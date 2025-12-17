روزنامه آمریکایی روز سه‌شنبه به نقل از مقامات اتحادیه اروپا گزارش داد که رهبران اروپایی دائماً در مورد تهدید روسیه به رأی‌دهندگان می‌گویند تا آنها را وادار به حمایت از مسیری به سوی نظامی‌سازی، از جمله افزایش هزینه‌های نظامی و بازگرداندن خدمت سربازی اجباری کنند.

وال‌استریت‌ژورنال می‌نویسد، پس از یک نسل صلح، اروپا به مردم خود می‌گوید که برای جنگ آماده باشند؛ در حالی که «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا تلاش می‌کند تا برای توافق صلح اوکراین مذاکره کند، رهبران اروپایی زنگ خطر را به صدا در می‌آورند که روسیه می‌تواند در مرحله بعدی کشورهای آنها را هدف قرار دهد.

مقامات امنیتی اروپا اکنون مرتباً پیامی را منتشر می‌کنند که تقریباً یک دهه پیش غیرقابل تصور بود؛ اینکه «برای درگیری با روسیه آماده شوید.»

وال استریت ژورنال می‌نویسد، این حس فوریت با تلاش دولت ترامپ برای پایان دادن به جنگ در اوکراین، تشدید شده است. در پایتخت‌های اروپایی این نگرانی وجود دارد که اوکراین توسط ترامپ به پذیرش یک توافق صلح نامتوازن سوق داده شود که پوتین را «جسورتر» و اوکراین را در برابر حملات آینده روسیه «آسیب‌پذیر» می‌کند. به ادعای آنها، آتش‌بس، منابع نظامی روسیه را برای تمرکز بر اروپا آزاد می‌کند و به طور بالقوه راه را برای حمله آینده به جناح شرقی آن هموار می‌کند.

«راب باوئر» دریاسالار بازنشسته هلندی، که اخیراً دوره خدمت خود را به عنوان ارشدترین مقام نظامی ناتو به پایان رسانده است، می‌گوید اگر اروپا می‌خواهد صلح را حفظ کند، باید برای جنگ آماده شود تا روسیه را بازدارد.

او می‌گوید در ماه‌های اخیر این پیام «قوی‌تر شده است»، و می‌افزاید که مقامات از داده‌هایی که نشان می‌دهد مجتمع نظامی-صنعتی روسیه بیش از نیاز خود برای جنگ در اوکراین تولید می‌کند، نگران شده‌اند و این نگرانی را ایجاد کرده است که این تشکیلات می‌تواند سریع‌تر از آنچه قبلاً پیش‌بینی می‌شد، برای حمله به اروپا تجدید قوا کند.

براساس این گزارش، مقامات اروپایی در خفا می‌گویند که رأی‌دهندگان فقط در صورتی از فداکاری‌های لازم – از هزینه‌های نظامی بالاتر گرفته تا بازگرداندن خدمت سربازی – حمایت خواهند کرد که فکر کنند حمله‌ای رخ خواهد داد.

«مارک روته» دبیرکل ناتو به تازگی از کشورهای اروپایی خواست تا هزینه‌های نظامی را افزایش دهند تا برای «مبارزه با روس‌ها» آماده باشند. او همچنین از کشورهای عضو خواست تا ذهنیت جنگی را اتخاذ کنند و ادعا کرد که متحدان «هدف بعدی» روسیه هستند. این در حالیست که سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه، هرگونه برنامه روسیه علیه ناتو یا اتحادیه اروپا را رد کرده و گفت که آماده است چنین تضمین‌هایی را به صورت کتبی ثبت کند.

به نوشته این روزنامه آمریکایی، مقامات امنیتی اتحادیه اروپا دائماً سخنرانی‌های تندی می‌کنند و از شهروندان خود می‌خواهند که برای جنگ با روسیه آماده شوند. با این حال، بازگشت به ذهنیت جنگی در میان اروپایی‌ها یک چالش است، زیرا دوران پس از جنگ سرد شاهد کاهش هزینه‌های نظامی و افزایش هزینه‌های اجتماعی و رفاه در اروپا بوده است.

در سال‌های اخیر، روسیه شاهد فعالیت بی‌سابقه ناتو در امتداد مرزهای غربی خود بوده است. این ائتلاف در حال گسترش ابتکارات خود است و آن را «بازدارندگی از تجاوز روسیه» می‌نامد. مسکو بارها نگرانی خود را در مورد افزایش نیروهای این ائتلاف در اروپا ابراز کرده است. کرملین خاطرنشان کرده است که روسیه هیچ تهدیدی برای هیچ‌کس نیست، اما اقداماتی را که به‌طور بالقوه برای منافع آن خطرناک هستند، نادیده نخواهد گرفت.

«ولادیمیر پوتین» رئیس‌جمهور روسیه، پیش از این در مصاحبه‌ای با تاکر کارلسون، روزنامه‌نگار آمریکایی، به‌طور مفصل توضیح داده بود که روسیه قصد حمله به کشورهای ناتو را ندارد. رئیس‌جمهور روسیه خاطرنشان کرد که سیاستمداران غربی مرتباً مردم خود را با یک تهدید خیالی روسیه می‌ترسانند تا توجه را از مشکلات داخلی منحرف کنند، اما «افراد باهوش کاملاً می‌دانند که این یک تهدید ساختگی است.»