روزی در تاریخ

بمناسبت زاد روز استالین، تجسم آیندۀ بشریت

ا. م. شیری

در ۲۱ دسامبر ۱۸۷۹، بزرگترین دولتمرد و رهبر دولت و حزب کمونیست اتحاد جماهیر سوسیالیستی شوروی، انقلابی بلشویک، نظریه‌پرداز برجستۀ مارکسیسم-لنینیسم، شاگرد و رفیق راه لنین، ادامه‌دهندۀ کار بزرگ او، سازندۀ اولین دولت سوسیالیستی جهان و ژنرالیسموس، یوسف ویساریونوویچ استالین (جوگاشویلی) در یک خانوادۀ پینه‌دوز در شهر گوری ولایت تفلیس دیده به جهان گشود.

استالین در دورۀ تحصیل در مدرسۀ دینی تفلیس، برای اولین بار با آثار مارکس و انگلس آشنا شد و به عضویت یک محفل مارکسیستی مخفی درآمد. او با تسلط بر آموزه‌های مارکس، در میان طلاب و کارگران راه‌آهن به تبلیغ پرداخت و اعتصابات و جشن‌های روز کارگر را سازماندهی کرد که به همین دلیل از مدرسۀ علمیه اخراج گردید. در سال ۱۸۹۸، او به عضویت حزب کارگران سوسیال دموکرات روسیه درآمد و در فعالیت‌های حزب انقلابی فعالانه شرکت کرد.

استالین از همان لحظۀ پیوستن به حزب کارگران سوسیال دموکرات روسیه، از لنین حمایت کرد و پس از انشعاب حزب در کنگرۀ دوم، قاطعانه به اصول بلشویکی پایبند ماند و مواضع مخرب و فرصت‌طلبانۀ منشویک‌ها را افشا کرد. لنین توانایی‌های استالین در کار انقلابی و توسعۀ نظریۀ مارکسیستی را بسیار ستود و این امر منجر به عضویت غیابی او در کمیتۀ مرکزی در سال ۱۹۱۲ شد. پس از انقلاب فوریۀ سال ۱۹۱۷، استالین از «تزهای آوریل» لنین و مسیر حزب به سوی انقلاب سوسیالیستی، حمایت کرد. در دومین کنگرۀ سراسری شوراهای روسیه، یک دولت سوسیالیستی تشکیل شد. در این دولت تازه تأسیس، استالین به عنوان کمیسر خلق در امور ملیت‌ها برگزیده شد. در طول جنگ داخلی، استالین به شورای نظامی انقلابی پیوست و در نبردهای بزرگی شرکت کرد که به لطف مجاهدت‌های او، پیروزی حاصل شد.

پس از درگذشت ولادیمیر ایلیچ لنین در سال ۱۹۲۴، یوسف استالین سکان هدایت اولین دولت سوسیالیستی تاریخ را به دست گرفت و کار بزرگ لنین را ادامه داد. تحت رهبری او، تحولات بزرگی به وقوع پیوست و اتحاد جماهیر شوروی را به یک دولت سوسیالیستی مدرن و قدرتمند تبدیل کرد. تعاونی‌سازی و صنعتی کردن به ایجاد صنعت توسعه‌یافته، ساختار گستردۀ حمل و نقل، بخش انرژی و کشاورزی انجامید. اتحاد جماهیر شوروی در بسیاری از بخش‌های علمی و اقتصادی به رهبر جهان تبدیل شد. قانون اساسی ۱۹۳۶، دموکراتیک‌ترین قانون اساسی اولین دولت سوسیالیستی، دستاوردهای عظیم اجتماعی-سیاسی قدرت شوروی را در خود منعکس کرد.

در سال‌های جنگ کبیر میهنی، رفیق استالین در سازماندهی مبارزه علیه اشغالگران نازی نقش پررنگی ایفا کرد. تحت رهبری او، عملیات بزرگی انجام شد که طی آن ارتش سرخ کارگران و دهقانان نیروهای نازی را در هم شکست و پیروزمندانه به جنگ پایان داد. استالین، به عنوان رهبر دولت شوروی، برای ایجاد نظم جهانی عادلانه و دموکراتیک با محوریت سازمان ملل متحد، در مذاکرات با رهبران ائتلاف ضد هیتلر از هیچ تلاشی فروگذاری نکرد.

