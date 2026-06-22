رها
ماهنامه ادبی رها منتشر شد
جدیدترین شمارهی ماهنامهی ادبی، هنری و فرهنگی رها، با بررسی پروندهی ادبی شادروان “آقاجان لعلپوش” شاعر و هنرمند کرمانشاهی، منتشر و در دسترس عموم قرار گرفت.
شمارهی پانزدهم از دورهی جدید، انتشار ماهنامهی ادبی رها، در ۵۶ صفحه، با سردبیری “زانا کوردستانی”، منتشر شد.
ماهنامهی ادبی رها، با رویکرد انتشار آثار ادبی و هنری و فرهنگی، هنرمندان ایران و جهان در سه بخش ثابت شعر ایران، پروندهی ادبی و شعر جهان و بخشهای متغییر اخبار، نقد، روانشناسی، داستان و بخش کتاب، معرفی نویسنده و… هر ماه به صورت برخط و رایگان منتشر میشود.
◇ در بخش روانشناسی، “روانشناسی صلح در دوران پساجنگ” به قلم خانم “زهرا جوانی” را میخوانیم.
◇ در بخش معرفی نویسنده، گذری بر زندگی و آثار آقای “فرهاد حسنزاده” نویسندهی آبادانی، داشته شده است.
◇ در بخش شعر ایران، شعرهایی از، بانوان و آقایان: حمیدرضا اکبری (شروه) – حسن فرخی – افسانه ضیایی جویباری (افسون) – غلامرضا اکبری (شریف) – خالد بایزیدی(دلیر) – عباس فلاحی – ایرج صفشکن – زلیخا احمدی – جواد محمدی – حمید تیموریفرد – سامان ساردویی – نعمتالله داودیان – حسن صدیق (ریوار) – محمدرضا مهدیزاده – اکبر رشنو – رضا فیاضی – حمید آرامیان (آرام) – کوروش ایرانی – اسرا ابنرسولی – محسن اعلا – مینا لطفی و… گنجانده شده است.
◇ در بخش کتاب ماه، به معرفی و بررسی و خوانشی بر کتاب “آنجا که زنبقها میشکفند” نوشتهی “بیل کلیور” و “ورا کلیور”، پرداخته شده است.
◇ در بخش داستان این شماره از ماهنامهی ادبی رها، با دو داستان همراه هستیم. داستان “نفرین” به قلم استاد “هوشنگ جودکی” و داستان کوتاه “سفر به شهر ساعتها” نوشتهی نویسندهی نوجوان کامیارانی، خانم “محیا اسدی”.
◇ در بخش شعر جهان این شماره، شعرهایی از: محمد الماغوط | کانه کو میسوزو | اووته تاگوچی | تاکوبوکو ایشیکاوا تاکامورا کوتارو | هاگیوارا ساکوتارو | یاگی جوکیچی | ناکاهارا چووا | تاکامی جون | هوشینو تومی هیرو | پشتیوان میرعزیز | دیار حلبچهای | جبار صابر | باسط محمد غریب | پری قرهداغی و… را میخوانیم.
برای تهیه و دریافت فایل pdf رایگان ماهنامهی ادبی رها، میتوانید به آدرسهای انجمن شعر و ادب رها در پیامرسانهای مختلف مراجعه فرمایید.
دانلود مستقیم فایل pdf:
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