به آپارتاید جنسیتی!

نابود باد مردسالاری!

نه به جنگ و سلطه‌گری!

زنده باد سوسیالیسم!

شورای مرکزی سازمان سوسیالیست‌های کارگری افغانستان

13 حوت/ اسفند 1404 ؛ 4 مارچ 2026

facebookShare on Facebook
TwitterTweet
FollowFollow us