پس از جنگ، اتحاد جماهیر سوسیالیستی شوروی تحت رهبری یوسف استالین، خرابی‌های جنگ را به سرعت و قبل از همۀ کشورهای جنگ‌زده از میان برداشت؛ اقتصاد ملی خود را احیا کرد؛ برای بهبود رفاه عمومی دست به اصلاحاتی زد؛ پروژۀ اتمی کشور را به سرانجام رساند که خود این امر امکان محافظت از سرزمین شوروی در مقابل خطر نابودی توسط امپریالیست‌های آمریکایی را فراهم آورد.

استالین هرگز از کار مداوم و فشرده برای خیر و صلاح کشور تحت رهبری خود خسته نشد. به همین دلیل، استالین مورد احترام خلق‌های اتحاد شوروی و شخصیت‌های بزرگ زمان خود بود. در این ارتباط، وینستون چرچیل، نخست وزیر انگلیس دشمن قسم خوردۀ عدالت اجتماعی در بارۀ استالین گفت: «استالین، رهبری در لباس سادۀ سربازی، امپراطوری ویران‌شدۀ روسیه را با خیش تحویل گرفت، با بمب اتم به جا گذاشت».

یوسف استالین، سیاستمدار و رهبر برجستۀ دولت و حزب کمونیست شوروی، نظریه‌پرداز مارکسیست و جانشین بزرگ لنین بود. تحت رهبری او، اتحاد جماهیر شوروی سرانجام بر بی‌سوادی و فقر غلبه کرد، به صنعتی شدن و اشتراکی شدن دست یافت و از وحشتناک‌ترین جنگ تاریخ بشر پیروز و سربلند بیرون آمد.

من هم به سهم خود، در رابطۀ با دستاوردهای خارق‌العادۀ اتحاد شوروی در دورۀ رهبری استالین از جمله، الغای بی‌کاری، بی‌سوادی، حل مشکل مسکن برای عموم مردم، تأمین طب و بهداشت و تحصیل رایگان برای همه، تسخیر فضای کیهانی، ساخت نخستین نیروگاه برق اتمی در جهان و … و عظمت انسانی او چند کتاب، از جمله، کتاب‌های «استالین و مسائل معاصر»، «دورۀ رهبری استالین به گواهی آمار و ارقام»، «غبار روبی از حقایق شوروی» و چندین ده عنوان رساله و مقالۀ تحقیقی- مستند ترجمه و تألیف کرده‌ام.

امروزه، نام استالین به نماد بزرگ امید، مظهر صداقت، وفاداری به آرمان‌ها و ارزش‌های بشری (مارکسیسم-لنینیسم)، عزم و ارادۀ پولادین برای خلق‌های سراسر جهان تبدیل شده است!

در اصل، استالین برای بخشی از بشریت جهان پرچم است، پرچم مقاومت و پیروزی! و برای بخشی دیگر- طرفداران سرمایه‌داری و هر نوع نظام مبتنی بر مالکیت خصوص بر زمین و ابزار تولید، بطور کلی، برای دشمنان عدالت و آزادی، سمبل دشمن آشتی‌ناپذیر، قهار و بی‌رحم است. از این رو، هر جا که نام استالین به میان می‌آید، رگ‌های گردن چنین افرادی کلفت می‌شود، خون بر مغزشان می‌دود و با تقدیس تمام جنایتکاران تاریخ، به استالین فحاشی می‌کنند. چرا که اگر مارکس، انگلس، لنین نظریۀ سوسیالیسم علمی را تدوین کردند، استالین با اجرای عملی آن، راه نوینی برای رهایی بشریت گشود.

با این حال، من در مقابل فحاشان به استالین، از همۀ دستاوردهای بزرگ و کوچک اتحاد شوروی در دورۀ رهبری او درمی‌گذرم و فقط یک پرسش مطرح می‌کنم: می‌توانید یک رهبر، یک دولت در تاریخ جهان نام ببرید که به الغای بی‌کاری حتی نه در کوتاه‌ترین زمان ممکن، بلکه طی دورۀ طولانی موفق شده باشد؟ راهنمایی: در سال ١٩١٧ انقلاب اکتبر پیروز شد، در ماه اکتبر سال ١٩٢٩ دفتر- دستک ادارۀ کاریابی در اتحاد شوروی برچیده شد.

استالین تجسم آینده و پرچم پیروزی بشریت آگاه است!

٣ دی- جدی ١۴٠۴