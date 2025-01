روزای خونین؛ میان نامه های زندان و تئوری انقلاب

"نور"رفت وکلبه ماراغم گرفت یک سال ازدرگذشت رفیق"نوراحمد" این نورچشمان مان گذشت یک سال ازسفربی برگشت رفیق "نوراحمدنور"گذشت. بابهت وحیرت اوراازدست دادیم؛ گرچه روزبه روزاوراضعیف ترورنجورترمی…

An error occured during creating the thumbnail.