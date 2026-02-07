رسوایی اپستین، پروندهای که هرگز بسته نمیشود
رسانههای اجتماعی و فضای مجازی غرق در گمانهزنی، سوءظن و انزجار از میلیونها صفحه جدید از پروندههای جفری اپستین، مجرم جنسی است که بهتازگی از طرف وزارت دادگستری آمریکا منتشر شد.
تعداد کمی معتقدند که این داستان به پایان خود نزدیک شده است؛ انتشار نهایی وزارت دادگستری، افشاگریهای وسوسهانگیزی در مورد روابط اپستین با افراد سرشناس ارائه داده است.
اما نه شفافیتی به همراه داشته و نه به پرسشهای اساسی که این رسوایی را زنده نگه داشتهاند، پاسخی داده است.
پروندههای اپستین در سال ۲۰۲۵ فراتر از کنترل دولت دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا گسترش یافتند.
به گزارش آکسیوس، بعید است وسواس عمومی در سال ۲۰۲۶ حول این پرونده جنجالی فروکش کند؛ شعاع انفجار این رسوایی در حال گسترش است.
برخی از همکاران اپستین -پیتر مندلسون، وزیر پیشین انگلیسی، مته-ماریت، عضو خانواده سلطنتی نروژ، پیتر آتیا، پزشک مشهور- در پی افشاگریهای جدید، هزینههای واقعی شهرت و حرفهای را متحمل میشوند.
در مقابل، چهرههایی مانند ایلان ماسک و هاوارد لوتنیک، وزیر بازرگانی آمریکا پس از آنکه ایمیلها، انکار تماس آنها با اپستین پس از محکومیت او به جرم جنسی در سال ۲۰۰۸ را بیاثر کرد، با عواقب کمی مواجه شدهاند.
طرفداران هر دو طرف همچنان با اپستین بهعنوان یک جنگ نیابتی رفتار میکنند و ترامپ و کلینتون، رئیسجمهور پیشین را به جرایمی متهم میکنند که بسیار فراتر از شواهد اثبات شده در پروندهها است.
شکاف بین دولت و مردم آمریکا در این زمینه وجود دارد؛ وزارت دادگستری آمریکا انتشار گسترده اسناد خود را بهعنوان پایان بررسی اپستین اعلام کرده است، بدون اینکه هیچ نشانهای از پیگردهای قانونی بیشتر وجود داشته باشد.
این اعلام قطعیت با موجی از واکنشها مواجه شده است، زیرا دموکراتها وزارت دادگستری را متهم میکنند که پس از عبور از مهلت قانونی، تا ۵۰ درصد از پروندهها را مخفی نگه داشته است.
قربانیان پس از اینکه به نظر میرسید پروندهها نام دستکم ۴۳ بازمانده را به همراه دهها تصویر افشا میکنند، ابراز خشم کردند؛ در عین حال برخی منتقدان میگویند که حذفهای گسترده وزارت دادگستری، چهرههای قدرتمند را از بررسی دقیق مصون نگه داشته است.
پیام دونالد ترامپ در رسانههای اجتماعی دوستی با جفری اپستین را انکار میکند، اپستین و مایکل ولف را به توطئه علیه خود متهم میکند، از چپ رادیکال انتقاد میکند و میگوید که او هرگز به جزیره اپستین نرفته است.
این پرونده جریانی مداوم از داستانها و سرنخهای جدید را برای روزنامهنگاران و نظریهپردازان توطئه فراهم میکند.
گزارشهای منابع افبیآی و ایمیلهای داخلی حاوی ادعاهای تأیید نشده و سوءظنهای دست دوم در مورد روابط احتمالی اپستین با موساد و سایر سرویسهای اطلاعاتی است.
مطالبی در این پرونده وجود دارد که به هیچ وجه اثبات نمیشوند، اما خوراک کافی برای گمانهزنی ارائه میدهند.
اطلاعات نادرست فراوانی در این پرونده وجود دارد؛ پروندههای اپستین در یک اکوسیستم اطلاعاتی مصرف میشوند که با ظرافت، زمینه و استانداردهای قانونی دستوپنجه نرم میکند، جایی که احساس گناه به واکنش پیشفرض تبدیل شده است.
این سردرگمی با هوش مصنوعی بیشتر تشدید میشود؛ ایمیلهای جعلی، اسکرینشاتهای دستکاریشده و تصاویر تولید شده توسط هوش مصنوعی در کنار اسناد معتبر منتشر میشوند و حتی روزنامهنگاران باسابقه را فریب میدهند.
برای بسیاری از مردم آمریکا، پرونده اپستین به نمادی از این باور عمیقتر تبدیل شده است که چهرههای قدرتمند با قوانین متفاوتی عمل میکنند و سیستم یا تمایلی به پاسخگو نگه داشتن کامل آنها ندارد یا نمیتواند.
هیچ چیز به اندازه آنچه بسیاری گناه اصلی این پرونده میدانند، این موضوع را روشنتر نمیکند؛ توافق اعتراف سال ۲۰۰۸ که عملاً پیگرد قانونی فدرال علیه همدستان ادعایی اپستین را لغو کرد.
کندی دولت ترامپ در بررسی پروندهها، امتناع از روشن کردن اینکه چه کسی از قاچاق اپستین سود برده است و عدم ارائه پروندههای بیشتر، تنها کسری اعتماد سیستماتیک را عمیقتر کرده است.